Нынешней весной оттепель ждет не только природу, но и отечественный рынок подержанных автомобилей – аналитики предсказывают ему очередной подъем и, более того, рекордные продажи

В то время как спрос на новые машины лишь обозначил свою стабилизацию, рынок автомобилей с пробегом, судя по всему, начал уверенно «выезжать» из кризиса. Довольно тяжелым для автомобильной «вторички» оказался позапрошлый год, когда продажи снизились на 19% – до 4,9 млн единиц. Такое сокращение можно назвать чувствительным, однако же оно стало не таким драматичным, как обрушение продаж новых автомобилей, которое в том же году, напомним, составило 45%.

Впрочем, провал 2015 года стал исключением из общего тренда, в последнее время объемы реализации подержанных машин уверенно растут: за семь лет они взлетели более чем на 80% – с 3,5 млн в 2009-м до 5,1 млн по итогам 2016-го. В прошлом году спрос увеличился на 6%: скромно, но ведь это не 11-процентное падение, которое за тот же период показал рынок новых автомобилей. Но уже в нынешнем, 2017 году машины с пробегом вполне могут прибавить «газа» и даже замахнуться на рекорд – согласно прогнозам, емкость вторичного рынка может увеличиться сразу на 20% и превысить отметку в 6 млн единиц (см. график).

Когда новые не по карману

Ключевая причина бума на российском вторичном рынке автомобилей – тяжелое положение на рынке машин новых, в последние четыре года их сбыт стабильно падает. Само собой, если новые транспортные средства гражданам не по карману (все-таки кризис на дворе), они чаще задумываются о приобретении более доступных машин с пробегом. Активность на вторичном рынке подпитывает и общий растущий автопарк страны: даже с учетом снижения объемов продаж новых машин он ежегодно прирастает на 3–4% и сейчас превышает 40 млн единиц.

Как результат, все более богатым и объемным становится и сам вторичный рынок. Если еще в 2009 году подержанных машин в России продавалось в два раза больше новых (3,5 млн против 1,4 млн), то по результатам 2016 года разница оказалась уже почти четырехкратной – 5,1 млн «бэушных» и те же 1,4 млн новых. При этом с недавних пор рынок подержанных машин начал превосходить рынок новых авто и в денежном выражении, «обгон» произошел в 2015 году, когда, по данным PricewaterhouseCoopers, подержанных машин было реализовано в общей сложности на 1,8 млрд рублей, а новых – лишь на 1,5 млрд. И это при том, что разница средней цены машин новых и с пробегом весьма внушительна: в ушедшем году на новые автомобили она составляла чуть более 1 млн рублей, в то время как на подержанные – около 400 тыс.

Иномарки вытесняют

Важно, что одновременно меняется и структура спроса на подержанные машины. Да, на «вторичке» все еще доминирует бренд Lada, продажи которого втрое превышают объемы сбыта ближайших конкурентов (в 2016 году было реализовано 1,5 млн тольяттинских моделей с пробегом против 0,5 млн штук идущей следом Toyota), однако динамика продаж российских машин уже отрицательная – в прошлом году их было продано на 3,6% меньше, нежели в 2015-м. Сокращается число сделок и с другими отечественными марками: ГАЗ (-17%), УАЗ (-2%), «Ока» (-15%), «Москвич» (-21%). Что, впрочем, понятно: многие из этих машин уже не выпускаются, а значит, и их перепродажи будут стремиться к нулю.

Соответственно, освобождающуюся нишу заполняют иномарки. Второе и третье места в рейтинге продаж на вторичном рынке держат японские бренды, славящиеся надежностью: за идущей второй Toyota (с показателем почти 600 тыс. машин) идет Nissan (свыше 270 тыс.). Причем за минувший год каждая из этих марок прибавила более чем на 10%.

Отменную динамику роста на «вторичке» сейчас демонстрируют «корейцы». На пятую строчку в 2016 году вырвалась Hyundai, ее годовой рост составил почти 20%, благодаря чему в стране было реализовано около 220 тыс. подержанных автомобилей марки. Еще быстрее идет вверх KIA, чей прирост достиг внушительных 24% (всего 175 тыс. авто). В числе других быстро набирающих популярность брендов выделим Skoda (+19%), Lexus (+22%) и… китайский Geely, показавший фантастический скачок сразу на 33%. Все эти компании в последние годы неплохо продавали новые машины, и теперь тот же тренд переходит на рынок авто с пробегом.

