"Интервью с Максимом Полозковым, руководителем отдела PR «КИА Моторс Рус» на ММАС-2018"

Мечты сбываются?

Для большинства соотечественников, несмотря на обещания разработчиков со временем запустить в производство «бюджетный» вариант автомобилей проекта Кортеж, такие сообщения носят только информационный характер. Его стоимость не станет доступной – автомобиль предназначен для первых лиц. Но станет ли он доступен и для них?