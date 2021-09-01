«Я пошел к дилеру смотреть Solaris, в кармане был миллион. Рассчитывал на максимальную комплектацию, но в салоне сказали мне, что машина стоит полтора, да и ждать ее надо два месяца». Звучит как настоящий сюрреализм, но нет – это реальное положение дел на отечественном рынке автомобилей. Мы попытаемся разобраться в происходящем, а заодно сделаем прогнозы на ближайшее будущее

Итак, что вообще творится? Не побоюсь этого слова, но это настоящая вакханалия. Цены растут как на дрожжах. Про бюджетных «корейцев» я уже упомянул, но ровно то же самое происходит и с «японцами», и с «немцами», и с отечественными автопроизводителями. Вообще занятно понаблюдать динамику цен за несколько лет. Возьмем, к примеру, Volkswagen Polo. В 2019 году диапазон цен на него составлял от 670 до 945 тысяч рублей. 2020 год и пандемия переписали ценники – база подорожала на 70 с лишним тысяч, а старшая версия подскочила в цене уже на 145 тысяч. До конца прошлого года цены на лифтбек Polo росли практически каждый месяц – на 29 000 рублей в сентябре, на 26 000 в ноябре, а в декабре к цене добавилось еще двадцать тысяч. К концу года этот автомобиль предлагался уже по ценам от 877 900 до 1 284 900 рублей. В текущем году рост продолжился, каждые два месяца ценовые границы сдвигались вверх: на 22 000 рублей в марте, плюс 28 000 рублей в мае, еще на 29 000 рублей в июле. Таким образом, за два последних года – с июня 2019-го по август 2021-го – минимальная цена Volkswagen Polo выросла на 316 000 рублей (+47,1%), максимальная – на 429 000 рублей (+44,9%).

Мощная прибавка, не правда ли? Ладно, отчасти рост цены можно оправдать нестабильными курсами валют, сменой генерации модели, увеличением стоимости сырья и плановым подорожанием автомобиля. Но почему у дилеров к рекомендованным производителем ценам добавляется еще по паре сотен тысяч? Собственно, здесь все просто – это накрутка. Сейчас рынок «держит» продавец, а значит, он и диктует правила. Соответственно, ему ничего не стоит выставить машину с «допами», переписав ценники в большую сторону. К слову, не стоит думать, что все ограничивается массовым сегментом – дилеры премиальных марок проворачивают ровно то же самое, только порядок цен у них другой.

Свое поведение продавцы обуславливают дефицитом. Мол, «мы вынуждены продавать втридорога, так как рискуем остаться с пустым складами и так далее». В этом есть большая доля правды - заметный дефицит действительно присутствовал во времена прошлогоднего локдауна – из-за самоизоляции, закрытия границ, приостановки некоторых (не всех) производств, а также отложенного спроса на рынке новых автомобилей в России в конце лета прошлого года спрос существенно превышал предложение. Разумеется, цены в тот период тоже подскочили (согласно законам рынка). На конец зимы, начало весны 2021-го положение дел начинает постепенно стабилизироваться, но возникают другие напасти – дефицит микросхем. Это событие также повлияло на производство и поставки машин. Кроме того, наш рынок для многих автопроизводителей не является приоритетным – им куда важнее Европа или Китай, где объемы продаж несоизмеримо превышают российские. Так что к нам идет меньше автомобилей.

Впрочем, отечественный рынок однозначно «встает на ноги». Свежие отчеты АЕБ это лишь подтверждают. По сравнению с первым полугодием 2019 года (допандемйного) продажи в нынешнем году за тот же период однозначно выросли. Возьмем, к примеру, Skoda:

1 полугодие 2019 г. - продано 39 828 шт.

1 полугодие 2021 г. - продано 52 791 шт.

продажи выросли на 32,5 %

А вот картина по нашей отечественной марке Lada:

1 полугодие 2019 г. - продано 174 186 шт.

1 полугодие 2021 г. - продано 200 216 шт.

продажи выросли на 15%

Казалось бы, автосалоны могут постепенно начинать обуздывать свои аппетиты, но нет – многие дилеры продолжают продавать нам так называемые «елки» - машины с большим количеством дополнительного оборудования и наценок. Делается это по двум причинам. Первую мы уже указывали выше – рынок только встает на ноги и машин порой действительно не хватает, а дилерам надо как-то окупать себя – отсюда и накрутки. Мол, большого количества продаж нет, значит, попробуем продать один раз, но втридорога.

Правда, есть еще один фактор, который называется «человеческий страх». Дело в том, что для нашего соотечественника автомобиль является неким активом, удачным вложением средств. Недвижимость – слишком дорогая инвестиция, а машина выглядит куда доступнее. Другое дело, что автомобили быстро обесцениваются, но мы, беспокоясь из-за смены курсов валют, и боясь все потерять, вкладываем деньги хоть куда-нибудь, покупая автомобили.

