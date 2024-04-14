Каждый раз одно и то же. Возвращая в пресс-парк очередной тестовый автомобиль китайской марки, убеждаешь себя: не придирайся. Да, машина небезупречна. Подвеску бы настроить, шумоизоляция не помешает, перевести меню на русский можно получше. Но своих-то денег автомобиль точно стоит! Только не тех, которые за него просят в российском автосалоне, а тех, за которые он продается в Китае. Это как минимум в полтора раза меньше

А с 1 апреля автомобили в России еще подорожают. Никаких шуток, именно с этого дня вступит в силу Постановление правительства Российской Федерации от 13.02.2024 № 152 «О внесении изменений в Постановление правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1291». И этот документ ставит крест на параллельном импорте — «белорусских льготниках» и «киргизских схемах».

До этого можно было ввозить автомобили из Китая для продажи в России, растаможивая их в одной из стран, входящих в Евразийский экономический союз, — по ставке ниже, чем российские 48 %. Так возник целый класс небольших, но многочисленных «серых» дилеров. Им не нужно было тратиться на роскошные дворцы и стекла из бетона, как официалам. Достаточно было арендованной где-нибудь в промзоне площадки, куда автовоз раз в неделю-другую сгружал доставленные через Белоруссию или Киргизию из Китая новые машины самых разных марок, предварительно заказанные и оплаченные российскими клиентами.

Благодаря этим людям мы в последние два-три года познакомились с совершенно новыми, невиданными прежде «китайцами» — современными, высокотехнологичными, премиальными. Чаще всего электрическими или гибридными. Hongqi, Voyah и многие другие марки перевернули наше представление о китайском автопроме. И эти машины привлекали ценой, в которую не были заложены ни российская растаможка, ни расходы на получение ОТТС — одобрения типа транспортного средства, необходимого, чтобы торговать той или иной моделью крупными партиями. Хотя, конечно, не было у них никакой официальной гарантии и поддержки.

И вот с 1 апреля при ввозе любых автомобилей из любой страны ЕАЭС в Россию недоплаченные из-за занижения таможенной стоимости машин платежи будут автоматически учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате как физическими, так и юридическими лицами. Что автоматически уничтожает бизнес «серых» дилеров, у них теперь не будет конкурентного преимущества. А мы начнем покупать машины только у дилеров официальных — с гарантией, но дороже. По подсчетам экспертов, минимум на 10 %, максимум на 30 %. Это закон: меньше конкуренция — выше цена товара.

Кому это выгодно? Точно не покупателям. Российскому бюджету, приток платежей в который увеличится, да — при условии, что механизм заработает: постановление постановлением, но нужно, чтобы каждая из стран ЕАЭС приняла новое правило, к слову, уменьшающее наполнение их собственных бюджетов. Очевидна выгода и официальных дилеров — меньше конкурентов, сбивающих цену на товар. Теоретически новым реалиям могли бы обрадоваться и отечественные автопроизводители, тот же «Москвич» за весь прошлый год продал всего 15,3 тысячи машин, меньше полутора тысяч в месяц.

Но есть в тексте правительственного постановления любопытная деталь. Если для машин с ДВС возможность таможиться в странах ЕАЭС остается, просто теперь все недоплаченное там доплатишь в России, то все импортируемые электромобили, включая гибриды, теперь будут принудительно таможиться только в России и по полной ставке 48%. И это похоже на попытку защитить будущий рынок «электричек» отечественного производства. Неужели массовая электромобилизация все-таки планируется?

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

