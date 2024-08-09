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Тюнинг. Обзор за август 2024

MANHART MHX3 650
MANHART MHX3 650
Mercedes-Maybach S 680 Robbe & Berking
Mercedes-Maybach S 680 Robbe & Berking
SVI ENGINEERING АК47 Golf8 GTI
SVI ENGINEERING АК47 Golf8 GTI
URBAN AUTOMOTIVE & PLATINUM MOTORSPORT Range Rover L460 вид спереди
URBAN AUTOMOTIVE & PLATINUM MOTORSPORT Range Rover L460 вид спереди
URBAN AUTOMOTIVE & PLATINUM MOTORSPORT Range Rover L460 вид сбоку
URBAN AUTOMOTIVE & PLATINUM MOTORSPORT Range Rover L460 вид сбоку

MANHART

MHX3 650

Тюнингеры из Вупперталя не могли бы спать спокойно, если б перед отправкой на покой BMW X3 М серии F97 не выжали из него все, что хотели. А желания эти простираются гораздо дальше, чем способен выдать не только стоковый образец в топовом исполнении Competition с его 3,0 литровой битурбошестеркой на 510 л.с. и 650 Нм, но и его уже «заряженная» в 2021 м версия МНХ 3600 (635 л.с./785 Нм). Возможности для реализации задуманного у немецкой компании имеются. Двигатель взбодрили новый блок управления и спортивная выпускная система из нержавейки со 100 миллиметровыми карбоновыми насадками на патрубки. И вот уже на выходе получено 650 л.с. и 800 Нм. Правда, каков выхлоп от форсировки, не сообщается. Но, видимо, он присутствует, если подвеску с помощью пружин H&R дополнительно занизили на 30 мм, на кузов установили карбоновый аэродинамический обвес, а в список опций включили более мощную тормозную систему. Хотя все это, возможно, проходит по категории «искусство ради искусства», как и карбоновые подрулевые «лепестки» АКП или возможность врубить саундтрек двигателя на всю катушку...

Robbe & Berking

Mercedes-Maybach S 680

Курсы двух суперяхт — морской и сухопутной — пересеклись, но в результате получилась не груда обломков, а уникальный Mercedes-Maybach S 680. Швабы соорудили его в честь 150 летия с момента основания Robbe & Berking, известной семейной фирмы из Фленсбурга (земля Шлезвиг-Гольштейн) по производству дорогого столового серебра. Компании сотрудничают уже более двадцати лет: Robbe & Berking изготавливает на заказ серебряные бокалы для моделей Maybach со встроенными холодильниками. А с 2008 года голштинцы с успехом вошли в бизнес по реставрации морских яхт, когда вернули в первозданное состояние SPHYNX, построенную в 1939 году яхту так называемого 12 метрового класса, известную как «темно-синяя красавица». На деле этот цвет использовался только для верхней части корпуса яхты, тогда как особый оттенок красного — для нижней. Их разделяла ватерлиния цвета опалового лунного камня. Окраска «юбилейного» Mercedes-Maybach S 680 воспроизводит эту схему, тогда как деревянные декоративные панели интерьера, разделенные полосками из алюминия, — явная отсылка к палубному настилу яхты, а обивка элементов салона белой кожей наппа с прострочкой особого оттенка серого — к парусам. Эксклюзивный Maybach уже поймал в них ветер и ушел к, разумеется, неназванному покупателю.

SVI ENGINEERING

АК47 Golf8 GTI

Веселая жизнь настала в ЮАР после победы над апартеидом! Настолько веселая, что в 2004 году в стране появилась компания SVI Engineering, готовая бронировать все, что угодно, — от военных грузовиков до железнодорожных локомотивов. Но, оказывается, со стороны полиции и частных служб безопасности ЮАР есть спрос и на такую экзотику, как VW Golf GTI восьмого поколения, способный выдержать обстрел из огнестрельного оружия калибра 7,62 мм, включая короткую очередь из АК-47 по лобовому бронестеклу. Боковые бронестекла — фиксированные, кроме водительского, которое все же можно опустить наполовину. Скрытое бронирование из вставок специальной 3,5 миллиметровой стали прикрывает не только салон, но и содержимое моторного отсека, включая аккумулятор. Защита тянет на добрых 340 кг, что потребовало установки усиленных пружин. Вся операция по бронированию «горячего» хэтча занимает порядка трех месяцев и обходится немногим дешевле, чем стоковый Golf GTI. Впрочем, когда на кону жизнь, деньги вторичны.

URBAN AUTOMOTIVE & PLATINUM MOTORSPORT

Range Rover L460

Ким Кардашьян если и не в курсе, кто такой Чехов, внутренне согласна с Антоном Павловичем по поводу того, что в человеке все должно быть прекрасно, в том числе принадлежащие ему автомобили. В гараже у заокеанской дивы уже имеются кастомные Mercedes-Maybach GLS 600, Lamborghini Urus и Rolls-Royce Ghost. Теперь к ним добавился флагманский Range Rover, над которым потрудились тюнингеры из британского ателье Urban Automotive и калифорнийского Platinum Automotive. Эти ребята по мелочам не размениваются и берутся только за премиальные и люксовые модели. Urban Automotive, даром что создана лишь десять лет назад, уже вошла в число самых крупных специалистов в Соединенном Королевстве по работе с карбоном. Из него выполнен фирменный «расширяющий» обвес. Впрочем, догадаться об этом сложно, ведь в Platinum Automotive панели кузова автомобиля-«донора» полностью покрыли атласной серебристой краской, меняющей свой оттенок в зависимости от освещения. Ким не устроили и штатные колесные диски максимальной размерности 23 дюйма. Их заменили цельные 24 дюймовые Forgiato Cactus с новейшими покрышками Ultra Pro от знаменитой голландской компании Vredestein. Наценка за работу, занявшую в общей сложности более 300 часов, — какие-то 100 тыс. долларов.
 

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