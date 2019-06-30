Что общего между жаркой Малайзией и холодной русской зимой? Какая шина не только отлично управляется, но и необычайно эффектно выглядит? И для чего резину «бомбят» электронами? Вот такую интригу приготовила нам японская компания Toyo, пригласив в далекую азиатскую страну

Международный автодром Сепанг, расположенный недалеко от столицы Малайзии, в этот день гудел, разбуженный не моторами болидов Formula 1, а многочисленной пестрой толпой журналистов и шинных дилеров, которых пригласили на презентацию новой шины Toyo Proxes TR1. Если быть точным, премьера шины состоялась еще в прошлом году на Essen Motor Show 2018, но теперь она удостоилась отдельного масштабного мероприятия со специально подготовленной трассой, высокими гостями, длинноногими (по местным меркам) моделями и ведущей с гламурными манерами и пронзительным голосом.

Президент и генеральный директор малайзийского подразделения Toyо Тан Сонг Чай с трибуны обрисовал положение новой шины в линейке компании и ее целевую аудиторию: по его словам, модель заинтересует любителей активного вождения и высоких японских технологий, она относится к «среднеспортивному» сегменту (то есть чуть комфортнее и спокойнее стремительной Toyo Proxes Sport) и отлично подходит как японским, так и «всем прочим» автомобилям от компактного до бизнес-класса. После положенных речей и технической презентации настал кульминационный момент, когда высокие чины одновременно нажали символические кнопки на пьедестале – и из него медленно поднялась виновница торжества…

От перестановки слагаемых сумма… меняется

В реальности она даже эффектнее, чем на фотографиях. И этот момент – ключевой. Многие автовладельцы, дилеры и СМИ (в том числе наше) называли предшественницу, модель Proxes T1R, одной из самых красивых летних шин: стремительные стреловидные линии направленного симметричного рисунка особенно пришлись по душе любителям тюнинга и модернизации, для которых нестандартно броский дизайн не менее важен, чем ходовые качества. При этом T1R, обладая выраженным характером, была, что называется, шиной для ценителей: она действительно отлично управлялась и тормозила, но с определенными нюансами, которые вызывали либо восторг истинных поклонников, либо непонимание сторонников иного стиля езды. Поэтому перед разработчиками Toyo Proxes TR1 стояла задача сделать шину более понятной и универсальной, сохранив азартную, «вкусную» управляемость, улучшив поведение на мокрой дороге и, конечно, создав новый яркий дизайн. О преемственности двух моделей свидетельствует буквенно-цифровой индекс TR1, оставшийся практически прежним, где лишь последние два знака поменялись местами.

Внешность новинки существенно изменилась. Дизайн остался направленным, но из симметричного превратился в выраженный асимметричный с «полустреловидными» элементами на внутренней зоне протектора. Внешнее плечо подчеркнуто плотное и жесткое, продольное ребро рядом с ним исполосовано сцепными и отводящими воду канавками, которые складываются в броский рисунок. Получилось красиво, недаром шину вначале презентовали именно на одной из крупнейших выставок тюнинга. Хотя все же жаль харизму уходящей предшественницы, но это, как говорится, дело вкуса…

То в жар, то в холод

«Да, парень, ты точно не азиат», – насмешливо бросил мне инструктор, когда я попросил убавить леденящий поток из работающего на полную мощность кондиционера в недрах BMW M3. Струи холода в любом закрытом пространстве – это буквально национальная идея и, если хотите, признак гостеприимства в жарком и влажном климате Малайзии. Местные жители привыкли, а европейские гости все, как один, дружно хлюпали носами.

На первых виражах «формульной» трассы немного осторожничаю, прислушиваясь к поведению незнакомой резины. Вот здесь машину, по идее, должно понести наружу… Но нет, Toyo Proxes TR1 буквально вцепились в покрытие, а подвеска помогла прописать траекторию как по циркулю. Постепенно прибавляю среднюю скорость, с лица инструктора сходит ирония, но шины по-прежнему держат и даже не спешат издавать характерный визг. «Ну что, оценил сцепление? Здорово, правда?», – в голосе испытателя просыпаются гордость и восторг. Действительно, сочетание сцепных свойств и комфорта получилось оптимальным – нет характерных «гоночных» вибраций и тряски, при этом управляемость и устойчивость заслуживают особой похвалы. И в ежедневных поездках шина будет более чем уместной, и на любительских трек-днях не спасует.

Стандартная «змейка» и затем «двойная переставка» на мокром покрытии за рулем Honda Civic получились… скучными – в хорошем смысле этого слова. И в самом деле, ни тебе противного визга резины, ни особых усилий, чтобы заправить автомобиль в вираж, – «просквозил» себе спокойно и в конце без проблем затормозил «в пол». Притом что я держал скорость на 8–10 км/ч выше рекомендованной. Улучшенные свойства на мокром асфальте наряду с заметно сниженным сопротивлением качению среди ключевых изменений в сравнении с предыдущей моделью, которая свои лучшие характеристики демонстрировала на сухом покрытии.

Первые впечатления показали, что новая шина получилась удачной, и лично от себя могу рекомендовать ее всем любителям азартной, но безопасной езды. Подробное описание ходовых свойств и конструкции Toyo Proxes TR1 мы дадим к началу следующего летнего сезона, когда шина официально выйдет на российский рынок.

Стахановскими темпами

Малайзия входит в число крупнейших производителей натурального каучука. А еще здесь высокая культура производства, поскольку страна, по азиатским меркам, считается весьма богатой природными ресурсами, у нее солидный политический вес, и люди ощущают себя не «дешевой рабочей силой», а уважаемыми специалистами. Поэтому неудивительно, что именно здесь расположен один из самых современных заводов компании под названием Toyo Tyre Malaysia Sdn Bdh, где стандарты производства и качества столь же строги, как и на главном предприятии в японском Сендае (как, впрочем, и на всех остальных заводах Toyo).

