Небольшие развозные грузовички, фургоны и микроавтобусы, кажется, снуют без остановок, и километры их пробега превращаются в прибыль владельцев. А значит, найдется работа и шинникам, которые должны предложить для коммерческих перевозок надежную и выносливую резину

В прошлых выпусках мы уже отмечали, что шины для легкогрузового транспорта имеют ряд особенностей, которые делают их непохожими на легковые и внедорожные шины близких типоразмеров. Напомним, что высокий центр тяжести, повышенная нагрузка и напряженный график предъявляют свои требования к конструкции покрышек: их снабжают многослойным стальным брекером, усиленными боковинами, прочной резиновой смесью. При создании рисунка протектора учитывается специфика движения – постоянные разгоны и торможение с грузом, потребность в повышенном боковом сцеплении даже при неагрессивном прохождении поворотов. Поэтому нередко коммерческие шины наделяют симметричным ненаправленным рисунком с выраженными продольными ребрами, которые и обеспечивают должные характеристики.

Особое внимание уделяется ходимости шины и ее сопротивлению истиранию. Здесь дело не только в экономии и стремлении владельца транспорта как можно реже менять резину, но и в экологии, поскольку весь этот многочисленный автопарк интенсивно выбрасывает в воздух взвесь из вредной резиновой микрокрошки. Здесь разработчики (впрочем, как и во всех шинных сегментах) стараются уменьшить сам выброс пыли, а также применяют менее вредные для здоровья составы – в частности, заменяя высокоароматичные масла на экологичные природные.

Кроме того, большое внимание уделяется работе над уменьшением сопротивления качению за счет оптимизации пятна контакта, постоянно дорабатываются рисунок протектора и состав резиновой смеси. Как результат, снижаются потребление топлива и выброс продуктов его сгорания в атмосферу, а выигрывают и автовладелец, и горожане.

Компания Nokian и в коммерческом сегменте традиционно обыгрывает тему «шины для суровых условий», сочетая прочность и хай-тек, в модели Hakka C2 это проявляется особенно заметно. В центральной части расположено четыре сплошных продольных ребра, хотя точнее будет назвать их «парой сдвоенных», поскольку в сечении каждый парный элемент смотрится как единая деталь. Чтобы при боковых нагрузках ребра сохраняли жесткость, со стороны широкой центральной канавки они усилены треугольными «подпорками», конструкция плечевых блоков тоже рассчитана на противостояние чрезмерному смещению при транспортировке тяжелых грузов.

Боковины содержат арамидные волокна (те самые, что применяются в производстве бронежилетов), а специальная резиновая смесь позволяет бортам плотнее прилегать к ободу и снижать вибрации. В протекторе используется фирменная резина Aqua Grip C, которая сочетает высокую износостойкость с хорошим сцеплением на мокрой поверхности. Бороться с аквапланированием помогают три широких и два узких (между парными ребрами) продольных канала. Фирменный традиционный индикатор износа в виде стирающихся цифр дополнен такими же «каплями», наглядно показывающими уменьшение сопротивления аквапланированию по мере истирания резины. В конструкции Hakka C2 используется три слоя стального брекера, где по краям брекерного пакета расположены резиновые прокладки, препятствующие интенсивному смещению.

Шина отлично сбалансирована и показывает ровные характеристики на сухом и мокром асфальте. Она определенно заинтересует пользователей, которым необходимы не только хорошие ходовые свойства, но и повышенная надежность.

Азиатский бренд GT Radial постепенно завоевывает авторитет по всему миру и в данный момент делает ставку на большой ассортимент и невысокую цену при достойном качестве. Вот и в коммерческом сегменте только в России он предлагает сразу восемь моделей, из которых одна – зимняя. Специализированная летняя шина (подходящая под критерии этого обзора) формально тоже одна – Maxmiler Pro, но в действительности остальные шесть «всесезонок» из-за особенностей нашего климата тоже можно считать летней резиной. Так что у клиентов есть широкий выбор в зависимости от нюансов техники и эксплуатации.

Что касается модели Maxmiler Pro, то уже внешне она производит самое благоприятное впечатление – сугубо «коммерческий» дизайн выглядит аккуратным и даже не лишен толики изящества. Блоки, из которых выложены два центральных ребра, имеют волнистые контуры и отдаленно схожи с перевернутой буквой Z, что сразу навевает ассоциации (но не аналогии) с известным итальянским брендом. Плечевая зона одновременно плотная и цепкая. С аквапланированием призваны бороться три широких продольных ребра. Конструкция усилена стальным кордом и толстыми боковинами.

