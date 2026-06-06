Как новые льготы могут стать лазейкой для перекупов

Иногда они возвращаются. Помните, как 21 год назад тяжело и болезненно наша страна провела монетизацию льгот? Тогда льготы заменили на деньги. Теперь депутаты Госдумы предлагают вернуть старые добрые льготы для тех, кто больше всего нуждается… в автомобиле.

Депутаты предлагают освободить от уплаты утилизационного сбора такие категории граждан, как ветераны боевых действий, инвалиды I группы и многодетные семьи, а также семьи, имеющие детей-инвалидов. В пояснительной записке они совершенно верно указывают, что стоимость утильсбора за автомобиль Toyota RAV4 с двигателем 2,5 л и мощностью 205 л.с. составит примерно 2 млн рублей, а за Volkswagen Tiguan с 2 литровым двигателем мощностью 220 л.с. придется доплатить почти 800 тыс. Кстати, неплохие комплектации выбрали для примера. Насколько я помню, моторы у таких машин бывают и поскромнее. Но это не главные странности, на которые сразу обращаешь внимание. Инвалиды I группы — это люди, которые вряд ли будут водить машину, часто это лежачие больные. Значит, априори, автомобиль в этом случае будет оформляться на третьих лиц. Так же в список почему-то не включили ветеранов Великой Отечественной войны, ведь ветераны ВОВ и боевых действий — это разные категории.

Владельцы легковых машин всегда считались людьми зажиточными и хоть и ворчали, но всегда адаптировались и к повышению штрафов, и к ужесточению законов, и к росту цен. С момента окончания пандемии я с изумлением следил за тем, как цены на автомобили улетают в небо, а спрос держится, не падает. Вероятно, поэтому было решено повышать утилизационный сбор. И вроде бы спрос пошел вниз, но его неожиданно поддержало снижение ключевой ставки Центробанка. Проценты по вкладам снижаются, аналитики ждали, что граждане понесут накопления на фондовый рынок, но люди вместо акций и облигаций начали покупать автомобили и квартиры.

Все описанное выше лежит на поверхности, и никто не замечает, как центральная Россия наводняется японскими праворульными машинами. Большую часть из них составляют Honda Stepwgn, Toyota Noah, Nissan Serena и т. п. «Праворульки» и раньше попадались на улицах Москвы, но это было скорее исключение, чем правило. Теперь же трудно пройти 500 метров, чтобы не увидеть японского гостя. Двор моего дома до последнего времени был свободен от машин из Страны восходящего солнца, но недавно появился сначала один, а за ним и второй праворульный минивэн.

С этой точки зрения депутаты делают благое дело, обеспечивая сохранение потока машин с левым рулем в Россию. Вот только где гарантия, что льготы не потекут налево? Ведь у льготников появится соблазн купить шикарный автомобиль другому за мзду малую. И откуда депутаты вообще взяли, что инвалиды и ветераны мечтают о «Тойотах» и «Фольксвагенах» за миллионы рублей? Нехорошо лезть в чужой карман, но откуда у инвалида I группы такие деньги? И неужели у ветеранов нет более насущных проблем? К гадалке не ходи, большинство из них выберут как раз праворульные «Хонды» и «Ниссаны» за один миллион с хвостиком.

Справедливости ради нужно отметить: в законопроекте сказано — не более одного транспортного средства на многодетную семью, ветерана и инвалида. Но что значит одного — за жизнь, за год или за раз? Этого авторы документа не уточнили. Поэтому кто мешает купить Toyota RAV4, привезти, подождать год и продать, а на вырученные деньги привезти Volkswagen Tiguan. Или сразу оформить доверенность на будущего владельца. Хотя не исключаю, что ввозить будут и машины подороже, горячо любимые «в народе» Mercedes и BMW последних серий. Как думаете, кто будет на них ездить?

Хорошо, что вероятность принятия этого закона невысока. Как посчитали в правительстве, законопроект является дискриминационным по отношению к другим льготникам. Кроме того, говорится в заключении правительства, «одной из ключевых задач является создание условий для того, чтобы локальное производство стало выгоднее, чем прямой импорт». Поэтому было бы лучше вспомнить о форме помощи и поддержки, на которую наша страна перешла 21 год назад, — монетизировать предложенные льготы и в таком виде внести на рассмотрение Государственной думы.

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