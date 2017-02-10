Казалось бы, автомобильный обогреватель, или попросту «печка» – эка невидаль! Присутствует на всех машинах, работает годами. Однако…

Когда-то кабины большинства автомобилей не отапливались вовсе – это была невиданная роскошь. Во время войны шоферы брали с собой в рейс ведро горячих углей. Легко представить, какую это представляло опасность, ведь кабины грузовиков были частично деревянными. А поскольку дверями служили брезентовые занавески (естественно, без стекол), то и тепла от ведра углей хватало ненадолго.

Да что далеко ходить, немецкий Volkswagen Beetle, имевший воздушное охлаждение двигателя, чуть ли не до 1970-х выпускался без «печки». Его салон отапливался выхлопными газами, направляемыми в оребренные трубы в порогах кузова. Тепло от них через «окна» в порогах поступало к ногам водителя и пассажиров. Фактически эффективность такой системы отопления зависела от скорости движения, и при 80–90 км/ч в машине становилось тепло. Так что с относительным комфортом можно было передвигаться по шоссе, но отнюдь не в городских условиях.

Собственно, проблема состояла не в тепле: в конце концов, седоки могли бы просто поплотнее одеться. В холодную погоду у автомобиля отчаянно запотевают стекла, а это чревато полной потерей видимости. Мне довелось как-то управлять машиной, у которой по непонятной причине «печка» отказывалась давать тепло. При температуре около 5 градусов стекла запотели наглухо, и для обеспечения хотя бы минимального обзора нам, легко одетым, пришлось ехать при… включенном кондиционере.

Зачем нам «печка» «Запорожца»?

В советских «Запорожцах» кондиционера не было, а мотор с воздушным охлаждением, как и на Beetle, исключал установку жидкостной «печки». Зато под капотом спереди (мотор находился сзади) размещался небольшой автономный отопитель, получавший топливо из бака автомобиля. Это устройство считалось в народе просто верхом ненадежности, но я, отрулив «Запорожцем» около трех лет, сохранил о нем самые теплые воспоминания. Одно из них было курьезным. Эта штука отказалась включаться, и я подумал, что придется пережить все те мытарства, о которых рассказывали бывалые владельцы. Но этого не произошло: знакомый, тоже обладатель ЗАЗа, сумел активировать «печку» одним движением отвертки! Я тоже пытался вращать ее в том же месте и в том же направлении, совершая предстартовую регулировку, но мне, как выяснилось, не хватило смелости сделать еще половину оборота. В дальнейшем же она трудилась безотказно, а автономность агрегата позволяла греться в машине, не пуская двигатель. Правда, не очень долго, иначе можно было посадить аккумулятор, а также остаться без топлива, если в баке его оставалось не много.

Для чего нам сейчас знать об этом? Дело в том, что Шадринский автоагрегатный завод производит подобные приборы до сих пор, и они находят применение на вполне современных моделях. Более того, автономные отопители именитых зарубежных фирм работают абсолютно по тому же принципу и отличаются только качеством исполнения, ну и, разумеется, ценой. Но об этом – чуть позже, а пока поговорим о самых распространенных жидкостных отопителях салонов современных машин.

Все они работают по одному принципу: нагретая охлаждающая жидкость двигателя при включении системы обогрева поступает в дополнительный радиатор, расположенный в салоне за передней панелью, и нагретый воздух разносится вентилятором по «рукавам» в разные области салона. Иногда, если автомобиль большой, устанавливаются два вентилятора, а воздуховоды могут достигать области пятой двери на универсалах, минивэнах и внедорожниках.

Если вентилятор «печки» засвистел, это не всегда говорит о его критическом износе. Попробуйте найти его местоположение в салоне и снять, отвернув пару-тройку винтов, это не просто легко, а очень легко, даже на иномарке. Причиной постороннего звука наверняка окажется попавший на лопасти сухой листик или отклеившаяся полоска уплотнителя. Ремонт займет считанные минуты.

