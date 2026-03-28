Мысли про маркетинг, который рулит мозгами конструкторов

В наших мыслях много «спама». Мы вновь и вновь лезем туда, что нас касается опосредованно, а то и вовсе не наше дело. Вот, например, широко обсуждаемая тема с китайским запретом автоматически выдвигаемых дверных ручек.

Какой процент автомобильного населения России управляет машинами, оснащенными этой новомодной «игрушкой» под названием «выдвижные ручки»? Учитывая 47 миллионный зарегистрированный автопарк, можно утверждать, что процент — самый ничтожный. А мы устроили в соцсетях такие дебаты, что готовы пытать друг друга каленым железом за то, что одни выступают против «продвинутых» ручек, а другие, наоборот, от них без ума.

Суть вопроса, напомним, кроется в запрете Министерства промышленности и информационных технологий Китая на выпуск и использование с 1 января 2027 года автомобилей с электрическими выдвижными дверными ручками. Ключевое слово «электрическими», на что мало кто обращает внимание, пытаясь доказать свою «правоту». Власти КНР требуют, чтобы двери транспортных средств можно было надежно открывать, даже если бортовая электрическая система вышла из строя или повреждена после аварии.

Выдвижные ручки, которые в обычном состоянии находятся заподлицо с дверью и выдвигаются с помощью электродвигателей или приводов, сегодня можно найти на 60% китайских «электричек», сходящих с конвейеров, на американских Tesla и многих премиальных «европейцах», имена которых у всех на слуху.

Новые требования предусматривают, что каждая дверь снаружи и изнутри должна иметь механическое аварийное запирание. Дверной замок должен работать независимо от источника питания и программного обеспечения. Цель состоит в том, чтобы предоставить лицам, оказывающим первую помощь при ДТП, и пассажирам прямой, легкий доступ внутрь автомобиля даже в случае полного отказа электросети. Основанием к запрету послужили как раз-таки участившиеся в Китае случаи аварий, в которых спасатели оставались бессильными против того, чтобы открыть двери для оказания требуемой помощи.

Эксперты немецкого автоклуба ADAC по этому поводу в набат бьют как минимум года три-четыре после того, как в августе 2022 го в Бранденбурге два молодых человека погибли в автомобиле Tesla Model S, потому что никто на месте не смог открыть двери. Было заявлено, что причиной трагедии стали заблокированные утапливаемые дверные ручки электромобиля. Да, они (ручки) иногда грешат сбоем в работе, ломаются как маца в Пасху, и пытаться их реанимировать — все равно что делать дыхание рот в рот покойнику. А что, пардон, не ломается? В середине февраля, как все помнят, говорилось о сбоях в работе обычных дверных ручек на некоторых «китайцах» — мол, ручки обледеневают, замок заедает, возникают затруднения с выходом из автомобиля или поломки механизмов ручек.

Я в своей практике, признаюсь, не встречал владельцев машин с выдвижными ручками, которые бы жаловались на их некорректную работу в мороз. Просто есть примеры из, так сказать, ближайшего окружения. Супруга товарища несколько лет эксплуатирует Range Rover Evoque и ни разу не пожаловалась на эту проблему. Соседка по дому совсем недавно, в декабре 2025 го, поменяла роскошный универсал Mercedes-Benz CLA Shooting Brake на Voyah Free и пока что, как мне заявила, претензий к новой машине не имеет. Я, правда, решил придраться и, когда на придомовой парковке наши машины стояли бок о бок, увидел, что ручки ее гибрида задвинулись не полностью. При этом машина оказалась запертой — специально проверил. «Такая ситуация уже не первый раз, особенно при температурных качелях, — отметила женщина. — Поначалу я сильно нервничала, но муж убедил не обращать внимания, и я привыкла — дверные замки же срабатывают, и это главное».

Возможно, «не утопленные» заподлицо с дверной поверхностью ручки выбиваются из общей эстетики дизайна, на которую изначально делал ставку тот или иной автопроизводитель, но это уже вопрос третий. Да и с заявлением про якобы улучшенную аэродинамику, сдается, перестарались, потому как куда больший эффект имеют, к примеру, правильные колпаки на колеса, снижающие коэффициент лобового сопротивления на 20%. А вот почему производители изначально не смогли спрогнозировать потенциально опасные последствия своих разработок, это уже, простите, прокол. Или вновь виноват маркетинг, который сегодня рулит мозгами конструкторов?

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

