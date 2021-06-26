Пандемия коронавируса по-разному отразилась на различных сегментах рынка транспортных средств: в то время как продажи автомобилей в России падают, спрос на мотоциклы идет вверх

Нынешний сезон отечественные продавцы мототехники встречают с воодушевлением. Пандемия не только не снизила спрос на двухколесные средства передвижения, но и, наоборот, ощутимо стимулировала их продажи. По данным Аналитического агентства «Автостат», по итогам кризисного для многих 2020 года в России было продано 16,4 тыс. новых мотоциклов, что на 25% выше результата годичной давности.

Куда уходит лето?

Показательно, что динамика роста сохраняется: согласно анализу онлайн-сервиса «Авито Авто», в апреле этого года покупкой мотоциклов в стране интересовались на 23,6% активнее аналогичного периода прошлого года. По сравнению с 2017-м, когда мотоциклетный рынок фактически коснулся дна (всего 7,2 тыс. единиц), продажи новой мототехники выросли более чем вдвое. Правда, до этого они серьезно снижались: если в 2014 году моторынок достиг рекордных показателей (реализовано свыше 30 тыс. штук), то за последующие три года упал в четыре с лишним раза (график).

Конечно, исчисляемый десятками тысяч российский рынок мотоциклов существенно уступает показателям многих других стран – например, в Италии или Испании продажи новых байков исчисляются сотнями тысяч. А на ведущем мировом рынке такой техники – в Индии – ежегодные объемы сбыта двухколесной техники зашкаливают за 20 млн, в Китае – около 15 млн единиц. Примечательно, что третьими и четвертыми по значимости мировыми рынками мотоциклов стали такие страны, как Индонезия и Вьетнам, где ежегодные продажи составляют более 6 и 3 млн штук соответственно.

В СССР в свое время выпускалось свыше 1 млн мотоциклов в год. Но такое распространение подобной техники объяснялось бедностью и дефицитом – основная часть граждан тогда просто не могла приобрести машину. Сейчас же мотоцикл воспринимается как транспортное средство лишь условно – да, на нем удобно передвигаться в городских пробках, к тому же в Москве и в других российских мегаполисах для мототехники парковки в центре бесплатны. Однако слишком короткое лето сводит утилитарное значение мотоциклов в нашей стране на нет – подавляющее большинство владельцев байков имеют в собственности автомобили и в холодное время года предпочитают передвигаться в них, в то время как езда на мотоцикле носит преимущественно развлекательный характер. Это или часть имиджа, когда одетый в кожаную куртку и прочие атрибуты байкера человек хочет подчеркнуть свою мужественность, или поиск острых ощущений, когда передвижение на высоких скоростях в седле добавляет в кровь адреналин.

Именно поэтому за последний непрос­той для всех потребительских рынков год продажи мотоциклов показали рост. С одной стороны, из-за пандемии и замедления развития экономики доходы населения падают, из-за чего снижаются продажи многих потребительских товаров, в том числе автомобилей. С другой стороны, в условиях закрытых границ и, соответственно, зарубежных туристических маршрутов население активно переключается на внутренний туризм, а также на доступные развлечения. И мотоциклы как инструмент получения новых впечатлений и способ увлекательно провести свободное время оказывается очень кстати. К тому же цены на мототехнику не столь высоки, как на автомобили. По данным «Авито Авто», средняя цена на новые двухколесные машины в период с 1 по 20 апреля 2021 года составила 134,99 тыс. рублей – на 14,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Притом что средняя цена подержанных мотоциклов за год даже снизилась на 10% и достигла 90 тыс. рублей.

Индийские танцы

Ушедший год ознаменовался и перестановками среди основных игроков рынка мотоциклов. В последние годы он отличается большим разнообразием – тут развивают бизнес не только традиционно сильные немецкие, японские и американские производители, но также китайские и даже индийские. Появился и новый лидер. Если на протяжении нескольких последних лет рейтинг продаж байков в России уверенно возглавляла немецкая марка BMW, то в 2020-м на первую строчку неожиданно для многих вышла российская марка Racer.



Мотоциклы этого бренда из китайских, японских и прочих комплектующих выпус­кает одноименная компания из Барнаула. По информации агентства «Автостат», за прошлый год в стране было приобретено 2,35 тыс. мотоциклов Racer, что на 46% превышает показатель 2019-го. Баварская компания оказалась на второй строчке, впрочем, с минимальной разницей и показателем 2,21 тыс. единиц.