Охлаждающая жидкость после пуска холодного двигателя нагревается не мгновенно, поэтому для прогрева салона требуется время, особенно если салон большой, а мотор дизельный. Многие производители уже на конвейере оснащают свои модели предпусковыми подогревателями охлаждающей жидкости, а также автономными отопителями с таймерами. Тогда прогрев салона можно запрограммировать.

На отечественных УАЗах для ускорения прогрева салона применяется дополнительный электронасос, который отбирает жидкость из наиболее горячих мест двигателя и направляет ее в радиатор «печки». «Газелисты» устанавливают такой насос самостоятельно. Он эффективен, но до недавнего времени считался ненадежным – часто давал течь. К тому же шум от него почти дублировал шум двигателя, прогревающегося на повышенных оборотах.

Прогрелись? Поехали. Если вам кажется, что ваша машина из разряда «холодных», не верьте себе, а лучше внимательно прочитайте инструкцию, как правильно топить «печку». Возможно, вы просто совершаете ошибочные действия и направляете потоки воздуха не туда. Особенно опасно направлять горячий воздух на еще не разогретое ветровое стекло, от этого оно может треснуть. А еще не пытайтесь как-либо усовершенствовать «печку», например, вставляя в ее воздухозаборники подобия фильтров для защиты салона от пыли. Запотеете неминуемо! Любая система отопления и вентиляции просчитана конструкторами, и удачные ее коррективы – дело очень умелых рук.

Вздремнуть на обочине

Нужен ли автономный отопитель, имеет ли смысл его установка? Однозначно да, если вы часто путешествуете на автомобиле по собственной воле или казенной надобности. Кратко-временный отдых за рулем не вредил еще никому, а вот конденсат, образующийся на стеклах во время вашего сна, идет далеко не на пользу машине. Ведь эта влага, стекая внутрь панелей отделки, может попасть на электрические контакты и вызвать их окисление и, как следствие, отказ каких-либо приборов и систем. Так что спать лучше с вентиляцией. Но, приоткрыв окна в холодное время, вы быстро замерзнете, а в теплое – в салон будут проникать пыль, шум и кровососущие насекомые.

Небольшая печка-«автономка» решит проб-лемы и тепла, и вентиляции. Такие отопители называются воздушными, или, на водительском сленге, «фенами». Они могут получать топливо (бензин либо солярку) непосредственно из бака автомобиля или из небольшой отдельной емкости. Потребление горючего таким «феном» составляет около 200 г в час, за это же время двигатель, работая на холостом ходу, смолотит несколько литров. Расход энергии аккумулятора тоже невелик, за ночь потратится всего-то 1/20 часть емкости батареи. За мощностью «автономки» можно не гнаться: 1,5–2-киловаттный прибор легко натопит салон внедорожника или минивэна.

Устройство автономной «печки», аналогичной запорожской, таково. Электромагнитный насос подает топливо из бака на испаритель, коим служит, например, нагретая докрасна сетка из тугоплавкой проволоки. Перед испарителем установлена электрическая свеча накаливания, обеспечивающая розжиг (когда он произошел, свеча автоматически отключается). Небольшой вентилятор нагнетает к испарителю воздух, вентилятор покрупнее отводит тепло от корпуса камеры сгорания и подает его в систему отопления кабины. Камера сгорания выполнена из алюминия или сварена из нержавеющей стали.

«Автономка» запускается с дистанционного пульта, а ее работа контролируется электроникой, не допускающей перегрева, на некоторых устройствах присутствует даже звуковой сигнал, призванный в случае опасности разбудить спящего водителя. Стоимость приборов отечественного производства составляет 18 25 тыс. рублей, установка, в зависимости от длины дополнительной топливной магистрали, обойдется в 5–6 тыс. рублей. «Гранды» в этой области – отопители фирм Webasto и Eberspaecher – предлагаются за 40 тыс. рублей и более.