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Тюнинг. Обзор за октябрь 2024

AUTOID TR87
AUTOID TR87
EVOLUTO AUTOMOBILI 355 вид спереди
EVOLUTO AUTOMOBILI 355 вид спереди
EVOLUTO AUTOMOBILI 355 салон
EVOLUTO AUTOMOBILI 355 салон
EVOLUTO AUTOMOBILI 355 моторный отсек
EVOLUTO AUTOMOBILI 355 моторный отсек
LANZANTE LTD. Porsche 935
LANZANTE LTD. Porsche 935
URBAN AUTOMOTIVE Range Rover Sport Narrowbody & Widetrack
URBAN AUTOMOTIVE Range Rover Sport Narrowbody & Widetrack

AUTOID

TR87

Надо обладать изрядной долей наглости, чтобы взяться за улучшение управляемости такой истинно драйверской модели, как BMW M2. Но британская компания AUTOID взялась-таки за баварское купе второго поколения (G87), признаваясь в ностальгии по образцовому предшественнику серии F87. Это светлое чувство материализовалось в обширном пакете TR87. В него поместился не только фирменный аэродинамический обвес из высококачественного карбона, создающий 102 кг прижимной силы на скорости 200 км/ч при сохранении оптимальной (для модели классической компоновки) развесовки 50:50. Тюнингеры из Челмсфорда подобрали для G87 множество компонентов других известных производителей. Так, выхлопная система из нержавейки, делает «саундтрек» рядной 3,0 литровой битурбошестерки более спортивным и повышает отдачу самого двигателя. А в опциональный пакет управляемости вошли, в частности, передние рычаги с алюминиевыми шаэсами вместо резиновых втулок, пружины с тремя степенями жесткости, элементы, позволяющие точно настраивать углы развала и схождения колес. На выходе, как сообщается, — уменьшение кренов и лучшая устойчивость в виражах.

EVOLUTO AUTOMOBILI

355

Британской компании с итальянизированным названием сам автомобильный бог велел взяться за омоложение «жеребца» из Маранелло под индексом 355, которому пошел четвертый десяток лет. Но в Evoluto Automobili не свернули на скользкую дорожку с переводом своего рестомода на электротягу. В атмосферном 3,5 литровом V8 Ferrari заменили более 200 компонентов, включая выхлопную систему, что вдохнуло в ДВС дополнительные 40 л.с. к изначально имевшимся 380. Также плотно британцы поработали над МКП6 и специфической системой ее стыковки с двигателем для улучшения четкости переключения передач, уменьшения вибраций и повышения надежности. По современным GT-стандартам переработали тормозную систему, установили колеса с более крупными коваными дисками и светодиодную оптику, а с помощью карбоновых усилителей силовой структуры почти на четверть увеличили жесткость кузова на кручение. Его «оболочка», также карбоновая, поспособствовала снижению веса машины на 200 кг. К оригинальному дизайну «итальянки» британцы отнеслись максимально бережно, чтобы решить поставленную задачу: создать «аналоговую» альтернативу современным «цифровым» спорткарам. Тираж 355 by Evoluto? Разумеется, 55 экземпляров.

LANZANTE LTD.

Porsche 935

Детские впечатления самые яркие. Начало истории британской Lanzante, специализирующейся на реставрации и модернизации классических авто, совпало с временем триумфов Porsche 935, который с 1977 по 1981 год выиграл в разных сериях 123 гонки из 370. В 2018 м под тем же индексом появился преемник, выпущенный тиражом 77 экземпляров. Владельцы двух из них обратились к Lanzante с предложением превратить трекового заднеприводного монстра с 700 сильным двигателем в модель, имеющую допуск на дороги общего пользования. Специалистам из Петерсфилда пришлось засучить рукава и переработать подвеску, заменить колеса, превратить боевую тормозную систему в гражданскую, поколдовать над электроникой и, наконец, интегрировать в «капот» не предус­мотренные изначально фары. Не забудем и о специальных ливреях, стилизованных под классические гоночные команд Marlboro и Martini. Вся операция заняла почти полтора года. Тут, пожалуй, и многорукий Ганеша, бог мудрости в индуизме, изображенный на эмблеме Lanzante, не управился бы быстрее.

URBAN AUTOMOTIVE

Range Rover Sport Narrowbody & Widetrack

Поработав по заказу Ким Кардашьян над внешностью флагманского Range Rover, Urban Automotive переключилась на его «младшего брата» с приставкой Sport. Казалось бы, тут можно пуститься во все тяжкие и соорудить нечто ощетинившееся множеством дефлекторов, а над дверью грузового отсека влепить спойлер размером с палубу авианосца. Но вкусы Саймона Дирна, основателя компании, возглавляющего и команду дизайнеров, «перпендикулярны» такому подходу. Границы возможного обозначили две доработанные версии Sport. Narrowbody предназначена для тех, кто британскую сдержанность почитает главной добродетелью. Таким клиентам достаточно бамперов и юбок на порогах из карбона, на работе с которым специализируется Urban Automotive. А «разухабистому» варианту Widetrack полагаются еще и расширители арок, в которые поместились колеса с 24 дюймовыми легкосплавными дисками Urban Vossen. Картина «разгула» была бы неполной без кастомной покраски кузова в цвет Lamborghini Grigio Telesto и сидений Recaro.

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