"Тюнинг. Обзор за февраль 2025"

Старая любовь американцев к высокомощным пикапам не ржавеет. Кому-то мало и 730 л.с./868 Нм тяги, которые выдает установленный на Ford F-150 Raptor R форсированный 5,2 литровый компрессорный V8 от фастбека Mustang Shelby GT500. Что ж, в Hennessey готовы предложить кое-что покруче. Для этого к блоку прикручивают 3,0 литровый компрессор, дорабатывают интеркулер, добавляют высокопроизводительную систему впрыска, впускной коллектор с более развитыми «легкими» и прямоточную выхлопную магистраль, а заодно перепрошивают блок управления двигателем. И вуаля! — на выходе 811 л.с. и 1027 Нм. Время разгона с места до 60 миль/ч (97 км/ч) после такой прокачки снижается с 3,6 до 3,4 с. Тут уже без 6 поршневых тормозных суппортов Brembo не обойтись. Для придания бОльшей спортивности внешний диаметр внедорожных покрышек снижают с 37 до 35 дюймов и монтируют «обувь» на 20 дюймовые 10 спицевые диски оригинального дизайна. Техасцы на этом не успокаиваются и лифтуют подвеску на 152 мм в дополнение к имеющимся 309 мм, устанавливают койловеры FOX, фирменные стальные бамперы Venom с интеграцией в передний блок оффроудных LED-фар. Довершают трансформацию Raptor R в Super Truck цельная радиаторная решетка из карбона, выдвижные подножки, подсвеченные шильдики Venom 800 на передних крыльях и особые элементы отделки интерьера.
В Hennessey съели целую свору собак на доведении до белого каления «заряженных» моделей других компаний. Так почему бы не проделать то же самое с гиперкаром Venom F5 собственной конструкции? Заморачиваться с форсировкой 1842 сильного 6,6 литрового битурбо-V8 техасцы не стали и подошли к решению задачи с другой стороны — трансмиссионной. Вместо 7 ступенчатого робота с одним сцеплением на родстер F5 M установили...6 ступенчатую механику, сказав «нет!» всяческим гидромеханическим и электронным «искажениям». Спецы Hennessey перепрограммировали «мозги» ДВС с учетом новых передаточных чисел коробки, пройдя по тонкой грани: зверская мощь должна быть высвобождена и передана на заднюю ведущую ось, чтобы обеспечить ракетное ускорение, но оставаться подконтрольной на высоких скоростях. Стабилизировать на них зверюгу помогает и огромный «плавник» за кокпитом. Данные о динамике нового родстера не приводятся, но подсказку дает его предшественник с МКП6 Venom GT Spyder. В 2016 году к 25 летнему юбилею Hennessey на нем был установлен пока не побитый мировой рекорд скорости для открытых авто — 428,4 км/ч. При этом машина недобрала порядка 300 л.с. из 1471 из-за проблем с одним из трех бензонасосов. Так что у Venom F5 M Roadster есть все шансы превзойти достижение «предка». Впрочем, один рекорд уже есть: новинка — самый мощный серийный открытый автомобиль с МКП.
Британская Boreham Motorworks претендует на то, чтобы стать родоначальницей нового направления в тюнинге — Continumod. В отличие от рестомодов авто этого сегмента не прокачанные модели-доноры почтенного возраста, а воссозданные с нуля на новой технологической основе образцы с внешностью легенд прошлого. На правах официального партнера концерна Ford Motor компания из Ковентри получила доступ к «родным» чертежам Ford Escort Mk1 RS, иконы ралли 1960–1970 х, а кроме того, оцифровала кузов одного из сохранившихся экземпляров. Дизайнеры Boreham, взяв оригинал за основу, добились максимальной лаконичности форм, а инженеры с помощью усилителей существенно увеличили жесткость кузова на кручение и использовали регулируемую подвеску. Иначе нельзя. Обе бензиновые «четверки», с которыми предлагается Mk1 RS Continumod, по отдаче в разы превосходят «исторические» двигатели модели. 1,8 литровый агрегат выдает 185 л.с., тогда как 2,1 литровый — все 300 л.с. А раскручиваются новые ДВС до 9000 и 10?000 об/мин соответственно! При этом за счет использования карбоновых элементов кузова, титановой выхлопной системы и кованых дисков из магниевого сплава Continumod весит всего 800 кг. На передней оси установлены 4 поршневые тормозные суппорты, а на ведущей задней — 2 поршневые. Но механизм — без усилителя, ABS и трекшн-контроля. Нет у прошедшего реинкарнацию Escort Mk1 RS и усилителя руля. Ощущения от вождения должны быть аутентичными!
Ностальгия по настоящему, «аналоговому», сегодня хорошо продается, но созданная несколько лет назад будапештская KAMManufaktur нашла на этом обширном поле очень специфическую нишу. В качестве базы для рестомодов венгры выбрали Porsche 912, бюджетную версию знаменитых «911 х», менее мощную, зато более легкую и с лучшей развесовкой. Вслед за «912с» с кузовом купе КАММ представила вариант модели с кузовом тарга и мягкой задней прозрачной панелью, крепящейся на молнии. В таком виде спорткар Porsche дебютировал в 1965 году. Команда Миклоша Кезмера провела масштабный реинжиниринг и, в частности, существенно облегчила 912 Targa за счет использования элементов кузова, салона и системы воздушного охлаждения двигателя из карбона. 4 цилиндровый 2,0 литровый оппозитник от швейцарской компании JPS Aircooled венгерские тюнингеры также снабдили собственной системой электронного впрыска топлива и блоком управления от SCS с «гражданской» и трековой программами. Мощность, передаваемая на задние колеса через доработанную спортивную МКП5 Porsche и самоблокирующийся дифференциал, по сравнению с 1,6 литровым «исходником» более чем удвоилась, достигнув 185 л.с. А вишенкой на торте стал верхний багажник с доской для серфинга от КАММ.
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