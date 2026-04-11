Чем обернется новая процедура теста на наркотики?
МВД хочет проверять водителей на наркотики прямо на обочине — по слюне.
Подготовлен проект поправок, которые впервые дадут правовое основание для экспресс-тестирования по образцу слюны прямо на месте остановки. Идея разумная — быстро, неинвазивно, без поездки в медучреждение, и если результат отрицательный, то водителю сэкономит много времени. Но у метода есть серьезные ограничения, о которых стоит знать.
Привычный алкотестер никуда не девается: алкогольное опьянение по-прежнему определяется по выдоху. Тест слюны предлагается исключительно для предварительного выявления наркотиков и психотропных веществ. Ключевое слово — «предварительного». Положительный результат такого теста не диагноз, не заключение врача и не юридический факт опьянения. Это лишь повод направить водителя на полноценное медицинское освидетельствование. В медучреждении, с квалифицированными специалистами и оборудованием другого класса точности.
И вот здесь самый важный момент. Водитель имеет безусловное право потребовать медосвидетельствование, и отказать ему не могут. Если инспектор оформляет протокол на основании одного лишь экспресс-теста, минуя процедуру медосвидетельствования, — это грубое нарушение и прямое основание для отмены протокола. Если же в медосвидетельствовании водителю отказано и водитель это зафиксировал, — это тоже отличный повод протокол оспорить с очень высокими шансами на успех. Экспресс-тест на обочине не равен медицинскому заключению, и точка.
По позиции МВД тест проводится с согласия водителя, а отказ ответственности не влечет. Но итоговый текст нормы не принят, и юристы уже предупреждают: грань между «добровольным предварительным тестом» и «отказом от медосвидетельствования» на практике размоется быстро. А отказ от медосвидетельствования — это уже статья 12.26 КоАП и лишение прав. Формулировки в протоколе нужно отслеживать предельно внимательно.
Теперь о химии. Тест слюны — это кассета с антителами, работающая по принципу иммунохроматографии. Молекулы наркотика в слюне конкурируют с мечеными молекулами за связывание с антителами. Ответ бинарный — «выше порога» или «ниже», без каких-либо количественных данных. Главная уязвимость — перекрестные реакции, антитела не способны отличить запрещенный амфетамин от эфедрина, который входит в состав обычных препаратов от простуды.
Например, в полевых испытаниях один из популярных приборов показал 3,6% ложноположительных и 35% ложноотрицательных срабатываний. Для инструмента, от которого зависит судьба водительских прав, точность далека от идеальной. Погрешность усиливают и внешние факторы — температура за пределами рабочего диапазона, еда или сигарета, субъективная интерпретация результата инспектором на обочине, если полоска лишь чуть-чуть покраснела.
Что делать, если этот предварительный тест сработал, а вы трезвы как стеклышко? Требуйте направление на медосвидетельствование — юридическую силу имеет лабораторный анализ, а не полоска с антителами. Настаивайте на видеофиксации всех действий, зафиксируйте на камеру, что проводился именно предварительный тест, а не медосвидетельствование, и обязательно отметьте, если ели или курили перед проверкой.
Если постановление примут, то каждому водителю важно помнить: тест слюны на обочине — инструмент полезный, но очень ограниченный. Если он что-то показал, это лишь повод для дальнейшего медицинского обследования, которое придется пройти, ведь это обязанность любого водителя. Но тест не заменяет врача, лабораторию и надлежащую процедуру, как бы кто-то этого ни хотел. И даже самый лучший тест в реальной обстановке дает ошибки в 3–4% случаев, возможно, это как раз ваш случай.
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
