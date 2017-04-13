"Женевский автосалон 2017. Правила – побоку!"

Стандарты и традиции, чтившиеся в автоиндустрии на протяжении десятилетий, летят в тартарары. Производители машин идут на самые смелые эксперименты, стремясь привлечь клиента, дать ему еще более комфортабельный, универсальный и привлекательный продукт, нежели это было раньше или предлагают конкуренты. Таким нам видится основной тренд нынешнего Женевского автосалона

Казалось бы, Европа, уже давно «свихнувшаяся» на уменьшении практически всего в автомобилях – выхлопов, объема двигателей, расхода топлива и даже габаритов, должна уверенно голосовать за машины крошечные и хилые. Ан нет! Явно откликаясь на имеющийся спрос, производители представили на выставке целую россыпь суперкаров всех мастей – количество их премьер в Женеве на этот раз просто зашкаливало.

Такое ощущение, что все кому не лень решили заняться выпуском сверхбыстрых моделей. И тут ведь не только признанные в этом направлении авторитеты – Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG, но и малоизвестные фирмы и фирмочки. Например, свой суперкар построил популярный в прошлом гонщик Formula 1 Эмерсон Фиттипальди, экзотическая компания Artega выпустила модель Scalo Superelletra, а возрожденный Spyker показал новинку с двигателем от другого производителя подобных «монстров» – Koenigsegg.

Впрочем, следует признать, что и в этих случаях наброшенные на автопроизводителей экологические уздечки никуда не делись. Та же Scalo Superelletra оказалась электрической, а большинство других ее «сестер» и «братьев» по сегменту щеголяют гибридными силовыми установками. И хотя разработчики пытаются уверить, что все это только ради большей мощности, мы ведь точно знаем: не выдержи они природоохранные стандарты, их бы и до выставки не допустили! Как подтверждение тому – повальный даунсайзинг двигателей практически во всех сегментах. К примеру, Skoda начинает выводить на рынок трехцилиндровые моторы, в том же направлении идет и марка Dacia, многие из моделей которой нам больше известны как Renault. «Вниз» сдвинулась и Audi, сменившая под капотом RS5 солидный 4,2-литровый V8 на менее вызывающий V6.

Наряду с этим набирает силу тенденция ухода от привычных мерок, будь то кузова машин, их экстерьеры или предназначение. Вспомните, еще недавно все недоумевали: ну как можно называть седан, пусть и с покатой крышей, «четырехдверным купе», если испокон веку купе могло быть лишь о двух дверях! Но потом привыкли, и ныне уже не поймешь, к какому классу отнести тот или иной автомобиль. Особенно если он еще и нестандартный по размерам: в Женеву привезли немало новинок, с помощью которых бренды стремятся заполнять ниши между размерными сегментами. Тем самым завлекая покупателей как «снизу» – тех, кто стремится приобрести автомобиль побольше, так и «сверху» – людей, считающих разумным пересесть на модель меньших габаритов.

Наконец, из тенденций прошлых лет дальнейшее развитие получила «всеобщая кроссоверизация». Но и тут было множество неожиданных открытий. Речь и о неуклонном распространении этого тренда на все размерные классы машин и о «кузовном преображении» давным-давно известных всем моделей. Вот, скажем, Citroen C3 всю свою жизнь был городским хэтчбеком, а тут на тебе – кроссовер! А как вам нравится кроссовер smart? Тот самый, который изначально создавался именно для тесных мегаполисов и воспринимался всеми как нечто среднее между скутером и автомобилем. Он что, теперь начнет покорять горы или полезет на болото? Нет, конечно! Причем того же самого не сделает и его размерный антипод – большой и роскошный Audi Q8. Но именно такого имиджа хотят клиенты, и производители реагируют на спрос. Впрочем, пришло время ближе познакомиться с новинками, которые, на наш взгляд, наиболее интересны или ожидаемы на отечественном рынке.

Как черт из табакерки

Новейший Range Rover Velar на нынешнем автосалоне точно завоевал неофициальный приз самого популярного автомобиля выставки – в первый день показа к нему было вообще не пробиться! Стремительный кузов с выдвигающимися дверными ручками, сенсорные панели в салоне с прекрасной графикой – Velar больше смахивает на концепт-кар, чем на серийный автомобиль. Однако именно таковым он и является – в России старт продаж «британца» намечен уже на осень. Кроссовер стал четвертой моделью в линейке Range Rover и по размерам попал между «начальным» Evoque и «спортивным» Range Rover Sport. Построен он на укороченной платформе последнего (как и родственный по концерну Jaguar F-Pace). Поэтому и двигатели такие же, как у «собрата из семейства кошачьих»: 2-литровый турбодизель мощностью 180 или 240 л.с., бензиновый агрегат того же объема, развивающий 250 либо 300 л.с., 3-литровый турбодизель отдачей 300 л.с. и 3-литровый 380-сильный компрессорный бензиновый мотор. В «старших» модификациях автомобиль оснащается пневмоподвеской и фирменной системой Terrain Response 2, облегчающей движение по бездорожью. Кстати, всевозможных электронных «наворотов» здесь практически не счесть – и в области комфорта, и в области безопасности.

ДЭВИД ДУДДИ, директор модельной линейки Range Rover Velar Создавая Range Rover Velar, мы ставили цель, с одной стороны, сохранить внедорожную ДНК компании Land Rover, с другой – сделать автомобиль для водителя, повысить уровень удовольствия от управления, которое сможет получать владелец. Пожалуй, в нашем модельном ряду это сейчас самая «шоссейная» машина. Однако неверно думать, что она станет конкурировать с Jaguar F-Pace, построенным на этой же алюминиевой платформе. Velar – универсальная модель, способная показать себя в различных дорожных условиях. Как и любой Range Rover, она в полной мере совмещает в себе премиальность и универсальность. Конечно же, этому способствует множество новейших технологий – и опционная пневмоподвеска, и адаптивные амортизаторы, и матричные LED-фары, и двухэкранная мультимедийная система Touch Pro Duo нового поколения, и гамма из шести моторов, которые сочетаются с 8-диапазонным «автоматом»… При этом салон нашей новинки достаточно просторный, чтобы вместить как пассажиров, так и их багаж.

В качестве целевой аудитории этого автомобиля мы видим тех, кто уже перерос Evoque, но еще не готов по тем или иным причинам приобрести Range Rover Sport. Это семейные люди старше сорока лет, хотя, например, в Китае они могут быть и моложе. Мы ждем новых клиентов не только из сегмента SUV, но и тех, кто прежде владел, скажем, универсалом. В том числе и других премиальных марок. Что же касается прямых соперников модели Velar на рынке, то в качестве таковых мы видим Porsche Macan, BMW X4, Mercedes-Benz GLE и GLC.

Зри в корень!

Сколько бы ни было в году больших автосалонов, где они ни проходили, Mercedes-Benz всегда умудрится удивить публику. Вот и сейчас штутгартцы привезли в Женеву кабриолет E-Class, который вместе с универсалом AMG E 63 стал мировой премьерой. «Доехало» сюда и купе Е-Class, впервые показанное в январе в Детройте. Однако шоу-стоппером на стенде марки следует все же признать концепт-кар, почти готовый превратиться в серийную модель. Речь об очередном «четырехдверном купе» Mercedes-AMG GT Concept. Алый автомобиль с наглухо тонированными стеклами собирал вокруг себя толпы посетителей. В реальности он, правда, 5-дверный, и кузов у него, следовательно, не купе, а хэтчбек, но это, в сущности, уже неважно – тут куда интереснее «начинка». Так, в движение AMG GT Concept приводится гибридной силовой установкой, состоящей из 4-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя. Суммарная отдача – более 800 л.с. Благодаря полному приводу вся эта мощь катапультирует машину до 100 км/ч менее чем за 3 с. Эта гибридная силовая установка разработана инженерами отделения AMG совместно с «формульной» командой Mercedes-Benz. Причем представители компании тихонько намекают, что и серийная модель технически будет точно такой же.

ТОБИАС МЁРС, председатель правления Mercedes-AMG GmbH В течение трех последних лет спрос на автомобили, выпущенные компанией Mercedes-AMG, утроился – только в 2016 году мы реализовали 99 235 машин. И это сразу на 44% больше, чем было годом ранее. В нынешнем же году перешагнем 100-тысячный рубеж. AMG – марка спортивных и высокодинамичных моделей. Хочу подчеркнуть, не бренд мощности в чистом виде, а марка высокой динамики. И это отличная позиция! Сегодня мы полностью самостоятельны, никогда прежде у нас не было такой свободы заниматься своим делом, своим инжинирингом. И именно это лежит в основе нашего успеха.

