Принципы экономики совместного потребления активно проникают и в автомобильный бизнес. Вслед за каршеринговыми компаниями в мире и в России заметно растет спрос на услуги аренды машин непосредственно у их владельцев, или так называемый р2р-каршеринг

Мир буквально захлестывает волна экономики совместного потребления, принцип которой состоит в том, что люди больше не стремятся обладать вещами – они готовы их делить, или шерить. «Люди не хотят покупать четвертьдюймовую дрель. Им нужна четвертьдюймовая дырка в стене» – так звучит высказывание американского экономиста профессора Гарвардской школы бизнеса Теодора Левитта, которое стало неофициальным слоганом шеринговой экономики.

Действительно, зачем покупать жилье в другом городе, если можно останавливаться у чужих людей? Зачем иметь катер, если полно желающих в любой момент дать тебе за умеренную плату покататься по реке или выйти в море на лодке с мотором? И зачем покупать газонокосилку или ту же дрель, если ее легко взять у соседей либо вызвать специалиста, который все сделает качественно и недорого? Наконец, принципы шеринга стремительно проникают и в автомобильную сферу.

От игрушек до самолетов

Пожалуй, стартом экономики совместного потребления можно назвать конец первого десятилетия 2000-х, когда широко стали распространяться смартфоны с мобильными приложениями, через которые удобно временно пользоваться различными сервисами. Самыми знаковыми в этой области сейчас являются Airbnb – онлайн-сервис поиска мест для жилья – и схожий по функционалу CouchSurfing.

Помимо этого шеринговые онлайн-платформы развиваются в самых различных сферах – скажем, в области обмена одеждой (Rent the Runway) или краткосрочной аренды офисов (We Are Pop Up). Желающие с пользой потратить время в обеденный перерыв могут воспользоваться услугой партнера на деловой ланч (Meal Sharing, Traveling Spoon) или просто пойти на ужин в гости к другим (EatWith). Сервис Rentoid позволяет сдавать в аренду палатки, спальные мешки и другое туристическое снаряжение, а площадка SnapGoods – инструменты, лыжи, теплую одежду, все то, чем владелец пользуется редко. Люди активно используют услуги по аренде детских игрушек и колясок, домашних животных. В Китае есть даже сервис Sharing E Umbrella, который предлагает делиться зонтами, а немецкая компания Conjoule создала площадку для владельцев солнечных батарей и ветряков, где они могут продавать излишки электроэнергии. Или вот еще примечательный стартап – JetSmarter (кстати, он основан российским бизнесменом), позволяющий взять в аренду частный самолет.

Энтузиазм потребителей шеринговых услуг наглядно выражается в успешных бизнес-показателях таких сервисов. Так, капитализация Airbnb в 30 млрд долларов уже превышает аналогичные показатели сети отелей Hilton (около 25,5 млрд долларов). Всего же, по прогнозам консалтинговой компании PwC, в 2025 году оборот шеринговых сервисов составит 335 млрд долларов – примерно столько, сколько смогут генерировать схожие сервисы, работающие в тех же секторах экономики по традиционной модели. При этом в среднем экономика шеринга в Европе в ближайшее десятилетие будет расти на 35% в год – почти в десять раз быстрее, чем вся экономика Евросоюза.

Частный подход

Разумеется, высокими темпами идеология совместного пользования проникает в сферу автомобилей и услуг, с ними связанных. Тот же сервис заказа такси Uber ввел термин «уберизация», символизирующий развитие шеринговых услуг. Сейчас Uber работает в 500 городах по всему миру, число активных пользователей этого сервиса исчисляется сотнями миллионов. Другой известный шеринговый сервис в области автомобильно-транспортных услуг – BlaBlaCar, который предоставляет возможность найти попутчика, – также пользуется повышенным спросом: в мире его услугами ежегодно пользуется около 50 млн пассажиров. Наконец, бурно (в том числе в России) развивается каршеринг: сейчас в нашей стране действует около трех десятков подобных сервисов, только в Москве количество зарегистрированных пользователей каршеринга уже превысило 500 тыс. человек. Парк машин, предназначенных для сдачи в краткосрочную аренду, составляет около 3 тыс. автомобилей, и в среднем ежесуточно одной машиной из парка столичного каршеринга пользуются 7–8 раз.

Однако новым витком шеринговой экономики в сфере авто можно назвать бурно развивающиеся сервисы аренды автомобилей непосредственно от их владельцев. Действительно, ведь очень часто личные автомобили простаивают без дела – потенциал их вовлечения в экономику совместного пользования очень велик. Тем не менее широко распространяться подобные услуги начали лишь несколько лет назад. Спрос на автомобильную аренду p2p (peer-to-peer – от частника – частнику) стремительно растет. По данным исследовательской компании Global Market Insights, через два года число участвующих в мировой системе p2p-каршеринга автомобилей достигнет нескольких десятков миллионов, а в деньгах к 2024 году объем рынка превысит 6,5 млрд долларов.

