В обстановке дефицита новых машин спрос на вторичном рынке возрастает, при этом он все еще остается в значительной мере диким и непредсказуемым

Ситуация на рынке новых автомобилей в России в последние месяцы не радует рядового потребителя: почти как в тучные 2000-е, в салонах разворачиваются баталии за ходовые модели, дилеры накручивают на них цены, люди выстраиваются в очереди. Все это заставляет клиентов все чаще посматривать в сторону вторичного рынка, где, несмотря на кризисы и перекосы, продажи уверенно растут. По данным Аналитического агентства «Автостат», в штучном выражении по итогам прош­лого года вторичный рынок увеличился до 5,4 млн единиц, что на 1,7% больше, чем в 2019-м и, на 12% превышает показатели 2015 года. Еще более впечатляюще выглядит объем продаж машин с пробегом в денежном выражении: согласно «Автостату», в 2020 году он достиг 2,94 трлн рублей, что почти на треть больше, чем в 2015-м.

Люди предпочитают покупать транспорт на вторичном рынке по нескольким причинам. Прежде всего это выгодно: как только новый автомобиль выезжает из ворот дилерского центра, он сразу же теряет в среднем 10% от своей первоначальной цены, и далее в течение первых трех лет она может упасть на 25–30%, даже если автомобиль в отличном состоянии. Кроме того, подержанную машину покупаешь сразу, без ожидания поставки, как это происходит сейчас с новыми моделями, к тому же можно сэкономить на допоборудовании.

Однако и на вторичке цены в последнее время стремительно растут. Как уверяет «Автостат», средняя цена на автомобиль с пробегом только в текущем году выросла на 8%, достигнув отметки 723,9 тыс. рублей (в сравнении с 2014 годом рост составил 66%). Но еще больше впечатляют скачки цен на «молодые» подержанные авто: в 2021 году средняя стоимость машины возрастом до 7 лет составила 1,45 млн рублей, что на 28% больше, чем в середине прошлого года, а по сравнению с 2014-м прирост составил 132%.

Автодилеры говорят, что, например, Mercedes-AMG G-Class в первом полугодии 2021-го против того же прошлогоднего периода подорожал на 38,5%, Mercedes Benz CLA – на 29,8%, Mercedes-Benz CLS – на 27,8%. Среди машин возрастом от 6 до 10 лет самый большой рост цен показал Cadillac Escalade (+61%). Значительно поднялся в цене и 10-летний Volkswagen Polo (+39%). При этом меньше всего за январь – июнь 2021 года подорожали Mercedes Benz S-Class, Skoda Rapid и Mazda 6.

По статистике, самыми востребованными на вторичном рынке остаются отечественные модели Lada, среди иномарок же наиболее высоким спросом пользуются Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Solaris, Toyota Corolla и Camry, Renault Logan, Volkswagen Polo. Причем подчас цены на бэушные машины иногда оказываются даже выше, чем на новые. А подержанный автомобиль во второй половине нынешнего года стоит дороже, чем он продавался несколько лет назад в новом состоянии. Так, по подсчетам специалистов автодилера Fresh Auto, пятилетний хэтчбек Kia Picanto сейчас обойдется в среднем на 6% дороже, нежели в 2017 году, когда эта машина была новой; кроссовер Mazda CX-5 стал дороже на 5% по отношению к цене такого же нового пять лет назад. На 4% больше просят за подержанные Renault Sandero, Toyota Hilux, Land Cruiser Prado, а популярнейшая Hyundai Creta подорожала на 2% относительно своей первоначальной стоимости.

Ямы и канавы вторички

Вместе с тем дорога, по которой движется автомобильная вторичка, по-прежнему ухабиста и непредсказуема. Основные риски здесь можно разделить на две группы – юридическую и техническую. К первой относится вероятность неправильно оформленных документов на собственность, а также риск того, что автомобиль находится в залоге у банка или числится в угоне. Техническая составляющая связана с тем, что под начищенным до блеска кузовом и салоном могут скрываться поломки и дефекты. В последнее время на помощь для решения таких проблем приходит все больше онлайн-сервисов проверки истории автомобиля.

