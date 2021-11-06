Мюнхенский международный автосалон продемонстрировал, что ведущие автомобильные компании продвигаются к «углеродной нейтральности» семимильными шагами, а решения, способствующие «озеленению» модельных линеек, становятся все смелее

На мотор-шоу IAA Mobility, которое впервые проводилось в Мюнхене, новинки на электротяге показательно доминировали. Бал, как водится, правили концепты и серийные модели «большой немецкой тройки». Главными шоу-стопперами стали, к примеру, концептуальный седан Audi Grandsphere, метящий на роль электрического флагмана марки, и концептуальный Mercedes Maybach EQS SUV, демонстрирующий, что «зеленые» технологии отлично сочетаются с роскошью. Не было недостатка и в стартапах – таких, как винтажный швейцарский микроэлектрокар Micro Microlino 2.0, переосмысливающий «бабл-кар» BMW Isetta 300 образца 1956 года.

Доработка и чистый лист

Mercedes-Benz четко просигнализировал в Мюнхене, что планирует сочетать «перекройку» моделей с традиционными ДВС в электрокары с созданием экотранспорта с чистого листа. По первому пути идет концептуаль­ный внедорожник EQG. Разработчики намеренно сохранили дизайн классического G-Class, обозначив «зеленый» статус новинки светящейся 3D-панелью вместо решетки радиатора и квадратным кофром для зарядного кабеля, заменившим круглый кожух запаски на пятой двери.

Салон и вовсе остался практически таким же, как у G-Class с ДВС, разве что блоки приборки и мультимедиа получили оригинальную начинку. Принципиально, что сохранены также рамная конструкция, неразрезной задний мост и блокировки дифференциалов. За ускорение отвечают четыре электромотора с индивидуальным управлением, питающиеся от батарейного блока, интегрированного в раму. На дороги «позеленевший» Gelandewagen обещают выпустить к 2024 году.

А вот серийный электрический лифт­бек Mercedes-AMG EQS сделали с нуля. Его обтекаемый кузов, гладкое днище и утопленные ручки дверей обеспечили выдающийся коэффициент аэродинамического сопротивления (Сx составляет лишь 0,2). Пятидверка, соразмерная флагманскому седану S-Class, – первая модель немецкой марки на новой модульной электроплатформе MEA. Пневматическая подвеска и полноуправляемое шасси входят в стандартное оснащение. Матричная оптика объединена в единый блок с фальшпанелью решетки радиатора. Безрамочные двери снабжены электроприводом, а в салоне передняя панель представляет собой сплошную стеклянную поверхность длиной 141 см без физических кнопок и переключателей. Представленная в Мюнхене модификация Mercedes-AMG EQS 53 4matic+ имеет полный привод с двумя электромоторами, которые при заказе пакета AMG Dynamic Plus будут развивать 761 л.с. и обеспечивать разгон до сотни за 3,4 с.

Переформатирование

Еще одна тенденция развития электротранспорта, которую обозначил Мюнхен, это эксперименты с кузовными конструкциями и нетрадиционными материалами отделки. Хорошая иллюстрация – шоу-кар BMW i Vision Circular, сочетающий черты универсала и «однообъемника». Акцент в нем сделан на большой площади остекления и фирменных ноздрях «гриля», который функционально ближе к светотехнике, нежели к традиционной радиа­торной решетке. Логотип на кузове выполнен методом гравировки. Створки боковых дверей распахиваются в разные стороны, а центральные стойки отсутствуют. В основу конструкции кузова легли алюминий и сталь, полученные путем переработки отходов, а вместо окраски кузова применено анодирование.

В салоне панели сделаны из вторсырья, а основная бортовая информация проецируется на лобовое стекло. В конструкцию заложена возможность повторной переработки практически всех компонентов автомобиля, включая тяговую батарею. Поскольку BMW i Vision Circular – это дизайнерский и технологический экзерсис, подробности инженерной начинки не приводятся. Зато объявлено, что решения по экономии материалов и вторичной переработке будут реализованы в электрокарах BMW нового поколения, которые ожидаются к 2025 году.

Пересматривает форм-фактор своих перспективных электромобилей и бренд Smart. Первый кроссовер в его гамме предстал в концептуальном исполнении и впечатлил публику прежде всего «недетскими» габаритами. С серийной версией шоу-кара Concept #1 немцы наконец вырвутся за рамки сегмента микрокаров. В потенциальные конкуренты уже записан гибридный «британец» MINI Countryman и соразмерные ему электрокроссоверы.

В дизайне Concept #1 демонстрирует такие яркие решения, как «парящая» стеклянная крыша, безрамочные двери с выдвижными ручками и задние створки, открывающиеся против хода. Присутствует и защитный обвес. В салоне же отнюдь не авангард, а минимализм и элементы цифрового кокпита с акцентом на «парящий» 12,8-дюймовый центральный тачскрин мультимедиа. Что касается электрической платформы SEA для Concept #1, то ее предоставит концерн Geely. Эта «тележка» уже обкатана на моделях Volvo, Lotus и Polestar, также принадлежащих китайскому автогиганту. И, кстати, серийный вариант Smart Concept #1 появится уже в 2022 году, что лишний раз подтверждает серьезность намерений ведущих брендов в плане перехода на «зеленые» рельсы.