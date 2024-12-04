Что мы больше всего любим? Конечно, праздники. Самые любимые — это день рождения и Новый год.

Но первый праздник уже после полусотни лет жизни начинает радовать все меньше и меньше, так что остается только Новый год. Отчего-то кажется, что все трудности останутся позади, как водится, в новом году мы собираемся бросить курить, начать заниматься спортом или еще что-то в этом роде, то есть ждем от будущего только позитива.

А еще это каникулы, время отдохнуть, пообщаться с уже взрослыми детьми, встретиться с друзьями, «сменить картинку», уехать к кому-нибудь в гости. Движение — это жизнь, движение вперед — радость, особенно если ты автомобилист. Не знаю, как вам, но мне нравятся зимние поездки по маленьким подмосковным дорогам, где снег не вывозят, не видно асфальта, а просто его выравнивают грейдером. Ни соли, ни грязи, вокруг все бело и чисто. Наверное, это из детства. В былые времена в Москве снег на дорогах не чистили, во всяком случае на окраинах. Его аккуратно сбрасывали с проезжей части на обочины, где он и лежал до весны. Приятно, приехав, выйти из машины, на секунду остановиться, вдохнуть воздух и почувствовать, что он совсем другой, не как в столице, пахнет снегом, морозцем, дымом из печи. Хорошо, на душе становится спокойно и радостно. Вечер только начинается, и все самое приятное впереди. У каждого народа свои традиции, свои правила встречи Нового года, у кого-то это Дед Мороз со Снегурочкой, в Мордовии его называют ЯкшамАтя, Кыш Бабай — в Татарстане, ЧысХаан — в Якутии. Но традиция сесть за праздничный стол у нас общая. А какой стол без напитков? Страна у нас огромная, северная, холодная, характеры у людей твердые, как лед на Лене в минус 50, — он чистый, прозрачный и надежный. Но вот произнесли первый тост, подождали, второй, чуть оттаяли, начали разговаривать, делиться воспоминаниями, новостями. Традиция говорить тосты пришла к нам с дохристианских времен. Тост — обращение к духам с пожеланием, а напиток — подарок им, чтобы все исполнилось. Но, как это часто бывает, когда люди начинают строить планы на будущее — вырваться наконец на рыбалку летом, — когда вспоминают друзей, звонят им, приглашают приехать, в этот самый момент все напитки заканчиваются. Старая примета: сколько «ее» не бери, а второй раз бежать придется. Да еще должны прийти соседи, приглашали их. А мы же все прекрасно водим, да и не пили ничего, а если и пили, то самую малость, зажевать лаврушкой — и в магазин, «за еще». Казалось бы, пустяшный вопрос, машина во дворе, магазин в поселке… Но на этом праздник может закончиться. Нет, конечно, есть вероятность, что получится доехать и купить, но есть и другая возможность… Самый безобидный вариант — встреча с сотрудниками ГАИ. Многие скажут: ведь есть разрешенные промилле! И это правда, 0.3 промилле. Грамотные люди пояснят: так это 300 мл пива, или 150 г вина, или 40 мл коньяка. И будут правы, но не совсем. Есть интересная вещь, такая, как точность измерения прибора, кто в школе учился, вспомнит. Отгадайте, какая она у алкотестера? Отвечу сам: примерно 0.3 промилле. Так что будьте уверены, что, если вы и впрямь за весь вечер выпили всего 40 г коньяка, вы не уложитесь в норму. А дальше ожидание понятых, измерение, поездка в стационарный медпункт, повторная проверка, по усмотрению нарколога проверка на наркотические вещества… лишение прав, суд, год или больше быть пешеходом, потом готовиться к пересдаче прав, экзамены. Возможно, удастся их сдать сразу, возможно, нет. В общем, праздника не получится….

Второй вариант чуть хуже: авария. Все, как в первом варианте, но еще ущерб, да ущерб немалый… Есть и третий вариант, про который говорить совсем не хочется. Думаю, вы поняли, о чем я… Так к чему я это все? Быть трезвенниками — думаю, это хороший вариант, правильный, но с налетом фантастики. А если вернуться к реальности, то, несмотря на то что старики ворчат про не зеленую траву и не белый снег, жизнь меняется, и в некоторых моментах становится лучше. В тот момент, когда еще столько хочется сказать, а «все кончилось», — забудьте про ключи от машины, забудьте, что они у вас вообще были, вспомните про телефон! Милый курьер привезет все, что вы закажете, возможно, вам придется переплатить, и немало, но праздник продолжится. Хотя про утро первого января стоит заботиться 31 декабря.

Хорошего вам Нового года, хороших праздников и свершения того, что вы хотите сделать в следующем году!