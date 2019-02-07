Эти шины практически не встречаются в верхних строчках рейтингов и результатов тестов, но не увидишь их и среди явных аутсайдеров. Они, что называется, «просто хороший продукт» – достаточно надежный и безопасный, со своими достоинствами и недостатками

Начнем с того, что все официально сертифицированные шины, включая и откровенно бюджетные, прошли цикл необходимых испытаний, и раз уж их допустили на дороги общего пользования, можно считать, что при правильной эксплуатации они отвечают установленным требованиям безопасности. Так что гнаться исключительно за топовыми, а значит, и весьма недешевыми моделями не всегда оправданно. Порой имеет смысл присмотреться к шинам, занимающим средние позиции в рейтингах. Но здесь надо быть внимательными, потому что «середнячки» друг другу рознь.

Одни модели выделяются ровным балансом характеристик и занимают свое место в списках, поскольку почти все показатели у них неплохие: поведение на льду, снегу, мокром и сухом асфальте. Такие шины можно рекомендовать широкому кругу пользователей. Другие демонстрируют отличные результаты в одних дисциплинах и весьма посредственные в остальных, а их рейтинг является неким средним арифметическим результатом. Эти шины стоит выбирать по важным для себя характеристикам. Допустим, для вас актуально поведение на мокром и сухом асфальте в условиях короткой и теплой зимы, а редкий снег и гололед волнуют мало. Также в конкретных тестах стоит смотреть на состав конкурентов, потому что «середняки» в окружении сильных премиальных моделей явно им уступают.

Сегодня мы рассматриваем модели, которые нечасто удостаиваются внимания прессы, но интересны некоторыми техническими решениями, историей или даже рыночным позиционированием.

GT Radial Сhampiro WinterPro HP

Азиатский (хотя впору говорить «глобальный») гигант GT Radial играет в популярной бюджетной лиге, но видно, что амбиции производителя простираются дальше. Относительно свежая шина Champiro WinterPro HP предназначена для водителей, которые хоть и следят за кошельком, но не собираются зимой отказываться от азартной езды. Приличный индекс скорости от Н (210 км/ч) до V (240 км/ч) и широкий выбор типоразмеров от 16 до 19 дюймов позволяет рекомендовать модель для установки на быстрые легковые автомобили и кроссоверы.

Шину наделили асимметричным рисунком протектора с классическим распределением функций: наружная зона отвечает за сцепление на сухом асфальте и в поворотах, чему способствуют крупные плотные округлые блоки плечевой зоны, центральное ребро улучшает управляемость и курсовую устойчивость. Внутренняя часть протектора рассчитана на сцепление с заснеженной и мокрой дорогой. Три широких продольных канала и целая система канавок призваны быстро удалять воду из пятна контакта. В тестах шина показала отличные показатели на слякоти, где способна потягаться с некоторыми премиальными моделями. Также она очень устойчива в движении на водяной пленке, а вот на мокром асфальте следует быть весьма осторожными при торможении – это не сильная сторона покрышки. Несмотря на все атрибуты шины для «европейской» зимы, Champiro WinterPro HP уверенно чувствует себя на льду, неплохо справляется и со снегом. Достойно она ведет себя и на сухом асфальте, в придачу демонстрируя высокий акустический комфорт. Вот только если раньше бренд мог похвастаться лишь высокой ходимостью и топливной экономичностью, то в этой модели за заметное улучшение ходовых качеств пришлось расплатиться увеличенным расходом топлива.

Dunlop Winter Maxx 02

Бренд Dunlop одновременно принадлежит американской Goodyear Tire and Rubber Company и японской Sumitomo Rubber Industries, причем за зимнюю линейку обычно отвечают японцы. Два года назад компания представила зимние нешипованные шины с асимметричным рисунком Winter Maxx 02. Индекс указывает, что это модель второго поколения, внешне похожая на предшественницу, но отличающаяся несколько иной формой блоков, увеличенным на 17% количеством сцепных кромок и ламелей, которых на отдельных блоках насчитывается до семи рядов, и, главное, новой резиновой смесью Mega Nano Fit Rubber. За счет увеличенной эластичности резина лучше облегает микронеровности дороги и увеличивает сцепление с поверхностью. Другое важное свойство этой смеси – сохранение свойств в течение всего срока эксплуатации, препятствование старению благодаря более эффективной формуле смягчающего компонента резины.