На популярных веб-ресурсах, заплатив всего 150–300 рублей, можно узнать полную историю транспортного средства: когда, при каких обстоятельствах, с каким пробегом и за сколько оно продавалось в прошлом. Такая информация может стать важным источником выяснения реальной истории автомобиля. К примеру, в объявлении говорится, что машина 2010 года была продана первым хозяином в 2015 году с пробегом 100 тыс. км. Если эта же машина через пять лет продана вторым хозяином с пробегом 120 тыс. км, то наверняка он скрутил пробег. Участники рынка дают и такой совет: старайтесь избегать или изучать более тщательно такие модели, как Kia Rio, Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Toyota Camry. Именно эти автомобили пользовались особой популярностью у таксопарков.

Одновременно стоит приготовиться к тому, что подержанное авто потребует дополнительных расходов. Например, по мнению представителей маркетплейса по продаже автозапчастей Autodoc.ru, при пробеге 100–200 тыс. км, скорее всего, потребуется замена ремня или цепи ГРМ, а кроме замены колодок, как правило, нужна и замена тормозных дисков. Такие расходы в моменте могут достигать суммы от 50 тыс. рублей для бюджетных моделей и от 100 тыс. рублей для автомобилей бизнес-класса и представителей премиум-сегмента.

Наконец, на приобретение авто с пробегом до сих пор сложно получить кредит. Банки делают это неохотно, и следует приготовиться к тому, что ставки по займам будут выше, чем при приобретении новой машины, да и вообще кредит могут не дать: представители финансовых организаций признаются, что доля одобренных заявок по займам на авто с пробегом пока не превышает 30%. При этом схема автокредита более безопасна для покупателя. Ведь банковские специалисты по залогам проверяют машину, используя все доступные им ресурсы, – и на предмет угона, и на предмет залога у другого кредитора. Да, в нагрузку к займу банк потребует оформить страховые продукты, но это аналогично автокредитам и на новый автомобиль.

Вместе с тем при покупке подержанной машины в автосалоне клиента ждут настойчивые просьбы менеджеров включить всевозможные дополнительные услуги и продукты: сервисные карты, «помощь на дорогах». Они увеличивают сумму займа, но позволяют снизить ставку. Выгоду такого предложения нужно оценивать в каждом конкретном случае отдельно.

Внимание на дороге

Участники авторынка ждут, когда вторичка в России станет более цивилизованной. В отличие от развитых стран, где подержанные машины продаются в основном через салоны дилеров и других компаний, в нашей стране преобладает продажа напрямую – от продавца к покупателю, обычно с помощью объявлений в Интернете. По оценкам аналитиков, через салоны и дилеров у нас сейчас продается только порядка 15–20% всех подержанных машин, в то время как в США и ряде других стран – 80% и более.

Участники рынка убеждены, что продажи автомобилей с пробегом могли бы расти еще больше, но многих отпугивают непрозрачность и распространенное здесь мошенничество. Например, все еще отсутствуют стандарты и механизмы объективной оценки технического состояния и пробега машин. При этом сплошь и рядом у них скручивают пробег, маскируют технические неисправности, скрывают информацию о ДТП.

Сегодня в России пытаются сделать этот сегмент рынка действительно безопасным и прозрачным. Так, представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» давно просят принять закон, предполагающий введение уголовной ответственности за манипуляции с показателями пробега продаваемого автомобиля. Еще один путь борьбы с мошенничеством – создание единой базы данных. В частности, предлагается внедрить обязательные процедуры фиксации километража и других показателей каждой машины при любой операции с ней: очередном прохождении технического обслуживания, техосмотре, оформлении страховки, сдаче в трейд-ин. Попытки сформировать такую базу предпринимаются, однако до полноценной информационной системы еще далеко. А жаль, ведь рынок подержанных автомобилей очень перспективен и важен, особенно если он обретет более цивилизованные формы.

