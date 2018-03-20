"Летние шины 2018. Выбор есть!"

Минувшие летний и зимний сезоны показали, что, несмотря на некоторый спад, шинный рынок продолжает развиваться, производители регулярно презентуют новые модели, причем в разных потребительских и ценовых сегментах

Высокоскоростные шины премиум-класса все так же активно продвигаются производителями и охотно приобретаются клиентами, поскольку рынок люксовых моделей автомобилей по-прежнему довольно устойчив, да и владельцы не самого дорогого транспорта тоже готовы раскошелиться на премиум-бренд ради безопасности и ожидаемых высоких ходовых характеристик топовых шин.

Вместе с тем большая часть потребителей, особенно среднего класса, научились считать деньги и старательно подбирают оптимальный для себя вариант среди моделей среднего ценового диапазона или «почти премиальных» брендов, которые предлагают модели с характеристиками, не столь далекими от премиальных.

Многие бюджетные бренды заметно подняли планку качества и теперь вместо моделей из категории «чтобы доехать» выпускают шины, пусть и не приближающиеся к топовым, но отвечающие всем основным требованиям безопасности и получающие все необходимые сертификаты. Теперь покупатели уже не выбирают наугад самую навороченную либо, наоборот, дешевую модель, а придирчиво изучают характеристики, применимые к конкретным условиям вождения и личным пристрастиям водителя. Да и в шинных тестах людей все чаще интересует не общий балл, а результаты в конкретных упражнениях.

В общем количестве шин неуклонно растет доля внедорожных моделей, причем во всех ценовых сегментах. А их свойства меняются вместе с автопарком. По мере того как на дорогах асфальтовые кроссоверы, которые, по сути, используются как большие универсалы, вытесняют автомобили повышенной проходимости, среди внедорожных шин начинают преобладать модели с формулой «80% (а то и 90–100%) асфальта», то есть мало подходящие для передвижения вне дорог с твердым покрытием. И рынок чутко реагирует на это, что заметно и в данном обзоре. В любом случае выбор есть, а предложение порой превышает спрос, что выгодно для рядового потребителя.

1. НОВИНКА: Bridgestone Alenza 001

НАЗНАЧЕНИЕ: Мощные скоростные кроссоверы и внедорожники.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: М-образные 3D-ламели на центральных ребрах препятствуют деформации при торможении. Резиновая смесь NanoPro-Tech снижает сопротивление качению и износ, одновременно повышая сцепление на мокрой и сухой дороге. Оптимизированное пятно контакта и скругленная плечевая зона придают устойчивость на прямых участках и в поворотах.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Низкое сопротивление качению. Хорошие тормозные характеристики. Надежное сцепление на мокрой и сухой дороге.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 215/65 R16 98H – 285/45 R22 110H (210–270 км/ч), 50 типоразмеров.

2. НОВИНКА: Bridgestone Dueler A/T 001

НАЗНАЧЕНИЕ: Внедорожники и пикапы повышенной проходимости.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Формула «50% асфальта – 50% бездорожья». Блоки центральной зоны повышенной плотности придают устойчивость на твердом покрытии. Агрессивная плечевая зона обеспечивает проходимость в грязи и колее. Эластичная резиновая смесь хорошо работает на мокром покрытии.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Хорошая управляемость и курсовая устойчивость на асфальте. Достойная проходимость на среднем бездорожье. Пониженный уровень шума в своем классе.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 195/80 R15 96S – 285/60 R18 116T (170–190 км/ч)*, 23 типоразмера.

3. НОВИНКА: Bridgestone Ecopia EP 300

НАЗНАЧЕНИЕ: Универсальная модель для легковых автомобилей компактного и семейного классов.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Модель из «экологичной» линейки компании. Плотный асимметричный рисунок протектора и резиновая смесь NanoPro-Tech снижают сопротивление качению, уменьшают расход топлива и вредные выбросы в атмосферу. Скошенные края блоков предотвращают их деформацию при торможении. Оптимизированное пятно контакта снижает износ протектора.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Высокая износоустойчивость. Экологически чистые компоненты. Сбалансированные характеристики на мокрой и сухой дороге.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 215/50 R17 94V – 245/45 R18 96V (240 км/ч)*, 6 типоразмеров.

4. НОВИНКА: Firestone Destination LE-02

НАЗНАЧЕНИЕ: Широкая гамма кроссоверов и внедорожников.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Симметричный ненаправленный протектор. Предназначена преимущественно для асфальта и твердых грунтовых дорог. Округлая плечевая зона с крупными плотными блоками обеспечивает устойчивость в поворотах. Диагональные насечки в центральной части протектора препятствуют неравномерному износу.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Высокая износоустойчивость. Хорошие характеристики на мокром покрытии. Пониженный уровень шума.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 215/70 R16 100H – 235/55 R18 XL 104H (210 км/ч), 8 типоразмеров.