Из-за большого количества агрессивных блоков шина смотрится типичной «снежной» моделью, но в сравнении с лидерами сегмента показывает не слишком впечатляющие результаты при разгоне, торможении и управляемости на снегу. Зато множество ламелей хорошо срабатывают на льду, обеспечивая отличную разгонную динамику. Однако будьте внимательны: тормозит покрышка на нем уже не столь быстро. На мокром и сухом асфальте шина демонстрирует неплохую устойчивость, но «изрезанный» мягкий протектор вынуждает быть осторожным в поворотах и при торможении. Словом, шина подойдет не слишком азартному водителю, который при этом хорошо чувствует автомобиль и осмотрительно прокладывает маршрут. А в целом модель находится на границе сегментов «премиум» и «второй линейки», причем ценой больше тяготеет к первому, а набором характеристик – ко второму.

KUMHO Wintercraft ICE WI31

Южнокорейская компания Kumho прочно заняла место в нише надежных крепких «середняков» и предлагает на российском рынке достаточно широкую зимнюю линейку легковых, внедорожных и коммерческих шин. Любопытным экземпляром мы бы назвали модель WinterCraft Ice Wi31, которая относится к не очень распространенному у нас сегменту шипуемых шин, – напомним, что изначально такие покрышки выпускаются без шипов, но имеют заранее предусмотренные посадочные гнезда для ошиповки. К нашему потребителю эта модель, как правило, приходит уже с шипами, правда, установленными не на заводе, а в партнерских фирмах. И приобретать ее стоит только в ошипованном виде, поскольку «беззубый» вариант годится лишь для теплых и малоснежных регионов, несмотря на обилие зубчатых кромок блоков и ламелей. Зато при ошиповке используются продвинутые шипы XT-Turbine 3D от финской компании Scason, которые располагаются в 20 рядов.

Рисунок протектора у модели направленный и подчеркнуто плотный – с широкой центральной зоной, образованной смыкающимися длинными блоками, что обещает хорошую управляемость и курсовую устойчивость. Собственно, так и получилось. Российские и западные испытатели, не сговариваясь, отмечают достойные характеристики шины на сухом асфальте. Хотя на льду модель проигрывает подавляющему числу конкурентов в своем сегменте, на заснеженной дороге покрышка чувствует себя чуть лучше, но также особо не блещет. В общем, данная модель пригодится в южных районах страны, где шипы и зимний рисунок больше нужны как страховка на случай резкого похолодания, на чистом же асфальте она не разочарует.

Matador MP 30 Sibir Ice 2

Словацкий бренд Matador с 2010 года полностью перешел под контроль немецкого концерна Continental и теперь закрывает бюджетный сегмент в его модельной гамме. Главной ударной силой в этой категории выступает шипованная шина с говорящим для нас именем MP 30 Sibir Ice 2. Знатоки скажут, что рисунок протектора «сибирского льда» практически копирует дизайн некогда популярной модели Nord Frost 5 бренда Gislaved, также входящего в немецкий концерн. И будут правы – это сознательная политика компании (как, впрочем, и многих других глобальных производителей), при которой технологии от успешных в недавнем прошлом «старших» моделей переходят в сегмент пониже. За счет этого экономятся средства и время на новые разработки, снижается себестоимость.

Симметричный направленный рисунок с двумя продольными ребрами в центре и широким каналом между ними призван успешно сопротивляться аквапланированию, бороться со слякотью и снежной кашей. Агрессивные блоки с множеством ламелей рассчитаны на уверенное продвижение по снегу. И все-таки назвать MP 30 Sibir Ice 2 копией удачного прообраза, увы, не получится. Вместо знаменитых «бриллиантовых» шипов здесь обычные круглые, есть изменения и в составе резиновой смеси. Так что в разгоне-торможении на льду шина уступает многим «одноклассникам», а своему прототипу и подавно, хотя отклики на руление при движении по ледяной поверхности в целом не критичны. На снегу модель ведет себя заметно лучше, но тоже не блещет динамикой. В городе на мокром и сухом асфальте шина показывает вполне адекватные и предсказуемые реакции, неплохо разгоняется и тормозит. Так что этот «сибиряк» не суровый таежник, а современный городской житель, который если и выбирается в мороз на загородную прогулку, то с долей осторожности.

