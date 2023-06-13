Свою нынешнюю Subaru один из сотрудников Motorpage покупал новой в 2009 году за 900 тысяч рублей. Да, со скидками и в самой простой комплектации, но при этом – фирменный полный привод, известный японский бренд. А вообще сколько тогда стоил полноприводный кроссовер? Премиальный – от полутора миллионов. И для тех, кто это помнит, сегодняшний средний китаец на моноприводе за 2,4 миллиона, это шок и нонсенс. Но давайте разбираться.

Для начала посмотрим, сколько стоит этот китаец у себя на родине. В пересчете на наши деньги – примерно 1,1 млн рублей. Причем, уже с заводской наценкой. А без нее, оптом, как проговорился знакомый дилер, – 800 тысяч рублей максимум. То есть изначально наш китайский SUV – доступный недорогой автомобиль. В Китае.

Но когда его везут в Россию, начинается урок арифметики в средней школе, задачка на сложение. Плюсуем к первоначальной цене: таможенный сбор, пошлину, акциз, утилизационный сбор. Получается так:

Расчет таможенного платежа при ввозе автомобиля для физических лиц на 12.06.2023 Возраст новые, менее 3 лет Таможенная стоимость автомобиля: 13 310.47 USD Таможенная стоимость автомобиля в рублях: 1 100 000.00 руб Обьем двигателя: 1499 см3 Мощность двигателя: 136 л.с. Тип двигателя: Бензиновый Курс USD: 82.6417 руб Курс EUR: 89.0057 руб

Таможенные сборы: Вид сбора Основа начисления Ставка* Сумма (руб) Сумма (USD) Таможенный сбор 1 100 000.00 руб 3 100.00 руб 3 100.00 руб 37.51 USD Пошлина: 1 100 000.00 руб 48% , но не менее 3.5евро/см3 528 000.00 руб 6 389.03 USD Расчет утилиза­ционного сбора (новые, ввозимые ФИЗИЧЕСКИМИ лицами для личного пользования вне зависимости от объема): 20 000.00 руб 0.17 3 400.00 руб 41.14 USD Итого: 534 500.00 руб 6 467.68 USD

Юрлицо заплатит за растаможку еще больше, 608 476.00 руб. Не забываем про НДС, это 20% стоимости. А еще накладные расходы по транспортировке машины из Китая, это 3-4%. А еще дилерские проценты… Хотя изначально это была недорогая, доступная машина.

Тем, кто сейчас готов, как в известном анекдоте, закричать «ужас-ужас!» и заклеймить грабительскую растаможку, могу напомнить примеры других стран. В Израиле налог на покупку машины составляет примерно 92% ее стоимости плюс 18% НДС. Или вот Дания, там платят налог на регистрацию автомобиля при его покупке. Если машина стоит до 79 тысяч датских крон, – на наши деньги это около 940 тысяч рублей, – 105%. За машину дороже 79 тысяч – 180% ее стоимости. Почти три цены, как вам такое? Так что у нас, как все в том же анекдоте, да, ужас. Но не «ужас-ужас!»

Вообще давайте вспомним, когда мы привыкли, что средний кроссовер стоит 1,5 миллиона? Году этак в 2010-2012-м и никак не позже 2014-го. Тогда один доллар стоил плюс-минус тридцать рублей. И 1,5 миллиона в пересчете на доллары это были 50 тысяч. За 2,4 миллиона рублей, которые сегодня просят за переднеприводного китайца, можно было взять уже премиум-класс, потому что это были 80 тысяч долларов. Но ведь если сейчас разделить 2,4 миллиона на нынешние плюс-минус 80 рублей за доллар, мы получим тридцать тысяч. Тридцать, а не пятьдесят! Выходит, в долларах машины за те 10-12 лет, которые прошли с тех пор, не только не подорожали, но даже подешевели?

И обратите внимание, сейчас мы получаем «больше автомобиля» за те же деньги. Количество систем безопасности, функций мультимедиа и прочего в современных машинах по сравнению с прежними увеличилось кратно. Такой объем дополнительных систем, как сейчас у обычного китайца, раньше был недоступен никому или в лучшем случае доступен премиальным машинам. К тому же, нынешние даже массовые автомобили – гораздо более высокотехнологичные. Та же Subaru, купленная сотрудником Motorpage за тридцать тысяч долларов, 2,4 миллиона рублей в нынешних ценах, была самой простой, с атмосферным двигателем и механической коробкой. Машины с турбированными моторами были вершиной линейки и стоили уже по сорок тысяч и больше. Но сегодня турбина в моторе есть почти у каждого китайца.

Выходит, в пересчете на сложность и технологичность машины сегодня не подорожали, а подешевели. Особенно если учесть инфляцию доллара, который дешевле, чем 10-12 лет назад. Получается, даже в долларах за нашего китайца сегодня мы платим меньше, чем платили бы 10 лет назад за его тогдашний аналог!

Поэтому у нас на самом деле не дорогие автомобили, а дешевые. И будут еще дешевле, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В недавнем интервью радио Sputnik он спрогнозировал, что когда российский рынок полностью насытится китайскими автомобилями, между их производителями начнется конкуренция. И минимум через полгода-год произойдёт корректировка цен на 5-10%.

А вот почему нам при этом становится все труднее их купить – это совсем другая тема.