У меня нет сомнений, что этот успех сможет развить новая серийная модель, которая будет построена на базе представленного здесь Mercedes-AMG GT Concept. Сначала мы начнем выпускать модификации с двигателями внутреннего сгорания, затем пойдут гибриды, а после них, вполне возможно, и электрические версии. Решать же, сколько и каких экземпляров следует отправлять в ту или иную страну, должны главы компаний-дистрибьюторов, поскольку они лучше знают свои рынки.

Что же касается функции автономного вождения, то, разумеется, она в наших новых моделях будет. Хотя бы потому, что езда в пробках не приносит удовольствия. Но обязательно должна быть кнопка, которая сможет отключить автопилот. Ведь мы хотим сохранить подлинные ценности AMG в автомобилях – динамику, скорость, управляемость, которые ты чувствуешь только тогда, когда сам сидишь в кресле водителя. А если вы садитесь в полностью автономную машину, то вряд ли вас станет волновать острота руля.

И снова здравствуйте!

В холлах Женевского автосалона чуть ли не каждый второй встреченный коллега спрашивал: «Ты видел, что сделала Renault?!» Действительно, благодаря этой компании произошло знаковое событие – возрождение известной в прошлом французской марки Alpine (не путать с немецким тюнинг-ателье Alpina). Новинка называется Alpine A110 и представляет собой компактное 2-местное купе. Длина автомобиля – 4178 мм, кузов выполнен из алюминия, а масса составляет всего 1080 кг. Сердцем спорткара стал 1,8-литровый 4-цилиндровый бензиновый наддувный агрегат Renault, получивший оригинальные впускную и выпускную системы, а также новый турбокомпрессор. Коробка передач – 7-ступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями. Отдача двигателя составляет 252 л.с. и 320 Нм, что позволяет легкому купе разменивать первую «сотню» всего за 4,5 с и развивать ограниченную электроникой максимальную скорость 250 км/ч. Название А110 автомобиль получил в честь самой известной модели Alpina образца 1961 года, да и дизайн новинки выполнен по мотивам исторического прообраза. Торговать спорткаром доверят 60 лучшим дилерам компании Renault. Заказы начнут принимать летом, а первые товарные экземпляры поступят к покупателям в конце года.

ДЕНИ ЛЕВОТ, операционный директор Renault по региону Евразия Сегодня на российском рынке очевидны две ключевые тенденции. Первая – любовь к кроссоверам и внедорожникам. Конечно, этот тренд характерен для всего мира, но для России – в наибольшей степени. Второе направление – «входной» сегмент, к которому относятся все автомобилисты-новички, а также обладатели старых, весьма «возрастных» российских моделей. Здесь многие клиенты рассматривают четырехместные машины, и именно им адресованы такие автомобили Renault, как Logan и Sandero. В сегменте же кроссоверов компания предлагает россиянам Kaptur и Duster, которые, что важно, не конкурируют друг с другом. Первый занял нишу в основном городской машины, в то время как второй – очень доступный SUV, четко ориентированный на бездорожье. К тому же мы продолжаем расширять эту линейку и в 2017 году начнем предлагать россиянам автомобиль D-сегмента – новый кроссовер Koleos. Таким образом, реализуется стратегия Renault в России – своим модельным рядом закрывать все главные сегменты рынка при максимальной локализации производства. В 2016 году бренд занял на нем рекордную для себя долю – 8,2%, а значит, мы движемся в верном направлении.

Конечно же, в этом нам помогает собственное производство в Москве. Благодаря ему у компании есть возможность персонализации автомобилей. К примеру, мы предлагаем какие-то специальные лимитированные серии, как, скажем, Duster Dakar Edition, или разрабатываем оригинальные интерьерные пакеты для Kaptur. Подобные вещи всегда повышают конкурентное преимущество автомобилей.