Малайзийский завод довольно молод и необычайно динамичен. Он был основан летом 2011-го, менее чем через год началось строительство, а первая шина была выпущена 10 апреля 2013-го. Еще же год спустя, в середине мая 2014-го, на заводе изготовили… первый миллион покрышек. Территория предприятия занимает 600 тыс. м², на нем работает около тысячи сотрудников.

Почти четыре часа по скоростным магистралям и спокойным провинциальным дорогам, 300 км пути на север от Куала-Лумпура – и нашу небольшую делегацию встречает энергичный президент и управляющий директор предприятия Майк Тох. После полуофициальной части в присутствии руководства завода и подробной презентации отправляемся в производственные помещения.

Мистер Майк (как он сам просит себя называть) явно из тех руководителей, которые болеют за свое дело. Ему даже трудно спокойно стоять рядом, когда сотрудники предприятия рассказывают про очередной технологический процесс. Вот и сейчас инженер объясняет суть фирменной технологии пре-вулканизации обрезиненного корда ERB (Electron Radiation Beam): в специальной большой камере корд подвергается воздействию излучения почти как в микроволновой печи. «Ну не совсем как в микроволновке, – не выдерживает мистер Майк. – Электронз пыщ-пыщ», – жестикулирует он, словно разбрызгивая пальцами воду. Из его эмоционального пояснения становится ясно, что резина «бомбардируется» потоком электронов и под их воздействием становится более плотной и эластичной. Уже потом, в процессе вулканизации всей шины, частицы пре-вулканизированного корда не норовят проникнуть в соседний, контактирующий с накачанным воздухом, внутренний гермослой (inner liner), а значит, этот слой можно сделать тоньше, тем самым снизив вес шины.

Обстановка на предприятии, несмотря на строгую дисциплину, по-европейски демократична. Я уже привык, что во многих азиатских компаниях приближение высокого начальства сопровождается поклонами чуть ли не в пояс, не говоря о том, что у сотрудников начинают мелко дрожать колени. Но на малайзийском заводе ясно ощущаешь, что директор здесь – «старший товарищ» (в привычном нам понимании) и его действительно уважают без намеков на показное усердие.

Компактно и эффективно

Очень важная запатентованная и особо охраняемая технология (убираем фотоаппараты) называется A.T.O.М. (Advanced Tyre Operations Module), которая, кроме малазийского завода, применяется также на трех предприятиях в Японии, Китае и США. Полностью автоматический процесс дал возможность объединить ряд операций и примерно втрое сократить производственные площади за счет меньшего количества оборудования и места для хранения и транспортировки заготовок. Затраты по времени на производство одной шины при этом в пять раз меньше обычных.

Но экономия здесь, как говорится, сопутствующий бонус. Конечным потребителям, думаю, важнее, что структура шины получается качественно иной, чем у большей части стандартной продукции. Возьмем, к примеру, создание протекторного слоя. Обычно на барабан наматывается один слой резины (доставленный в виде заготовки), края которого соединяются поперечным стыком, и этот шов, пусть совсем незначительно, но отличается по однородности от общего слоя, что может вносить едва заметный дисбаланс. По технологии A.T.O.М. протекторный слой виток за витком наматывается в виде тонкой ленты, выходящей прямо из экструдера, и сырая резина схватывается в почти однородную массу без поперечных стыков. Данный процесс используется при создании примерно 45% шин Toyo, и качество этих моделей заметно даже на шиномонтаже – обычно для них требуется в три-четыре раза меньше балансировочных грузиков.

Автоматизация и отсутствие «лишних» процессов позволили сделать производственную линию очень гибкой. Настолько, что экономически оправданно выпускать даже особые мелкосерийные заказы – загрузил специальную программу в компьютер, и система готова к выпуску новой шины.

Вот в глаза бросился знакомый протектор, поблескивающий россыпью шипов. Да это же зимняя Toyo Ice-Freezer, недавно вышедшая на российский рынок! «Действительно, эта партия скоро уедет в Россию, – подтвердил мистер Майк. – Наша малайзийская продукция составляет 40% от всех шин Toyo и Nitto, продающихся в вашей стране, а из этого количества примерно треть приходится на долю зимних моделей». Ошиповка происходит здесь же шипами от финских партнеров на современных станках с лазерным «прицелом». Из почти 5 млн выпускаемых в год шин на экспорт с завода уходит 80%, из них 30% отправляется в Северную Америку, 40% – в Европу, еще по 15% поставляется в страны Юго-Восточной Азии и… Японию. Да, привередливые японцы считают, что качество малайзийских шин ничуть не отличается от «родных», тем более что 15% процентов продукции предприятия идет на заводскую комплектацию автопроизводителям, основную часть которых составляют японские бренды.

За качеством следят самые опытные сотрудники, способные хоть с помощью приборов, хоть «на глаз» выявить мельчайшие дефекты, которые, впрочем, встречаются крайне редко. Технологии завода позволяют выпускать настолько однородную продукцию, что шины одной модели и типоразмера, как мне удалось подсмотреть на экране дисплея, различаются по весу буквально на 1–2 (реже 4) грамма, что не всегда получается даже у производителей пирожных и конфет. А каждый рабочий еженедельно проходит часовой тренинг по различной тематике – от безопасности до освоения новых технологий. Однако обучение нередко выходит за рамки завода: предприятие поддерживает студентов и даже подростков из неблагополучных семей.

Словом, выражение «сделано в Малайзии» сегодня означает действительно высокое качество, особенно если продукция находится под неусыпным контролем представителей японского офиса. А уж контролировать они умеют…