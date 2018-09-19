"Интервью с Анастасией Ломаченко, начальником отдела маркетинга и рекламы ЛУКОЙЛ-Интер-Кард на ММАС-2018"

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Мечты сбываются?
Для большинства соотечественников, несмотря на обещания разработчиков со временем запустить в производство «бюджетный» вариант автомобилей проекта Кортеж, такие сообщения носят только информационный характер. Его стоимость не станет доступной – автомобиль предназначен для первых лиц. Но станет ли он доступен и для них?
Мировая премьера в москве: новейший кроссовер Haval F7 и многообещающий концепт из поднебесной
Китайскую новинку Haval F7, отпраздновавшую на Московском автосалоне мировую премьеру, в скором времени начнут производить в России – на недавно построенном заводе в Тульской области, являющемся самым крупным зарубежным предприятием материнской компании Great Wall. Автомобиль будут изготавливать по полному циклу. Производство стартует в первой половине 2019 года, включая штамповку, сварку и окраску, а также изготовление сидений и пластиковых деталей.
Дизайнерская новинка от АвтоВАЗ: свежая концепция Lada 4x4
Новейший прототип известного внедорожника отечественного производства давно интересует всех, кто неравнодушен к развитию событий в автоконцерне после слияния с Renault-Nissan. Новая модель Lada будет выпущена с заводской линии ориентировочно в 2021 году
Спортивная новинка от Renault
Российские автомобилисты ожидают появления на рынке кросс-купе со спортивным кузовом. Renault Arkana презентовали на московском автосалоне при участии вице-президента концерна Николя Мора
KIA Ceed SW: с супербагажником для комфортабельных путешествий
Корейский автобренд KIA презентовал на Московском Международном Автосалоне новый универсал с максимальной вместимостью багажника
На российский рынок выходит еще одна китайская компания
На российский рынок выходит еще один китайский автопроизводитель — GAC Motors. Свои машины компания покажет на Московском международном автосалоне
Geely привезет в Россию новый кроссовер
Компания Geely привезет на Московский международный автосалон сразу несколько новинок