Малыш разозлился

Смена поколений принесла «малышу» KIA Picanto подчеркнутую задиристую и благородную внешность, новую платформу и более производительную силовую линейку. При первом же взгляде на хэтчбек третьего поколения становится понятно: этот «крепыш» себя в обиду не даст! Внешние изменения соответствуют современной стилистике марки – еще более рельефные поверхности и смелые линии кузова, а в появившемся спортивном исполнении GT Line появился даже оттенок легкой агрессии. Благодаря новой платформе выросло на 15 мм межосевое расстояние и вместе с ним – простор в салоне и багажнике, объем которого увеличился с 200 до 255 л. Основные новации в компоновке интерьера – трехспицевый мультифункциональный руль, мультимедийная система с сенсорным 7-дюймовым дисплеем и возможность выбора между 5- и 4-местным салоном. Рулевое управление и подвеска Picanto получили более спортивные настройки. На российском рынке новинку предложат в середине 2017 года с 1-литровым бензиновым мотором мощностью 67 л.с. и 1,2-литровым 84-сильным бензиновым агрегатом. Трансмиссия – 5-ступенчатая «механика» и 4-диапазонный «автомат». А вот на ряде других рынков будет еще и «горячая» версия с 1-литровым 100-сильным турбодвигателем – жаль, что пока нет планов поставлять ее в Россию. Но мы надеемся, что это лишь пока.

АЛЕКСАНДР МОЙНОВ, управляющий директор KIA Motors Rus Модель Picanto – это как раз тот случай, когда машина востребована в России, несмотря на то, что она в самом маленьком сегменте: мы продаем этот автомобиль с завидным постоянством – не менее ста единиц в месяц. Для некоторых марок такой результат в принципе считается достойным. Все дело в том, что Picanto – практически уникальный автомобиль для отечественного рынка. Он маленький, но не дешевый, а в своем размерном классе конкурирует разве что со smart forfour да с Ravon R2, ранее известным как Chevrolet Spark. Но «немец» относится к куда более дорогой ценовой нише, да и менее практичен, чем KIA, а Ravon из Узбекистана явно проигрывает и по дизайну, и по уровню инженерии, и по оснащенности. Тем более что теперь наша модель становится еще более интересной для клиентов, которые хотят иметь автомобиль компактный, городской, но одновременно стильный, наполненный множеством современных технологий. А с появлением версии GT Line новый Picanto обретает и отличные возможности по индивидуализации: пять вариантов колес, дюжина расцветок кузова, многочисленные изменения в салоне. Думаю, любая девушка сможет сконфигурировать свою машину так, чтобы не бояться встретить на тусовке что-либо аналогичное.

Кроме того, ближе к концу года мы планируем начать продавать в России и совершенно новую для бренда модель – Stinger. Из перечня людей, которые над ней работали, можно ожидать, что по своим характеристикам автомобиль получится не хуже, чем его европейские соперники. При этом KIA в сравнении с конкурентами из Германии традиционно сможет предложить куда больше оснащения за те же деньги.

А когда на море качка…

Чуть больше трех месяцев назад кроссовер второго поколения Mazda CX-5 дебютировал за океаном, и вот теперь в Женеве состоялась его европейская премьера. А это значит, что самая популярная на российском рынке модель японской марки уже скоро – в середине лета – появится и в нашей стране. Разумеется, став еще более привлекательной для покупателей. За счет чего? Тут можно перечислять долго. В частности, ширина колеи стала немного шире, а центр тяжести понизился, так что «японец» теперь более устойчив. Кроме того, конструкторы улучшили обзорность, увеличили багажник и значительно снизили уровень шума в салоне. Большему комфорту способствуют также новые сиденья, в том числе на втором ряду, где можно не только регулировать наклон спинок, но и включать обогрев. Что же касается управляемости и динамики, то новый CX-5 обзавелся системой G-Vectoring Control (GVC), особенно полезной именно в кроссоверах, кренящихся в поворотах из-за высокого центра тяжести. Теперь же электроника, управляя тягой двигателя в зависимости от положения руля и уровня поперечных ускорений, оптимизирует вертикальные нагрузки на переднюю и заднюю ось, тем самым уменьшая напряжение водителя и сводя к минимуму «болтанку» пассажиров.

