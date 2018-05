С каждым годом погода становится капризнее – теплой весной может неожиданно пойти снег, а осень никак не поделит с зимой последние месяцы календаря. В эти сезоны эксплуатация летней резины все больше похожа на лотерею – вдруг вместо сухого асфальта под колесами окажутся снег и гололед. И все же на официальном рынке можно найти летние шины, которые не боятся погодных сюрпризов, потому что изначально задумывались как всесезонные

В России термин «всесезонные шины» официально практически не используют, чтобы не вводить покупателей в опасное заблуждение: ни один производитель не пообещает вам одинаково надежное сцепление в регионах, где в течение года столбик термометра может пересечь 30-градусную отметку в обоих направлениях. Считается, что есть зимние шины с маркировкой M+S и значком 3PMSF (горная вершина с тремя пиками и снежинка внутри нее) и «все остальные», читай – летние. Но и здесь нестыковок хватает: заветным значком 3PMSF сейчас помечают как шины для суровой зимы, так и для теплой европейской, встречается он и на некоторых «всесезонках». Словом, без углубленного штудирования характеристик шины перед покупкой пока не обойтись.

Под «всесезонностью» производители понимают разные свойства шин – от возможности пережить внезапные заморозки до круглогодичной эксплуатации. Маркировка тоже разнообразна: AS (All Season), AW (All Weather), M+S (Mud+Snow) и т.д. Объединяют же всесезонные модели несколько характеристик. Прежде всего это резиновая смесь с расширенным температурным диапазоном, которая являет собой набор компромиссов: в жару она, в сравнении с летней резиной, быстрее теряет плотность и больше изнашивается, а ниже нулевой отметки заметно дубеет, ощутимо проигрывая зимней смеси. Рисунок протектора содержит больше отдельных блоков, ламелей и сцепных кромок, чем у летних шин, но меньше, чем у зимних моделей, к тому же плечевая зона здесь чаще сглажена и не имеет грунтозацепов, которые выручили бы в глубоком снегу. Это значит, что плотности протектора порой может не хватить для прохождения скоростных виражей, а сцепные свойства способны подвести на зимнем покрытии.

Собственно, поэтому в нашей стране классические легковые «всесезонки» не пользуются особым успехом ни у покупателей, ни и у официальных продавцов – чаще они встречаются у «серых» дилеров. Однако и на «белом» рынке появляются любопытные летние модели, которые в той или иной мере обладают всесезонными свойствами. Они достаточно разные по характеристикам и позиционированию, и потому у читателей есть шанс найти шину, которая их заинтересует.

Похоже, становится традицией при описании очередной резины от Nitto добавлять, что это «пожалуй, самая красивая шина в обзоре». И модель NeoGen не исключение. Протектор имеет асимметричный дизайн с широкой центральной зоной, выложенной из длинных косых блоков причудливой формы с поперечными ламелями. Широкие и массивные блоки наружной плечевой зоны обещают хорошую боковую поддержку в поворотах. И, внимание, особо плотная плечевая зона с внутренней стороны способна снизить износ даже при отрицательном развале колес вкупе с заниженной посадкой автомобиля, то есть в одном из популярных вариантов экстремального японского тюнинга. Так что эффектная внешность здесь не побочный продукт инжиниринга, а вполне конкретная цель.

У нас Nitto NeoGen позиционируется как быстрая и комфортная шина, не боящаяся мокрых дорог, а на родине и в заокеанских каталогах проходит в сегменте UHP All Season, то есть «сверхвысокоскоростная всесезонная». И тут надо разъяснить важные моменты. Да, эта шина действительно быстрая и даже азартная, но не спортивная, так что атаковать виражи в предельных режимах на ней не советуем. То же относится к резким разгонам, торможениям «в пол» и боковым скольжениям – резина позволяет делать перечисленное эффективно и безопасно, но за это придется заплатить усиленным истиранием довольно мягкой смеси.

