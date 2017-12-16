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Автосалон в Токио 2017. Грех не подглядеть

Mazda Vision Coupe Concept 2017
Mazda Vision Coupe Concept 2017
Mazda Kai Concept 2017
Mazda Kai Concept 2017
Mitsubishi e-Evolution Concept 2017
Mitsubishi e-Evolution Concept 2017
Mitsubishi Eclipse Cross 2017
Mitsubishi Eclipse Cross 2017
Nissan IMx Concept 2017
Nissan IMx Concept 2017
Nissan Leaf Nismo 2017
Nissan Leaf Nismo 2017
Honda Sports EV Concept 2017
Honda Sports EV Concept 2017
Lexus LS+ Concept 2017
Lexus LS+ Concept 2017
Subaru Viziv Performance Concept 2017
Subaru Viziv Performance Concept 2017
Suzuki e-Survivor Concept 2017
Suzuki e-Survivor Concept 2017

Коллега из другого СМИ, которого мы встретили на автосалоне в Токио, посетовал: «Вы представляете, у себя в редакции мы перед командировкой поделили – кому о чем писать, мне выпали концепты. А получается, что ничего другого здесь практически и нет. Серийных новинок – кот наплакал, одни автомобили будущего!» Действительно, на своем домашнем мотор-шоу японцы по традиции стараются заглянуть вперед. Как минимум на год-другой, но чаще – куда дальше. Благодаря этому подсмотреть перспективы развития мировой автоиндустрии удалось и нам

Если перефразировать известную поговорку, то про завершившийся в ноябре 45-й Токийский международный автосалон можно сказать так: концепт на концепте сидит и концептом погоняет. Что ни стенд, то настоящее буйство фантазии конструкторов, дизайнеров, компоновщиков салона. Не зря, видимо, организаторы в качестве слогана для нынешнего мотор-шоу выбрали короткую, но весьма емкую фразу: Beyond the motor – «Кроме двигателя».

Правда, это относится лишь к местным, японским брендам. Как и в другие годы проведения Токийского автосалона, компании из других стран на его площадях были представлены скорее символически – подчас их экспозиции могли состоять только из двух-трех моделей, причем уже показанных ранее на других выставках. Да и количество таких фирм невелико – и в премиум-сегменте, и в «массовке» на их перечисление хватило бы, пожалуй, пальцев одной руки. Что, впрочем, в полной мере отражает ситуацию на рынке: в Стране восходящего солнца по-прежнему доминируют отечественные автопроизводители, в то время как иномарки покупают в основном те жители островного государства, которые хотят (и могут) подчеркнуть свой статус, уровень дохода или же оригинальность – не зря ведь самыми крутыми здесь до сих пор считаются машины с левым, американо-европейским расположением руля. Причем желательно что-нибудь из «премиума». В общем, экзотика.

Поэтому для нас (как наверняка и для других посетителей экспозиции) куда интереснее оказались стенды именно японских фирм, которые в Токио оторвались по полной. Тут вам и самые причудливые формы кузовов, и всевозможные системы приводов (среди которых электричество – уже почти обыденность), и необычные решения организации внутреннего пространства автомобилей, и, наконец, изощренные электронные помощники, все ближе подводящие к полному автопилотированию.

Кроме того, нам – иностранным журналистам – было весьма любопытно посмотреть на разработки тех компаний, которые в России (а иногда и в Европе в целом) представлены довольно скромно, из-за чего создается впечатление, что их модельные ряды весьма ограниченны, а инженеры лишь периодически обновляют несколько давно известных всем продуктов. Ничего подобного!

Например, Suzuki на домашней выставке была представлена не менее масштабно, чем, скажем, Toyota и Nissan, – одних только мировых премьер у этой марки мы насчитали шесть! Ну чем не повод для гордости «сузуководов» всей планеты? Россыпь новинок продемонстрировал и Daihatsu. Бренд, традиционно ориентированный на субкомпактные машины, снова доказал, что не в размерах дело. Его концепты и серийные модели сумели удивить и своей практичностью, и разнообразием: был среди них и симпатичный минивэн, и почти брутальный SUV, и даже маленькое четырехдверное купе, своей стилистикой отсылающее в начало 1960-х.

Само собой, нашли чем заманить публику и остальные гранды японской автоиндустрии – Mazda, Mitsubishi, Honda, Lexus, Subaru. Их самые яркие новинки и идеи мы представляем на следующих страницах.

Увидеть и… обмереть

Уж сколько раз Mazda буквально сражала наповал стилистикой своих моделей. Вспомните, какой фурор в свое время произвели и Mazda 3, и Mazda 6, и уже совсем недавно родстер MX-5. И вот теперь – очередной выстрел точно в цель: дизайнерский концепт Vision Coupe, признанный в итоге самым красивым на Токийском мотор-шоу 2017 года. Стремительный, элегантный, экспрессивный, утонченный – каких только эпитетов не заслужил этот автомобиль от журналистов! А главное, что все они справедливы. Как поясняют представители компании, этот продукт – более зрелое прочтение фирменной философии дизайна «KODO – Душа движения», он демонстрирует тот вектор развития, который выбрали стилисты марки для экстерьера ее будущих машин. Впрочем, здесь же мы видим и задел для перспективных интерьеров, основанный на традиционной японской концепции организации внутреннего пространства ma (по-японски – «космос»). По сути, речь идет о том, что не должно быть ничего лишнего – только простор и движение. Как может быть реализована дизайнерская мысль маздовцев в серийной версии автомобиля, легко судить по еще одному концепту бренда – компактному хэтчбеку Kai. Похоже, перед нами почти готовая встать на конвейер Mazda 3 новой генерации.

Ясутаки Цучида, главный дизайнер концепт-кара Mazda Kai

На этом мотор-шоу мы выставили сразу два чисто дизайнерских продукта. Прежде всего это концепт Mazda Vision Coupe. Он стал развитием стилистической линии, представленной несколько лет назад, и это наш взгляд на то, каким все должно быть в идеальном мире. Тем самым мы демонстрируем направление дизайна, которое будем примерять ко всем новым автомобилям марки.
Первый из них появится уже в 2019 году. Я не могу сказать, какая именно модель получит это право, но буду рад, если ею станет машина на основе моей разработки – концепта компактного хэтчбека Mazda Kai. Когда я создавал его, не было никаких ограничений ни от инженеров, ни от маркетологов, хотя пришлось учитывать новую технологию компании – SkyActiv-X, тоже представленную на этом автосалоне.
Главной стала другая проблема – в стремлении к идеалу вовремя остановиться в процессе отсекания всего лишнего. Дело в том, что мы сейчас проповедуем минимализм, свойственный японской эстетике. На мой взгляд, у нынешних моделей Mazda есть некоторые лишние линии. И вот от них мне нужно было избавиться, сохранив эстетический баланс и обеспечив игру света на плоскостях кузова, чтобы в итоге в полной мере выразить красоту и органичность нашего продукта. Вместе с тем он однозначно должен был остаться автомобилем Mazda, ДНК которой заложены в существующих моделях бренда. Это и типичная решетка радиатора, и в целом узнаваемая передняя часть машины. Но сбоку наши концепты сильно изменились – как раз потому, что убраны все лишние линии и заиграл свет.

Задание на пятилетку

Концептуальный электрокроссовер Mitsubishi e-Evolution дает представление о том, как будут развиваться дизайн и технологии японской марки в ближайшие пять лет. Представители бренда называют новинку техническим прототипом. Это означает, что кроме стиля на шоу-каре отрабатываются и ноу-хау. Речь идет прежде всего о развитии системы электропривода. Кроссовер оснащен тремя электромоторами, один из которых стоит на передней оси, а два задних агрегата соединены блоком активного межколесного дифференциала (AYC) с электронным управлением. Такая схема обеспечивает полноприводные возможности и внедряет систему векторизации тяги: варьируя подачу момента на каждое из задних колес, электроника улучшает управляемость. Двигатели питаются от емкого аккумуляторного блока, размещенного в панели пола. Внешность e-Evolution знаменует переход к более яркой стилевой манере. У концепта «парящая» крыша, короткие свесы, большой клиренс, крупные воздухозаборники для охлаждения тормозов на основе электрических суппортов и задние двери, открывающиеся против движения. Что же касается дня нынешнего, то главная новинка Mitsubishi – компактный кроссовер Eclipse Cross. Кстати, мы скоро летим на его первый тест.

Тревор Манн, главный операционный управляющий Mitsubishi Motors Corporation

Перерастет ли концепт-кар e-Evolution в серийную модель? Пока не готов сказать ни да, ни нет. Показывая его на автосалоне в Токио, мы демонстрируем вектор своего развития, стратегическое направление идей. И одновременно отслеживаем реакцию людей, посетивших это мотор-шоу. Впрочем, не менее интересно и то, как они принимают наши серийные новинки – в частности, кроссовер Eclipse Cross. Это глобальная модель, которая будет продаваться на многих рынках мира, в том числе в России.
Чтобы стало понятнее, на кого она рассчитана, приведу пример. Представьте молодую семью с небольшим бюджетом. Для нее идеальный выбор – Mitsubishi ASX. Но семья растет, появляются дети. И уже логичен переход на Outlander – во многих странах он есть и в 7-местном исполнении. Когда же дети вырастут и уйдут из семьи, родители смогут купить себе Eclipse Cross как более технологичный, более современный и дорогой автомобиль меньшего размера.
Но это лишь один из вариантов. На наш взгляд, средний возраст владельца Eclipse Cross – слегка за тридцать. А если нет ограничений по бюджету, то возрастная аудитория модели может быть самой разной. Предположительный спрос на такую машину от 150 до 250 тыс. единиц в год, соответственно, мы можем много инвестировать в его создание и совершенствование в дальнейшем. Что же касается следующего поколения кроссовера Outlander, то его мы построим на новой общей платформе глобального Альянса Renault-Nissan. Она послужит основой для машин трех брендов, и в этом направлении мы действуем совместно.

Просто космос!

Рассказывая о концепт-каре Nissan IMx, можно растеряться: в этом автомобиле столько инноваций, что и не знаешь, которая важнее. Так, совершенно новая платформа создана специально для электрокаров, и именно на ней вскоре может появиться целое семейство подобных ниссановских машин. Она хороша, во-первых, тем, что позволяет создавать модели на электротяге с запасом хода минимум 600 км. Для этого у японцев вроде бы уже готова аккумуляторная батарея большой емкости, которая к тому же сможет делиться электричеством – к примеру, обеспечивая энергией ваш дачный домик. Во-вторых, платформа позволила сделать пол в машине абсолютно ровным, а значит, появляются новые возможности для компоновки интерьера. Кроме того, четырехместный кроссовер оснащен двумя электромоторами спереди и сзади, способными выдавать 435 л.с. и 700 Нм крутящего момента. К тому же серийная машина, сделанная из концепта IMx, сможет предложить самый продвинутый на сегодняшний день автопилот – вплоть до того, что при его включении руль будет вообще прятаться в панель, а кресла откидываться. Тем же, кому необходимо азартное вождение, Nissan адресует спортивный электрокар Leaf Nismo с улучшенной аэродинамикой и технологиями из гонок.

Иван Эспиноза, вице-президент Nissan Motor Co по планированию новых продуктов

Электрокары – ключевой тренд компании Nissan на перспективу. В свое время мы стали пионерами в этом сегменте на глобальном уровне, и тот факт, что продано уже 300 тыс. электромобилей Leaf, говорит сам за себя. Представленный в Токио концепт-кар IMx – не просто потенциально новая машина, это наше видение того, каким станет автомобиль с автономным управлением уже в ближайшем будущем. Именно этот шоу-кар призван показать, что будут представлять собой модели бренда всего через несколько лет, это касается и экстерьера, и салона, и, самое главное, технической составляющей. Уже совсем скоро на базе IMx появится готовый продукт. Хотя, конечно же, с внесенными по итогам выставки корректировками.
Показав концепт здесь, мы хотим оценить реакцию на него экспертов рынка и широкой публики, увидеть, какие решения дизайнеров и инженеров людям нравятся, а какие нет. От того, как примут эти новации посетители салона, мы поймем, что следует изменить или доработать, в каком виде запускать новинку в производство.
Вместе с тем мы разрабатываем системы автопилотирования для разных транспортных средств – грузовиков, автобусов, внедорожников с пикапами, использующих прицепы. Есть также ряд партнерских программ с компаниями, действующими в сфере такси и каршеринга. Что же касается упреков в том, что Nissan уходит от выпуска моделей для азартного вождения, то отвечу: электромобили вполне могут удовлетворять потребности настоящих драйверов! Что подтверждает еще один наш экспонат этой выставки – Leaf Nismo Concept.

Ох уж эта магия ретро

В концептуальном спорткупе Honda Sports EV ретростилистика дополнена футуристическими решениями в дизайне и технике. При первом же взгляде на ладный шоу-кар невольно возникает мысль о потенциальных конкурентах – Mazda MX-5, Toyota GT 86 и Subaru BRZ. Ведь у Sports EV схожая внешность с длинным капотом и смещенным назад салоном. Однако в отличие от названных спорткаров Honda позиционируется как электромобиль. Сообщается, что за ускорение отвечает электромотор, который питается от батарейного блока, размещенного под полом и обеспечивающего машине низкий центр масс. Анонсированы также возможности автономного управления – электрокар способен заменить водителя в городских пробках. Об интерьере можно лишь догадываться: через тонированные стекла удалось разглядеть два ковшеобразных кресла, классическое рулевое колесо и широкоформатный информационной дисплей на передней панели. Зато бортовая электроника способна распознавать настроение водителя и подстраиваться под его манеру езды, а на внешний дисплей между фронтальными блок-фарами выводятся сообщения, информирующие пешеходов и других участников движения. Правда, мы так и не поняли, кому и зачем нужна такая экзотическая опция

Плюс автопилот?

Стремясь конкурировать с представительскими седанами «большой немецкой тройки», флагманская модель Lexus до сих пор не могла противопоставить им собственный автопилот. Этот пробел призван восполнить концепт-кар Lexus LS+, где знак «плюс», судя по всему, как раз и демонстрирует беспилотную прибавку. Она называется Highway Teammate и позволяет автомобилю самостоятельно выполнять целый комплекс «упражнений». В частности, держаться на безопасном расстоянии от впередиидущего транспортного средства, перестраиваться в смежную полосу движения, совершать обгоны и вновь встраиваться в поток. Все это делается с помощью радаров и стереокамер, а штатная «мультимедийка» при обновлении программного обеспечения будет способна добавлять к умениям автопилота дополнительные функции и данные о дорожной инфраструктуре. Предполагается, что модель LS нынешней, пятой, генерации обретет все это уже через пару-тройку лет – аккурат к плановому рестайлингу. Тогда же, видимо, японский лимузин получит и другие обновления, представленные на Токийском мотор-шоу. Прежде всего речь идет об улучшении аэродинамических характеристик, более эффективном охлаждении мотора и стильной головной оптике.

Не гонясь за модой

Пока коллеги-конкуренты представляют один замысловатее другого приводы на нетрадиционных источниках энергии, конструкторы Subaru продолжают верить в фирменный симметричный полный привод и оппозитные моторы. Во всяком случае, об этом свидетельствует Viziv Performance Concept, ставший шоу-стоппером этого бренда в Токио. Кроме того, по его облику и габаритам легко предположить, что это прообраз модели WRX грядущего поколения. В сравнении с ныне существующей машиной концепт заметно вырос в длину и ширину, получил удлиненную колесную базу, но стал куда более приземистым, что говорит о стремлении инженеров снизить центр тяжести. Динамике и управляемости должна также способствовать уменьшенная масса автомобиля, достигнутая благодаря активному применению карбона в бамперах, колесных арках, крыше и ряде других элементов кузова. Не демонстрируя особого стремления к электрокарам, в Subaru тем не менее идут в ногу со временем. В частности, новинка обладает некоторыми элементами комплекса автономного вождения. Речь идет прежде всего о фирменной системе безопасности EyeSight новой генерации, которая должна появиться на серийных версиях машин этой японской марки уже в 2020 году.

Выживай через розетку!

Концепт-кар Suzuki e-Survivor – это электрический полноприводный внедорожник с рамной конструкцией и говорящим названием. Литера «e» в нем свидетельствует об электрической силовой установке, а survivor в переводе с английского означает «умеющий выживать». Концепт оснащен четырьмя электродвигателями, смонтированными в ступицах колес. Такая схема обеспечивает как полноприводный потенциал, так и высокую маневренность. Согласно релизу, водитель может варьировать тягу на каждом из колес подрулевыми «лепестками» и кнопками на руле. Предусмотрены система автономного управления третьего уровня и адаптивная подвеска, подстраивающаяся под рельеф на основе данных видеокамер и радаров. Особенностью дизайна стали расширенные рамки колес, высокий дорожный просвет, а также отсутствие крыши, полноценных крыльев и внешних зеркал – роль последних выполняют видеокамеры. Боковые двери сделаны прозрачными, а подсветка колес и светотехники информирует окружающих о выбранном режиме движения. Так, зеленый цвет означает автономное движение, синий – стандартный режим с водителем за рулем. В салоне e-Survivor установлена пара ковшеобразных сидений и несколько сенсорных экранов, информационных дисплеев и проекторов.

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