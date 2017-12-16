"Автосалон в Токио 2017. Грех не подглядеть"

Коллега из другого СМИ, которого мы встретили на автосалоне в Токио, посетовал: «Вы представляете, у себя в редакции мы перед командировкой поделили – кому о чем писать, мне выпали концепты. А получается, что ничего другого здесь практически и нет. Серийных новинок – кот наплакал, одни автомобили будущего!» Действительно, на своем домашнем мотор-шоу японцы по традиции стараются заглянуть вперед. Как минимум на год-другой, но чаще – куда дальше. Благодаря этому подсмотреть перспективы развития мировой автоиндустрии удалось и нам

Если перефразировать известную поговорку, то про завершившийся в ноябре 45-й Токийский международный автосалон можно сказать так: концепт на концепте сидит и концептом погоняет. Что ни стенд, то настоящее буйство фантазии конструкторов, дизайнеров, компоновщиков салона. Не зря, видимо, организаторы в качестве слогана для нынешнего мотор-шоу выбрали короткую, но весьма емкую фразу: Beyond the motor – «Кроме двигателя».

Правда, это относится лишь к местным, японским брендам. Как и в другие годы проведения Токийского автосалона, компании из других стран на его площадях были представлены скорее символически – подчас их экспозиции могли состоять только из двух-трех моделей, причем уже показанных ранее на других выставках. Да и количество таких фирм невелико – и в премиум-сегменте, и в «массовке» на их перечисление хватило бы, пожалуй, пальцев одной руки. Что, впрочем, в полной мере отражает ситуацию на рынке: в Стране восходящего солнца по-прежнему доминируют отечественные автопроизводители, в то время как иномарки покупают в основном те жители островного государства, которые хотят (и могут) подчеркнуть свой статус, уровень дохода или же оригинальность – не зря ведь самыми крутыми здесь до сих пор считаются машины с левым, американо-европейским расположением руля. Причем желательно что-нибудь из «премиума». В общем, экзотика.

Поэтому для нас (как наверняка и для других посетителей экспозиции) куда интереснее оказались стенды именно японских фирм, которые в Токио оторвались по полной. Тут вам и самые причудливые формы кузовов, и всевозможные системы приводов (среди которых электричество – уже почти обыденность), и необычные решения организации внутреннего пространства автомобилей, и, наконец, изощренные электронные помощники, все ближе подводящие к полному автопилотированию.

Кроме того, нам – иностранным журналистам – было весьма любопытно посмотреть на разработки тех компаний, которые в России (а иногда и в Европе в целом) представлены довольно скромно, из-за чего создается впечатление, что их модельные ряды весьма ограниченны, а инженеры лишь периодически обновляют несколько давно известных всем продуктов. Ничего подобного!

Например, Suzuki на домашней выставке была представлена не менее масштабно, чем, скажем, Toyota и Nissan, – одних только мировых премьер у этой марки мы насчитали шесть! Ну чем не повод для гордости «сузуководов» всей планеты? Россыпь новинок продемонстрировал и Daihatsu. Бренд, традиционно ориентированный на субкомпактные машины, снова доказал, что не в размерах дело. Его концепты и серийные модели сумели удивить и своей практичностью, и разнообразием: был среди них и симпатичный минивэн, и почти брутальный SUV, и даже маленькое четырехдверное купе, своей стилистикой отсылающее в начало 1960-х.

Само собой, нашли чем заманить публику и остальные гранды японской автоиндустрии – Mazda, Mitsubishi, Honda, Lexus, Subaru. Их самые яркие новинки и идеи мы представляем на следующих страницах.

Увидеть и… обмереть

Уж сколько раз Mazda буквально сражала наповал стилистикой своих моделей. Вспомните, какой фурор в свое время произвели и Mazda 3, и Mazda 6, и уже совсем недавно родстер MX-5. И вот теперь – очередной выстрел точно в цель: дизайнерский концепт Vision Coupe, признанный в итоге самым красивым на Токийском мотор-шоу 2017 года. Стремительный, элегантный, экспрессивный, утонченный – каких только эпитетов не заслужил этот автомобиль от журналистов! А главное, что все они справедливы. Как поясняют представители компании, этот продукт – более зрелое прочтение фирменной философии дизайна «KODO – Душа движения», он демонстрирует тот вектор развития, который выбрали стилисты марки для экстерьера ее будущих машин. Впрочем, здесь же мы видим и задел для перспективных интерьеров, основанный на традиционной японской концепции организации внутреннего пространства ma (по-японски – «космос»). По сути, речь идет о том, что не должно быть ничего лишнего – только простор и движение. Как может быть реализована дизайнерская мысль маздовцев в серийной версии автомобиля, легко судить по еще одному концепту бренда – компактному хэтчбеку Kai. Похоже, перед нами почти готовая встать на конвейер Mazda 3 новой генерации.

Ясутаки Цучида, главный дизайнер концепт-кара Mazda Kai На этом мотор-шоу мы выставили сразу два чисто дизайнерских продукта. Прежде всего это концепт Mazda Vision Coupe. Он стал развитием стилистической линии, представленной несколько лет назад, и это наш взгляд на то, каким все должно быть в идеальном мире. Тем самым мы демонстрируем направление дизайна, которое будем примерять ко всем новым автомобилям марки.

Первый из них появится уже в 2019 году. Я не могу сказать, какая именно модель получит это право, но буду рад, если ею станет машина на основе моей разработки – концепта компактного хэтчбека Mazda Kai. Когда я создавал его, не было никаких ограничений ни от инженеров, ни от маркетологов, хотя пришлось учитывать новую технологию компании – SkyActiv-X, тоже представленную на этом автосалоне.

Главной стала другая проблема – в стремлении к идеалу вовремя остановиться в процессе отсекания всего лишнего. Дело в том, что мы сейчас проповедуем минимализм, свойственный японской эстетике. На мой взгляд, у нынешних моделей Mazda есть некоторые лишние линии. И вот от них мне нужно было избавиться, сохранив эстетический баланс и обеспечив игру света на плоскостях кузова, чтобы в итоге в полной мере выразить красоту и органичность нашего продукта. Вместе с тем он однозначно должен был остаться автомобилем Mazda, ДНК которой заложены в существующих моделях бренда. Это и типичная решетка радиатора, и в целом узнаваемая передняя часть машины. Но сбоку наши концепты сильно изменились – как раз потому, что убраны все лишние линии и заиграл свет.

Задание на пятилетку

Концептуальный электрокроссовер Mitsubishi e-Evolution дает представление о том, как будут развиваться дизайн и технологии японской марки в ближайшие пять лет. Представители бренда называют новинку техническим прототипом. Это означает, что кроме стиля на шоу-каре отрабатываются и ноу-хау. Речь идет прежде всего о развитии системы электропривода. Кроссовер оснащен тремя электромоторами, один из которых стоит на передней оси, а два задних агрегата соединены блоком активного межколесного дифференциала (AYC) с электронным управлением. Такая схема обеспечивает полноприводные возможности и внедряет систему векторизации тяги: варьируя подачу момента на каждое из задних колес, электроника улучшает управляемость. Двигатели питаются от емкого аккумуляторного блока, размещенного в панели пола. Внешность e-Evolution знаменует переход к более яркой стилевой манере. У концепта «парящая» крыша, короткие свесы, большой клиренс, крупные воздухозаборники для охлаждения тормозов на основе электрических суппортов и задние двери, открывающиеся против движения. Что же касается дня нынешнего, то главная новинка Mitsubishi – компактный кроссовер Eclipse Cross. Кстати, мы скоро летим на его первый тест.

Тревор Манн, главный операционный управляющий Mitsubishi Motors Corporation Перерастет ли концепт-кар e-Evolution в серийную модель? Пока не готов сказать ни да, ни нет. Показывая его на автосалоне в Токио, мы демонстрируем вектор своего развития, стратегическое направление идей. И одновременно отслеживаем реакцию людей, посетивших это мотор-шоу. Впрочем, не менее интересно и то, как они принимают наши серийные новинки – в частности, кроссовер Eclipse Cross. Это глобальная модель, которая будет продаваться на многих рынках мира, в том числе в России.

Чтобы стало понятнее, на кого она рассчитана, приведу пример. Представьте молодую семью с небольшим бюджетом. Для нее идеальный выбор – Mitsubishi ASX. Но семья растет, появляются дети. И уже логичен переход на Outlander – во многих странах он есть и в 7-местном исполнении. Когда же дети вырастут и уйдут из семьи, родители смогут купить себе Eclipse Cross как более технологичный, более современный и дорогой автомобиль меньшего размера.

Но это лишь один из вариантов. На наш взгляд, средний возраст владельца Eclipse Cross – слегка за тридцать. А если нет ограничений по бюджету, то возрастная аудитория модели может быть самой разной. Предположительный спрос на такую машину от 150 до 250 тыс. единиц в год, соответственно, мы можем много инвестировать в его создание и совершенствование в дальнейшем. Что же касается следующего поколения кроссовера Outlander, то его мы построим на новой общей платформе глобального Альянса Renault-Nissan. Она послужит основой для машин трех брендов, и в этом направлении мы действуем совместно.

Просто космос!

Рассказывая о концепт-каре Nissan IMx, можно растеряться: в этом автомобиле столько инноваций, что и не знаешь, которая важнее. Так, совершенно новая платформа создана специально для электрокаров, и именно на ней вскоре может появиться целое семейство подобных ниссановских машин. Она хороша, во-первых, тем, что позволяет создавать модели на электротяге с запасом хода минимум 600 км. Для этого у японцев вроде бы уже готова аккумуляторная батарея большой емкости, которая к тому же сможет делиться электричеством – к примеру, обеспечивая энергией ваш дачный домик. Во-вторых, платформа позволила сделать пол в машине абсолютно ровным, а значит, появляются новые возможности для компоновки интерьера. Кроме того, четырехместный кроссовер оснащен двумя электромоторами спереди и сзади, способными выдавать 435 л.с. и 700 Нм крутящего момента. К тому же серийная машина, сделанная из концепта IMx, сможет предложить самый продвинутый на сегодняшний день автопилот – вплоть до того, что при его включении руль будет вообще прятаться в панель, а кресла откидываться. Тем же, кому необходимо азартное вождение, Nissan адресует спортивный электрокар Leaf Nismo с улучшенной аэродинамикой и технологиями из гонок.

Иван Эспиноза, вице-президент Nissan Motor Co по планированию новых продуктов Электрокары – ключевой тренд компании Nissan на перспективу. В свое время мы стали пионерами в этом сегменте на глобальном уровне, и тот факт, что продано уже 300 тыс. электромобилей Leaf, говорит сам за себя. Представленный в Токио концепт-кар IMx – не просто потенциально новая машина, это наше видение того, каким станет автомобиль с автономным управлением уже в ближайшем будущем. Именно этот шоу-кар призван показать, что будут представлять собой модели бренда всего через несколько лет, это касается и экстерьера, и салона, и, самое главное, технической составляющей. Уже совсем скоро на базе IMx появится готовый продукт. Хотя, конечно же, с внесенными по итогам выставки корректировками.

Показав концепт здесь, мы хотим оценить реакцию на него экспертов рынка и широкой публики, увидеть, какие решения дизайнеров и инженеров людям нравятся, а какие нет. От того, как примут эти новации посетители салона, мы поймем, что следует изменить или доработать, в каком виде запускать новинку в производство.

Вместе с тем мы разрабатываем системы автопилотирования для разных транспортных средств – грузовиков, автобусов, внедорожников с пикапами, использующих прицепы. Есть также ряд партнерских программ с компаниями, действующими в сфере такси и каршеринга. Что же касается упреков в том, что Nissan уходит от выпуска моделей для азартного вождения, то отвечу: электромобили вполне могут удовлетворять потребности настоящих драйверов! Что подтверждает еще один наш экспонат этой выставки – Leaf Nismo Concept.

Ох уж эта магия ретро

В концептуальном спорткупе Honda Sports EV ретростилистика дополнена футуристическими решениями в дизайне и технике. При первом же взгляде на ладный шоу-кар невольно возникает мысль о потенциальных конкурентах – Mazda MX-5, Toyota GT 86 и Subaru BRZ. Ведь у Sports EV схожая внешность с длинным капотом и смещенным назад салоном. Однако в отличие от названных спорткаров Honda позиционируется как электромобиль. Сообщается, что за ускорение отвечает электромотор, который питается от батарейного блока, размещенного под полом и обеспечивающего машине низкий центр масс. Анонсированы также возможности автономного управления – электрокар способен заменить водителя в городских пробках. Об интерьере можно лишь догадываться: через тонированные стекла удалось разглядеть два ковшеобразных кресла, классическое рулевое колесо и широкоформатный информационной дисплей на передней панели. Зато бортовая электроника способна распознавать настроение водителя и подстраиваться под его манеру езды, а на внешний дисплей между фронтальными блок-фарами выводятся сообщения, информирующие пешеходов и других участников движения. Правда, мы так и не поняли, кому и зачем нужна такая экзотическая опция

Плюс автопилот?

Стремясь конкурировать с представительскими седанами «большой немецкой тройки», флагманская модель Lexus до сих пор не могла противопоставить им собственный автопилот. Этот пробел призван восполнить концепт-кар Lexus LS+, где знак «плюс», судя по всему, как раз и демонстрирует беспилотную прибавку. Она называется Highway Teammate и позволяет автомобилю самостоятельно выполнять целый комплекс «упражнений». В частности, держаться на безопасном расстоянии от впередиидущего транспортного средства, перестраиваться в смежную полосу движения, совершать обгоны и вновь встраиваться в поток. Все это делается с помощью радаров и стереокамер, а штатная «мультимедийка» при обновлении программного обеспечения будет способна добавлять к умениям автопилота дополнительные функции и данные о дорожной инфраструктуре. Предполагается, что модель LS нынешней, пятой, генерации обретет все это уже через пару-тройку лет – аккурат к плановому рестайлингу. Тогда же, видимо, японский лимузин получит и другие обновления, представленные на Токийском мотор-шоу. Прежде всего речь идет об улучшении аэродинамических характеристик, более эффективном охлаждении мотора и стильной головной оптике.

Не гонясь за модой

Пока коллеги-конкуренты представляют один замысловатее другого приводы на нетрадиционных источниках энергии, конструкторы Subaru продолжают верить в фирменный симметричный полный привод и оппозитные моторы. Во всяком случае, об этом свидетельствует Viziv Performance Concept, ставший шоу-стоппером этого бренда в Токио. Кроме того, по его облику и габаритам легко предположить, что это прообраз модели WRX грядущего поколения. В сравнении с ныне существующей машиной концепт заметно вырос в длину и ширину, получил удлиненную колесную базу, но стал куда более приземистым, что говорит о стремлении инженеров снизить центр тяжести. Динамике и управляемости должна также способствовать уменьшенная масса автомобиля, достигнутая благодаря активному применению карбона в бамперах, колесных арках, крыше и ряде других элементов кузова. Не демонстрируя особого стремления к электрокарам, в Subaru тем не менее идут в ногу со временем. В частности, новинка обладает некоторыми элементами комплекса автономного вождения. Речь идет прежде всего о фирменной системе безопасности EyeSight новой генерации, которая должна появиться на серийных версиях машин этой японской марки уже в 2020 году.

Выживай через розетку!

Концепт-кар Suzuki e-Survivor – это электрический полноприводный внедорожник с рамной конструкцией и говорящим названием. Литера «e» в нем свидетельствует об электрической силовой установке, а survivor в переводе с английского означает «умеющий выживать». Концепт оснащен четырьмя электродвигателями, смонтированными в ступицах колес. Такая схема обеспечивает как полноприводный потенциал, так и высокую маневренность. Согласно релизу, водитель может варьировать тягу на каждом из колес подрулевыми «лепестками» и кнопками на руле. Предусмотрены система автономного управления третьего уровня и адаптивная подвеска, подстраивающаяся под рельеф на основе данных видеокамер и радаров. Особенностью дизайна стали расширенные рамки колес, высокий дорожный просвет, а также отсутствие крыши, полноценных крыльев и внешних зеркал – роль последних выполняют видеокамеры. Боковые двери сделаны прозрачными, а подсветка колес и светотехники информирует окружающих о выбранном режиме движения. Так, зеленый цвет означает автономное движение, синий – стандартный режим с водителем за рулем. В салоне e-Survivor установлена пара ковшеобразных сидений и несколько сенсорных экранов, информационных дисплеев и проекторов.