Что касается всесезонности, то западные пользователи успели в отзывах пожаловаться на плохое сцепление в снегу. Но мы-то не такие наивные и знаем, на какой резине следует ездить в холодный сезон. Для нас важно, что при неожиданных заморозках эта шина не станет беспомощно шлифовать дорогу и позволит без особых проблем переждать похолодание весной либо спокойно добраться до шиномонтажа осенью.

Модель Cooper CS4 Touring представляет собой типичный американский образец добротной и надежной всесезонной шины. У нее симметричный ненаправленный рисунок протектора с двумя центральными ребрами и тремя широкими продольными каналами. Дизайн отличается большим количеством сцепных кромок, образованных канавками между блоками, и множеством разнообразных ламелей различной формы и направленности. Важно, что американцы придают особое значение ходимости шин, и ненаправленный рисунок позволяет из сезона в сезон переставлять их местами, добиваясь равномерного износа. Также большое внимание разработчики уделили соотношению эластичности и износостойкости резиновой смеси, сохранив при этом приемлемое сцепление при температурах немного ниже нулевой отметки.

Слово Touring в названии появилось не случайно – модель действительно хорошо подходит для интенсивной эксплуатации, длительных пробегов, не боится плохого асфальта, твердых грунтовых дорог, заморозков и первого снега. За свою десятилетнюю историю шина успела собрать множество положительных отзывов по обе стороны океана и до сих пор остается одной из самых популярных моделей в своем классе. В нашей стране ее особенно ценят в северных регионах с прохладным летом и неустойчивой погодой, также она подойдет для круглогодичного использования в теплых южных краях. Соотношение цены и качества тоже весьма привлекательное. Но не надо забывать, что перед нами не специализированная летняя шина, поэтому не стоит увлекаться скоростью и резкими маневрами.

Модель Michelin CrossClimate+ можно назвать классической всесезонной шиной (как и указано в ряде западных каталогов) со всеми необходимыми атрибутами вроде значков M+S и даже 3PMSF, но у нас французские шинники придумали для нее отдельный сегмент «Лето+» – что-то вроде летней резины, не боящейся внезапно выпавшего снега. Производитель обещает беспроблемное передвижение при температуре до -5 градусов.

Рисунок протектора представляет собой квинтэссенцию V-образного стреловидного дизайна: он состоит из тонких блоков, берущих начало в плечевой зоне и сходящихся в центре; каждый блок разрезан длинной продольной ламелью. Стреловидные линии блоков выполнены не плавными, а ломаными – с тремя секторами-изгибами, образующими сцепные кромки под разными углами к вектору движения. В центре протектора ламели имеют зигзагообразное поперечное сечение для плотности блоков, а в плечевой зоне расширяются к основанию, чтобы лучше отводить воду.

Проведенные испытания показали, что, несмотря на многообещающую маркировку, у шины преимущественно летние повадки. Она хорошо проявила себя на сухом и влажном асфальте, но не блистала на снегу. Вместе с тем модель выиграла ряд тестов среди «одноклассников» не за счет отдельных выдающихся качеств, а благодаря сбалансированности свойств (чем мишленовские шины традиционно сильны), то есть оптимальному подбору компромиссных характеристик. Она пригодится для местности с капризной переменчивой погодой, а в регионах, где температура редко падает ниже нуля, с рядом оговорок подойдет и для круглогодичного применения.

Единственная шина, не скрывающая у нас свою сущность, – это Goodyear Vector 4Seasons Gen-2, где всесезонность прописана как в самом названии, так и в отдельном разделе официального каталога. Также присутствует маркировка M+S и 3PMSF. Идеологически эту модель можно назвать ближайшим конкурентом рассмотренной выше французской шины, поскольку в тестовых испытаниях их позиции постоянно оказываются рядом. Есть и заметное внешнее сходство: здесь тоже использован V-образный стреловидный рисунок, только тонкие блоки имеют дугообразные очертания, они изрезаны поперечными каналами и ламелями, а по центру протектор разделен тонким продольным каналом.

