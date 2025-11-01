Если спросить любого русского, какова наша национальная особенность, он ответит: пьянство. Но я хочу огорчить тех, кто так думает. По уровню потребления алкоголя мы далеко не в первых рядах, будет время — почитайте статистику. Мне кажется, наша национальная черта — это борьба с чем-либо
Мы постоянно боремся. Вспомните «битву за урожай»: все НИИ, студенты, армия отправлялись в колхозы, на борьбу за урожай. В восьмидесятые годы началась битва с пьянством — вырубили виноградники. В девяностые бились с тоталитарным коммунистическим прошлым… К сожалению, все эти сражения не привели ни к чему хорошему. В общем, сплошная битва.
Правда, есть и другие примеры. Скажем, в тридцатых годах прошлого века началась борьба за автомобилизацию страны. Кстати, настроение тех лет хорошо отражено в книге Ильфа и Петрова «Золотой теленок», где появился лозунг «Автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения». При наших просторах машина действительно необходима, что понимали почти сто лет назад. В начале двухтысячных это наконец произошло — автомобиль так или иначе стал доступным не только для состоятельных граждан, но и для людей попроще. Ведь наша страна — это не только большие города, где прекрасно развита инфраструктура общественного транспорта, но и множество небольших населенных пунктов, зачастую отстоящих друг от друга на многие километры, а из общественного транспорта — только старенький пазик, ходящий два раза в сутки, если не сломается.
К чему я это все пишу, что послужило поводом? Написать статью меня заставила новость об уходе китайского автогиганта N. Оговорюсь, новость опровергнута, N не уходит, он просто будет продаваться под иным названием и так далее. Но, как ни камуфлируй, N на российском рынке скоро не будет. Этот факт заставил меня задуматься вот о чем: представительство компании открылось в нашей стране почти двадцать лет назад, в момент поставки первых партий автомобилей, и с тех пор никуда не уходило, хотя первая волна китайских машин не пользовалась спросом. Но представительство работало, дилерская сеть существовала и расширялась. Сейчас, если верить статистике, продажи концерна в России растут, он входит в тройку самых популярных брендов, наш рынок второй по значимости, и при этом N уходит, почему?
Давайте посмотрим определение бизнеса, которое нам дает ИИ: «Бизнес — это любая самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется с целью получения прибыли путем производства, купли-продажи товаров и услуг, а также предоставления какого-либо имущества или пользования им». То есть в N понимают, что год от года продажи будут уменьшаться, а при ежегодном увеличении налога это неизбежно, и уходит. Возможно, это только мои домыслы. Но наш рынок — не самый большой и не единственный, а качество современных автомобилей из КНР позволяет продавать их и в Европе, да и цены на них более чем конкурентоспособные при хорошем качестве. Задача любого бизнеса — получение прибыли, а не плановое ее уменьшение год от года. И еще один аспект: складывающаяся перспектива вряд ли мотивирует китайские автокомпании строить тут производства, это вложения, которые окупаются десятилетиями. Причем я лукавлю, постоянно упоминая N, так как переименование или уход одной компании — в этом нет ничего страшного, страшно, если это станет массовой реакцией на сложившуюся ситуацию на рынке. Ведь в одинаковых условиях компании вынуждены реагировать схоже. Я задумываюсь о гипотетической возможности ухода всех китайских производителей в принципе с нашего рынка. Поскольку им нужна прибыль, а не единичные продажи. Автосалоны закроются, тогда за машиной — на вторичный рынок или, если ты очень богат, пригнать из соседней страны? На данный момент реальной альтернативы китайскому автопрому нет, и вряд ли машины из Ирана или Индии их заменят. В общем, будущее автобизнеса в сложившихся обстоятельствах мне не очень понятно. Хотя, возможно, все, что я написал, — это абсурд, не более.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках
Стало известно, какой процент от мирового автомобильного рынка занимает Россия
По итогам девяти месяцев 2025 года мировой рынок легковых автомобилей вырос на 5%, достигнув отметки 67 млн проданных машин
Август стал рекордным по продажам. Какие автомобили стали лидерами рынка и что будет осенью?
В августе было продано 122,2 тыс. новых легковых автомобилей, что стало лучшим результатом с начала 2025 года. Рост к июлю составил 1,3%, однако в сравнении с прошлым годом продажи упали на 17,6%
Российский авторынок продолжает падение: за полгода продажи снизились на 28%
В первом полугодии 2025 года продажи новых автомобилей в России сократились на 28%, составив 607,5 тыс. единиц. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ, подведя итоги за первые шесть месяцев
Российский авторынок в мае потерял более 80 миллиардов рублей
По итогам мая 2025 года, расходы россиян на приобретение новых легковых автомобилей существенно снизились, составив 285,2 млрд рублей. Это на 22,2% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 12,5% ниже апрельского уровня
Когда автомобильный рынок вернется к высоким прошлогодним показателям?
Аналитики консалтинговой компании «Технологии Доверия» прогнозируют восстановление российского рынка новых легковых автомобилей до уровня 2024 года уже к 2026-му. Оценка основана на сценарном анализе, в котором учитываются денежно-кредитная политика, доходы населения и структура предложения на рынке.
В России серьезно просели продажи новых импортных автомобилей
В мае 2025 года российский авторынок столкнулся с резким снижением продаж новых импортных автомобилей. Согласно отчету Минпромторга, объем реализации сократился на 43%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил всего 44,8 тысячи проданных машин
Россия заняла шестое место в Европе по количеству проданных машин
По итогам марта 2025 года, Россия сохранила шестую позицию в рейтинге крупнейших автомобильных рынков Европы