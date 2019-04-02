Каждому ремеслу полезны определенные навыки. Богатая фантазия, к примеру, нужна писателям-футуристам, но странно, когда она подменяет чувство реальности у людей, облеченных властью

За солидный стаж работы в автомобильной прессе мне доводилось встречать немало непризнанных рационализаторов – изобретателей из народа. Один, помнится, настойчиво предлагал прорезать в полу каждого автомобиля окошко – дескать, иначе педаль «газа» слишком рано упирается в кузов, мешая эффективному разгону. Другой рекомендовал развернуть выпускные трубы всех машин вниз, чтобы асфальт обогревался, – будет быстрее высыхать, и наледь исчезнет сама по себе. А уж сколько Кулибиных атаковало редакцию с рецептами вечных двигателей… Объединяло проекты этих чудаков одно – безобидность для окружающих.

Но вот уже не в частной переписке, а на страницах федеральных СМИ возник скандал на автомобильную тему. Одно издание якобы узнало об обсуждении в стенах Госдумы странной, если не сказать больше, инициативы. Со слов источника, россиянам, не имеющим в аренде или собственности гаража либо машино-места, могут запретить покупать автомобиль! Причем идею депутатам подали вроде как регионы, где «запросы от населения» на эту тему поступают «пачками». Тут же представители различных союзов пешеходов, автомобилистов и прочих велосипедистов (кем и как они образованы, интересно?) выступили с одобрительными комментариями. Дескать, в Советском Союзе так и было – надо возродить незаслуженно забытое. Само собой, привели ссылки и на мировой опыт – «Европы и Китая».

Власти, правда, поспешили выступить с опровержением абсурдной, по их словам, информации. Здесь можно долго искать правду, вспоминать о дыме, которого без огня не бывает, строить догадки о заговоре против водителей. Но больше настораживает другое: почему такие вещи, будь они хоть тысячу раз фейками, вообще обсуждаются всерьез и будоражат общественное мнение?

Думаю, причина в том, что российское законотворчество в области транспорта порой действительно лишено логики. Притом что последствия принятия того или иного акта могут непосредственно затронуть интересы миллионов, а то и десятков миллионов граждан.

Возьмем те самые «обязательные» гаражи. Только не мифические советские или китайско-европейские, а японские. В Токио покупателю автомобиля действительно надо подтвердить наличие места для его хранения, причем поблизости от дома. Революций по этому поводу горожане не устраивают, поскольку понимают: правило обосновано рациональными доводами. Проблема дефицита жизненного пространства на островах стоит так остро, что дорожные развязки приходится строить в несколько этажей, а покупку миниатюрных кей-каров активно стимулирует государство. Но где вы видели тесноту в России с нашими пространствами? Разве что в мегаполисах, где практикуется точечная застройка и возведение «человейников» без парковок. Но вызвано это скорее жаждой наживы застройщиков, а не реальной необходимостью.

Допустим, с принуждением к покупке или аренде парковочного места от автомобилистов после скандала на время отстанут. Но другим изменениям уже дан ход. К примеру, Минтранс, ГИБДД, столичный Департамент транспорта единодушно выступили за сокращение не штрафуемого порога за превышение скорости с 20 до 10 (а то и до 0) км/ч. Соответствующие предложения направили в правительство и МВД. Вероятно, поправки примут уже в 2019 году. С одной стороны, будет устранена правовая коллизия – нарушение как бы есть, а наказания за него де-факто нет. И, конечно, заботу о жизни людей вспомнят. Но по странному совпадению вскоре прошла новость о выделении на проект «Безопасность дорожного движения» с прицелом на 2020 год аж 55 млрд рублей. Среди прочего программа предполагает повышение штрафов за отдельные нарушения ПДД и рост количества камер фото- и видеофиксации на дорогах более чем вдвое – с 9 до 19 тыс. единиц.

Опять же, ничего плохого в автоматическом беспристрастном контроле нет, если он играет на повышение безопасности. И скорость превышать не надо – это в цивилизованном мире очевидно. Но давайте обратимся к столь любимому законодателями зарубежному опыту. Он показывает, что в иных странах «бесплатного» порога вообще нет – наказывают за малейшее пренебрежение знаками. И максимальная скорость в городах там зачастую даже не 50, а 30 км/ч. Вот только камеры стоят не по полсотни штук на километр, а там, где действительно нужны, а нарушение может стать фатальным, – не для бюджета, для людей. И знаки ограничений висят не абы как, а в правильных местах – у школ, детских садов, больниц, на узких средневековых улицах. У нас же многополосную московскую Северо-Восточную хорду с отбойниками могут заневолить в 60 км/ч, а безсветофорную Ленинградку увешать знаками «80». Один бульвар оставить на 60 км/ч, а аналогичный перевести на 40. Логики в этих решениях, как правило, нет – правят случай, спешка, недосмотр...

Поэтому выскажу такую мысль: пусть не штрафуемый порог уменьшится, но и ограничения должны стать адекватными. Вплоть до того, что на отдельных участках и улицах допустимую скорость следует увеличить. Для чего надо не бежать впереди паровоза с «рацпредложениями» в стиле тех самых доморощенных Кулибиных, а просто провести строгую ревизию дорожной инфраструктуры. И помнить, для каких дел годится спешка. Тогда, возможно, появятся доверие к законотворцам и авторитет власти, а нам не придется спорить об идеях, витающих в вакууме фантазеров.