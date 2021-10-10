Человек без сожаления расстался с навыками управления лошадью, прозанимавшись этим несколько тысяч лет. Уверен, что столь же непринужденно большинство забудет и всего лишь полуторавековые навыки автомобилизма

Увы, жизнь автомобилиста никогда не была легкой. Машины всегда стоили дорого, раздражали власти, да и «безлошадных» обывателей тоже. Процесс признания пришел только в начале XX века и, как мы теперь знаем, длился относительно недолго: уже в нынешнем столетии низведение автомобилистов до состояния изгоев приобрело просто неприличные черты. Хотя основная масса моторизованной публики пока не замечает изменений, происходящих подспудно, думая, что и через пять или десять лет все будет по-прежнему.

Друзья, не обольщайтесь! Перемены могут наступить внезапно. И многим они очень не понравятся.

Возьмем мегаполисы. Их экономика все больше зависит от доходов с парковок разных видов. Чаще всего эта схема отлично работает, круглосуточно пополняя городской бюджет, но она не оптимальна в случае коротких поездок и долгих стоянок. Да и неудовольствие горожан растет. Поэтому власти предлагают систему транспортно-перехватывающих узлов с выбором вариантов дальнейшего передвижения. Нам обещают «умный» город, где можно будет доехать с окраины до центра маломестным микроавтобусом, заказанным через приложение в смартфоне. А если это дорого, найдется трамвай, электробус или электросамокат.

То есть никто не скрывает, что уже скоро жизнь автомобилиста с его личной машиной окажется серьезно ограничена. Тем же, кто не пожелает расстаться со своим верным «россинантом», придется раскошеливаться – автовладельцев вынудят платить, к примеру, за право ездить в центре города, особенно в час пик.

Пионером этого метода еще в 1975-м стал Сингапур. Теперь, чтобы убрать автомобили с улиц, к нему прибегают и другие города – от заполошного Лондона до тихой Севильи. Более того, плату за езду в центре города стараются дифференцировать, чтобы обладатели крупных внедорожников и люксовых седанов платили больше. Кроме того, вместо нынешних налогов и акцизов автомобилисты будут платить за пройденный километраж, в том числе по разным тарифам, действую­щим на определенных участках в то или иное время. А потом и вовсе запретят как дизельные, так и бензиновые двигатели.

Да, в городах многих европейских стран уже к 2025 году намерены дизельные моторы изжить в принципе. А в особо озабоченных экологией регионах к этому времени будет прекращена езда по центру многих городов техники и с бензиновыми ДВС, причем как четырех-, так и двухколесной. Конечно, это еще не означает, что места хватит всем. А поэтому мы снова увидим и неправильно припаркованный транспорт, и неумело ездящих водителей. Что все равно на руку властям: поскольку большинство машин станут «умными», способными общаться с такой же продвинутой инфраструктурой, то штрафовать за всяческие нарушения будет совсем просто – сразу же списывая деньги со счетов.

Хотя нам обещают, что появятся и «пряники». Искусственный интеллект будет работать комплексно, то есть не только обирать, но и делать городской трафик более упорядоченным, эффективным. Новая инфраструктура сможет автоматически формировать потоки с высокой пропускной способностью и почти без пробок, самостоятельно регулируя не только переключение светофоров, но и скоростные режимы, и даже пути объезда мест ДТП и заторов.

По сути, когда все это заработает, весь город превратится в одну «умную» сис­тему. Известно, что аварии чаще всего случаются на перекрестках. А тут автомобили сами же – без нас – будут решать, достаточно ли времени, чтобы проехать перекресток или завершить поворот. В то время как бывший водитель сможет бродить по Интернету, читать книгу или смотреть фильм, не отвлекаясь на то, чтобы посигналить зазевавшемуся пешеходу или повернуть руль в нужную сторону.

Следует признать, что при всей мощности мировой автоиндустрии ей до сих пор не удалось совместить удобство управления машиной с безопасностью. Да, дефицита идей нет – это и выведение многих функций на сенсорный экран, и трехмерная визуализация, и управление с помощью голоса и жестов, и проецирование информации на лобовое стекло, и прочие возможности, которые создают разные устройства. Однако реально разрешить проблемы смогут лишь беспилотные машины, весь смысл которых состоит в том, что человеку уже не придется обращать внимание ни на что вообще. Сегодня большинство дорожных неприятностей случаются именно из-за того, что люди несовершенны. Следовательно, переход на автономные машины, да еще связанные друг с другом системами коммуникации, должен свести число аварий к минимуму.

Конечно, может случиться и обратное. Что, если беспилотные автомобили лишатся возможности взаимодействовать друг с другом по той или иной причине? Их пассажиры – уже не автомобилисты – окажутся беспомощными заложниками сошедших с ума технологий?

Надеюсь, подобного все-таки не произойдет. Ведь уже сейчас крупнейшие автопроизводители уверенно оснащают свои новейшие модели колоссальным набором по-настоящему продвинутых систем взаимосвязи и датчиков. А городские власти все большего количества городов мира формируют ультрасовременную инфраструктуру, причем с прицелом на будущее. И это стремительно приближает день, когда совершенные технологии смогут на самом деле заменить нас, неуклюжих водителей. Что в общем-то не так уж и печально.