"Интервью с Максимом Полозковым, руководителем отдела PR «КИА Моторс Рус» на ММАС-2018"

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
Хорошая новость для приверженцев KIA – продажи машин с пробегом растут
По данным статистики за прошлый месяц продажи машин с пробегом марки КИА в РФ значительно выросли
Рассекретили новые Ceed. Скоро покажут
Компания KIA предоставила информацию о своих новинках в семействе Ceed. В Париже будут демонстрироваться две машины: Pro и GT
Появились подробности и цены третьей Kia Cerato
Дилеры КИА представили информацию о модификациях и ценах в России на обновлённую Серато. Реализация машин начнётся в начале октября
Kia продемонстрировала самый большой кроссовер в своей коллекции
Южнокорейская компания дала понять конкурентам, что все еще способна удерживать лидирующие позиции на рынке кроссоверов
Kia сделала анонс нового компактного кроссовера для России
Компания из Южной Кореи заявила, что в ближайшее время продемонстрирует модель, которая должна конкурировать в классе SUV-B
Мечты сбываются?
Для большинства соотечественников, несмотря на обещания разработчиков со временем запустить в производство «бюджетный» вариант автомобилей проекта Кортеж, такие сообщения носят только информационный характер. Его стоимость не станет доступной – автомобиль предназначен для первых лиц. Но станет ли он доступен и для них?
KIA Ceed SW: с супербагажником для комфортабельных путешествий
Корейский автобренд KIA презентовал на Московском Международном Автосалоне новый универсал с максимальной вместимостью багажника