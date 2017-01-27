"Технопарк. Круиз на «круизе»"

Все чаще современные автомобили оснащаются системой круиз-контроля, теперь такие устройства встречаются даже на бюджетных моделях. Каковы преимущества этой опции и стоит ли платить за ее наличие?

Ответим сразу – стоит! И не потому, что автомобиля должно быть «много». Прежде всего это комфорт. Каким бы здоровьем вы ни обладали, а на дальних и сверхдальних перегонах правая нога обязательно устанет от длительного напряжения, и совсем не лишне дать ей иногда отдохнуть. Кроме того, круиз-контроль помогает экономить топливо. Попробуйте поддерживать столь же равномерный темп движения, самостоятельно оперируя педалью «газа». Ручаюсь, не получится.

Круиз-контроль позволяет автоматически поддерживать постоянную скорость машины, заданную водителем. Вы оцениваете дорожные условия, прикидываете, с какой скоростью могли бы ехать длительное время, достигаете этого значения и активируете систему. Теперь можно снять ногу с педали акселератора – управление динамикой возьмет на себя автоматика.

Только не думайте, что, задав значение, например 100 км/ч, вы прибудете в пункт назначения, отстоящий от старта на 400 км, ровно через четыре часа. Так было бы в идеальных условиях, на наших же дорогах они далеко не таковы. Вам придется то и дело сбрасывать скорость в придорожных населенных пунктах, местах ремонта, зонах временных ограничений, а также догоняя «тихоходов» и не имея возможности их обогнать. Достичь среднего показателя 100 км/ч вы сможете только в том случае, если будете периодически нарушать скоростной режим.

«Круиз» длиной в полвека

Система круиз-контроля была запатентована в США в конце 40-х – начале 50-х годов прошлого века. Серийная установка этих устройств началась в 70-х. Суть их работы сводится к автоматическому управлению дроссельной заслонкой двигателя. Устройство автоматически добавляет «газ» при снижении скорости машины на подъемах и уменьшает подачу топлива, если она начинает разгоняться на спусках.

Дроссельной заслонкой в этом случае управляет особый механизм (сервопривод), параллельный приводу заслонки, связанному с педалью «газа». Когда водитель включает круиз-контроль, его электронный блок управления «запоминает» положение дроссельной заслонки (фактически – угол поворота сектора «газа»), соответствующий заданному значению скорости. Затем, получая информацию об ускорении либо замедлении автомобиля, блок управления «круизом» сравнивает ее с зафиксированным в памяти положением заслонки и открывает либо прикрывает ее.

Устройство может работать не только с системами впрыска топлива или автоматическими коробками передач, но и с карбюраторами и даже с механическими трансмиссиями. Правда, в последнем случае при изменении режима движения «круиз» не сможет самостоятельно менять передачи.

Обычно круиз-контроль функционирует в диапазоне скоростей от 30 до 250 км/ч. Но чаще всего его задействуют при 80–120 км/ч.

Просто задайте скорость

Несмотря на «возраст» системы, единого стандарта для органов управления ею пока не существует. Часто это делается с помощью дополнительного подрулевого рычажка, устанавливаемого позади рулевого колеса справа. Однако многие производители выносят кнопки «круиза» на спицы рулевого колеса или дополнительные джойстики. В любом случае кнопки и клавиши независимо от их вида и положения отвечают за стандартные функции.

Итак прежде всего «круиз» надо активировать. При этом на панели приборов загорится значок в виде миниатюрного спидометра со стрелкой. Но с автомобилем ничего не произойдет, пока вы не зададите нужную скорость. Если функция управляется подрулевым рычажком, то, как правило, надо толкнуть его вниз – и текущая скорость будет запомнена устройством. Чтобы повысить или понизить ее, толкайте рычажок в сторону значков «+» или «–», скорость будет меняться с шагом 1–2 км/ч (бывают и другие значения). Понадобилось резко затормозить или ускориться? Нажмите нужную педаль с необходимым усилием, и «круиз» сразу отключится. Но не деактивируется, и вы снова вернетесь к запомненному значению скорости, нажав кнопку RES (RESUME).

При движении автомобиля на круиз-конт-роле скорость остается постоянной, отклонения возможны лишь в пределах 1 км/ч. Двигатель при скорости 90 км/ч обычно работает с частотой вращения коленчатого вала всего около 1600–1700 об/мин, а различные индикаторы сообщают, что вы избрали наиболее экономичный и экологичный режим. Непривычно лишь то, что на спусках машина самостоятельно притормаживает, а на подъемах, наоборот, разгоняется.

Если автомобиль не оборудован «круизом» на заводе, его установку можно заказать в сервисном центре. Обычное устройство обойдется в 30–50 тыс. рублей (без стоимости работы). Дороже стоят системы так называемого активного круиза (Аctive Сruise Сontrol, АСС) – порядка 150 тыс. рублей. Эти устройства позволяют не только поддерживать нужную скорость, но и замедлять машину, если она догонит «тихохода», а также ускорять ее, когда препятствие исчезнет. Радиолокатор-радар работает на частоте 77 ГГц и способен обнаруживать препятствия на расстоянии до 150 м при скорости движения от 30 до 180 км/ч, а в некоторых случаях и от 0 до 210 км/ч. Вы можете самостоятельно выбрать безопасную дистанцию до «помехи» – близкую, среднюю или большую. В зависимости от этого замедление начнется позже или раньше.

Если, двигаясь с заданной скоростью 120 км/ч, ваш автомобиль в своем ряду догонит медленно движущуюся фуру, он начнет снижать скорость, пока не подстроится под темп ее движения, например 70 км/ч. Стоит грузовику притормозить, и ваша машина также замедлится. А если вы перестроитесь на свободную полосу движения, то ощутите ускорение, которое завершится при достижении заданных 120 км/ч. Возможна ли полная остановка перед препятствием? Да, но в нашу страну в основном поставляются машины, способные замедляться не менее чем до 30–40 км/ч.

Существенная экономия

Еще дальше продвинулись магистральные тягачи. Их устройства (к примеру, Scania Active Prediction) используют данные систем навигации о рельефе местности впереди. Такой «круиз» может работать в определенном диапазоне скоростей (скажем, 78–86 км/ч). На подъемах скорость автомобиля слегка снижается, на спусках немного увеличивается, то есть достигается не единое значение скорости на всем маршруте, а, условно говоря, заданный расход топлива, экономия которого может достигать 3%, для грузоперевозчиков это существенный показатель.

Есть ли недостатки у «круизных» систем? Да. Ни одна из них пока не способна отслеживать состояние покрытия под колесами, поэтому в гололед такой системой лучше не пользоваться. Иногда устройство не сразу реагирует на команды водителя увеличить или снизить скорость, а когда «спохватывается», делает это рывком, неожиданно резко ускоряя или замедляя машину. А активный «круиз» может банально ошибаться, почему-либо не распознавая реальные препятствия или обнаруживая несуществующие. В моей практике автомобили с АСС порой без видимых причин отказывались замедляться, догоняя «тихоходов», или не наращивали скорость, хотя препятствие оставалось в соседнем ряду. Причем в ходе одной и той же поездки системы совершали и ошибки, и корректные действия. Так что своей правой ноге вы можете дать иногда отдохнуть. Но полностью отвлечься от дороги пока нереально.