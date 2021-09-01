«Я пошел к дилеру смотреть Solaris, в кармане был миллион. Рассчитывал на максимальную комплектацию, но в салоне сказали мне, что машина стоит полтора, да и ждать ее надо два месяца». Звучит как настоящий сюрреализм, но нет – это реальное положение дел на отечественном рынке автомобилей. Мы попытаемся разобраться в происходящем, а заодно сделаем прогнозы на ближайшее будущее
Итак, что вообще творится? Не побоюсь этого слова, но это настоящая вакханалия. Цены растут как на дрожжах. Про бюджетных «корейцев» я уже упомянул, но ровно то же самое происходит и с «японцами», и с «немцами», и с отечественными автопроизводителями. Вообще занятно понаблюдать динамику цен за несколько лет. Возьмем, к примеру, Volkswagen Polo. В 2019 году диапазон цен на него составлял от 670 до 945 тысяч рублей. 2020 год и пандемия переписали ценники – база подорожала на 70 с лишним тысяч, а старшая версия подскочила в цене уже на 145 тысяч. До конца прошлого года цены на лифтбек Polo росли практически каждый месяц – на 29 000 рублей в сентябре, на 26 000 в ноябре, а в декабре к цене добавилось еще двадцать тысяч. К концу года этот автомобиль предлагался уже по ценам от 877 900 до 1 284 900 рублей. В текущем году рост продолжился, каждые два месяца ценовые границы сдвигались вверх: на 22 000 рублей в марте, плюс 28 000 рублей в мае, еще на 29 000 рублей в июле. Таким образом, за два последних года – с июня 2019-го по август 2021-го – минимальная цена Volkswagen Polo выросла на 316 000 рублей (+47,1%), максимальная – на 429 000 рублей (+44,9%).
Мощная прибавка, не правда ли? Ладно, отчасти рост цены можно оправдать нестабильными курсами валют, сменой генерации модели, увеличением стоимости сырья и плановым подорожанием автомобиля. Но почему у дилеров к рекомендованным производителем ценам добавляется еще по паре сотен тысяч? Собственно, здесь все просто – это накрутка. Сейчас рынок «держит» продавец, а значит, он и диктует правила. Соответственно, ему ничего не стоит выставить машину с «допами», переписав ценники в большую сторону. К слову, не стоит думать, что все ограничивается массовым сегментом – дилеры премиальных марок проворачивают ровно то же самое, только порядок цен у них другой.
Свое поведение продавцы обуславливают дефицитом. Мол, «мы вынуждены продавать втридорога, так как рискуем остаться с пустым складами и так далее». В этом есть большая доля правды - заметный дефицит действительно присутствовал во времена прошлогоднего локдауна – из-за самоизоляции, закрытия границ, приостановки некоторых (не всех) производств, а также отложенного спроса на рынке новых автомобилей в России в конце лета прошлого года спрос существенно превышал предложение. Разумеется, цены в тот период тоже подскочили (согласно законам рынка). На конец зимы, начало весны 2021-го положение дел начинает постепенно стабилизироваться, но возникают другие напасти – дефицит микросхем. Это событие также повлияло на производство и поставки машин. Кроме того, наш рынок для многих автопроизводителей не является приоритетным – им куда важнее Европа или Китай, где объемы продаж несоизмеримо превышают российские. Так что к нам идет меньше автомобилей.
Впрочем, отечественный рынок однозначно «встает на ноги». Свежие отчеты АЕБ это лишь подтверждают. По сравнению с первым полугодием 2019 года (допандемйного) продажи в нынешнем году за тот же период однозначно выросли. Возьмем, к примеру, Skoda:
А вот картина по нашей отечественной марке Lada:
Казалось бы, автосалоны могут постепенно начинать обуздывать свои аппетиты, но нет – многие дилеры продолжают продавать нам так называемые «елки» - машины с большим количеством дополнительного оборудования и наценок. Делается это по двум причинам. Первую мы уже указывали выше – рынок только встает на ноги и машин порой действительно не хватает, а дилерам надо как-то окупать себя – отсюда и накрутки. Мол, большого количества продаж нет, значит, попробуем продать один раз, но втридорога.
Правда, есть еще один фактор, который называется «человеческий страх». Дело в том, что для нашего соотечественника автомобиль является неким активом, удачным вложением средств. Недвижимость – слишком дорогая инвестиция, а машина выглядит куда доступнее. Другое дело, что автомобили быстро обесцениваются, но мы, беспокоясь из-за смены курсов валют, и боясь все потерять, вкладываем деньги хоть куда-нибудь, покупая автомобили.
Так вот дилер это прекрасно понимает и предлагает товар втридорога, ибо «все равно купят!» Забавный факт, связанный с уже упомянутым дефицитом чипов: проблемы с их поставкой привели к тому, что многие модели не получалось оснастить комплексом «ЭРА-ГЛОНАСС». Так что правительство РФ даже допустило временные продажи машин без данного устройства. На днях стало известно, что Lada готовится представить удешевленную версию Granta – без кондиционера, ABS, «ЭРА-ГЛОНАСС», музыки и так далее. И знаете, я уверен, что ее сметут! Как-никак самый популярный автомобиль в стране!