ЙОРГ ШРАЙБЕР, президент и генеральный директор Mazda Motor Rus Кроссовер Mazda CX-5 – наш бестселлер на российском рынке, и мы с удовольствием представили на женевской выставке его новое поколение. Как и предыдущая модель, новинка будет выпускаться на заводе во Владивостоке, где зафиксированы долгосрочные стабильные условия для ведения бизнеса. Такой формат позволяет нам сохранять достаточно привлекательные для клиентов цены и на CX-5, и на седаны бизнес-класса Mazda 6. Однако последнее вовсе не означает, что компания оставила намерение расширить свой модельный ряд в России, в частности, привезти в страну «младшую» модель в линейке своих SUV – кроссовер CX-3, который тоже прошел рестайлинг. Хотя это и не случится быстро – мы ждем нужного момента. Во-первых, рентабельность бизнеса при реализации импортируемых машин и в лучшие времена была невысокой, теперь же она может уходить и в «минус». А если установить цену, позволяющую получать прибыль, то автомобиль попросту никто не купит. Во-вторых, объемы выпуска этой модели в Японии были недостаточными: машин не хватало для всех рынков, ведь сегмент субкомпактных кроссоверов – один из самых востребованных во всем мире. Но сейчас японцы наращивают мощности, и это тоже может сыграть россиянам на руку.

Кроме того, нам очень важно привезти в Россию еще и флагманскую модель бренда – Mazda CX-9. Тем более что в новом поколении автомобиль стал по-настоящему солидным, инновационным, комфортабельным, а заодно улучшил и свои драйверские качества. По сути, это имиджевый продукт, который призван и способен привлекать клиентов.

В очереди на аудиенцию

Признаемся, в обычной жизни мы терпеть не можем стоять в каких-либо очередях, однако на женевской выставке это пришлось сделать. И все только для того, чтобы поближе познакомиться с представительским седаном Lexus LS пятого поколения. Но оно того стоило! Мировой дебют модели пришелся на Детройт, ну а теперь состоялась ожидаемая всеми европейская премьера. Да еще и новой версии – гибридной LS 500h. Именно к ней журналистов подпускали исключительно по одному. Двигатель у этой версии, как и у детройтской, тоже 6-цилиндровый бензиновый, но не наддувный, а атмосферный, плюс два электромотора. Совокупная мощность силовой установки достигает 354 л.с. На одной лишь электрической тяге «японец» может развивать скорость до 140 км/ч. Разгон до «сотни» составляет 5,4 с против 4,5 с у негибридного варианта. Седан построен на новой модульной платформе, которую использует также спорткар Lexus LC. Внешне модель выглядит весьма оригинально, хотя многие воспринимают эти вычурные формы все-таки неоднозначно. Зато салон поистине шикарный – как по стилю, так и по исполнению. Осталось дождаться, когда начнутся продажи, их дата пока не определена даже для Европы, не говоря уж о России.

По вагонам!

Прошли те времена, когда новинки от корейских фирм были экзотикой. Теперь практически на каждой большой выставке они показывают что-нибудь «из свеженького». Вот и в модельной гамме нового Hyundai i30 прибыло – вслед за дебютировавшим осенью хэтчбеком появилась версия с кузовом универсал. По сравнению с i30 Wagon предыдущего поколения новинка прибавила 10 см в длину, стала немного шире и ниже. Багажный отсек увеличился на 74 л и достиг впечатляющих 602 л. Правда, поскольку колесная база сохранилась, вся прибавка получена за счет увеличения заднего свеса. Автомобиль построен на прежней платформе, хотя и серьезно модернизированной. Так, доля высокопрочной стали в кузове выросла вдвое, составив 53%. Это значит, что конструкция стала жестче, что сулит улучшение и управляемости, и комфорта. Пока для универсала выделили три силовых агрегата: бензиновый 1-литровый турбированный двигатель мощностью 120 л.с., 1,4-литровый 140-сильный (тоже бензиновый с турбонаддувом) и турбодизель объемом 1,6 л, развивающий 110 л.с. Выпускать новинку будут в Чехии. Причем появление универсала на российском рынке вполне вероятно. Поговаривают даже, что он заменит собой более крупный универсал Hyundai i40.

Шведский снайпер

Volvo бьет редко, но метко: отказавшись от участия в подавляющем большинстве международных выставок и автосалонов, на оставшихся шведский бренд теперь неизменно чем-нибудь впечатляет. В этот раз одной из главных премьер Женевского автошоу стал новый Volvo ХС60. Дизайн модели выполнен в современном стиле бренда – стремительные линии, резкие грани и, конечно же, светодиодные «росчерки» фар. Издалека кроссовер можно принять за «старший» ХС90, но подойдя ближе, вы заметите более «вздернутую» подоконную линию и «мускулистые» задние колесные арки. Салон тоже представляет собой уменьшенную копию «девяностого», и в этом ничего плохого нет. Наоборот, столь качественного и стильного интерьера в сегменте премиальных SUV мы еще не встречали (немецким конкурентам есть о чем подумать). По сравнению с моделью предыдущего поколения ХС60 увеличился в длину на 44 мм, стал шире на 11 мм и ниже на 55 мм, отчего смотрится более спортивно. Выросла и колесная база (на 91 мм), благодаря чему гораздо просторнее стал и салон, и багажник, объем которого теперь достигает 505 л. И, разумеется, «скандинав» сражает соперников наповал, когда заходит речь об уровне безопасности, у этого автомобиля он как в фантастическом кино.

