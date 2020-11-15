Сейчас принято жаловаться на рост цен: машины постоянно дорожают. Причем не только в стремительно дешевеющих рублях, но и в долларах. Увы, процесс этот, как мне кажется, будет лишь усиливаться

Похоже, мы стоим на пороге нового витка автомобильной инфляции. То есть машины в ближайшие годы станут значительно дороже, обогнав по темпам роста цен большинство потребительских товаров. Дело в том, что расходы автомобильных корпораций ощутимо увеличатся. И не только за счет кардинальной перестройки производственных процессов и солидных инвестиций в системы автономного вождения и электрификацию – теперь еще придется очень много тратить на безопасность.

Уже в этом году в Европе серьезно изменились правила проведения краш-тестов новых моделей. Главное новшество – использование подвижного барьера для имитации лобового столкновения. Он заменил традиционный стационарный блок, который применялся течение последних 23 лет. Кроме того, эксперты оценят не только защиту водителя и пассажиров при ударе, но и то, как конструкции автомобилей влияют на полученные в авариях травмы. Например, при столкновении людей друг с другом в салоне.

Среди важных нововведений я бы отметил и расширение «штата манекенов». Сейчас в нем появился образец среднего размера, который позволяет адекватно оценить степень повреждений в ДТП у женщин (до сих использовался высокий манекен-«мужчина»). Наконец, EuroNCAP приступает к проверке систем мониторинга состояния водителя (для выявления его усталости и отвлечения внимания), а также различных электронных ассистентов. Притом что и я, и многие коллеги не раз в своих статьях отмечали, что нередко такие помощники еще совсем «сырые», и они могут даже навредить, а не помочь.

Словом, в европейском рейтинге безопасности скоро наверняка начнется «камнепад»: многие обладатели «пяти звезд» не смогут набрать и трех. И вместо верхних строчек эти модели переместятся в середину списка. В итоге большинству корпораций придется срочно увеличивать расходы на корректировку автомобильных платформ и систем в соответствии с принципиально новыми правилами.

Есть и другие весомые факторы, содействующие автоинфляции. Например, плохой запах в салоне теперь объявлен вне закона. Пока только в Китае. Но тенденция обязательно станет общемировой, уж поверьте мне. Еще лет пять назад в китайские машины нельзя было садиться без противогаза – убойную дозу формальдегидов выделял салон почти каждого автомобиля. Сегодня, наверное, каждого третьего. Но скоро ситуация изменится. Причем серьезно и навсегда.

Власти КНР готовы ввести обязательные стандарты качества воздуха в салонах новых автомобилей для защиты здоровья водителей и пассажиров. И уже понятно, что новые правила потребуют и роста затрат производителей. В том числе и импортирующих автомобили в Поднебесную. А это десятки дополнительных миллиардов долларов.

Само собой, жесткие стандарты качества воздуха в салоне на крупнейшем автомобильном рынке мира неизбежно вынудят перестраиваться производителей комплектующих. Но вряд ли они смогут поставлять их по старым ценам, хотя не думаю, что подорожание здесь станет слишком резким.

На мой взгляд, такая перестройка крайне необходима и полезна. Жаль, что китайцы начали ее с опозданием. Тем не менее в мире остается все меньше мест, где разрешают выпускать вредные для здоровья людей детали интерьера. В какой-то момент это станет просто нерентабельно. Надеюсь, и некоторые машины российской сборки в итоге перестанут отвратительно пахнуть дешевым пластиком. Но мы за чистый воздух прилично заплатим. И не только за него, как выясняется.

Российских водителей ожидают и другие элементы неизбежного роста расходов, связанных с владением автомобилем. Согласно проекту Минтранса, почти все дороги страны должны стать платными, а общественный транспорт – бесплатным. На самом деле, никакого бесплатного транспорта «для народа» даже и не планируется. Мы имеем дело с грубой манипуляцией, цель которой – заручиться поддержкой самых бедных слоев населения, мечтающих о дармовых услугах. И одновременно – погасить критику главной цели: введения платы за обычные дороги, которые автовладельцами уже много раз оплачены. За счет двойного транспортного налога: классического и второго – топливных акцизов (в каждый литр бензина или дизеля «зашито» более 60% налогов).

Наверное, тему необходимости введения платы за дороги без альтернативы поднимут еще не раз. И под разными углами, постепенно приучая общество к новому налогу – будут проверять нашу реакцию. И если возмущение окажется незначительным, то плату начнут внедрять не через десять лет, а уже через три-четыре. Постепенно и незаметно сжимая удавку на шее среднего автовладельца, который и так, по статистике, погряз в кредитах. К примеру, начнут с федеральных трасс, потом возьмутся за дороги второстепенного значения.

И, наконец, пару слов специально для поклонников идеи бесплатного общественного транспорта. Даже если какие-то маршруты в отдельных городах и сделают халявными, вы все равно за них заплатите по полной программе. Косвенно. Ведь введение платы за уже оплаченные дороги рикошетом ударит по себестоимости автоперевозок продуктов и других народных товаров. Все это я и называю автомобильной инфляцией. Мобильность обходится нам все дороже.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора