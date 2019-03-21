Многие шины в этом обзоре имеют высокий индекс скорости, но вместе с тем заметно различаются по назначению и ездовым характеристикам. Попробуем разобраться, как сделать верный выбор

Когда речь заходит о высокоскоростных шинах, которые планируется устанавливать на быстроходные спорткары или мощные седаны, то высокий индекс скорости кажется нам вполне логичным: даже если мы не собираемся разгоняться до пресловутых 270–300 км/ч, характеристики и прочность шин должны соответствовать возможностям автомобиля. Но, казалось бы, зачем заявлять такие скоростные пределы для туринговых или городских покрышек, потенциальные покупатели которых далеки от гоночных амбиций?

Прежде всего, как гласит известное изречение, «они так делают, просто потому, что могут». То есть технологии создания резиновой смеси и каркаса шин продвинулись настолько, что изготовить быструю модель при умеренной себестоимости сегодня не так сложно. К тому же инженеров наверняка подталкивают в спину маркетологи: дескать, при прочих равных именно высокие скоростные характеристики могут стать неплохим конкурентным преимуществом и приманкой для клиентов.

Вот только всегда ли можно ставить знак равенства между высоким индексом скорости и удовольствием от азартной спортивной езды, не говоря уже о безопасности? Однозначно, нет. Подлинно спортивные шины способны сохранять отличные сцепные свойства при длительных механических и температурных нагрузках, не теряя точных реакций на руль и курсовую устойчивость. В то время как «просто быстрые» покрышки порой могут лишь… не разрушиться на высокой скорости в течение небольшого отрезка времени (и лучше при этом не отклоняться от прямой траектории). Так что рассматривать характеристики шины следует только в комплексе, обращая особое внимание на необходимые свойства. А мы вам в этом поможем.

Bridgestone Alenza 001

Назначение: Мощные скоростные кроссоверы и внедорожники.

Инновации и технические особенности: М-образные 3D-ламели на центральных ребрах препятствуют деформации при торможении. Резиновая смесь NanoPro-Tech снижает сопротивление качению и износ, одновременно повышая сцепление на мокрой и сухой дороге. Оптимизированное пятно контакта и скругленная плечевая зона придают устойчивость на прямых участках и в поворотах.

Преимущества: Низкое сопротивление качению. Хорошие тормозные характеристики. Надежное сцепление на мокрой и сухой дороге.

Типоразмеры: 215/65 R16 98H – 285/45 R22 110H (210–300 км/ч)*, 47 типоразмеров.

Bridgestone Potenza Adrenalin RE 003

Назначение: Мощные легковые автомобили со спортивным характером.

Инновации и технические особенности: Высокоскоростная (HP) модель премиум-класса. Сложный асимметричный рисунок протектора с центральной канавкой переменной толщины для ускоренного отвода воды. Соединенные блоки наружной плечевой зоны придают устойчивость в поворотах. Резиновая смесь с однородной структурой силики обеспечивает отличные сцепные качества и износоустойчивость.

Преимущества: Хорошая управляемость. Высокое сцепление на сухом асфальте. Улучшенные характеристики на мокрой поверхности.

Типоразмеры: 195/60 R15 88V – 245/35 R19 93W XL (240–270 км/ч), 32 типоразмера.

GT Radial SportActive

Назначение: Мощные скоростные легковые автомобили.

Инновации и технические особенности: Сверхвысокоскоростная (UHP) модель. Асимметричный протектор с тремя продольными ребрами обеспечивает хорошую разгонно-тормозную динамику. Плотная резиновая смесь препятствует быстрому истиранию протектора. Широкие водоотводящие каналы снижают риск аквапланирования.

Преимущества: Ценовая доступность в своем классе. Высокая износоустойчивость. Хорошее сцепление на сухой и мокрой поверхности в своем ценовом сегменте.

Типоразмеры: 195/45 R16 84V – 255/35 R19 96Y (240–300 км/ч), 37 типоразмеров.

GT Radial Champiro FE1

Назначение: Универсальная модель для легковых автомобилей компактного и семейного класса.

Инновации и технические особенности: Асимметричный насыщенный ламелями протектор с переменным шагом блоков для снижения резонанса. Резиновая смесь с низким сопротивлением качению хорошо противостоит истиранию. Оптимизированный профиль для тихого и комфортного передвижения. Высокий индекс скорости в крупных типоразмерах.

Преимущества: Ценовая доступность в своем классе. Высокая износоустойчивость. Топливная экономичность.

Типоразмеры: 175/65 R15 84H – 225/50 ZR17 101W (210–270 км/ч), 41 типоразмер.

Hankook Ventus S1 evo2

Назначение: Спорткары, мощные легковые автомобили со спортивным характером.

Инновации и технические особенности: Сверхвысокоскоростная (UHP) модель. Использование технологий гоночной серии DTM. Асимметричный протектор. Особая конструкция каркаса, стальной брекер, усилители жесткости боковин удерживают широкое пятно контакта в экстремальных режимах. Спиралевидные элементы внутри каналов для лучшего охлаждения резины.

Преимущества: Отличная управляемость на сухом и мокром асфальте. Хорошее сопротивление аквапланированию. Высокие тормозные характеристики на сухой и мокрой поверхности.

Типоразмеры: 205/55 R16 92V – 305/30 ZR20 103Y (240–300 км/ч), 120 типоразмеров.

Hankook Ventus Prime 3

Назначение: Универсальная шина для автомобилей компактного и семейного класса.

Инновации и технические особенности: Асимметричный протектор. Четыре широких продольных канала для борьбы с аквапланированием. Три плотных ребра улучшают управляемость и курсовую устойчивость. Индикаторы равномерного износа для контроля установки колес. Закругленные кромки канавок улучшают тормозные свойства. Сочетание бесшовного усиленного брекера с широким стальным брекером.

Преимущества: Отличная управляемость и торможение на сухом асфальте. Высокие характеристики на мокрой поверхности. Хороший ездовой и акустический комфорт.

Типоразмеры: 195/65 R15 91V – 225/45 R18 91V (210–270 км/ч)*, 22 типоразмера.

Michelin Primacy 4

Назначение: Универсальная премиум-шина для автомобилей от компактного до бизнес-класса.

Инновации и технические особенности: Высокоскоростная (HP) модель. Асимметричный рисунок протектора с канавками двух типов квадратного и трапециевидного сечения. Эластомеры нового поколения в составе резиновой смеси. Шина сохраняет хорошие сцепные свойства по мере износа. Высокая ходимость – в среднем на сезон больше конкурентов.

Преимущества: Превосходная управляемость и торможение на мокром асфальте. Отличные отклики на руль на сухой дороге. Низкий уровень шума.

Типоразмеры: 185/65 R15 88H – 255/45 R18 99Y (210–300 км/ч), 52 типоразмера.

Michelin Pilot Sport 4

Назначение: Cпорткары, особо мощные версии легковых автомобилей и скоростных SUV.

Инновации и технические особенности: Сверхвысокоскоростная (UHP) модель премиум-класса. Обновленная резиновая смесь с оптимизированным соотношением эластомеров и силики. Добавки в резиновую смесь, повышающие устойчивость к истиранию. Дополнительный слой в каркасе из арамидно-нейлоновых нитей сохраняет пятно контакта и сцепление при экстремальных перегрузках.

Преимущества: Превосходная управляемость и торможение на сухом асфальте. Высокое сопротивление аквапланированию. Отличные тормозные свойства на мокрой дороге.

Типоразмеры: 205/55 R16 91W – 325/30 R21 108Y (270–300 км/ч), 82 типоразмера.

Nitto NT421Q

Назначение: Мощные скоростные кроссоверы и внедорожники.

Инновации и технические особенности: Высокоскоростная (HP) модель. Асимметричный протектор с множеством разнонаправленных волнообразных ламелей обеспечивает надежное сцепление на мокром и сухом асфальте. Эластичная резиновая смесь сохраняет работоспособность при резких перепадах погоды. Широкие каналы и система канавок эффективно отводят воду и слякоть.

Преимущества: Большой температурный и погодный диапазон. Высокое сопротивление аквапланированию. Хорошая управляемость и курсовая устойчивость.

Типоразмеры: 215/60 R16 99V – 295/35 R21 107W (210–270 км/ч)*, 31 типоразмер.

Nitto NT555 G2

Назначение: Мощные легковые автомобили со спортивным характером, их тюнинговые версии.

Инновации и технические особенности: Сверхвысокоскоростная (UHP) модель. Симметричный направленный рисунок протектора с двойным центральным ребром обеспечивает хорошую разгонно-тормозную динамику и курсовую устойчивость. Крупные блоки придают протектору высокую плотность для лучшего сцепления и устойчивости.

Преимущества: Эффектный дизайн. Хорошее сцепление на мокром покрытии. Невысокий уровень шума.

Типоразмеры: 195/50 R15 82V – 265/40 R22 106Y (240–300 км/ч), 44 типоразмера.

Nokian Hakka Blue 2

Назначение: Легковые автомобили с хорошей управляемостью, их мощные версии.

Инновации и технические особенности: Система ламелей сложной формы отводит воду из-под блоков в широкие канавки протектора, повышая сцепление на мокром асфальте. Резиновая смесь с увеличенным температурным диапазоном хорошо держит на мокрой и сухой поверхности даже при резких перепадах погоды. Новый стальной брекер лучше противостоит порезам и проколам.

Преимущества: Низкий уровень шума. Прочность конструкции. Повышенное сопротивление аквапланированию. Бессрочная расширенная гарантия.

Типоразмеры: 185/55 R15 86V XL – 235/50 R17 100V XL (240–270 км/ч), 23 типоразмера.

Nokian Hakka Black 2

Назначение: Мощные скоростные легковые автомобили со спортивной управляемостью.

Инновации и технические особенности: Сверхвысокоскоростная (UHP) модель. Усиленная внутренняя плечевая зона. Многослойный протектор и резиновая смесь с расширенным температурным диапазоном для лучшего сцепления. Система отвода воды с помощью дополнительных глубоких канавок на центральных ребрах. Сохраняет пятно контакта даже при неблагоприятных дорожных и погодных условиях.