Maxxis NP3 Arctic Trekker

Крупный азиатский бренд Maxxis старается предложить потребителю относительно недорогие шины с высокими характеристиками и уже успел завоевать американский и европейский рынки и даже заключить контракты на первичную комплектацию с несколькими известными автопроизводителями. В нашей стране особенно актуальной оказалась фирменная технология «Максисила», которая включает в себя устойчивый к порезам и проколам утолщенный слой протектора, усиленные боковины, дополнительные элементы каркаса. Название одной из основных зимних шипованных моделей NP3 Arctic Trekker, вероятно, должно вызывать доверие у россиян. Это же можно сказать и о внешности, которая перекликается с популярными скандинавскими образцами – классическая направленная «елочка» со сплошным центральным ребром, составленным из стреловидных блоков. Шипы здесь, кстати, финские – от авторитетной компании Turvanasta, они определенным образом расположены в 14 рядов в попытке найти оптимальный баланс между цепкостью и снижением шума. Резиновая смесь содержит фирменную мелкодисперсную силику FDSS, увеличивающую сцепление и ходимость.

На тестовых испытаниях модель NP3 Arctic Trekker в целом оправдала свое имя, вызвав хорошие отклики на руление и разгонно-тормозную динамику на льду, поведение на снегу тоже не разочаровало. Высокую оценку заслужили тормозные характеристики на мокром и сухом асфальте. Единственное серьезное нарекание шина получила за шумность, однако на фоне цены и общего впечатления это вполне простительно. Так что модель представляет собой довольно удачный вариант для ежедневных поездок в разных климатических зонах страны.

Nexen WinGuard Sport 2

Еще один южнокорейский бренд Nexen в прошлом сезоне вывел на рынок модель WinGuard Sport 2, и первой (да, пожалуй, и главной) наградой стал приз престижного конкурса промышленного дизайна iF Product Design Award 2018. К слову, протектор не отличается особой оригинальностью – это проверенный симметричный направленный рисунок со стреловидными блоками центральной зоны, но смотрится он довольно изящно. Внешне модель второго поколения кардинально отличается от предшественницы с асимметричным дизайном, и в этом есть свой резон – новый рисунок лучше отводит воду и слякоть. Разработчикам удалось увеличить число сцепных кромок на 17%, сохранив приемлемую жесткость протектора. Еще одна важная особенность – линейка типоразмеров с посадочным диаметром от 17 до 19 дюймов, а индекс скорости варьируется от V (240 км/ч) до W (270 км/ч). Этим производитель дает понять, что шина предназначена для мощных скоростных автомобилей бизнес- и представительского класса, а также недорогих спорткаров, которым эффектный дизайн только в плюс.

Блоки центральной и плечевой зоны разли­чаются по ширине и чередуются через ряд, чем достигается лучшее сцепление на снегу, снижается резонанс и шум при ударах о дорогу. Как и большинство скоростных зимних шин, WinGuard Sport 2 больше рассчитана на эксплуатацию в регионах с теплой зимой, где преобладает сухой и мокрый асфальт. Округлая плечевая зона, лишенная выраженных грунтозацепов, свидетельствует о том, что шина гораздо лучше чувствует себя в быстрых поворотах, чем в снегу и колее. По ездовым ­характеристикам покрышка заметно отстает от премиальных «коллег», но она и ощутимо дешевле.

Tigar Ice / Kormoran Stud 2

У концерна Michelin немало приемных «дочек», которые производят ему изрядное количество «близнецов» – одинаковых шин под разными брендами. Экономическое обоснование понятно: единые современные технологии в сочетании с удобной логистикой и производством в разных странах. К примеру, новая сербская шипованная шина Tigar Ice является копией польской Kormoran Stud 2, и оба этих бренда представлены на российском рынке (хотя есть еще три копии, которые тоже продаются под разными именами).