В состав резиновой смеси добавлены пластификаторы, позволяющие существенно дольше сохранять эластичность при падении температуры, чем летняя резина. Чтобы протектор при этом не терял плотности, стенки ламелей сделаны взаимопроникающими, как у «взрослых» зимних шин. Каркас обеспечивает сравнительно плоское пятно контакта. За счет всего перечисленного у шины достаточно низкое в классе сопротивление качению и, соответственно, хорошая топливная экономичность.

Несмотря на сходство с мишленовской шиной, у «Вектора» есть свои особенности, способные повлиять на выбор покупателей. Модель несколько проигрывает французам в теплую погоду на сухом асфальте, особенно в торможении и управляемости, но заметно лучше ведет себя при падении температуры – на снегу и в слякоти, как, впрочем, и на любой водяной пленке. Так что эта шина пригодится в районах с прохладным летом и частыми колебаниями температуры. Стиль вождения при этом должен отличаться умеренностью и аккуратностью.

Nexen N7000 (а также ее оптимизированная модификация Plus) несет на боковине значок M+S, да и всем своим внешним видом демонстрирует, что перед нами модель, которая работает не только на сухом асфальте. Рисунок протектора выполнен в классическом стиле для всесезонных и дождевых шин: симметричный направленный дизайн со сплошным ребром в середине, наклонными блоками в центре, плотной плечевой зоной, а также четырьмя широкими продольными каналами, что должно обеспечить достойный баланс между управляемостью, курсовой устойчивостью и хорошим сцеплением на сухой и мокрой дороге. Множество сцепных кромок у блоков и многочисленных ламелей, расположенных под различными углами, обычно провоцирует усиленный гул при ударах о дорогу, но здесь конструкторы позаботились о снижение вибрации за счет оптимального расположения блоков и их скругленных краев.

Обычно подобный рисунок характерен для неприхотливых «рабочих лошадок», и тем интереснее, что шина заявлена как UHP-модель, – многие модификации имеют индекс скорости W (270 км/ч), а некоторые и вовсе способны разгоняться до 300 км/ч. Впрочем, здесь эти цифры больше указывают на запас прочности, чем на какую-либо спортивность. Удивляет и широкий диапазон типоразмеров с посадочным диаметром от 15 до 24 дюймов. В целом перед нами достойная универсальная модель, которая хорошо ведет себя на асфальте и твердом грунтовом покрытии, не боится резких перепадов температур и обладает неплохим в классе комфортом. Однако на лидерство в своем сегменте она не претендует.

В зарубежных каталогах шина Maxxis Victra MA-Z4S заявлена как высокоскоростная всесезонная, а в российском варианте, конечно же, как летняя. И действительно, шина выглядит как быстрая модель для сухого асфальта – направленный симметричный дизайн с широким сплошным центральным ребром, плотная плечевая зона. Это обещает отличную курсовую устойчивость, адекватные отклики на руление и достойную разгонно-тормозную динамику. Блоки с переменным шагом и особый дизайн канавок призваны бороться с резонансом при ударах протектора о дорогу. Словом, перед нами эффектная на вид летная резина с якобы спортивными амбициями. Однако значок M+S на боковине намекает на способность шины работать в широком диапазоне температур.

Истина, как обычно, где-то посередине. Некоторые пользователи потерпели фиаско, рискнув на любительском гоночном треке, другие завязли в снежной ловушке, и все же немало положительных отзывов оставили автовладельцы, использовавшие шину строго по назначению – в теплое время года, на дорогах с твердым покрытием, в умеренно азартной манере. Все-таки эту модель стоит относить к летней резине, которая не боится похолодания. Она станет удачной недорогой заменой шин «спорт+комфорт» для бюджетных автомобилей или подержанных машин классом выше.

Примечательно, что в тестовых испытаниях западные эксперты сравнивали шину именно с летними моделями, где она оказалась в «почетной» середине, что можно считать неплохим результатом. Модель выпускается в широком диапазоне типоразмеров от 14 до 24 дюймов, где наибольший размер 305/35 R24 формально подошел бы даже иным суперкарам, если бы не скромные скоростные характеристики.