Одно из самых сложных упражнений для новичков при сдаче практического экзамена в ГИБДД – старт с места на эстакаде. Помочь им могли бы современные электронно-механические системы

Но пока они запрещены на экзаменах: курсант-водитель должен уметь справляться с трудностью самостоятельно. И это правильно! Казалось бы, натренировать такой навык – не проблема, постепенно, с накатом часов за рулем, приходит нужный опыт, мы учимся «ловить» откатывающийся назад автомобиль педалью сцепления, а как только откат прекратится, добавлять «газ» и взбираться на подъем. Это становится легко даже на пандусах подземных парковок, где крутизна, согласно строительным нормам, составляет от 13 до 18% (11–16 градусов).

Обмануть… механику

Однако приобрести такой навык становится все труднее: сегодня даже бюджетные машины с механической коробкой передач оснащаются системами противоотката. Они уже есть и на вазовских моделях, только на Kalina и Granta сочетаются лишь с автоматизированными трансмиссиями, а вот на Vesta и XRAY – и с «механикой».

Эти системы именуются HHC (Hill Hold Control). Их работа завязана на тормозную систему автомобиля. В ней появляется дополнительный клапан, в буквальном смысле запирающий тормозную жидкость в магистрали при остановке на подъеме. Только для активации системы необходимо именно затормозить, а не просто остановиться по инерции. И затормозить при помощи основной системы, то есть не задействуя «ручник», иначе устройство не сработает.

А действует оно так. Запирающий механизм в дополнительном клапане реализован с помощью шарика, который перекрывает магистраль, когда автомобиль останавливается под углом к горизонтали. Давление в тормозной системе при этом фиксируется на 2–4 с, затем сбрасывается либо автоматически, либо через специальный механизм в момент добавления «газа». Именно эти секунды позволяют с удобством трогаться с места на уклоне, и именно их так не хватает новичкам на экзамене.

Казалось бы, система весьма полезная, тем не менее... некоторые водители не прочь ее отключать. И я в том числе! Почему? Дело в том, что, например, на «механическом» LADA XRAY она срабатывает просто-таки рьяно. Так фиксирует машину даже на небольшом подъеме, что при трогании немудрено заглохнуть. Требуется очень прилично поддать «газу», чтобы растормозиться и двинуться вверх. Впрочем, такое происходит не на всех моделях. На KIA Rio X-Line данный механизм значительно мягче.

Второй недостаток противоотката обнаруживается зимой. Представьте, что вы по необходимости затормозили на заснеженном уклоне, система сработала, для выключения ее и старта необходимо порезче добавить «газу», а ведущие колеса с легкостью срываются в пробуксовку, «шлифуют» поверхность до льда, но автомобиль остается на месте, а то и опасно сползает в сторону. То есть на чистом асфальте все в ажуре, но ведь в наших широтах случается зима...

В таком случае я прибегаю к обману: останавливаю машину на снежном склоне «ручником», затем отпускаю его и качусь вниз. Значит, клапан действительно не сработал. А вот теперь можно спокойно трогаться вверх, «поймав» автомобиль педалью сцепления, точно так же, как если бы полезного устройства на нем не было. Таким вот способом чересчур активный противооткат можно обойти (правда, при этом будет быстрее растягиваться трос ручного тормоза).

Тормозить или не тормозить?

Своеобразная противоположность данной системе – устройство помощи при спуске, или HDC (Hill Descent Control). В отличие от предыдущего оно имеет кнопку включения, а также зеленый символ-индикатор на панели приборов.

Чем нам поможет это устройство? Дело в том, что на снежном или влажном грунтовом спуске водитель может струхнуть и перетормозить, в результате чего машина начнет неконтролируемо скользить и даже разворачиваться. ABS в таких случаях уже не помощник: с какой силой ни дави педаль тормоза, со скольжением не справиться. Тем, кому такая система в новинку, могу сообщить, что в повседневной жизни она почти неприменима – разве что друзьям можно показать ее работу, «отпустив» автомобиль на том же пандусе паркинга. Дескать, смотрите, я не трогаю ни «газ», ни тормоз, машина едет сама, поддерживая постоянную скорость и лишь слегка поскрипывая и вибрируя.

Эта скорость обычно составляет 5–7 км/ч, и лишь на очень продвинутых моделях ее можно регулировать. Прежде всего речь о настоящих внедорожниках, поскольку основное применение HDC – тяжелые и очень тяжелые условия движения. На кроссоверах система тоже работает корректно, однако на скользкие глинистые склоны, изобилующие крупными камнями и мощными корнями деревьев, на них лучше не выезжать.

При движении по сложным спускам вмешиваться в работу HDC не следует – нажатие педали тормоза тут же деактивирует ее. Лучше просто довериться ей и сосредоточиться на работе рулевым колесом. Хотя на карьерном самосвале MAN TGS с колесной формулой 8х8, оборудованном подобной системой, при движении на спуск, особенно с нагрузкой, рекомендуется, напротив, дотормаживать. Такова особенность электронного ассистента.

Высокий «полет»

На некоторых внедорожниках встречается устройство, позволяющее, аналогично HDC, ползти вверх по склону. Назовем в качестве примера Toyota Land Cruiser 200 и Prado, а также соплатформенные им Lexus LX и GX. На этих моделях присутствует устройство под названием Crawl Control. В вашем распоряжении регулятор, с помощью которого можно выбрать одну из пяти «ползущих» передач (самые низкие применяются при наиболее сложных условиях движения).

Однако настоятельно рекомендую пользователям этих автомобилей предварительно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. На том же Prado существует ряд условий, при которых те или иные системы помощи на бездорожье либо отключаются при определенных действиях водителя, либо не работают в паре с другими системами. Это, кстати, еще и страхует автомобиль от поломок. Конечно, сбоев в работе, отказов и ошибок никто не отменял, но в общих случаях водитель должен иметь возможность отказаться от электронной помощи и полностью взять управление процессом на себя.