К предстоящему сезону холодов шинные компании подошли в полной готовности, представив на российском рынке разнообразные модели, способные справиться практически с любыми зимними сюрпризами. Расскажем о самых интересных

С каждым годом зима становится капризнее: промерзшее, но сухое покрытие то и дело сменяется густой снежной кашей, а ручьи на дороге превращаются в ледяную корку. Соответственно возрастают и требования к зимним шинам – от них ждут универсальных свойств, чтобы резина могла работать в различных погодных условиях, сохраняя высокую ходимость и безопасность.

Это нашло отражение даже во внешнем облике колес. Мы видим, как блоки протектора становятся монолитнее и плотнее, а шипы обретают сложную конфигурацию. Одновременно фрикционные и шипованные шины по своим свойствам приближаются друг к другу: первые все лучше ведут себя на льду, вторые же становятся дружелюбнее к асфальтовому покрытию и тише.

Пожалуй, самая ожидаемая новинка текущего сезона – шипованная шина Nokian Hakkapeliitta десятого поколения. Фактически компания выпустила три внешне очень схожие покрышки: легковую 10p (это специальная «десятка» для рынков России, Белоруссии и Казахстана), модификацию 10 SUV и «тихую» версию для электромобилей и гибридов 10 EV. Последняя отличается главным образом наличием внутреннего звуко и вибропоглощающего слоя Silent Drive. Как и у «9-й» модели здесь применяется двойная ошиповка, где в центральной зоне твердосплавные наконечники эффективнее работают на разгон и торможение, а в плечевой – на боковое сцепление. Теперь шипов больше на 16%, изменилась их посадка, нижние фланцы опираются на амортизирующую прокладку и более толстый базовый слой протектора. Центральная часть протектора стала шире и получила стреловидные направленные очертания. Для версии SUV характерны боковины с добавлением арамида и более прочный каркас.

Еще одна новая финская шина Nokian Nordman 8, равно как и версия 8 SUV, представляет собой доработанный вариант очень успешной в недавнем прош­лом шипованной шины Hakkapeliitta 8. Бренд Nordman технологически адаптирует некогда топовые модели и предлагает покупателям «почти премиум» по цене моделей из «второй линейки». В данном случае водители получают фирменный направленный рисунок протектора с широкой «скандинавской елочкой» в центре. Продолговатые блоки с зубчатыми «усилителями торможения» эффективно работают в глубоком снегу, им помогают разнонаправленные ламели с самоблокирующими элементами, которые повышают общую жесткость протектора. Шипы с многогранным сердечником опираются на амортизирующую подушку, а износостойкая резиновая смесь сохраняет цепкость на сильном морозе. В результате мы видим привлекательный вариант по соотношению качества и цены для большинства российских регионов.

Нешипованная шина Michelin X-Ice Snow дебютировала в прошлом году. Прежде всего французы хотели увеличить ходимость резины как минимум на сезон больше, чем у ряда конкурентов, одновременно сделав ее цепкой и безопасной в течение всего срока эксплуатации. Основной вклад в это внесла инновационная резиновая смесь Flex-Ice 2.0, где появились принципиально новые активные элементы – воздушные поры, которые образуют дополнительные миниатюрные сцепные кромки, цепляющиеся за лед или снег, при этом впитывающие и удаляющие скользкий микрослой воды. Также здесь используется максимально глубокая на всю толщину протектора ламелизация, где для большей плотности ламели сделали похожими на пологую синусоиду. Часть ламелей имеет переменную толщину, что позволяет в движении быстро выдавливать воду, словно из спринцовки, а также «защипывать» снежное покрытие для лучшего сцепления.

Японская компания Toyo по-прежнему делает особую ставку на нешипованную шину Observe GSi-6 с симметричным направленным дизайном протектора, которая у нас на испытаниях заслужила высокую оценку. В этой модели есть уже знакомые технологии применения абразивных элементов из скорлупы грецкого ореха и впитывающего влагу порошка из бамбукового угля, но разработчики добавили и новые полимеры, улучшающие эластичность и сцепление. Рисунок протектора отличается множеством канавок и ламелей самой разнообразной формы: от так называемого маятника до круговых спиралевидных кромок. При этом существенно возросла плотность протектора благодаря сдвоенным блокам и усиливающим элементам в канавках, а также новой конструкции волнообразных 3D-ламелей. Шина показывает хорошую разгонную и тормозную динамику, четкие отклики на руление, повышенное боковое сцепление.

Нешипованная шина Nitto SN3 Winter демонстрирует образец классической японской школы дизайна протектора. Симметричный рисунок со сплошным центральным ребром, разделенным зигзагообразной канавкой, отличается крупными раздельными блоками с зазубренными гранями. Это обеспечивает хорошее сцепление в глубоком снегу, чему способствуют и многочисленные разнонаправленные ламели. Высокие характеристики на льду обеспечивают технологии, известные нам по родственному бренду Toyo, – это измельченная скорлупа грецкого ореха и абсорбирующий воду порошок из бамбукового угля. Чтобы увеличить плотность протектора и тем самым улучшить управляемость и торможение, его блоки усилены распорками в каналах. Сами каналы выполнены достаточно широкими, а в плечевой зоне они еще расширяются наружу, ускоряя отведение воды. В целом получилась хорошая универсальная модель при умеренной стоимости.

Итальянский премиум-бренд Pirelli к зимнему сезону приготовил новинку – туринговую нешипованную шину Cinturato Winter 2, предназначенную для регионов с мягкой зимой и ухоженными дорогами. Симметричный направленный рисунок протектора выделяется очень широкой центральной зоной с плотно посаженными стреловидными блоками. Плечевая зона подчеркнуто скругленная, а новая резиновая смесь успешно противостоит износу. Все эти факторы указывают, что основными козырями шины стали отличная управляемость и разгонно-тормозные характеристики на промерзшем или мокром, но все же чистом асфальте. Впрочем, при заморозках и небольшом снегопаде эта резина не подведет. Интересно, что ее прямые ламели по мере износа превращаются в зигзагообразные, чтобы удерживать сцепление на должном уровне. Особое внимание инженеры уделили защите от аквапланирования, создав продвинутую систему каналов и канавок.

