Если спросить любого русского, какова наша национальная особенность, он ответит: пьянство. Но я хочу огорчить тех, кто так думает. По уровню потребления алкоголя мы далеко не в первых рядах, будет время — почитайте статистику. Мне кажется, наша национальная черта — это борьба с чем-либо

Мы постоянно боремся. Вспомните «битву за урожай»: все НИИ, студенты, армия отправлялись в колхозы, на борьбу за урожай. В восьмидесятые годы началась битва с пьянством — вырубили виноградники. В девяностые бились с тоталитарным коммунистическим прошлым… К сожалению, все эти сражения не привели ни к чему хорошему. В общем, сплошная битва.

Правда, есть и другие примеры. Скажем, в тридцатых годах прошлого века началась борьба за автомобилизацию страны. Кстати, настроение тех лет хорошо отражено в книге Ильфа и Петрова «Золотой теленок», где появился лозунг «Автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения». При наших просторах машина действительно необходима, что понимали почти сто лет назад. В начале двухтысячных это наконец произошло — автомобиль так или иначе стал доступным не только для состоятельных граждан, но и для людей попроще. Ведь наша страна — это не только большие города, где прекрасно развита инфраструктура общественного транспорта, но и множество небольших населенных пунктов, зачастую отстоящих друг от друга на многие километры, а из общественного транспорта — только старенький пазик, ходящий два раза в сутки, если не сломается. 

К чему я это все пишу, что послужило поводом? Написать статью меня заставила новость об уходе китайского автогиганта N. Оговорюсь, новость опровергнута, N не уходит, он просто будет продаваться под иным названием и так далее. Но, как ни камуфлируй, N на российском рынке скоро не будет. Этот факт заставил меня задуматься вот о чем: представительство компании открылось в нашей стране почти двадцать лет назад, в момент поставки первых партий автомобилей, и с тех пор никуда не уходило, хотя первая волна китайских машин не пользовалась спросом. Но представительство работало, дилерская сеть существовала и расширялась. Сейчас, если верить статистике, продажи концерна в России растут, он входит в тройку самых популярных брендов, наш рынок второй по значимости, и при этом N уходит, почему?

Давайте посмотрим определение бизнеса, которое нам дает ИИ: «Бизнес — это любая самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется с целью получения прибыли путем производства, купли-продажи товаров и услуг, а также предоставления какого-либо имущества или пользования им». То есть в N понимают, что год от года продажи будут уменьшаться, а при ежегодном увеличении налога это неизбежно, и уходит. Возможно, это только мои домыслы. Но наш рынок — не самый большой и не единственный, а качество современных автомобилей из КНР позволяет продавать их и в Европе, да и цены на них более чем конкурентоспособные при хорошем качестве. Задача любого бизнеса — получение прибыли, а не плановое ее уменьшение год от года. И еще один аспект: складывающаяся перспектива вряд ли мотивирует китайские автокомпании строить тут производства, это вложения, которые окупаются десятилетиями. Причем я лукавлю, постоянно упоминая N, так как переименование или уход одной компании — в этом нет ничего страшного, страшно, если это станет массовой реакцией на сложившуюся ситуацию на рынке. Ведь в одинаковых условиях компании вынуждены реагировать схоже. Я задумываюсь о гипотетической возможности ухода всех китайских производителей в принципе с нашего рынка. Поскольку им нужна прибыль, а не единичные продажи. Автосалоны закроются, тогда за машиной — на вторичный рынок или, если ты очень богат, пригнать из соседней страны? На данный момент реальной альтернативы китайскому автопрому нет, и вряд ли машины из Ирана или Индии их заменят. В общем, будущее автобизнеса в сложившихся обстоятельствах мне не очень понятно. Хотя, возможно, все, что я написал, — это абсурд, не более.

Алексей Грамматчиков, главный редактор журнала «Автопанорама»
