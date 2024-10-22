"Тюнинг. Обзор за октябрь 2024"

AUTOID

TR87

Надо обладать изрядной долей наглости, чтобы взяться за улучшение управляемости такой истинно драйверской модели, как BMW M2. Но британская компания AUTOID взялась-таки за баварское купе второго поколения (G87), признаваясь в ностальгии по образцовому предшественнику серии F87. Это светлое чувство материализовалось в обширном пакете TR87. В него поместился не только фирменный аэродинамический обвес из высококачественного карбона, создающий 102 кг прижимной силы на скорости 200 км/ч при сохранении оптимальной (для модели классической компоновки) развесовки 50:50. Тюнингеры из Челмсфорда подобрали для G87 множество компонентов других известных производителей. Так, выхлопная система из нержавейки, делает «саундтрек» рядной 3,0 литровой битурбошестерки более спортивным и повышает отдачу самого двигателя. А в опциональный пакет управляемости вошли, в частности, передние рычаги с алюминиевыми шаэсами вместо резиновых втулок, пружины с тремя степенями жесткости, элементы, позволяющие точно настраивать углы развала и схождения колес. На выходе, как сообщается, — уменьшение кренов и лучшая устойчивость в виражах.

EVOLUTO AUTOMOBILI

355

Британской компании с итальянизированным названием сам автомобильный бог велел взяться за омоложение «жеребца» из Маранелло под индексом 355, которому пошел четвертый десяток лет. Но в Evoluto Automobili не свернули на скользкую дорожку с переводом своего рестомода на электротягу. В атмосферном 3,5 литровом V8 Ferrari заменили более 200 компонентов, включая выхлопную систему, что вдохнуло в ДВС дополнительные 40 л.с. к изначально имевшимся 380. Также плотно британцы поработали над МКП6 и специфической системой ее стыковки с двигателем для улучшения четкости переключения передач, уменьшения вибраций и повышения надежности. По современным GT-стандартам переработали тормозную систему, установили колеса с более крупными коваными дисками и светодиодную оптику, а с помощью карбоновых усилителей силовой структуры почти на четверть увеличили жесткость кузова на кручение. Его «оболочка», также карбоновая, поспособствовала снижению веса машины на 200 кг. К оригинальному дизайну «итальянки» британцы отнеслись максимально бережно, чтобы решить поставленную задачу: создать «аналоговую» альтернативу современным «цифровым» спорткарам. Тираж 355 by Evoluto? Разумеется, 55 экземпляров.

LANZANTE LTD.

Porsche 935

Детские впечатления самые яркие. Начало истории британской Lanzante, специализирующейся на реставрации и модернизации классических авто, совпало с временем триумфов Porsche 935, который с 1977 по 1981 год выиграл в разных сериях 123 гонки из 370. В 2018 м под тем же индексом появился преемник, выпущенный тиражом 77 экземпляров. Владельцы двух из них обратились к Lanzante с предложением превратить трекового заднеприводного монстра с 700 сильным двигателем в модель, имеющую допуск на дороги общего пользования. Специалистам из Петерсфилда пришлось засучить рукава и переработать подвеску, заменить колеса, превратить боевую тормозную систему в гражданскую, поколдовать над электроникой и, наконец, интегрировать в «капот» не предус­мотренные изначально фары. Не забудем и о специальных ливреях, стилизованных под классические гоночные команд Marlboro и Martini. Вся операция заняла почти полтора года. Тут, пожалуй, и многорукий Ганеша, бог мудрости в индуизме, изображенный на эмблеме Lanzante, не управился бы быстрее.

URBAN AUTOMOTIVE

Range Rover Sport Narrowbody & Widetrack

Поработав по заказу Ким Кардашьян над внешностью флагманского Range Rover, Urban Automotive переключилась на его «младшего брата» с приставкой Sport. Казалось бы, тут можно пуститься во все тяжкие и соорудить нечто ощетинившееся множеством дефлекторов, а над дверью грузового отсека влепить спойлер размером с палубу авианосца. Но вкусы Саймона Дирна, основателя компании, возглавляющего и команду дизайнеров, «перпендикулярны» такому подходу. Границы возможного обозначили две доработанные версии Sport. Narrowbody предназначена для тех, кто британскую сдержанность почитает главной добродетелью. Таким клиентам достаточно бамперов и юбок на порогах из карбона, на работе с которым специализируется Urban Automotive. А «разухабистому» варианту Widetrack полагаются еще и расширители арок, в которые поместились колеса с 24 дюймовыми легкосплавными дисками Urban Vossen. Картина «разгула» была бы неполной без кастомной покраски кузова в цвет Lamborghini Grigio Telesto и сидений Recaro.