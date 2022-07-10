Из-за закрытых границ в нынешнем весенне-летнем сезоне опять будут популярны автомобильные путешествия. Однако впечатления от таких поездок могут быть омрачены активностью мошенников на дорогах

Автомобильные юристы подразделяют мошенничество на дорогах на несколько основных типов. Первый и самый распространенный из них – это имитация дорожно-транспортного происшествия с участием двух машин. Простейшая схема из таких, когда на перекрестке стоящий впереди автомобиль вдруг вместо движения вперед дает задний ход и тюкается в бампер стоящего за ним транспортного средства. Пос­ле чего водитель первой машины клятвенно начинает уверять, что именно заднее авто наехало на него. И, разумеется, требует денежной компенсации.

Еще в прошлом летнем сезоне были распространены случаи, когда в машину жертвы незаметно кидали кусок мыла или бутылку с водой, затем догоняли и предъявляли претензию, что был задет другой автомобиль. Иной сценарий, который предположительно станет распространенным нынешним летом, связан с провоцированием обгона. В «спектакле» на узком участке дороге участвуют две машины мошенников: первая едет перед потенциальной жертвой и постепенно начинает тормозить, вынуждая ничего не подозреваю­щего водителя пойти на обгон. Однако затем автомобиль-провокатор резко возобновляет движение с положенной скоростью. Жертве приходится возвращаться в свой ряд, где к тому моменту второй автомобиль жуликов, ехавший чуть сзади, ускоряется и провоцирует столкновение. Выходит, что жертва находилась на встречной полосе, нарушая Правила. После чего «подставщики» начинают оказывать психологическое давление, уверяя, что за такое нарушение грозит лишение прав, если начать оформлять ДТП с участием ГИБДД.

Пешеход с подвохом

Второй ожидаемый в этом году распространенный тип обмана на дорогах связан с участием человека. По сути, это имитация наезда на пешехода. Представители экспертного центра помощи на дорогах «Антикриминалист» рассказывают, что схема с «пешеходом» обычно «отрабатывается» во дворах, на парковках крупных торговых центров либо на небольших дорогах с нерегулируемыми пешеходными переходами и ограничением скорости в диапазоне 20–40 км/ч, а также при повороте на нерегулируемых перекрестках. «Подставу» с наездом на человека могут осуществлять как одиночки, так и организованные группы, обычно состоящие из двух-трех человек, где у каждого есть своя роль.

В этой схеме чаще всего человек неожиданно выходит на пешеходный переход из-за припаркованной машины, стоящей максимально близко к переходу, и прыгает на капот автомобиля, который проезжает по зебре, либо изображает испуг и просто падает перед машиной, задевая ее сумкой для создания звукового эффекта от удара. В некоторых случаях для усиления психологического эффекта и создания шоковой ситуации для водителя могут использовать также костыли или пустую детскую коляску.

Далее «пострадавший» говорит водителю, что получил ушибы и находится в состоянии шока. А если действует группа, то как раз в этот момент появляется «свидетель», который активно включается в ситуа­цию, выражает сочувствие «сбитому» пешеходу и обвиняет водителя в наезде на человека. Через несколько минут в схему может зайти третий злоумышленник, который окажется владельцем припаркованного автомобиля и у которого «совершенно случайно» был включен видеорегистратор; или он просто шел мимо, снимая видео для соцсетей, и тоже случайно записал момент наезда.

Находящегося в стрессе водителя «пострадавший» успокаивает, что отделался испугом и легкими ушибами. Вот только одна проблема: у него в руках был дорогой современный смартфон, который в столкновении сломался, либо в сумке лежала дорогая фотокамера, у которой разбился объектив. При этом в качестве «реквизита» может быть использована дешевая копия дорогого смартфона с заранее разбитым стеклом. «Сбитый» пешеход заявляет, что готов урегулировать проблему на месте без вызова полиции в случае полной компенсации ущерба исходя из розничной цены поврежденного устройства. Стоимость варьируется и порой достигает нескольких сотен тысяч рублей. Впрочем, если действует одиночка, без «группы поддержки» с видеозаписью, сумма может быть значительно скромнее.

Хруст под машиной

Третий вид мошенничества на дорогах связан с кражами чего-то ценного из салона автомобиля. Тут распространены разные методы выманивания водителя из машины, чтобы была возможность быстро и желательно незаметно вытащить вещи, лежащие в салоне. Для этих целей может применяться пластиковая бутылка, подложенная под днище машины. Водитель начинает движение, слышит резкий звук, выходит из работающего автомобиля, не закрыв двери, а в этот момент мошенник резко открывает пассажирскую дверь и забирает то, что лежит на соседнем или заднем сиденье. С той же целью задействуются жестяные банки, которые привязываются к машине, пока она стоит припаркованная и хозяина рядом не наблюдается.