Симметричный направленный рисунок протектора строг и геометричен. Если данная линейка шин и относится к бюджетному сегменту, то внешне резина выглядит весьма презентабельно и отнюдь не дешево. К широкому центральному ребру мостиками примыкают блоки сложной формы, также соединенные между собой перемычками. Это обеспечивает необходимую плотность протектора при достаточно мягкой резиновой смеси: пользователи уже успели отметить хорошую в своем классе управляемость и курсовую устойчивость при невысоком (конечно, в рамках своего класса) уровне шума. Акустический комфорт поддерживается и особым расположением блоков с переменным шагом, снижающим резонанс. На зимней дороге сцепление обеспечивают многочисленные кромки, образованные как острыми краями блоков, так и длинными разнонаправленными ламелями. Подчеркнуто широкие каналы между блоками быстро удаляют воду и слякоть. Спокойное и предсказуемое поведение шины устроит большинство водителей в привычных городских поездках и на загородных трассах. У шины есть и почти неотличимый на вид нешипованный аналог Kormoran Snow, а также версия для внедорожников и кроссоверов Kormoran Stud SUV.

Sava Eskimo S3+

Словенский бренд Sava с 2004 года принадлежит компании Goodyear, что положительно сказалось на передаче высоких технологий и улучшении качества продукции. За холодный период у фирмы отвечает линейка с говорящим названием Eskimo, а довольно свежая модель Eskimo S3+ уже успела растолкать конкурентов и, согласно теме нашего обзора, оказаться где-то посередине среди близких по характеристикам шин.

Классический симметричный направленный рисунок протектора выглядит необычно из за блоков центральной зоны, напоминающих множество пар расправленных крылышек. Схожую крыловидную форму имеют и блоки плечевой зоны. Такое расположение элементов образовали изогнутые наклонные канавки, которые призваны удалять воду, слякоть и снег из пятна контакта. На каждом блоке расположено три ряда зигзагообразных ламелей, которые вместе с краями блоков образуют большое число сцепных кромок. Такие грунтозацепы рассчитаны на хорошую проходимость в снегу, что и подтвердил ряд тестовых испытаний. Именно в снежных дисциплинах – разгоне, торможении, управляемости – шина показала свои лучшие характеристики. Неплохо для бюджетной модели ведет она себя и на льду. А вот устойчивость к аквапланированию и поведение на мокром асфальте, хоть и вполне в пределах безопасных норм, но хуже, чем можно было ожидать от такого «дождевого» рисунка протектора. Чуть лучше оказались повадки на сухом асфальте. В целом же шина показала себя положительно, особенно если учитывать, что конкурентами в тестах были и премиальные модели. А по сочетанию «цена-качество» в своем сегменте она представляет собой довольно интересное предложение на рынке, причем в разных климатических регионах.

Vredestein Arctrac

Голландский бренд Vredestein формально входит в премиум-сегмент даже после покупки индийским гигантом Apollo, и если его шины демонстрируют на испытаниях «средние» результаты, то лишь на фоне очень сильных конкурентов. Зимняя шипованная шина Arctrac – далеко не новичок на нашем рынке, но до сих пор имеет неплохие характеристики. Симметричный направленный рисунок выполнен в традициях «старой школы» – с множеством отдельно расположенных небольших блоков, вдобавок изрезанных ламелями в пику современным «мостикам» и «перемычкам», внедряемым для большей плотности. Такое решение обычно дает хорошие сцепные свойства на снегу и льду, но заставляет шину «гулять» на асфальте. Однако в данном случае испытания продемонстрировали практически обратный результат: модель отлично проявила себя на твердой поверхности, в частности, при торможении и маневрировании на мокром асфальте. Очень хорошие показатели и на сухой дороге. В обеих дисциплинах Arctrac обошла даже некоторые фрикционные шины от именитых брендов. А вот в традиционно зимних упражнениях у модели приемлемые, но откровенно невыразительные результаты – она пропустила вперед даже отдельные премиальные нешипованные шины. Видно, что голландцы знают толк именно в асфальте и умеют делать высокоэффективные резиновые смеси с отличным сцеплением на твердой поверхности, – этот баланс сохранился и в зимней линейке, несмотря на шипы и «зубастый» протектор. По сумме характеристик перед нами снова «средний» результат, однако Arctrac – определенно хороший вариант для крупных городов, где регулярно чистят асфальт, и теплых регионов, если учитывать умеренную стоимость покрышки.