Как европейцы наконец поворачиваются в сторону выпуска недорогих авто

Small Affordable Cars («Компактные доступные авто») — так называется новая инициатива, которую провозгласило руководство Евросоюза. Ее задача — стимулировать производство недорогих машин в европейских странах. О подготовке инициативы недавно официально объявила в своем ежегодном послании глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Миллионы европейцев хотят покупать доступные европейские автомобили. Мы должны инвестировать в выпуск компактных доступных авто как для европейского рынка, так и для удовлетворения запроса, который мы видим в других странах», — заявила она.

Признание руководством Евросоюза потребности жителей европейских стран не только в технологичных, но и в доступных по цене личных транспортных средствах может уже скоро оказать значимое влияние на автомобильную промышленность Старого Света. Ведь именно под лозунгом создания «народного автомобиля» в мировом автопроме ранее неоднократно совершались революции. Вспомним запущенную на первом конвейере в начале ХХ века знаменитую «Жестяную Лиззи» — Ford T, которая, подешевев в разы, стала расходиться миллионными тиражами, или Volkswagen «Жук» (Kaefer, Beetle, Escarabajo и пр.) с реализованными рекордными (21 млн) экземплярами.

Вот и сейчас пришло время признать, что стремительно дорожающие машины становятся многим не по карману. Мировые автопроизводители сами себя загнали в ловушку: они выпускают все более технологичные модели, поднимая на них цены и надеясь на генерирование высоких прибылей. Но эти планы не срабатывают, корпорации терпят убытки — та же европейская автоиндустрия оказалась на грани краха. А все потому, что потребитель отказывается платить все больше и больше, люди говорят, что им не нужны втридорога напичканные электроникой машины, они требуют вернуть неприхотливые надежные модели, на которых нет ценников с большим количеством нулей.

Жан-Филипп Импарато, глава Stellantis в Европе, на недавнем автосалоне в Мюнхене с горечью констатировал, что если еще несколько лет назад в Европе можно было выбрать среди четырех десятков моделей машину дешевле 15 тысяч евро, то сегодня в этой доступной ценовой нише фактически осталась только Dacia Sandero. В итоге европейские автовладельцы откладывают обновление личного автопарка, средний возраст автомобилей в ЕС превысил 12 лет.

И вот, похоже, власти Евросоюза наконец услышали претензии потребителей и стоны своего автопрома. Подробности инициативы Small Affordable Cars еще не объявлены. Предположительно в отношении недорогих моделей компакт-класса ЕС ослабит регуляторную хватку: для них будет предлагаться особый режим сертификации, упрощенный набор систем активной безопасности, налоговые льготы (по примеру тех же «кей-каров» в Японии).

Но дьявол кроется в деталях. Урсула фон дер Ляйен пока не прояснила важного принципиального момента — будут ли доступные компактные автомобили в Европе развиваться на электрическом ходу или же в них разрешат использовать традиционный двигатель внутреннего сгорания? Европейские автопроизводители настаивают на втором сценарии. Если же ставка будет сделана на предположительно доступные машины на электрическом ходу, то в процесс могут вклиниться китайцы — например, та же BYD находится уже на старте запуска в Европе своих производственных мощностей как по выпуску батарей, так и самих авто.

Тема создания «народного автомобиля» время от времени поднимается и в России. Но ведущие отечественные автопроизводители обычно уворачиваются от этой дискуссии, им пока явно не под силу сдерживать рост цен на свою продукцию. Вероятно, тут есть смысл активнее вмешиваться российскому регулятору. Последнее десятилетие в нашей стране витает в воздухе идея создания единой национальной автомобильной платформы, ее воплощение даже прослеживалось в проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы. Но пока реальные ростки этого процесса не могут пробиться через бюрократический бетон. А жаль. На фоне беспрецедентного роста цен на машины в России явно назрело появление действительно народного автомобиля.

