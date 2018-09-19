"Интервью с Анастасией Ломаченко, начальником отдела маркетинга и рекламы ЛУКОЙЛ-Интер-Кард на ММАС-2018"

Мировая премьера в москве: новейший кроссовер Haval F7 и многообещающий концепт из поднебесной

Китайскую новинку Haval F7, отпраздновавшую на Московском автосалоне мировую премьеру, в скором времени начнут производить в России – на недавно построенном заводе в Тульской области, являющемся самым крупным зарубежным предприятием материнской компании Great Wall. Автомобиль будут изготавливать по полному циклу. Производство стартует в первой половине 2019 года, включая штамповку, сварку и окраску, а также изготовление сидений и пластиковых деталей.