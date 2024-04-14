Каждый раз одно и то же. Возвращая в пресс-парк очередной тестовый автомобиль китайской марки, убеждаешь себя: не придирайся. Да, машина небезупречна. Подвеску бы настроить, шумоизоляция не помешает, перевести меню на русский можно получше. Но своих-то денег автомобиль точно стоит! Только не тех, которые за него просят в российском автосалоне, а тех, за которые он продается в Китае. Это как минимум в полтора раза меньше
А с 1 апреля автомобили в России еще подорожают. Никаких шуток, именно с этого дня вступит в силу Постановление правительства Российской Федерации от 13.02.2024 № 152 «О внесении изменений в Постановление правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1291». И этот документ ставит крест на параллельном импорте — «белорусских льготниках» и «киргизских схемах».
До этого можно было ввозить автомобили из Китая для продажи в России, растаможивая их в одной из стран, входящих в Евразийский экономический союз, — по ставке ниже, чем российские 48 %. Так возник целый класс небольших, но многочисленных «серых» дилеров. Им не нужно было тратиться на роскошные дворцы и стекла из бетона, как официалам. Достаточно было арендованной где-нибудь в промзоне площадки, куда автовоз раз в неделю-другую сгружал доставленные через Белоруссию или Киргизию из Китая новые машины самых разных марок, предварительно заказанные и оплаченные российскими клиентами.
Благодаря этим людям мы в последние два-три года познакомились с совершенно новыми, невиданными прежде «китайцами» — современными, высокотехнологичными, премиальными. Чаще всего электрическими или гибридными. Hongqi, Voyah и многие другие марки перевернули наше представление о китайском автопроме. И эти машины привлекали ценой, в которую не были заложены ни российская растаможка, ни расходы на получение ОТТС — одобрения типа транспортного средства, необходимого, чтобы торговать той или иной моделью крупными партиями. Хотя, конечно, не было у них никакой официальной гарантии и поддержки.
И вот с 1 апреля при ввозе любых автомобилей из любой страны ЕАЭС в Россию недоплаченные из-за занижения таможенной стоимости машин платежи будут автоматически учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате как физическими, так и юридическими лицами. Что автоматически уничтожает бизнес «серых» дилеров, у них теперь не будет конкурентного преимущества. А мы начнем покупать машины только у дилеров официальных — с гарантией, но дороже. По подсчетам экспертов, минимум на 10 %, максимум на 30 %. Это закон: меньше конкуренция — выше цена товара.
Кому это выгодно? Точно не покупателям. Российскому бюджету, приток платежей в который увеличится, да — при условии, что механизм заработает: постановление постановлением, но нужно, чтобы каждая из стран ЕАЭС приняла новое правило, к слову, уменьшающее наполнение их собственных бюджетов. Очевидна выгода и официальных дилеров — меньше конкурентов, сбивающих цену на товар. Теоретически новым реалиям могли бы обрадоваться и отечественные автопроизводители, тот же «Москвич» за весь прошлый год продал всего 15,3 тысячи машин, меньше полутора тысяч в месяц.
Но есть в тексте правительственного постановления любопытная деталь. Если для машин с ДВС возможность таможиться в странах ЕАЭС остается, просто теперь все недоплаченное там доплатишь в России, то все импортируемые электромобили, включая гибриды, теперь будут принудительно таможиться только в России и по полной ставке 48%. И это похоже на попытку защитить будущий рынок «электричек» отечественного производства. Неужели массовая электромобилизация все-таки планируется?
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках
Автомобили продолжают дорожать
За первое полугодие 2023 года стоимость автомобилей на первичном и вторичном рынке по стране поднялась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек на авто составил 2 млн. рублей
Сколько сегодня стоят автомобили?
С каждым днем, число марок, которые прекращают поставки автомобилей в Россию, увеличивается. Дилеры держат руку на пульсе и пытаются не упустить свою прибыль, продавая машины втридорога
Цены на автомобили Lada пробили все психологические отметки
Отечественный автомобильный концерн резко повысил розничные цены на весь свой модельный ряд. Некоторые модели подорожали более чем на двести тысяч рублей
Минпромторг заявил о снижении темпа роста цен на автомобили
В ведомстве полагают, что в следующем году цены стабилизируются окончательно
С нового года цены на машины поднимутся
Несмотря на падение спроса на автомобили, ставки утильсбора с нового года решено повысить. Эксперты уже готовятся к серьезному повышению цен
Сколько стоит бюджетный автомобиль
Не смущает ли Вас тот факт, что, например, стоимость KIA Riо в некоторых комплектациях подбирается к миллиону рублей? Придется смириться, ведь средняя цена нового автомобиля в массовом сегменте подскочила до 1,2 млн. рублей
Ford поднял цены. Опять
Не успело все стихнуть после повышения цен месяц назад, как, внезапно, концерн решил провести еще одно увеличение. В этот раз под повышение попадают модели Fiesta, Ecosport, Explorerи Tourneo Custom