О пользе похудения

Новый Suzuki Swift отпраздновал в Женеве европейскую премьеру, в то время как в самой Японии автомобильчик дебютировал в конце 2016 года. Новинка, в целом сохранив стиль предшественника, выглядит более современно. Габариты практически не изменились, но хэтчбек стал просторнее модели предыдущего поколения. Увеличился и объем багажного отсека. А вот топливный бак, наоборот, уменьшился. Дело в том, что новый Swift стал экономичнее благодаря уменьшенной на 120 кг снаряженной массе, и даже самые тяжелые версии не превышают в весе 1 т. Кстати, если раньше предлагались 3- и 5-дверные машины, то теперь будет производиться только 5-дверный вариант. На европейском рынке решено продавать модификации с 1,2-литровым атмосферным двигателем мощностью 90 л.с. и 1-литровым 111-сильным турбомотором. Есть и гибридная версия, которая может сочетаться с обоими силовыми агрегатами. Правда, заряда батареи хватает только на 30-секундную работу, этого обычно достаточно для разгона, скажем, со светофора. Для 111-сильной версии помимо переднего привода предлагается и полноприводная трансмиссия. Европейские продажи новинки стартуют весной. Появление нового Swift в России пока под вопросом.

«Самоходка» из масс-маркета

Японцы всегда славились тем, что не затягивали с обновлением моделей (ведь чуть зазеваешься – и конкуренты обойдут). Вот и Nissan Qashqai второго поколения появился не так давно, а уже готова рестайлинговая версия бестселлера. Кроссовер получил новые бампер, решетку радиатора и фары, благодаря чему стал напоминать старшую по рангу модель Murano. Изменилось наполнение задних фонарей. В салоне первым делом обращает на себя внимание более спортивный с виду руль, а вот улучшенный профиль сидений визуально почти незаметен. Зато стала дороже отделка. Имеются и технические изменения. Так, доработкам подверглись подвеска и рулевое управление, все – ради лучшей управляемости. А чтобы в салоне стало тише, автомобиль получил более толстые стекла и дополнительные шумоизолирующие материалы. Но главное – Qashqai научили… ездить без водителя! Теперь он может разгоняться, тормозить и рулить в пределах полосы движения, причем для этого даже не требуется держать руки на руле. Кроме того, машина «умеет» сама тормозить перед препятствием и предупреждать об угрозе столкновения при движении задним ходом. Правда, в России автопилот пока будет недоступен. А выпуск и продажи обновленной модели у нас начнутся уже в этом году.

Равнение на старших

Как же летит время, вроде бы недавно начали продавать Skoda Rapid, а уже пришла пора рестайлинга! И хотя глубинных изменений чешский бест-селлер не претерпел, его привлекательность однозначно выросла. Несмотря на то что этот лифтбек B-класса в Женеве оказался будто бы в тени «старшей» модели Octavia, удивлявшей эффектной сдвоенной оптикой, он неизменно привлекал внимание. И неспроста – автомобиль стал более солидным и инновационным. Так, блок-фары получили биксеноновую начинку, функцию адаптивного света и модные светодиодные полосы, а новые «противотуманки», встроенные в перепрофилированный бампер, научились подсвечивать повороты. Теперь у модели могут быть как задние, так и передние датчики парковки. В салоне же появились перепрофилированные сиденья, руль с подрезанным нижним сектором и «атмосферная» (рассеянная) подсветка. Как опции доступны точка доступа WLAN и два дополнительных USB-порта для пассажиров заднего ряда. В России машина сохранит прежнюю гамму моторов: бензиновый 1,6-литровый «атмосферник» (90 л.с. и 110 л.с.) и топовый 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 125 л.с. Отметим, что в Женеве выставили и 5-дверный хэтчбек Rapid Spaceback. Однако на российский рынок он не попадет.