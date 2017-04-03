Сколько стоит ваш автомобиль? Нет, я не спрашиваю, где он сейчас припаркован и сколько дней в году он простаивает. И так догадываюсь, что немало. Пользоваться машиной у нас становится все менее и менее удобно. Но сейчас я хочу поговорить вовсе не о транспортной политике московских властей, а о цене вашего автомобиля. Скажите мне, сколько вы за него заплатили и, скорее всего, я докажу вам, что вы живете не по средствам

Так сколько же денег можно потратить на покупку машины? Вопрос не простой, но маркетологи и финансовые аналитики ответ на него наверняка знают. Не могут не знать. Правда, я не припомню ни одной сколь-либо серьезной публикации на эту тему. Я имею в виду материалы в отечественных автомобильных и околоавтомобильных изданиях. Может быть, не там смотрел? Или просто не попадались. Не знаю. Зато я знаю, что об этом думают наши американские друзья. Они утверждают, что по самым грубым подсчетам, цена автомобиля, который вы можете себе позволить не должна превышать ваш чистый доход за десять месяцев. В исключительно крайнем случае, за год. Купив нечто более дорогое, вы рискуете заработать репутацию человека, который сорит деньгами.

Хотите знать, сколько зарабатывают американцы? Согласно данным Бюро трудовой статистики США (Bureau of Labor Statistics) от штата к штату эта цифра колеблется, но в среднем по стране составляет что-то около $40 000 на человека или $55 000 на семью. За год! Кстати, только из разницы этих двух цифр можно сделать вывод о том, как много в Америке домохозяек. Но я сейчас не об этом.

Если следовать предложенной системе оценки, то получается, что среднестатистический одинокий (и независимый) американец может позволить себе автомобиль стоимостью до $35 000 – именно столько он зарабатывает за 10 месяцев, а семья (домохозяйство) – одну машину за $45 000 или, как это чаще всего бывает в Америке, две по $20 000 – 25 000. Если сравнить эти цифры со списком самых продаваемых в США автомобилей, то все замечательно сходится. Уже много лет, как самой популярной моделью там считается пикап Ford F-150. Его рекомендованная производителем розничная цена начинается от $27 000. После «Форда» в американском хит-параде идут еще два пикапа – от RAM и от Chevrolet. Цены очень близки. И только на четвертом месте появляется первый легковой автомобиль – Toyota Camry за $23 000, это тоже, как вы поняли, минимальная рекомендованная его производителем цена. Согласитесь, если даже добавить к этим цифрам обязательный налог с продаж, а он может составлять от 4 до 7%, опять же, в зависимости от штата, то в нашу схему все прекрасно укладывается.

Кстати, в качестве дополнительного аргумента приведу тот факт, что первый автомобиль, цена на который в США явно выбивается за пределы обозначенной суммы, появляется только в четвертом десятке рейтинга популярности. Это, если вам интересно, Lexus RX. Его покупают те, чей достаток заметно превышает средний по стране уровень. Их не так много, иначе, чем бы еще можно было объяснить столь низкое место в рейтинге потребительских предпочтений?

Но, Господь с ними, с американцами. Я обещал рассказать про нас с вами и наши автомобили. У нас все несколько иначе! Снова обратимся к статистике: согласно данными Росстата, к концу прошлого года средняя заработная плата в нашей стране составила 36 700 рублей в месяц. Умножаем на 10 и получаем… А получаем, максимум Lada Granta с «базовым» 87-сильным мотором за 365 600 рублей. По американским подсчетам, ни на что другое нам уже не хватает. Точнее, не лично нам с вами, а некоему гипотетическому среднестатистическому россиянину. И бестселлер отечественного рынка, Hyundai Solaris за 550 000 рублей, и соплатформенная с ним Kia Rio за 510 000, и даже тольяттинская Lada Vesta за 515 900 – все они слишком дороги. Между тем, это не мешает им входить в первую пятерку самых продаваемых в нашей стране автомобилей!

Я знаю, что вы мне возразите. Знаю, что у нас тут не Америка, и два автомобиля в семье – это скорее исключение, чем правило. Хорошо. Давайте считать доход семьи или, как правильнее говорить, домохозяйства. Если в семье работают два человека, то все относительно просто. Умножаем среднестатистическую зарплату на два и, вуаля, 73 400 в месяц или 734 000 рублей, которые было бы разумно потратить на покупку нового автомобиля. Что ж, уже неплохо, в такие рамки уже гарантированно помещаются практически все наиболее популярные малолитражки и можно даже задуматься о скромном кроссовере. Типа недорогой моноприводной версии Hyundai Creta или такого же Renault Duster. А, например, покупка пижонского Renault Kaptur уже будет неоправданным расточительством. И это, напомню, при благоприятных условиях, когда в семье двое работающих и нет каких-либо дополнительных финансовых обязательств, отягчающих семейный бюджет.

Кажется, что я упомянул всего лишь несколько популярах моделей, а на самом деле я описал чуть ли не весь круг действительно доступных россиянам новых автомобилей. Про все остальное забудьте, это – для богатых. Если, конечно, подходить покупке рационально. Но нам такой подход не свойственен. Мы не американцы, у нас даже на последние, но Mercedes, а в долг, все равно Lexus! Финансовый авантюризм, одним словом. Услышал когда-то в Америке анекдот, о посетителе автосалона, который второй час ходит кругами вокруг белоснежной BMW. Через какое-то время к посетителю наконец-то подходит продавец:

- Гуд морнинг, сэр! Вы хотите купить этот прекрасный «би-эм-дабл-ю»?

- Да, очень хочу. Но куплю я во-о-он тот «Крайслер»…

Смех, смехом, но говоря о том, что американцы тратят на автомобиль сумму, не превышающую их суммарный доход за десять месяцев, заокеанские эксперты учитывают еще и сам механизм покупки. Как правило, это обычный кредит или какая-либо его специализированная разновидность. А процентная ставка по ним в США не превышает 2-3% годовых. И это на регулярной основе! По «спецпредложениям» можно найти и 1%, и даже 0,5. Мы же платим за автокредит по 10, 15, а то и 19% годовых. Разве нет? Это значит, что автомобили обходятся нам дороже и американские расчеты для наших условий выглядят чересчур оптимистично. А если их скорректировать по месту, я, правда, не знаю, как это сделать наиболее корректно, то окажется, что машины, которые мы можем себе реально позволить, должны быть изначально еще дешевле. Круг моделей, по крайней мере – комплектаций, еще сужается.

Вы все еще прицениваетесь к Mercedes или Audi? Дело ваше, но сперва неплохо бы трезво оценить свои финансовые возможности. Может быть тогда к нам всем наконец придет осознание того, «трешка» BMW – это скорее автомобиль состоятельного швейцарского пенсионера, а не вчерашней московской школьницы!