Продажи на российском авторынке продолжают съезжать вниз. Если по итогам 2025 года в целом они сократились на 16%, то в январе 2026-го падение спроса составило минус 10% до 80,6 тыс. единиц, что соответствует примерно уровню января 2024 года, сообщает «Автостат»

Аналитики констатируют, что авторынок продолжает оставаться под серьезным давлением роста цен, вызванного действиями регулятора во второй половине прошлого года, когда был серьезно поднят утилизационный сбор для защиты отечественного автопрома и стимулирования прихода на территорию РФ иностранных автопроизводителей.

Впрочем, результаты этих жестких для рядовых потребителей мер уже проглядывают в марочной статистике продаж новых авто в начале текущего года. Здесь к первым строчкам рейтинга активно пробирают­ся новые российские автомобильные марки, которые под давлением утилизационного сбора развивают свои производственные площадки в РФ и странах ближнего зарубежья.

Так, впечатляющий рывок в начале года сделала марка Tenet, которая только осенью 2025 года приступила к выпуску машин на бывшем заводе Volkswagen под Калугой. В январе спрос на автомобили этого бренда достиг отметки 8,9 тыс. единиц, марка заняла уже значимые 11,1% рынка и почти догнала прежнего лидера среди иномарок — Haval, который развивает свой завод под Тулой и закончил январь с показателем 10,7 тыс. авто (на 9% ниже января прошлого года).

Серьезный разгон продолжает и марка Belgee, усиливающая производство на заводе в Белоруссии, — она реализовала 2,9 тыс. автомобилей в январе, что на ощутимые 62% больше, чем годом ранее. Неплохо пока держится и бренд Solaris, продавший 1,5 тыс. авто с приростом в 19%. Правда, насколько устойчивым окажется этот успех, вопрос открытый в связи со слухами о том, что корейские машинокомплекты для сборки на питерском заводе у бренда заканчиваются.

«Мы видим, что те китайские марки, которые активно выходят на глобальные рынки и которым важно не попасть под вторичные санкции, становятся российскими. В этом году продолжится запуск сборки автомобилей под российскими марками, будет расти и доля собранных в РФ машин. А доля китайских автомобилей начнет уменьшаться», — отметил Сергей Удалов, исполнительный директор агентства «Автостат» в своем выступлении на традиционной онлайн-конференции.

Следуя этой логике развития рынка, те китайские марки, которые еще недавно стремились к верхним строчкам рейтинга продаж, сейчас заметно теряют свои позиции. Буквально обрушились продажи у марки Chery — в январе она продемонстрировала реализацию всего в 1,4 тыс. авто, что на целых 85% меньше, чем в прошлом году. Такие данные подтверждают предположения, что Chery как бренд рулит на выход с российского рынка, делая теперь ставку на сотрудничество с выпуском машин под маркой Tenet.

Признаки такого подхода демонстрирует и бренд Geely: с падением в январе на 24% до 4,7 тыс. авто он явно смещает акцент на продвижение продукции своего совместного предприятия Belgee в Белоруссии. Не очень радужная ситуация и у марки Changan, она откатилась в продажах на 53% до 2,4 тыс. единиц. Пока у компании нет своей мощной производственной базы в РФ, но циркулирует информация о том, что она скоро станет чуть ли не основным партнером калининградского предприятия «Автотор».

И еще обратим внимание, что сильнее рынка упали продажи у традиционного лидера — российского автогиганта АВТОВАЗа. Спрос на LADA в январе снизился на болезненные 29% до 19,6 тыс. авто, что почти втрое выше, чем средняя по рынку динамика снижения спроса.

Зато впечатляют результаты марок, которые официально ушли из России и поставляются к нам по схемам параллельного импорта. Например, на седьмое место рейтинга продаж по итогам января ворвалась Toyota, спрос на эти японские автомобили подскочил аж на 79% до отметки 2,1 единицы. Но особенно выделяется марка Mazda, которая улучшила свои показатели почти в 11 раз до 2,1 тыс. машин. Неплохие результаты продемонстрировала и немецкая BMW, нарастив продажи на 65% до 1,1 тыс. машин, что позволило ей занять 14 е место в рейтинге продаж новых автомобилей.

«Mazda — первооткрыватель новой структуры, у этой марки есть машины мощностью меньше 160 л. с., параллельный импорт с льготным «утилем» перестраивается на эти машины, которые на рынке будут составлять достаточно хорошую конкуренцию. На примере Mazda мы видим, что такие решения для рынка есть», — говорит Сергей Удалов.

Интересная статистика представлена в начале года и по гео­графии зарубежных поставок на российский рынок конкретных моделей. По данным «Автостата», среди новых машин здесь лидирует Mazda CX-5, которую доставляют из Китая, на втором месте — Geely Atlas и Geely Monjaro. Из Киргизии активнее всего везут новые Zeekr 9Х, а также Toyota Highlander и Toyota Rav4. Из Белоруссии активно поступает BMW X5, а также различные модели Mercedes-Benz. А еще Китай занимает все более существенную долю в поставках в Россию автомобилей с пробегом. Если в прошлом году авто из этой страны занимали 16% от всех ввозимых подержанных машин, то в начале года текущего они увеличились до 31%. При этом первое место в ввозе машин на вторичный рынок из КНР занимает Toyota Сorolla, вторую и третью позицию — модели Audi.

Что касается прогнозов, то, по мнению аналитиков «Автостата», если не произойдет глобальных изменений, авторынок в России останется в текущем году на уровне 2025 года с показателем 1,33 млн единиц. При оптимистическом сценарии он увеличится на 10%, при пессимистическом — упадет на те же 10%. То есть сильных потрясений аналитики российскому авторынку не предрекают, что уже хорошо.