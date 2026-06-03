В Европе укрепляются настроения использовать электромобиль не только как средство передвижения, но и как дополнительную батарейку для обеспечения домов электроэнергией

Начало текущего года принесло триумф китайским автомобилям по всему миру, продажи которых на внешних рынках бьют рекорды. Особенно нарасхват идут электрокары. Как сообщает Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA), по итогам апреля отгрузки машин на батарейках из КНР на внешние рынки скакнули более чем вдвое — на 111% до 406 тыс. машин. А ранее в марте поставки электромобилей из КНР выросли почти в два с половиной раза — на 140% до 349 тыс. единиц.

То, что КНР является ведущим мировым автомобильным экспортером, — не новость. Еще в 2023 году Китай отобрал у Японии статус ведущего мирового поставщика авто на рынки других стран и с тех пор наращивает отрыв: по данным CPCA, в 2025 году КНР отправила за пределы страны 8,3 млн новых машин, что на 30% превышает показатели предыдущего года.

В отношении электрокаров на руку китайским производителям играет сложная ситуация на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива. Взлетевшие на заправках цены на бензин и дизель заставляют автовладельцев нервно прощупывать в карманах кошельки и присматриваться к частным транспортным средствам на электрическом ходу, которые уже позволяют существенно сэкономить семейный бюджет. По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (АСЕА), только в Германии электрокаров за первый квартал текущего года было продано на 41% больше, чем в прошлом году (159,6 тыс.). На втором месте идет Великобритания с ростом 14,5% (137,6 тыс.), а во Франции спрос на электрокары по итогам первого квартала скакнул на 50% (112 тыс.).

Китайцы говорят, что сейчас они оказались в схожем положении с японцами в 1970 х годах, когда из-за нефтяного кризиса те же американцы бросали на обочине свои громоздкие прожорливые машины местного производства и сметали из автосалонов пусть и более скромные в габаритах, но на порядок более экономичные модели из Японии.

Интересно, что наряду с использованием электромобиля в качестве средства передвижения в Европе их начинают рассматривать как средство борьбы с дефицитом электроэнергии. Европейские специалисты считают, что электрокар можно воспринимать еще и как большой аккумулятор, этакий «пауэрбанк на колесах». Основную часть времени электрические машины обычно простаивают около дома, и при необходимости их можно подключать к домашней сети, чтобы они помогали освещать дом, смотреть телевизор или, скажем, кипятить чайник.

Энтузиасты заявляют, что средний по емкости аккумулятор электрокара на 40 кВт·ч при экономном использовании может снабжать энергией домохозяйство на протяжении нескольких дней. Но главное — большое число электромашин способны поддерживать баланс энергосистемы при пиковых нагрузках, которые являются бичом современных энергосистем.

Некоторые специалисты идут еще дальше — они предлагают владельцам электрокаров зарабатывать на том, чтобы продавать электроэнергию. Бизнес предлагается построить по следующей схеме: допустим, заряжать электромобиль ночью, когда тариф потребления электричества минимален. А днем или в период пиковой нагрузки вечером, когда тариф более высок, владелец электрокара может выдавать в сеть запас тока, зарабатывая на разнице тарификации.

В Великобритании сейчас на полном серьезе разрабатывают механизмы такого применения электрических авто для подпитки электросетевого хозяйства. По предварительным оценкам, только половина из ожидаемых к 2030 году на британских дорогах 11 млн электрокаров может ежедневно передавать в сеть 16 ГВт электроэнергии, что равно почти половине мощностей всех газовых электростанций страны. Но проблема заключается еще и в том, что подавляющее большинство моделей электрокаров сегодня не оснащены системой двухсторонней зарядки, позволяющей им не только заряжаться, но и отдавать электричество вовне. Однако и эту сложность в Европе обещают решить, призвав производителей, в том числе китайских, ставить на машины нужные разъемы.

Пока сложно однозначно оценить, насколько реалистичны подобные идеи. В свое время разработчики искусственного интеллекта предлагали использовать часто простаивающие вычислительные мощности миллиардов частных смартфонов для осуществления облачных вычислений, но эта фантазия не прижилась. Если так пойдет дальше, то в будущем для подачи тока в общую сеть можно будет задействовать, к примеру, бытовые аккумуляторные фонарики — все равно основную часть своей жизни они лежат в кладовке без дела.