А что происходит с подержанными автомобилями – ведь их покупка всегда считалась выгодным решением (особенно на фоне цен на новинки) Забудьте! Это было раньше, а сейчас на «вторичке» происходит ровно то же самое, что и на рынке новых машин – цены растут. Недавно мы присматривали моему приятелю Nissan Note, который до недавнего времени можно было найти в пределах полумиллиона рублей (причем за самые достойные варианты с небольшим пробегом). А тут мы стали мониторить рынок, и были неприятно удивлены – машина подорожала на 150 тыс., а за те самые полмиллиона уже не гнушаются предлагать варианты с пробегом под 200 тыс. километров. Почему так? Все просто: продавцы знают, что купить сейчас новую модель не всем под силу, а на подержанные авто установился ажиотажный спрос. Впрочем, у рынка подержанных машин все же сохраняется одно важное преимущество. Оно звучит так «за стоимость Соляриса вы сможете купить Мерседес» - то есть существует возможность купить машину классом выше. Но повторимся – машины разлетаются, и за ними придется охотиться.
Получается, что сейчас не самые подходящие условия для покупки машин? Однозначного ответа я дать не могу. С одной стороны это так – цены продолжают расти, но нет нормальных скидок. Даже государственные программы, которые хоть как-то компенсировали высокий ценник, были отменены. Интересно, что правительство выступило с заявлением о том, что положение дел на рынке улучшается, а значит, стимулирующие меры не нужны. Но у этого решения есть еще одна причина. Дело в том, что большая часть выделенных средств пошла на возмещение задолженности бюджета перед банками прошлых лет. Наверняка, понимая, что рынок, пусть и исцеляясь, все еще находится в шатком положении, власти попросту не желают иметь новых долгов в том случае, если ситуация ухудшится. Но вернемся к необходимости покупки. Не стоит ждать сейчас какой-то выгоды – все формальные предложения со скидками за Trade in нивелируются наценкой. Кредитование, пожалуй, тоже не выход в большинстве случаев - дилер все равно будет в плюсе – выше цена машины и сумма кредита – выше и комиссия от банка, которую получит продавец.
С другой стороны, любой кризис рано или поздно заканчивается, но, сколько это займет времени? Помнится, что после кризиса 2014 года рынок приходил в себя на протяжении пары тройки лет. Можно обратиться опять же к статистике. По данным Автостата в 2015 году продажи упали на 36 процентов, в 2016 году – на 16 процентов и лишь в 2017 году все стало постепенно приходить в норму. В нашем же случае многие эксперты сходятся во мнении, что все наладится через год-полтора. Собственно, они же рекомендуют покупать машину по истечению этого срока.
Здесь на первый взгляд все логично – скидки вернутся, и можно будет снова получить нормальное предложение. Но есть нюанс, цены, которые обязательно подскочат еще раз, снижать никто не будет – так что машины окажутся дороже, чем сейчас (во всяком случае, если судить по розничным ценам), и надо быть к этому готовым.
Так что, скорее всего, поступить надлежит следующим образом – если есть возможность, попробуйте взять машину сейчас, но к этому вопросу надо подойти с умом - промониторить рынок. Причем надо взять во внимание и ближайшие регионы – может быть, там найдется более выгодный автомобиль. Безусловно, с каждым дилером придется общаться в индивидуальном порядке, пытаясь обеспечить особые условия. В теории вам может и повезти. Если у вас есть деньги, то попробуйте, например, взять кредит с возможностью досрочного погашения – вполне возможно, что вы сможете сэкономить несколько десятков или сотен тысяч рублей, получив скидку. Главное, сделать так, чтобы в кредитный договор вам не внесли лишних страховок. Самым выгодным же вариантом может оказаться покупка подержанной машины у официального дилера – все инструменты вроде скидок за кредит и Trade In будут работать, но цена на машину будет ниже стоимости новой, да и дополнительного оборудования на «бэушки» обычно не ставят. Похоже, что люди так и поступают – со статистикой не поспоришь - рост продаж на вторичном рынке автомобилей продолжается четвертый месяц подряд. Как сообщает «Автостат», в мае 2021 года россияне купили 417,4 тыс. автомобилей с пробегом — это на 55,5% превышает результат прошлого года.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
Российский рынок подержанных автомобилей начал оживать
Российский рынок подержанных автомобилей начал восстанавливаться: в августе на нем впервые за долгое время отмечен довольно значительный рост
Минпромторг озвучил свой прогноз о продажах новых автомобилей в РФ по итогам года
Минпромторг не исключает роста российского авторынка по итогам текущего года
Аналитики считают, что российский авторынок восстановится еще не скоро
Крупное американское аналитическое агентство IHS Automotive озвучило прогноз по динамике российского авторынка
Американские аналитики прогнозируют рост мирового авторынка в 2016 году на 2,6 процента
Эксперты полагают, что к концу 2016 года глобальный авторынок вырастет до 89,8 млн автомобилей
Аналитики рассказали, от кого из мировых лидеров ждать громких премьер
2016 год только начался, но специалисты автомобильной отрасли уже составили список самых ярких премьер наступившего года
Автостат прогнозирует итоговое падение рынка в 2015 году на 36%
В 2015 году российский авторынок почти опустился до уровня 2009 года
Глава Hyundai негативно оценивает перспективы мирового авторынка в новом году
Глава Hyundai Motor Group дает негативный прогноз для мирового рынка автомобилей на 2016 год