Безусловно, рывок Racer связан прежде всего с тем, что мотоциклы этой марки стоят значительно дешевле. Так, модель Racer Enduro L150 RC150-23RХ с мотором объемом 149 «кубиков» (мощность 11 л.с.) можно сегодня купить за вполне доступную сумму около 90 тыс. рублей, а варианты с динамикой получше – например, модель Flash RC250 – GY8Х с мотором в 270 см³ и мощностью 26 л.с. – предлагаются примерно за 160 тыс. рублей. Байки из Германии, конечно, стоят в несколько раз дороже: популярные модели эндуро – от 800 тыс. рублей., «суперспорт» – от 1,5 млн, а внушительные и весьма комфортабельные туреры в этом сезоне приближаются уже к отметке 2 млн рублей.

Третье место в рейтинге самых популярных мотоциклов в России удерживают индийцы. Речь идет о марке Bajaj, которая еще несколько лет назад была практичес­ки неизвестна отечественным байкерам, однако прошлый года закончила с неплохим для себя результатом 1,89 тыс. единиц (прирост на 31%). Напомним, что Индия является мировым лидером в области продаж мотоциклов, и сильные позиции у себя на родине дают возможность Bajaj предлагать в России достаточно качественную продукцию по доступной цене.

Кроме того, в пятерку лидеров попала Motoland – опять же российская компания, которая собирает мототехнику из иностранных комплектующих (1,55 тыс. шт. +73%), а также безусловный авторитет мирового байкерского движения американская Harley-Davidson (1,15 тыс. +19%, см. таблицу).

Электрический разгон

Прогнозируя дальнейшее развитие российского рынка мотоциклов, можно утверждать, что продажи здесь, скорее всего, будут расти. По оценкам маркетологов, они вполне могут достигать 40–50 тыс. единиц в год. Но, разумеется, при условии стабилизации макроэкономических показателей, прежде всего связанных с курсом рубля.

Стимулировать спрос на такие транспортные средства в будущем будут и новые технологии, которые, как и в автомобилестроении, связаны с развитием моделей на электроприводе. Очевидно, постепенно начинают приносить плоды меры по поддержке экологически чистого транспорта. Речь идет в первую очередь об отмене таможенных пошлин на электробайки, что потенциально может всколыхнуть рынок таких мотоциклов с пробегом.

Хотя набирают обороты и продажи новых электромотоциклов. Современные образцы такой техники сегодня комплектуются весьма мощными моторами от 60 кВт (от 80 л.с.), а за счет сумасшедшего крутящего момента даже электробайки среднего уровня без проблем демонстрируют внушительную динамику разгона 3–4 с до 100 км/ч, а то и меньше. Растет и автономность: новейшие батареи уже сейчас позволяют передвигаться от одной зарядки на расстояние свыше 100 км, чего вполне достаточно для езды по городу, а заряжать такие транспортные средства удобно благодаря тому, что батарею из многих моделей можно вынуть одним движением руки, отнести домой и заряжать от обычной электросети, как обычный гаджет. По мнению продавцов мотоциклетной техники, уже в обозримом будущем электробайки могут занять до 30% отечественного рынка.

Что же касается возможности возрождения российского мотострое­ния, то перспективы здесь, увы, весьма призрачны – маленький объем внутреннего рынка не является хорошим стимулом для инвестиций, без которых развивать серьезное производство и конструкторскую базу нереально. «Сложности с выпуском мотоциклов в России сродни проб­лемам нашего автопрома в целом, – комментирует Дмитрий Мешков, исполнительный директор компании «Соллерс Инжиниринг». – В какой-то мере они даже более существенны, поскольку мототранспорт менее востребован, чем легковые машины. При этом с точки зрения компонентной базы, технического регулирования и требований в области надежности мотоцикл мало чем отличается от автомобиля. Соответственно, затраты на разработку и освоение мототехники в целом весьма значительны, что не может не отразиться на стоимос­ти конечного продукта. По этой причине локальные производители не могут конкурировать с зарубежными – в частности, с китайскими, имеющими миллионные программы выпуска. Серьезные заградительные меры могли бы помочь увеличить объемы внутреннего производства мотоциклов, однако очевидно, что это отразится и на их цене».

Продажи в 2020 г., тыс. шт. Racer 2,35 BMW 2,21 Bajaj 1,89 Motoland 1,55 Harley-Davidson 1,15

Источник:«Автостат»