Когда у нас с жаром говорят о безопасности дорожного движения, то часто подменяют понятия или даже врут: многие ответственные за эту сферу граждане попросту пытаются замаскировать свое желание в очередной раз поживиться. На бюджете и на нас с вами

Сейчас стало модным спорить о скоростных лимитах и штрафах «за скорость». В частности, о необходимости их повышения. Напомню, самый распространенный – за превышение на 20–40 км/ч – гаишники предложили поднять сразу в шесть раз!

Возможно, власти провели банальный информационный вброс, цель которого – проверка реакции общества. Если поднимется волна возмущения, штраф увеличат максимум вдвое. Или не повысят вовсе. Но, если реакция окажется нейтральной, могут задрать ставку и в пять-шесть раз. Или даже в десять! До 5000 рублей. А почему нет, если готовы платить? Но почему-то никто не пытается осознать: контролировать скорость и наказывать нарушителей надо по-разному, в зависимости от остроты проблемы для каждого типа дорог.

Мне лично кажется, что нет никакой необходимости ужесточать наказание. Например, в Москве, где камеры висят почти через каждые сто метров. И те, кто ездит быстро, штрафы собирают пачками – по десятку в день. Но основная часть водителей не нарушает. Дорого! Слишком. А беспредельщики, которые не считают деньги или заклеивают номера машин, продолжат игнорировать ограничения. Особенно если они из «касты неприкасаемых». Ведь даже если штрафы поднимут до 3000–5000 тысяч рублей, им будет все равно.

Впрочем, штрафы в России порой и не связаны с желанием повысить безопасность. Это большой бизнес. А у тех, кто его ведет, аппетиты растут. И одновременно пропадает интерес к проблемам контроля скорости там, где это действительно важно, но нет возможности прилично заработать. Например, в проездах и на небольших улочках – там, где обычно «максималка» ограничена на уровне 5, 20 или 30 км/ч. Ведь в таких местах нарушение лимита на 20–40 км/ч означает, что скорость превышена в два или три раза. Что, разумеется, очень опасно для пешеходов. То есть проблема гораздо острее, чем нарушение ограничений на проспектах или загородных шоссе. Яркий пример – история с «пьяным мальчиком».

Однако следить за нарушениями скоростного режима в переулках, ставить там камеры, чтобы спасти жизни людей, никто не торопится: ни гаишники об этом не говорят, ни разные дептрансы… Почему? Ответ очевиден: трафик в переулках небольшой, машин мало, и с точки зрения бизнеса контроль не интересен. Хотя я считаю, что за нарушения именно в переулках и проездах стоит наказывать строго. Очень! Те же 500 рублей за превышение на 20–30 км/ч для таких участков – штраф символический. Ведь речь идет о покушении на жизнь пешеходов. Так почему бы для таких улиц не поднять наказание в три раза? А в остальных случаях оставить прежним. Логика (не коммерческая, а социальная) подсказывает именно такие решения.

Третья часть темы скоростного контроля – загородные трассы. Тут тоже много спорных моментов. Эксперты (и наши, и зарубежные) часто заявляют, что на современных хайвеях и автобанах можно ездить очень быстро и безопасно, якобы высокая скорость никак не влияет на уровень аварийности и смертности. И призывают повышать разрешенную планку максимальной скорости. Но Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) недавно обнародовал исследование, которое опровергает подобный взгляд. Более того, согласно заключению страховщиков, повышение скоростного лимита даже на 5 миль/ч (8 км/ч) приводит к существенному росту аварийности и неизбежному увеличению уровня смертности в результате ДТП. Примерно на 8,5%! В масш­табах же страны такое повышение становится настоящей катастрофой. И это еще на хороших в целом американских трассах!

Организация проанализировала данные о смертности на дорогах США с 1993 года. Тогда ни в одном штате не было ограничения скорости выше 65 миль/ч. Теперь же на многих дорогах планку повысили до 85 миль/ч. В итоге специалисты института установили, что если бы ограничения скорости с 1993 года не изменились, число погибших в результате ДТП сократилось бы на 36 760 человек. Да и сейчас, ограничив скорость до уровня того же 1993-го, можно сохранять жизни почти 2000 человек в год.

В институте внимательно изучили статистику ДТП и смертности сразу после снижения и повышения скоростных лимитов в разных штатах. Например, в 1983 году ограничение скорости позволило предотвратить от 2000 до 4000 смертей. А после повышения лимитов в 1987-м до 65 миль/ч был зафиксирован резкий рост смертности – в 1987–1990 годах погибало на 2000 человек больше прежнего.

Разумеется, эксперты IIHS выступают за разумное снижение скоростных лимитов. Но отмечают, что такую идею в обществе вряд ли поддержат. Людям нравится ездить все быстрее, при этом большинство даже не задумываются о своей безопасности. Впрочем, до тех пор, пока проблема не коснется их лично: часто осознание истинных приоритетов приходит слишком поздно.

Не сомневаюсь, что выводы американских страховщиков вполне актуальны и для России. На чьей я стороне? Если речь идет о спасении тысяч жизней, то «максималку» за городом надо ограничить. Возможно, увеличить штрафы (но не в шесть раз, конечно). При этом на проспектах в городах оставить и лимиты, и штрафы неизменными. Так мне подсказывает здравый смысл. Вот только у наших «торговцев скоростью», которые лишь на словах пекутся о безопасности, другая логика. И иные интересы. И мы все чаще говорим с ними на разных языках.