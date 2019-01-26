Российским производителям автобусов пока удается контролировать основную часть национального рынка, но на него усиливают давление китайцы. Еще одним вызовом отечественным производителям становится рост спроса на машины нового поколения – на электрическом ходу
Китайские автопроизводители агрессивно ведут себя в разных сегментах российского автомобильного рынка. Но особенно это стало заметно в секторе коммерческих машин, в частности автобусов. В 2018 году продажи китайских моделей здесь показали беспрецедентный рост: некоторые марки (Yutong, Zhong Tong, Golden Dragon) увеличили поставки автобусов в Россию в 2–2,5 раза. А в среднем, по данным Аналитического агентства «Автостат», сбыт автобусов из Поднебесной в нашей стране за девять месяцев уходящего года вырос на 67%, и это максимальный показатель среди всех брендов, выпускающих автобусную технику. И, хотя в абсолютных величинах доля китайских компаний на российском рынке автобусов еще не очень велика, динамика впечатляет – менее чем за год им удалось увеличить ее с 6 до 9%. Так нужно ли нам готовиться к китайской экспансии и планировать пересаживаться на автобусы с иероглифами?
В свое время Советский Союз занимал первое место в мире по выпуску автобусов. В стране, где личный автомобиль считался роскошью и уделом небольшой прослойки граждан, они являлись основным транспортным средством: в 70–80-е годы прошлого века количество производимых в СССР автобусов исчислялось сотнями тысяч в год, и в этом процессе было занято около полусотни предприятий в различных республиках.
Сейчас годовой объем продаж новых автобусов в России сжался колоссально – до десяти с небольшим тысяч единиц. А число ключевых производителей можно пересчитать по пальцам одной руки: в стране сегодня пять основных заводов по выпуску автобусов, и три из них входят в «Группу ГАЗ». Прежде всего, это предприятие «Павловский автобус» (или ПАЗ), которое расположено в Нижегородской области и является одним из пионеров отечественного автобусостроения (выпускает такие машины с 1952 года). Следом идет Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ). Он расположен в Подмосковье и ведет историю с 1959 го. Еще один значимый игрок – Курганский автобусный завод (КАвЗ), начавший выпускать машины в 1958-м. Все три входят в «Группу ГАЗ». Еще один крупный производитель автобусов – НефАЗ – базируется в Нефтекамске (Башкортостан), он принадлежит КамАЗу. Наконец, следует назвать компанию «Волгабас», что в городе Волжский Волгорадской области. Она самая молодая из первой пятерки: начала работать лишь в 2008 году.
Пять этих автопроизводителей сегодня почти полностью контролируют рынок автобусов в стране: по данным «Автостата», в 2018 году на них приходилось почти 88% всех продаж: 65% рынка принадлежит ПАЗу, 13% – ЛиАЗу, 4% приходится на НефАЗ и по 3% на КАвЗ и «Волгабас». Остальные 12% рынка распределены между иностранцами. Это белорусский МАЗ (3%), а далее идут упомянутые выше китайские производители Yutong, Higer, King Long, Zhong Tong (см. таблицу).
Продажи новых автобусов в России после предыдущего драматичного падения растут вот уже третий год подряд. В 2012-м рынок таких машин достиг рекордной цифры – 17,1 тыс. единиц. Но к 2015 году скатился до 9 тыс. И лишь два года назад начал восстанавливаться – в 2016-м прирост составил 11,5% (до 10,4 тыс.), а еще год спустя сбыт новых автобусов вырос еще на 13%, достигнув показателя 11,7 тыс. штук. Сейчас этот тренд продолжается: по прогнозам компании PricewaterhouseCoopers, по итогам 2018-го он увеличится еще на 16% (до 13,6 тыс. единиц) и в ближайшие четыре года превысит рекордные показатели шестилетней давности (см. график).
Главной причиной роста продаж автобусов в России наблюдатели называют устаревший автопарк и необходимость его срочного обновления. По некоторым оценкам, парк автобусной техники сегодня составляет 400 тыс. единиц. При этом, по данным «Автостата», 46% всех используемых автобусов в России имеют возраст старше 15 лет и сошли с конвейеров еще советских заводов. И даже несмотря на распространение личных машин, автобусы остаются наиболее значимым типом общественного транспорта: Минтранса страны утверждает, что в 2017 году ими воспользовались 116 млн человек. Скажем, метрополитеном в год перевозится в два с половиной раза меньше – 44 млн, а железнодорожным транспортном почти вчетверо меньше – 32 млн пассажиров. А значит, обновление автобусной техники жизненно необходимо.
Важным моментом является то, что процессом обновления автобусного парка в России занимается государство. И действуют не совсем рыночные механизмы – закупки новых машин осуществляют преимущественно госструктуры. Понятно, что в приоритете российская продукция: с середины 2014 года для обеспечения государственных и муниципальных нужд закон запрещает приобретать импортные автобусы.
Одновременно государство разными способами стимулирует продажи новых автобусов. Например, существуют программы, связанные с субсидированием покупки машин для жилищно-коммунального хозяйства, которые работают на газомоторном топливе (в уходящем году планируется продать по этой программе порядка 2,5 тыс. единиц техники, основная часть которой – автобусы). Действует и федеральная программа «Школьный автобус», ее ежегодный планируемый объем 1,3 тыс. машин. Есть также госпрограмма льготного лизинга (план продаж 4 тыс. штук).
Автобусы же иностранного производства реализуются главным образом в сегменте междугородних перевозок. Их закупают крупные транспортные компании, считающие, что импортные машины больше подходят для длительных комфортных поездок и обслуживания туристических маршрутов. И именно здесь успешно развиваются китайцы, которые по соотношению цены и качества составляют достойную конкуренцию западным брендам.
Важнейший тренд в сфере производства автобусов – создание моделей на электрическом ходу. Из-за нулевых вредных выбросов такие машины (особенно в мегаполисах) признаны транспортом будущего, и спрос на них растет.
Согласно подсчетам, в мире уже используется свыше 200 тыс. электробусов, что больше троллейбусов и трамваев вместе взятых. Распространению электрических автобусов способствуют заранее заданные параметры эксплуатации – фиксированный маршрут и относительно небольшой ежедневный пробег, благодаря чему нетрудно рассчитать заряд батареи и расположение зарядных станций. Кроме того, электробусы бесшумны, характеризуются более медленным износом ключевых деталей и низкой потребностью в обслуживании и расходных материалах.
Единственный их значимый недостаток – высокая цена. Сегодня покупка такой машины обойдется в 3–4 раза дороже аналогичной модели на традиционном топливе. Однако ожидается, что в ближайшее время цены на новый вид транспорта начнут снижаться: по данным мировых автопроизводитей, стоимость киловатт-часа бортовой батареи в 2019 году ожидается на уровне 100 евро, тогда как ранее на уровень 300 евро рассчитывали выйти только в 2024 году.
О планах развития электрических автобусов говорят и власти российских городов, особенно в свете целенаправленного повышения роли общественного транспорта и пересадки на него жителей мегаполисов. Муниципальные закупки экологически чистого общественного транспорта растут. Так, в Москве заявляют, что именно электробусы станут ключевым наземным средством передвижения в течение ближайших четырех лет.
Производители автобусов стараются отвечать на запросы рынка: российские компании уже начали выпускать машины на электрическом ходу и поставляют их в некоторые города. КамАЗ, например, поставил 100 электрических автобусов в столицу. Еще столько же полностью электрических машин в Москву передал ЛиАЗ. Минувшей осенью на выставке Busworld в Первопрестольной производители представили новые модели электробусов со своими ноу-хау. Так, ГАЗ и КамАЗ оснащают их не традиционными литий-ионными, а литий-титановыми аккумуляторами, которые быстрее заряжаются и лучше держат заряд зимой в сильные морозы.
Появляются на рынке электробусов и новые игроки. К примеру, российская компания «Транспортные системы» со своей моделью «Пионер» ПК ТС-6218 предлагает оригинальный подход: аккумулятор сделан… в виде прицепа. Такие «батарейки на колесах» можно размещать на маршруте автобуса и оперативно менять их при разрядке.
Как видим, электрическая эра пришла и в сегмент общественного транспорта. И российские производители решительно настроены на то, чтобы откусить свой кусок от этого, несомненно, лакомого пирога.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
Назван самый популярный первый автомобиль россиян
Первый в жизни автомобиль — это всегда событие, запоминающееся на всю жизнь. Россияне называли марки, с машин которых начиналась их водительская карьера
Названы самые популярные автомобили отечественных марок
На российском рынке новых легковых автомобилей сейчас представлены всего две отечественные марки: Lada и УАЗ. Их модели и поделили все места в топ-10 популярности среди покупателей
Какие автомобили покупают в России с «механикой»? Названы лидеры
Автомобили с механической коробкой передач постепенно теряют позиции на рынке новых автомобилей. Аналитики назвали марки, у которых машин с тремя педалями продается больше всего
Автокомпании заработали в России больше миллиарда рублей
Выяснилось, какие компании заработали больше всего денег на российском рынке. В лидерах отнюдь не Lada, которая лидирует по продажам в количественном исчислении
Россияне за полгода потратили почти 300 млрд руб. на дорогие иномарки
Несмотря на небольшую емкость премиум-сегмента из-за высоких цен на автомобили они занимают почти четверть российского рынка по выручке автокомпаний
Какие АЗС выбирают водители? Исследование
Чем водителей кроме качества топлива привлекает та или иная АЗС? Результаты опроса общественного мнения дали интересные результаты
Какие автомобили с «автоматом» покупают в России? Исследование
Аналитики назвали марки, модели которых лучше всего продаются с автоматическими трансмиссиями