Не так часто встречающиеся, но все же болезненные виды попыток обмана связаны с просьбой подвезти: отвезти «к маме» может попросить якобы заблудившийся ребенок, а потом появившиеся мускулистые молодчики станут обвинять в покушении на действия педофилического характера. Схожие претензии с «приставаниями» может предъявить девушка при поддержке группы крепких парней. Более хитроумный попутчик подбросит в автомобиль что-то запрещенное, после чего спектакль будет разыгран с переодетыми полицейскими.

Еще специалисты говорят о распространенном в последнее время виде аферы, когда на стоянке на радиатор незаметно прыскают маслом, которое при движении машины начинает дымиться. Оказавшиеся якобы случайно рядом «помощники» предлагают ремонт или эвакуатор. По мнению представителей маркетплейса по продаже автозапчастей Autodoc.ru, новичкам не под силу разобраться в конструкции современных автомобилей, поэтому при подозрении на поломку лучше сразу обратиться к проверенному специалисту и не поддаваться влиянию незнакомых людей, чьи компетенции (равно как и добрые намерения) порой оказываются весьма сомнительными.

Наконец, возможен вариант, когда машина жертвы вообще не задействована на дороге. При таком способе обмана злоумышленники берут битый автомобиль или ставят на него битые запчасти, а потом ищут жертву на машине, где тоже есть повреждения от какого-то другого ДТП, но которые можно сопоставить с повреждениями подставного автомобиля. Преступники просто записывают номер такой машины и вызывают сотрудников ГИБДД на какое-либо место «аварии», сообщая, что второй автомобиль скрылся с места инцидента. Дальше полиция заводит дело об административном правонарушении, «потерпевшие» получают номер полиса ОСАГО своей жертвы и идут с реальными справками в страховую компанию. Сама же жертва получает уведомление от страховой компании о том, что с нее причитается компенсация за аварию, в которой человек в действительности никак не участвовал.

Только без паники!

Конечно же, в зоне особого риска находятся водители, у которых меньше шансов дать отпор злоумышленникам. К ним относятся в первую очередь женщины, пожилые люди и инвалиды. Да, бывает, что преступники ведут охоту за «крупным кушем», специально целясь на потенциальную жертву с автомобилем премиальной марки, но это скорее исключение.

Главный совет юристов и опытных экспертов в ситуации, когда вас пытаются обмануть, – это не паниковать и вызывать на место происшествия полицию. Кроме того, хорошая защита от мошеннических действий – установленный в машине видеорегистратор. «Необ­ходимо понимать, что даже если что-то действительно произошло, то паниковать уже нет смысла, все равно будет разбирательство со стороны ГИБДД, – говорит юрист Кирилл Резник. – Поэтому время обдумать ситуацию есть всегда. А мошенникам ваша паника как раз на руку, поскольку она ведет к принятию поспешных, необдуманных решений, вредоносных для вашего же бюджета. Отсюда следует, что главный признак того, что перед вами мошенник, его агрессивные требования сейчас же заплатить ему денег. То есть важно не паниковать, иметь техническое оснащение и не торопиться с выводами, как бы этого ни хотелось противной стороне».

Также важный момент – правильное оформление ДТП, в котором вас пытаются обвинить. «В случае ДТП, в том числе с пешеходом, нужно сразу остановить автомобиль и не убирать его с места события, также нельзя перемещать любые связанные с ним другие предметы, – советует Максим Шелков, руководитель автомобильного экспертного центра «Автокриминалист». – Необходимо вызвать ГИБДД и при необходимости скорую помощь. Если есть свидетели происшествия, попросить их дождаться приезда сотрудников полиции либо взять у них контактные данные.

Сфотографировать место происшествия с разных ракурсов и не покидать место аварии до приезда сотрудников полиции и оформления документов. Надо сообщить о случившемся в свою страховую компанию. По возможности сфотографировать со всех сторон поврежденный или разбитый предмет, компенсацию за который требует пешеход».

«Универсального способа защиты от мошенников нет, есть только основные правила, – резюмирует частный юрист Эдуард Чубуров. – Следует всегда держать двери в заблокированном состоянии, соблюдать ПДД, иметь включенный видеорегистратор. Если водитель попал в ситуацию, когда его пытаются обмануть, нужно звонить в полицию, весьма желательно иметь под рукой контакты грамотного юриста или адвоката и не общаться с мошенниками. Стоит иметь в виду, что в отношении мошенников, которые, например, кидаются на автомобиль (когда якобы «их сбили»), действует статья 306 Уголовного кодекса РФ («Заведомо ложный донос»). Если такой человек бросился на машину, а столкновения при этом фактически не было, и если этот человек заявляет, что его сбили, это однозначно заведомо ложный донос, за который предусмотрена санкция в виде лишения свободы».