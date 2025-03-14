"Тюнинг. Обзор за февраль 2025"

HENNESSEY

Venom 800 Super Truck

Старая любовь американцев к высокомощным пикапам не ржавеет. Кому-то мало и 730 л.с./868 Нм тяги, которые выдает установленный на Ford F-150 Raptor R форсированный 5,2 литровый компрессорный V8 от фастбека Mustang Shelby GT500. Что ж, в Hennessey готовы предложить кое-что покруче. Для этого к блоку прикручивают 3,0 литровый компрессор, дорабатывают интеркулер, добавляют высокопроизводительную систему впрыска, впускной коллектор с более развитыми «легкими» и прямоточную выхлопную магистраль, а заодно перепрошивают блок управления двигателем. И вуаля! — на выходе 811 л.с. и 1027 Нм. Время разгона с места до 60 миль/ч (97 км/ч) после такой прокачки снижается с 3,6 до 3,4 с. Тут уже без 6 поршневых тормозных суппортов Brembo не обойтись. Для придания бОльшей спортивности внешний диаметр внедорожных покрышек снижают с 37 до 35 дюймов и монтируют «обувь» на 20 дюймовые 10 спицевые диски оригинального дизайна. Техасцы на этом не успокаиваются и лифтуют подвеску на 152 мм в дополнение к имеющимся 309 мм, устанавливают койловеры FOX, фирменные стальные бамперы Venom с интеграцией в передний блок оффроудных LED-фар. Довершают трансформацию Raptor R в Super Truck цельная радиаторная решетка из карбона, выдвижные подножки, подсвеченные шильдики Venom 800 на передних крыльях и особые элементы отделки интерьера.

HENNESSEY

Venom F5 M Roadster

В Hennessey съели целую свору собак на доведении до белого каления «заряженных» моделей других компаний. Так почему бы не проделать то же самое с гиперкаром Venom F5 собственной конструкции? Заморачиваться с форсировкой 1842 сильного 6,6 литрового битурбо-V8 техасцы не стали и подошли к решению задачи с другой стороны — трансмиссионной. Вместо 7 ступенчатого робота с одним сцеплением на родстер F5 M установили...6 ступенчатую механику, сказав «нет!» всяческим гидромеханическим и электронным «искажениям». Спецы Hennessey перепрограммировали «мозги» ДВС с учетом новых передаточных чисел коробки, пройдя по тонкой грани: зверская мощь должна быть высвобождена и передана на заднюю ведущую ось, чтобы обеспечить ракетное ускорение, но оставаться подконтрольной на высоких скоростях. Стабилизировать на них зверюгу помогает и огромный «плавник» за кокпитом. Данные о динамике нового родстера не приводятся, но подсказку дает его предшественник с МКП6 Venom GT Spyder. В 2016 году к 25 летнему юбилею Hennessey на нем был установлен пока не побитый мировой рекорд скорости для открытых авто — 428,4 км/ч. При этом машина недобрала порядка 300 л.с. из 1471 из-за проблем с одним из трех бензонасосов. Так что у Venom F5 M Roadster есть все шансы превзойти достижение «предка». Впрочем, один рекорд уже есть: новинка — самый мощный серийный открытый автомобиль с МКП.

BOREHAM MOTORWORKS

Ford Escort Mk1 RS Continumod

Британская Boreham Motorworks претендует на то, чтобы стать родоначальницей нового направления в тюнинге — Continumod. В отличие от рестомодов авто этого сегмента не прокачанные модели-доноры почтенного возраста, а воссозданные с нуля на новой технологической основе образцы с внешностью легенд прошлого. На правах официального партнера концерна Ford Motor компания из Ковентри получила доступ к «родным» чертежам Ford Escort Mk1 RS, иконы ралли 1960–1970 х, а кроме того, оцифровала кузов одного из сохранившихся экземпляров. Дизайнеры Boreham, взяв оригинал за основу, добились максимальной лаконичности форм, а инженеры с помощью усилителей существенно увеличили жесткость кузова на кручение и использовали регулируемую подвеску. Иначе нельзя. Обе бензиновые «четверки», с которыми предлагается Mk1 RS Continumod, по отдаче в разы превосходят «исторические» двигатели модели. 1,8 литровый агрегат выдает 185 л.с., тогда как 2,1 литровый — все 300 л.с. А раскручиваются новые ДВС до 9000 и 10?000 об/мин соответственно! При этом за счет использования карбоновых элементов кузова, титановой выхлопной системы и кованых дисков из магниевого сплава Continumod весит всего 800 кг. На передней оси установлены 4 поршневые тормозные суппорты, а на ведущей задней — 2 поршневые. Но механизм — без усилителя, ABS и трекшн-контроля. Нет у прошедшего реинкарнацию Escort Mk1 RS и усилителя руля. Ощущения от вождения должны быть аутентичными!

КАММANUFAKTUR

912с Targa

Ностальгия по настоящему, «аналоговому», сегодня хорошо продается, но созданная несколько лет назад будапештская KAMManufaktur нашла на этом обширном поле очень специфическую нишу. В качестве базы для рестомодов венгры выбрали Porsche 912, бюджетную версию знаменитых «911 х», менее мощную, зато более легкую и с лучшей развесовкой. Вслед за «912с» с кузовом купе КАММ представила вариант модели с кузовом тарга и мягкой задней прозрачной панелью, крепящейся на молнии. В таком виде спорткар Porsche дебютировал в 1965 году. Команда Миклоша Кезмера провела масштабный реинжиниринг и, в частности, существенно облегчила 912 Targa за счет использования элементов кузова, салона и системы воздушного охлаждения двигателя из карбона. 4 цилиндровый 2,0 литровый оппозитник от швейцарской компании JPS Aircooled венгерские тюнингеры также снабдили собственной системой электронного впрыска топлива и блоком управления от SCS с «гражданской» и трековой программами. Мощность, передаваемая на задние колеса через доработанную спортивную МКП5 Porsche и самоблокирующийся дифференциал, по сравнению с 1,6 литровым «исходником» более чем удвоилась, достигнув 185 л.с. А вишенкой на торте стал верхний багажник с доской для серфинга от КАММ.