Преимущества: Низкий уровень шума. Отличная управляемость и курсовая устойчивость. Повышенное сцепление на мокрой дороге. Бессрочная расширенная гарантия.

Типоразмеры: 205/50 R17 93W XL – 245/35Z R21 96Y XL (270–300 км/ч), 40 типоразмеров.

Pirelli P Zero Sports Car / Luxury Sedan

Назначение: Спорткары, мощные легковые и SUV-автомобили со спортивным характером.

Инновации и технические особенности: Сверхвысокоскоростная (UHP) модель премиум-класса. Отдельные версии для люксовых седанов, спорткаров с акцентом на износостойкость либо устойчивость к нагрузкам и температуре. Особо жесткая резиновая смесь в бортовой зоне для точного отклика на руль. Сверхлегкие материалы снижают сопротивление качению. Плоский профиль протектора обеспечивает равномерный износ и плотный контакт с дорогой.

Преимущества: Отличная управляемость. Повышенное сцепление на мокром и сухом асфальте. Высокая устойчивость к перегрузкам.

Типоразмеры: 225/40 R18 92Y– 325/35 R23 111Y (300 км/ч), 106 типоразмеров.

Pirelli Scorpion Verde

Назначение: Мощные скоростные кроссоверы и внедорожники.

Инновации и технические особенности: Преобладание экологичных материалов и технологий. Низкое сопротивление качению, экономия топлива. Асимметричный протектор. Округлая плечевая зона способствует уверенному прохождению поворотов. Состав резины оптимизирован для движения по мокрой дороге. Особый шаг блоков протектора снижает резонанс и шум.

Преимущества: Хорошая управляемость на мокрой поверхности. Эффективное сопротивление аквапланированию. Низкий уровень шума в своем классе.

Типоразмеры: 215/65 R16 98V– 275/35 R22 104W (240 км/ч–270 км/ч), 43 типоразмера.

Toyo Proxes Sport / SUV

Назначение: Спорткары, мощные легковые автомобили и кроссоверы со спортивным характером.

Инновации и технические особенности: Сверхвысокоскоростная (UHP) модель премиум-класса. Асимметричный рисунок протектора с жестким центральным ребром, клиновидными поперечными канавками и большим количеством ламелей обеспечивает высокие разгонно-тормозные характеристики и устойчивость в поворотах. Новый состав резиновой смеси улучшает сцепление на мокрой и сухой дороге.

Преимущества: Отличное сцепление и управляемость на мокром асфальте. Низкое сопротивление качению. Хорошая тормозная динамика.

Типоразмеры: 205/40 ZR17 84W – 245/45 ZR20 103Y (270–300 км/ч), 81 типоразмер/ SUV: 275/55 R17 109V – 285/35 R22 106Y (240–300 км/ч), 34 типоразмера.

Toyo TRANPATH mpZ

Назначение: Широкая гамма легковых автомобилей от компактного до бизнес-класса.

Инновации и технические особенности: Асимметричный протектор с жестким внешним ребром обеспечивает хорошую управляемость и курсовую устойчивость. Резиновая смесь с обновленным эластомером для лучшей ходимости и сцепления на мокром покрытии. Конструкция боковин с высоко подвернутыми слоями. Плотный рисунок протектора для стабильности в поворотах и на прямой.

Преимущества: Повышенная износостойкость. Хорошее сцепление на сухой и мокрой поверхности. Усиленные боковины.

Типоразмеры: 165/65 R14 79H – 225/55 R18 98W (210–270 км/ч), 41 типоразмер.

Yokohama Advan Fleva V701

Назначение: Легковые автомобили с хорошей управляемостью, их мощные и тюнинговые версии.

Инновации и технические особенности: Высокоскоростная (HP) модель. Симметричный направленный рисунок протектора с широким сплошным ребром придает отличную разгонно-тормозную динамику и управляемость. Совокупность канавок разнообразной формы обеспечивает быстрый отвод воды. Специальный каркас для оптимального распределения давления.

Преимущества: Низкий уровень шума. Хорошая курсовая устойчивость. Высокое сцепление на мокром асфальте.

Типоразмеры: 195/50 R15 82V – 255/30R20 92W (240–270 км/ч), 34 типоразмера.

Yokohama BluEarth-A AE50

Назначение: Универсальная шина для автомобилей от компактного до бизнес-класса.

Инновации и технические особенности: Высокоскоростная (HP) модель. Асимметричный протектор с канавками в виде молний для лучшего отвода воды и сцепления. Экологичная резиновая смесь с применением нанотехнологий, двойной силики и апельсинового масла. Небольшой вес, уменьшение неподрессоренных масс. Аэродинамические выемки в плечевой зоне в виде мячей для гольфа.

Преимущества: Высокая износостойкость. Акустический и ездовой комфорт. Низкий расход топлива.

Типоразмеры: 185/60R14 86H – 225/40R18 92W (210–270 км/ч), 32 типоразмера.