Так вот дилер это прекрасно понимает и предлагает товар втридорога, ибо «все равно купят!» Забавный факт, связанный с уже упомянутым дефицитом чипов: проблемы с их поставкой привели к тому, что многие модели не получалось оснастить комплексом «ЭРА-ГЛОНАСС». Так что правительство РФ даже допустило временные продажи машин без данного устройства. На днях стало известно, что Lada готовится представить удешевленную версию Granta – без кондиционера, ABS, «ЭРА-ГЛОНАСС», музыки и так далее. И знаете, я уверен, что ее сметут! Как-никак самый популярный автомобиль в стране!

А что происходит с подержанными автомобилями – ведь их покупка всегда считалась выгодным решением (особенно на фоне цен на новинки) Забудьте! Это было раньше, а сейчас на «вторичке» происходит ровно то же самое, что и на рынке новых машин – цены растут. Недавно мы присматривали моему приятелю Nissan Note, который до недавнего времени можно было найти в пределах полумиллиона рублей (причем за самые достойные варианты с небольшим пробегом). А тут мы стали мониторить рынок, и были неприятно удивлены – машина подорожала на 150 тыс., а за те самые полмиллиона уже не гнушаются предлагать варианты с пробегом под 200 тыс. километров. Почему так? Все просто: продавцы знают, что купить сейчас новую модель не всем под силу, а на подержанные авто установился ажиотажный спрос. Впрочем, у рынка подержанных машин все же сохраняется одно важное преимущество. Оно звучит так «за стоимость Соляриса вы сможете купить Мерседес» - то есть существует возможность купить машину классом выше. Но повторимся – машины разлетаются, и за ними придется охотиться.

Получается, что сейчас не самые подходящие условия для покупки машин? Однозначного ответа я дать не могу. С одной стороны это так – цены продолжают расти, но нет нормальных скидок. Даже государственные программы, которые хоть как-то компенсировали высокий ценник, были отменены. Интересно, что правительство выступило с заявлением о том, что положение дел на рынке улучшается, а значит, стимулирующие меры не нужны. Но у этого решения есть еще одна причина. Дело в том, что большая часть выделенных средств пошла на возмещение задолженности бюджета перед банками прошлых лет. Наверняка, понимая, что рынок, пусть и исцеляясь, все еще находится в шатком положении, власти попросту не желают иметь новых долгов в том случае, если ситуация ухудшится. Но вернемся к необходимости покупки. Не стоит ждать сейчас какой-то выгоды – все формальные предложения со скидками за Trade in нивелируются наценкой. Кредитование, пожалуй, тоже не выход в большинстве случаев - дилер все равно будет в плюсе – выше цена машины и сумма кредита – выше и комиссия от банка, которую получит продавец.

С другой стороны, любой кризис рано или поздно заканчивается, но, сколько это займет времени? Помнится, что после кризиса 2014 года рынок приходил в себя на протяжении пары тройки лет. Можно обратиться опять же к статистике. По данным Автостата в 2015 году продажи упали на 36 процентов, в 2016 году – на 16 процентов и лишь в 2017 году все стало постепенно приходить в норму. В нашем же случае многие эксперты сходятся во мнении, что все наладится через год-полтора. Собственно, они же рекомендуют покупать машину по истечению этого срока.

Здесь на первый взгляд все логично – скидки вернутся, и можно будет снова получить нормальное предложение. Но есть нюанс, цены, которые обязательно подскочат еще раз, снижать никто не будет – так что машины окажутся дороже, чем сейчас (во всяком случае, если судить по розничным ценам), и надо быть к этому готовым.

Так что, скорее всего, поступить надлежит следующим образом – если есть возможность, попробуйте взять машину сейчас, но к этому вопросу надо подойти с умом - промониторить рынок. Причем надо взять во внимание и ближайшие регионы – может быть, там найдется более выгодный автомобиль. Безусловно, с каждым дилером придется общаться в индивидуальном порядке, пытаясь обеспечить особые условия. В теории вам может и повезти. Если у вас есть деньги, то попробуйте, например, взять кредит с возможностью досрочного погашения – вполне возможно, что вы сможете сэкономить несколько десятков или сотен тысяч рублей, получив скидку. Главное, сделать так, чтобы в кредитный договор вам не внесли лишних страховок. Самым выгодным же вариантом может оказаться покупка подержанной машины у официального дилера – все инструменты вроде скидок за кредит и Trade In будут работать, но цена на машину будет ниже стоимости новой, да и дополнительного оборудования на «бэушки» обычно не ставят. Похоже, что люди так и поступают – со статистикой не поспоришь - рост продаж на вторичном рынке автомобилей продолжается четвертый месяц подряд. Как сообщает «Автостат», в мае 2021 года россияне купили 417,4 тыс. автомобилей с пробегом — это на 55,5% превышает результат прошлого года.