Крупнейшим игроком этой отрасли на сегодня является американская Turo, где число зарегистрированных пользователей превысило 4 млн, а парк доступных для аренды автомобилей достиг 170 тыс. единиц. В Европе к набирающим обороты подобным сервисам можно отнести такие, как Drivy, Snappcar, Auting. Весьма внушительно выглядят и денежные потоки. Например, во Франции рынок p2p-аренды уже достиг 2,5 млрд евро, в Германии – 2,1 млрд, в Великобритании – 1,6 млрд евро.

Ты – мне, я – тебе

В России один из самых заметных сервисов услуг автомобильного р2р-шеринга – Rent a Ride, где зарегистрировано уже свыше 7 тыс. автомобилей, владельцы которых готовы сдавать их в посуточную аренду. По словам представителей сервиса, прирост его базы составляет до 150 машин в неделю, а число пользователей превысило 50 тыс.

Стать участником проекта достаточно легко: надо зарегистрироваться и выложить фотографии и описание своего авто для сдачи в аренду. Тот, кто бронирует автомобиль на выбранный срок (от 1 дня), оставляет залог (5–10 тыс. рублей в экономклассе и выше в зависимости от класса машины). Далее происходит встреча арендатора напрямую с автовладельцем, при передаче транспортного средства подписывается заранее подготовленный договор об аренде. Залог замораживается на семь календарных дней (чтобы успеть проверить штрафы), также, согласно договору, его можно использовать в случае незначительного повреждения автомобиля. Более серьезные случаи (аварии, угон и т. п.) тоже регулируются договором. Одновременно машину можно дополнительно застраховать (агрегатор предлагает услугу посуточного КАСКО).

По словам генерального директора Rent A Ride Александра Ладыгина, р2р-каршеринг имеет много преимуществ по сравнению с традиционным прокатом или поминутным каршерингом от компаний. Прежде всего выбор в «социальном» каршеринге несравненно более широкий: тут можно найти не только распространенные бюджетные модели, но и минивэны, кабриолеты, седаны представительского класса и даже экзотические автомобили и олдтаймеры. Второй важный момент – р2р-каршеринг более доступен по цене. Например, в Москве или Санкт-Петербурге автомобиль типа KIA Rio и Hyundai Solaris можно арендовать за 1,3–1,7 тыс. рублей в сутки, машины подороже (Toyota Camry, Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-й серии) – за 2,8 10 тыс. рублей. Модели же представительского уровня (Mercedes-Benz S-Class, Audi A8, BMW 7-й серии) можно выбрать за 12–45 тыс. рублей. А, скажем, инновационный электрокар Tesla Model S предлагается взять за 30 тыс. рублей в день.

Спорные моменты

Представители российских р2р-каршерингов прогнозируют, что, как и во всем мире, услуги аренды авто у частных лиц в нашей стране будут динамично развиваться. Вспомним, что еще недавно к каршерингу в целом относились с недоверием, теперь же эта услуга привлекает все больше пользователей. То же самое должно происходить и с «социальным» каршерингом, особенно если учитывать развитие более удобных цифровых платформ и прочих услуг в этой области, когда, скажем, сдаваемый в аренду автомобиль можно удобно и недорого страховать на несколько дней или получать автомобили по подписке, покупая подобие абонемента в фитнес-клуб.

А значит, новые шеринговые формы владения автомобилем станут в скором времени серьезно влиять на всю автомобильную отрасль. Конечно, абсолютно все не откажутся от идеи иметь собственную машину, но, скорее всего, таких собственников будет становиться все меньше и меньше, что скажется и на автоиндустрии. Например, специалисты Boston Consulting Group (BCG) прогнозируют, что к 2021 году из-за распространения шеринговых форм владения продажи автомобилей заметно снизятся, при этом, по оценке компании, только треть от общей суммы недополученных продаж удастся компенсировать продажами машин для каршеринга. По мнению BCG, в общей сложности потери автопроизводителей могут составить до 7,4 млрд евро.

Впрочем, есть и скептический взгляд на будущее экономики совместного пользования. Основная проблема здесь – доверие: чтобы сети обмена товарами и услугами успешно работали, пользователи должны доверять друг другу. Остро стоит вопрос регулирования шеринговых услуг и на государственном уровне. Не везде подобные сервисы встречают с распростертыми объятиями – достаточно вспомнить злоключения компании Uber, деятельность которой в некоторых странах запрещена. В России также периодически всплывают случаи судебных разбирательств – и с тем же Uber, и с BlaBlaCar. Скорее всего, с развитием новых услуг р2р-шеринга спорные ситуации будут возникать все чаще. Тем не менее участникам автомобильного рынка следует готовиться к тому, что в ближайшем будущем вместо того, чтобы покупать себе автомобили, все больше россиян будет попросту арендовать их у соседей.