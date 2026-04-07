Обратная сторона новейших технологий

Электромобиль Lynk & Co Z20 попал в аварию после того, как сначала неправильно понял голосовую команду,

а потом просто перестал их понимать. Но эта проблема не нова, и решение придумали очень давно.

Каждый раз садясь в новый китайский автомобиль, я ругаю его за фактическое отсутствие голосового управления. Формально оно есть, но обычно работает кое-как. Теперь же я понял: это к лучшему.

Где-то на просторах Китая владелец компактного кроссовера Z20 хотел во время движения по автостраде выключить свет в салоне голосовой командой. Не совсем ясно, почему он был включен, ведь на дворе стояла ночь, и при включенном свете в салоне водитель практически не видит дороги. Видимо, китаец столкнулся с этой проблемой и попытался ее решить. Поскольку «физических» кнопок в современных китайских машинах практически нет, а лезть в дебри меню на ходу неудобно, использование голосового помощника выглядит логичным шагом. Но что-то пошло не так, и автомобиль вместо света в салоне погасил фары машины. Трасса не была освещена от слова совсем, фонари отсутствовали полностью. То есть и раньше водитель плохо видел дорогу, а после действий машины он вообще перестал ориентироваться. Он попытался исправить положение другими голосовыми командами, но машина отвечала, что не может их выполнить. Странно, что водитель не стал параллельно снижать скорость. Но это можно списать на отсутствие опыта и стресс. В итоге Z20 улетел в отбойник.

Lynk & Co Z20 — это дешевый по китайским меркам электромобиль. В переводе на наши деньги он стоит в Поднебесной 1,5–1,7 млн рублей. В России цены на эту модель начинаются с 3,5 млн. Но дело не в цене. Сейчас все без исключения автомобили начинают свою жизнь «сырыми» и дорабатываются на основе жалоб покупателей. Причем так делают не только в Китае, но и во всем автомобильном мире. Даже у японцев последние лет пять встречаются косячки. Не существенные, но все же. Производители нашли способ сэкономить: пусть модники, желающие завладеть новинками, первыми все и испытывают. Правда, у меня складывается ощущение, что доработка проводится только в случае или массовых, или очень громких происшествий, как в случае Lynk & Co. Конечно, они всё уже исправляют. Теперь фары во время движения можно будет выключить только вручную, голосовой команды для этого не предусмотрено.

Но сам минималистичный (читай экономный) подход китайцев к эргономике автомобиля вызывает вопросы. Например, как можно прятать дальний свет и противотуманки в дебрях меню мультимедийной системы? Так ведь экран все равно есть и можно сэкономить на кнопках, скажет производитель. Системы безопасности тоже несовершенны. Во время тестов я постоянно попадаю в неприятные ситуации, связанные с их работой. Но пока все обходится без тяжелых последствий, менять никто ничего не станет. Достаточно сказать, что сейчас, как и три года назад, подавляющее большинство китайских машин в повороте налево в несколько рядов истошно кричат, предупреждая о помехе слева. Нигде больше я такого не встречал. Продвинутые модели могут встать колом, посчитав безобидную ситуацию на дороге опасной.

При этом нужно отметить, что цена машины не является гарантией от недоработок. Помните, как в Петербурге дорогой китайский автомобиль ехал, ехал и внезапно наехал на строительные ограждения. Доски тогда вошли в лобовое стекло и вышли из заднего, чудом не задев водителя. Тот обвинил в произошедшем «умные» системы своей машины, которые сами свернули в ограждение.

В целом, в произошедшем с Lynk & Co нет ничего необычного. Водители и раньше платили своими жизнями и здоровьем за недоработки, жадность и халатность автопроизводителей. Просто тогда это было понятнее — недокрутили гайку, ошиблись в расчетах, выбрали марку стали подешевле. К этому мы привыкли. В новых машинах, напичканных электроникой, проблемы связаны с недоработкой ПО, желанием побыстрее выпустить модель на рынок и отсутствием испытаний новинок в реальных условиях. В роли пилотов-испытателей теперь, как и прежде, вы и я. И решение проблемы такое же, как и прежде. Не гонитесь за последней моделью, позвольте другим провести тесты и уже потом садитесь в проверенный автомобиль. Это не гарантия, но увеличение шансов на выживание.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора