Международный автомобильный салон в Женеве продолжает свою работу. Его двери еще неделю будут открыты для всех желающих, готовых заплатить по 16 швейцарских франков за право поглазеть на машинки. Но официальные мероприятия завершены. Все дебютанты дебютировали, все речи сказаны и все официальные заявления сделаны. Специалисты разъехались подводить итоги выставки и всячески толковать оставшиеся после нее недосказанности. Я тоже хочу высказать свое собственное субъективное мнение об очередном автосалоне

Обычно, любое автошоу в Швейцарии можно охарактеризовать всего двумя словами: пафосно и богато. Нынешний салон исключением не стал. Говорите, кризис в Европе? Какой там кризис, здесь о нем, кажется, не слышали! В тренде по-прежнему заоблачно дорогие люксовые модели, изысканные дизайнерские концепты и, конечно же, суперкары. «Разгон до сотни менее, чем за три секунды,» - едва ли не самая часто встречающаяся фраза в пресс-релизах. Мощность в 500 л.с. уже даже не повод для разговора. Прогресс, если понимать его именно так, не остановить. Более 700 «лошадей» у McLaren 720S. 800 с лишним сил у Mercedes-AMG GT Concept... Правда, не без помощи электричества, но об электромагнитных взаимодействиях мы поговорим чуть позже.

Концептуальный Mercedes-AMG исключительно хорош, спору нет. Но лично я как-то сомневаюсь, что «широкая автомобильная общественность» назовет его лучшей, читай — самой интересной, премьерой салона. Не светят эти лавры и умопомрачительной Ferrari 812 Superfast. Тоже, кстати, 800-сильной, но, в отличии от Mercedes, чисто бензиновой. Куда больший интерес у просвященной публики вызвало относительно скромное заднеприводное купе с 250-сильным двигателем объемом всего 1,8 л. Да, да, это я про Alpine A110 от компании Renault. Только не путайте его с другими «Альпинами»: Alpine Electronics — это про музыку, а Alpina — про BMW. В данном случае речь идет о возрождении некогда легендарной европейской марки. Насколько я помню, французы обещали, чо это произойдет еще в прошлом году, но без объяснения причин сроки перенесли. Хорошо, что вовсе не отменили! Лично для меня Alpine A110 — номер один этого салона.

Почему? Во-первых, она очень красивая. А во-вторых, традиционная! Задний привод, бензиновый мотор и... никакого электричества! Не сочтите за ретроградство, но мне нравится, что «электроистерия» постепенно стихает. И это, кстати, еще один тренд прошедшей выставки. Нет, от электрических и гибридных моделей никто из производителей, естественно, не отказался. Их просто перестали выпячивать вперед и противопоставлять машинам с традиционными ДВС. Теперь они стоят в общем ряду: вот, мол, есть у нас модели бензиновые, есть дизельные, а есть электрические. Как говорится, на любой вкус и на любой рынок. А расставлять приоритеты пока еще слишком рано. Жалко лишь то, что боевые болиды «Формулы 1», которые все причастные автопроизводители обычно использовали в качестве шоустопперов, вымерли как класс. Теперь больше в чести машины «Формулы Е»...

Впрочем, некоторые компании все еще склонны делать вид, что уже завтра их ДВСы можно будет увидеть только в музее. И прежде всего, это Volkswagen. На протяжении многих десятилетий силами всего мирового сообщества во главе, сами знаете с кем, немцев учили каяться и посыпать голову пеплом. Сами знаете, за что. Сегодня, похоже, это у них уже в крови и потому обостренное чувство вины на недавний «дизельгейт» вполне закономерно. А чем еще можно объяснить появление среди главных фольксвагеновских премьер страшненькой «электробуханки» Sedric, которую журналисты уже успели окрестить «рассерженным тостером»? Я понимаю, что он беспилотный и потому способствует «демократизации и повышению личной мобильности»... Но, на мой взгляд, как-то неправильно, когда на автомобильной выставке электробытовая техника затмевает такие шикарнейшие машины, как, например, Volkswagen Arteon. Ведь мы же никому не скажем, что он может быть дизельным?

Среди важнейших премьер автосалона все европейские журналисты называют новую «пятерку» универсал от BMW. Мне тоже нравится, но для нашего рынка это не актуально. Также, как и какая-нибудь Alfa Romeo Stelvio или DS 7 Crossback. Увы! А, вот, Range Rover Velar — это для нас. Очень хотелось бы написать, что свято место пусто не бывает, но места-то между Range Rover Sport и Evoque по большому счету и не было! Ан, нет, место нашли и еще одну модель туда втиснули. Да как красиво и как элегантно! В общем, в рейтинге моих собственных предпочтений, Velar — номер два женевского автосалона.

А еще мне нравится Mitsubishi Eclipse Cross — одна из немногих представленных там машин «для этой жизни». Надеюсь, что он действительно появится в России и будет стоить заметно меньше Pajero. Не довелось мне когда-то стать обладателем купешки Mitsubishi Eclipse с американского рынка, так может хоть с одноименным кроссовером сложится. Кто там крайний за «Эклипсом»?