5. GT Radial SportActive

НАЗНАЧЕНИЕ: Мощные скоростные легковые автомобили.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Сверхвысокоскоростная (UHP) модель. Асимметричный протектор с тремя продольными ребрами обеспечивает хорошую разгонно-тормозную динамику. Плотная резиновая смесь препятствует быстрому истиранию протектора. Широкие водоотводящие каналы снижают риск аквапланирования.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Ценовая доступность в своем классе. Высокая износоустойчивость. Хорошее сцепление на сухой и мокрой поверхности в своем сегменте.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 195/45 R16 84V – 255/35 R19 XL 96Y (240–300 км/ч), 38 типоразмеров.

6. GT Radial Champiro FE1

НАЗНАЧЕНИЕ: Универсальная модель для легковых автомобилей компактного и семейного классов.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Асимметричный насыщенный ламелями протектор с переменным шагом блоков для снижения резонанса. Резиновая смесь с низким сопротивлением качению хорошо противостоит истиранию. Оптимизированный профиль для тихого и комфортного передвижения. Высокий индекс скорости в крупных типоразмерах.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Ценовая доступность в своем классе. Высокая износоустойчивость. Хорошая топливная экономичность.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 175/65 R15 84H – 225/55 R17 XL 101W (210–270 км/ч), 40 типоразмеров.

7. Nitto NT421Q

НАЗНАЧЕНИЕ: Мощные скоростные кроссоверы и внедорожники.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Высокоскоростная (UHP) модель премиум-класса. Асимметричный протектор с множеством разнонаправленных волнообразных ламелей обеспечивает надежное сцепление на мокром и сухом асфальте. Эластичная резиновая смесь сохраняет работоспособность при резких перепадах погоды. Широкие каналы и система канавок эффективно отводят воду.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Новый уровень комфорта и высоких характеристик на мокрой и сухой дороге. Отлично подойдет для городской эксплуатации и шоссе.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 215/60 R16 99V – 295/35 R21 107W (210–270 км/ч)*, 30 типоразмеров.

8. Nitto NT555 G2

НАЗНАЧЕНИЕ: Мощные легковые автомобили со спортивным характером, их тюнинговые версии.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Сверхвысокоскоростная (UHP) модель. Симметричный направленный рисунок протектора с двойным центральным ребром обеспечивает хорошую разгонно-тормозную динамику и курсовую устойчивость. Крупные блоки придают протектору высокую плотность для лучшего сцепления и устойчивости.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Эффектный дизайн. Отличное сцепление на мокром и сухом покрытии. Невысокий уровень шума.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 195/50 R15 82V – 265/40 R22 106Y (240–300 км/ч), 44 типоразмера.

9. Nokian Hakka Blue 2 SUV

НАЗНАЧЕНИЕ: Мощные скоростные кроссоверы и внедорожники.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Система ламелей сложной формы отводит воду в широкие канавки протектора, повышая сцепление на мокром асфальте. Резиновая смесь с расширенным температурным диапазоном удерживает на сухой и особенно мокрой поверхности даже при резких перепадах погоды. Удалители камней в канавках. Арамидные волокна в боковинах.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Низкий уровень шума. Высокая прочность протектора и боковин. Повышенное сопротивление аквапланированию. Бессрочная расширенная гарантия.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 185/55R15 86 V XL – 235/50R17 100 V XL (240–270 км/ч)*, 23 типоразмера.

10. Nokian Hakka Black 2 / Hakka Black 2 SUV

НАЗНАЧЕНИЕ: Мощные скоростные легковые и SUV автомобили со спортивной управляемостью.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Сверхвысокоскоростная (UHP) модель. Усиленная внутренняя плечевая зона. Многослойный протектор и резиновая смесь с расширенным температурным диапазоном для лучшего сцепления. Система отвода воды с помощью дополнительных глубоких канавок на центральных ребрах. Арамидные волокна в боковинах SUV-модели.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Низкий уровень шума. Отличная управляемость и курсовая устойчивость. Повышенное сцепление на мокрой дороге. Бессрочная расширенная гарантия.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 205/50 R17 93W XL – 245/35 ZR21 96Y XL (270 300 км/ч) 40 типоразмеров,

SUV 235/65 R17 108V XL – 275/50 R22 115V XL (240–300 км/ч)* 29 типоразмеров.

11. Pirelli P Zero Sports Car / Luxury Saloon

НАЗНАЧЕНИЕ: Спорткары, мощные легковые и SUV автомобили со спортивным характером.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Сверхвысокоскоростная (UHP) модель премиум-класса. Отдельные версии для люксовых седанов и спорткаров. Особо жесткая резиновая смесь в бортовой зоне для точного отклика на руль. Сверхлегкие материалы снижают неподрессоренные массы и сопротивление качению. Плоский профиль протектора обеспечивает равномерный износ и плотный контакт с дорогой.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Отличная управляемость. Повышенное сцепление на мокром и сухом асфальте. Высокая устойчивость к перегрузкам.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 225/40 R18 92Y XL – 315/30 ZR21 105Y XL (240–300 км/ч), 33 легковых типоразмера.

12. Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico

НАЗНАЧЕНИЕ: Мощные скоростные кроссоверы и внедорожники.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Высокоскоростная (HP) модель. Асимметричный протектор. Предназначена для дорог с твердым покрытием. Широкое сплошное центральное ребро для обеспечения разгонно-тормозной динамики и курсовой устойчивости. Зигзагообразные блоки центральной зоны для уверенного сцепления и торможения. Плотная плечевая зона придает устойчивость в поворотах.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Эффектный дизайн. Хорошее сцепление на сухом и мокром асфальте. Точная управляемость.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 235/60 R17 – 265/40 R22 (210–300 км/ч)*, 9 типоразмеров.

13. Pirelli Cinturato P7

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили среднего класса.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Первая модель компании с экологичной концепцией Green Performance. Плотно посаженные компактные центральные блоки и жесткая плечевая зона для улучшенной управляемости и устойчивости в поворотах. Оптимизированное распределение давления в пятне контакта для равномерного износа протектора. Четыре продольные канавки существенно отодвигают порог аквапланирования.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Плавность хода и комфорт. Низкий уровень шума. Повышенная ходимость.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 205/55 R16 - 245/40 R19 (210-300 км/ч), 40 типоразмеров.

14. Pirelli Scorpion Verde All Season

НАЗНАЧЕНИЕ: Мощные скоростные кроссоверы и внедорожники.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Расширенный температурный диапазон (кроме зимы), маркировка M+S. Преобладание экологичных материалов и технологий. Асимметричный протектор. Округлая плечевая зона способствует уверенному прохождению поворотов. Высокая насыщенность разнонаправленными ламелями обеспечивает хорошее сцепление на различных поверхностях.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Хорошая управляемость на мокрой поверхности. Эффективное сопротивление аквапланированию. Низкий уровень шума в своем классе.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 215/65 R16 98H – 285/40 R22 110Y XL (210–300 км/ч), 27 типоразмеров.

15 Toyo Proxes Sport

НАЗНАЧЕНИЕ: Спорткары, мощные легковые автомобили со спортивным характером.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Сверхвысокоскоростная (UHP) модель премиум-класса. Асимметричный рисунок протектора с жестким центральным ребром, клиновидными поперечными канавками и большим количеством ламелей обеспечивает высокие разгонно-тормозные характеристики и устойчивость в поворотах. Новый состав резиновой смеси улучшает сцепление на мокрой и сухой дороге.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Отличное сцепление и управляемость на мокром асфальте. Низкое сопротивление качению. Хорошая тормозная динамика.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 215/55Z R17 98 Y XL – 265/30Z R20 94 Y XL (300 км/ч), 44 типоразмера.

16. НОВИНКА: Toyo TRANPATH mpZ

НАЗНАЧЕНИЕ: Широкая гамма легковых автомобилей – от компактных до бизнес-класса.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Асимметричный протектор с жестким внешним ребром обеспечивает хорошую управляемость и курсовую устойчивость. Резиновая смесь с обновленным эластомером для лучшей ходимости и сцепления на мокром покрытии. Конструкция боковин с высоко подвернутыми слоями. Плотный рисунок протектора для стабильности в поворотах и на прямой.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Повышенная износостойкость. Хорошее сцепление на сухой и мокрой поверхности. Комфортная, современная шина с усиленной боковиной.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 165/70 R14 81H – 225/45 R18 95W (210–270 км/ч), 41 типоразмер.

17. Vredestein Ultrac Satin

НАЗНАЧЕНИЕ: Мощные легковые автомобили со спортивным характером.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Сверхвысокоскоростная (UHP) модель. Асимметричный дизайн протектора с оптимизированным пятном контакта. Резиновая смесь с высокодисперсной силикой для улучшенного сцепления на мокром асфальте. Z-образные поперечные канавки на ребрах протектора обеспечивают повышенное сцепление на мокрой и сухой поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Низкое сопротивление качению. Отличное сцепление на мокрой поверхности. Высокий комфорт.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 205/60 ZR16 XL 96W – 235/45 ZR 20 XL 100W (240–300 км/ч)*, 68 типоразмеров.

18. Vredestein Ultrac Vorti R

НАЗНАЧЕНИЕ: Спорткары, мощные легковые автомобили со спортивным характером.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Сверхвысокоскоростная (UHP) модель. Имеются отдельные типоразмеры для передней и задней оси. Оптимизированный состав резиновой смеси с сочетанием особых сортов резины и полимеров для лучшего сцепления. Улучшенная форма профиля обеспечивает оптимальное распределение массы в пятне контакта.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Эффектный дизайн от Джуджаро. Отличное сцепление на мокром и сухом асфальте. Высокие характеристики управляемости и устойчивости в поворотах.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 235/35 ZR19 XL 91Y – 305/25 ZR21 XL 98Y (300 км/ч), 14 типоразмеров.