Что же касается возраста востребованных машин на вторичном рынке, то особый интерес проявляется к авто наиболее дешевым, а потому более возрастным. По данным портала «Avito Авто», в 2016 году россияне чаще всего интересовались моделями старше 7 лет – на них приходится 61% всех запросов при средней цене 261 тыс. рублей за автомобиль. Около 15% запросов пользователей Интернета касалось машин возрастом 4–5 лет при средней цене 650 тыс. рублей, еще 14% – автомобилей до 3 лет по цене 1,07 млн рублей и 10% потенциальных покупателей рассматривали машины в возрасте 6–7 лет по средней цене 531 тыс. рублей.

Цивилизованный подход

Вместе с тем при росте своего объема рынок подержанных машин в России все еще является отсталым с точки зрения форматов продаж. Скорее он похож на базар – лишь около 11% автомобилей с пробегом реализуется через салоны дилеров, притом что подавляющий объем сделок идет по системе «из рук в руки», преимущественно через интернет-ресурсы объявлений.

Такая форма продаж чревата мошенничеством и прочими неприятностями. Например, одна из сложных проблем – правильная и прозрачная оценка технического состояния и пробега автомобиля. Не секрет, что при продаже подержанных машин довольно часто пробег «скручивают», это технически нехитрая процедура, которую проведет любой опытный механик. И никакой ответственности за эту мошенническую операцию в российском законодательстве не предусмотрено.

Раньше официальные дилеры занимались продажей автомобилей с пробегом не столь активно. Сейчас же, когда на такие машины спрос растет, многие из них стремятся получить свой кусок пирога. К примеру, компания «Рольф» в 2016 году увеличила продажи машин с пробегом более чем на 40%, поскольку руководство компании понимает, что сбыт подержанных автомобилей в кризис является одним из самых перспективных направлений бизнеса для автодилеров. А потому дилеры предпринимают немалые усилия, стремясь перевести его в цивилизованное русло.

Так, представители Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) активно разрабатывают законопроект об ответственности за фальсификацию показателей о пробеге. Но там масса нюансов, ведь документально зафиксировать исправленный пробег сложно и технически, и юридически. Кроме того, непонятно, кто должен отвечать за «сбитый» счетчик.

Некоторые дилеры считают, что наряду с ответственностью следует внедрять и обязательные процедуры фиксации километража каждой машины при любой операции с ней – очередном прохождении технического обслуживания, техосмотре, оформлении страховки, сдаче в trade in и т.д. Причем вся информация должна храниться в единой открытой базе. При таком подходе, зная VIN автомобиля, можно выяснить, «скручивали» счетчик или нет. Кроме того, может быть внедрен единый чек-лист, который на первых порах будет добровольным. Документ станет заполнять мастер-приемщик автосервиса, получившего предпродажную машину на диагностику, а данные опять же будут выкладываться в общую базу.

Кстати, игроки рынка подержанных автомобилей уже создают собственные базы. В частности, это делает компания Avito вместе с рядом крупных автомобильных дилеров. Другой амбициозный проект – «Национальная база данных по автомобилям» (НБДА), которым активно занимается РОАД. Ее представители заявляют, что данные для НБДА начали собирать осенью прошлого года и сейчас в проекте участвует порядка 400 отечественных дилерских центров. В РОАД прогнозируют, что к концу нынешнего года в проект включится около 2 тыс. дилеров по всей стране, и тогда в базе будет детальная информация по 2–3 млн машин (то есть в нее попадут 80 90% автомобилей в возрасте до 7 лет, имеющихся в России), а в течение трех лет база объединит информацию обо всем отечественном автопарке легковых моделей, включающем более 40 млн единиц.

Как видим, есть надежда, что российский рынок подержанных машин начнет развиваться не только количественно, но и качественно. Что, безусловно, на руку всем его участникам, в том числе потребителям.