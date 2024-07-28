После рекордного взлета в марте российский авторынок второй месяц подряд переживает охлаждение. Но речь скорее идет о стабилизации уровня продаж, чем об их падении

Продажи новых автомобилей на отечественном авторынке продолжают притормаживать. Как сообщает «Автостат» по итогам мая 2024 года в РФ было продано 127,1 тыс. новых авто. То есть на 7,2% меньше, чем в апреле текущего года, тогда спрос тоже сокращался на 6,5% по сравнению с мартом.

Эти результаты контрастируют с мартовскими показателями, когда, напомним, российский авторынок продемонстрировал внушительной скачок: в первом весеннем месяце из автосалонов разъехалось 146,5 тыс. новых легковых машин, что оказалось на рекордные 109,4% больше, чем за март прошлого года, и на 41% превышает показатели февраля.

Мартовский всплеск аналитики объясняют регуляторными изменениями: 1 апреля в РФ были введены новые правила утилизационного сбора и таможенного оформления. И хотя они касаются миноритарного сегмента рынка — машин, поставляемых по схемам параллельного импорта, общий информационный фон создавал у покупателей впечатление, что вот-вот подорожают абсолютно все машины и надо срочно бежать в салон за покупкой.

И вторым, сработавшим на повышенный спрос, фактором стало затоваривание: еще с конца прошлого года у импортеров на складах накапливались партии машин. Чтобы разгрузить стоки, к началу весны они начали давать существенные скидки, сопровождая их громкими рекламными кампаниями. Все это привело к увеличению потока покупателей. Но нельзя сказать, что сейчас этот поток иссяк. Да, покупательская активность стала чуть менее интенсивной, но все же по результатам первых пяти месяцев года авторынок прирос на внушительные 86% по сравнению с прошлым годом, достигнув показателя 594,9 тыс. реализованных авто.

Конкурентная гонка

Говоря о конкретных автопроизводителях, можно констатировать факт, что на рынке продолжается ожесточенная конкурентная борьба. К концу мая китайские компании заняли в общей сложности 55% всех продаж, что много ниже, чем несколько месяцев назад: скажем, в декабре прошлого года эта доля достигала 61%. Китайской экспансии в первую очередь активно противостоит АВТОВАЗ. В общем марочном рейтинге ведущий российский автопроизводитель продолжает лидировать с большим отрывом: по итогам мая в руки новых владельцев было передано 40 тыс. новых LADA. Это на 81% больше, чем годом ранее, и на 5% меньше показателей предыдущего месяца. Таким образом, доля тольяттинского предприятия в мае достигла 31% всех продаж.

На втором месте в общем зачете в массовом сегменте держится бренд Haval с показателем 14 тыс. новых машин. Немного уступает ему идущая на третьем месте марка Chery (13 тыс.). Далее идет Geely (10 тыс.), Changan (9,9 тыс.), Omoda (4,7 тыс.), а также новый суббренд белорусской сборки Belgee (3,5 тыс.). Кроме этого, в десятку самых продаваемых марок входят Jetour (3,1 тыс.), Jaecoo (2,2 тыс.) и российский бренд «Москвич» (1,6 тыс., см. график 2).

В премиальном сегменте прочное лидерство принадлежит EXEED, который в мае реализовал 3,8 тыс. автомобилей. На втором месте едет Tank (2,1 тыс.), третье удерживает LiХiang с результатом 1 тыс. авто. При этом в мае было продано на 53% меньше машин этой марки, падение связано с упомянутыми выше введенными 1 апреля новыми правилами уплаты утилизационного сбора (так как пока LiХiang в РФ ввозятся только по схемам параллельного импорта). Также на 44% в мае упали продажи BMW, на 52% — марки Mercedes. А вот продажи китайского бренда Hongqi, напротив, скакнули более чем на 50%, позволив ему занять 5 е место в премиальном сегменте.

Спад напряжения

Примечательной особенностью майских продаж новых авто в России стало существенное снижение спроса на электромобили. В последний месяц весны их продажи рухнули вдвое: по данным «Автостата», если в апреле 2024 года в РФ покупателей нашли 2,2 тыс. новых электромобилей (BEV), то в мае они упали до 1,1 тыс. единиц. Лидером среди «электричек» в мае остается марка Zeekr (397 реализованных авто). Далее идет «Москвич» (125 авто), Evolute (99), Tesla (55) и Volkswagen (54, см. график 3).

Однако по итогам пяти месяцев текущего года показатели прироста спроса на электромобили все еще выглядят внушительно: за этот период в сумме в РФ было продано 9,22 тыс. электрокаров, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Оценить, с чем связано майское снижение продаж машин на батарейках в России и смогут ли они вновь вырулить на динамику роста, мы попросили экспертов рынка (см. ниже).

Курс на полтора миллиона

Что будет с российским авторынком дальше, можно ли предполагать, что в ближайшие летние и осенние месяцы спад на нем продолжится? Наблюдатели говорят о том, что все-таки текущий год отечественный авторынок закончит с существенным приростом.

Как рассказал на ежемесячной онлайн-конференции «Автостат. Оперативка» Сергей Удалов, исполнительный директор аналитического агентства «Автостат», небольшое снижение продаж в апреле и мае можно объяснить отскоком от мартовского взлета. Но в ближайшее время спрос на новые автомобили в РФ скорее всего будет стабилен. Эксперты «Автостата» предполагают, что при базовом сценарии российский авторынок по итогам текущего года достигнет отметки 1,5 млн единиц, что на 42% больше, чем годом ранее, а при оптимистичном сценарии рынок и вовсе достигнет показателя 1,75 млн единиц.

К факторам, толкающим рынок вверх, относится в первую очередь накопившийся за последние годы отложенный спрос на новые авто. Также на рынке стало заметно долгожданное снижение цен. По информации «Автостата», в мае средневзвешенная цена нового автомобиля в России составила 3,14 млн руб. Это на 3% ниже ценовых показателей апреля (3,24 млн руб.).

Насколько еще снижение цен сможет продолжиться — вопрос открытый, но в любом случае привлекательные ценовые предложения сейчас являются хорошим стимулом для покупательской активности. К негативным же факторам, тормозящим рынок, можно отнести все еще дорогие кредиты в России. К тому же новый пакет западных санкций в очередной раз встряхнул курс российской национальной валюты, усилив риски возможного ослабления рубля в ближайшем будущем и неизбежного тогда очередного подорожания.