В эксплуатации шина показала себя добросовестной «рабочей лошадкой». Иногда встречаются нарекания на повышенный шум при большой скорости на трассе, но в городском темпе он не слишком докучает. Судя по отзывам, некоторые российские пользователи порой задействуют эти шины даже зимой и не жалуются на ходовые качества. Но ради вашей безопасности мы так поступать не рекомендуем, тем более что у бренда есть предложение и для холодного сезона.

Дебютировавшая в прошлом году коммерческая шина Goodyear EfficientGrip Cargo, как и ее однофамильцы из легковой премиальной линейки, создавалась по «зеленым» экологическим стандартам. Внешне модель очень напоминает свою предшественницу Cargo Marathon – все тот же симметричный ненаправленный рисунок протектора с двумя центральными ребрами, даже форма и расположение канавок и ламелей весьма схожи. Тем не менее новый протектор смотрится чуть более плотным и гладким – канавки стали заметно тоньше, а в плечевой зоне добавилось по тонкому сплошному ребру. Но основные детали не видимы глазу: шина обрела новый внутренний амортизирующий слой, который дополнительно эффективно отводит тепло, что в комплексе позволило снизить сопротивление качению на 18%. Инженеры основательно поработали с резиновой смесью, уделив внимание силике, это улучшило баланс между ходимостью и сцеплением, особенно на мокрой поверхности.

В тестах покрышка ожидаемо получила самые высокие баллы за экологичность, включая сопротивление качению, уровень шума и топливную экономичность. Отличные результаты она показала в торможении и боковой устойчивости на мокрой поверхности. Сопротивление аквапланированию признано вполне достойным, однако в дождь не следует энергично давить на педаль «газа», как и активно работать рулем. На сухом асфальте шина ведет себя уверенно и предсказуемо в различных режимах, выделяется легкими и понятными реакциями на руление и довольно быстро тормозит. В совокупности EfficientGrip Cargo представляет собой весьма привлекательный вариант для коммерческих перевозок.

Признаться, мы не собирались уделять внимание малоизвестным в нашей стране индийским шинам Apollo, которые к тому же официально не представлены на рынке и ввозятся «серыми» дилерами. Но итоги испытаний западными коллегами модели Altrust удивили настолько, что было решено рассказать об этой шине, что называется, для «общего развития».

Компания Apollo Tyres достаточно известна в Азии, а европейцы начали присматриваться к ней после покупки индийцами голландского премиального бренда Vredestein в комплекте с технологиями. Коммерческую модель Altrust фирма представила два года назад на выставке в Эссене. Внешне шина выглядит совершенно типично и даже заурядно для своего сегмента: симметричный ненаправленный дизайн, два сплошных ребра в центре. Но в различных тестах эта довольно недорогая модель неожиданно потеснила коллег от премиальных брендов, разделив с ними верхушку пьедестала. Она показала высокие результаты на мокром асфальте – в частности, в управляемости, боковой устойчивости и сопротивлении аквапланированию. На сухой поверхности Altrust проявила отличные тормозные характеристики и весьма хорошие в других «сухих» дисциплинах, продемонстрировав при этом низкий уровень шума и сопротивления качению.

Инженерам удалось найти оптимальный состав резиновой смеси и улучшить ее сцепные свойства. Правда, за это пришлось заплатить некоторым увеличением износа, но при невысокой цене шины это не столь существенно. Одновременно был проработан каркас, что дало возможность наилучшим образом распределить давление в пятне контакта. В целом перед нами очень интересная модель, хотя ее перспективы на нашем рынке пока туманны.

Летняя шина для легких грузовиков и микроавтобусов Bridgestone RD613 Steel уже самим названием указывает на прочную конструкцию со стальным двухслойным брекером. Помимо увеличения надежности при перевозке грузов это позволило оптимизировать пятно контакта и добиться стабильности протектора при прямолинейном движении и в поворотах.

Рисунок протектора достаточно сложен. Центральные ребра выложены из небольших «пирамидок», соприкасающихся основаниями, и потому три широких центральных канала получили зигзаго-образную форму. Добавьте сюда четыре узкие продольные канавки, разделяющие блоки, плюс по две короткие ламели на каждый блок и длинные ламели в плечевой зоне – и получится изрядное количество сцепных кромок. Они эффективно работают в режиме «разгон-торможение», а также при боковом ускорении, в том числе на мокрой дороге. Такой подход помог распределить массу в точке контакта и снизить сопротивление качению, а заодно улучшить топливную экономичность. Резиновая смесь с добавлением силики, в свою очередь, помогает сохранять сцепление на сухом и мокром асфальте при хорошей ходимости.

Шина получила хорошие отзывы от пользователей, которые отмечают ее надежность и износостойкость, а также достаточную комфортность модели (как в плавности хода, так и в низком уровне шума). Несмотря на обилие сцепных кромок, шина больше оценивается как «асфальтовая» и не слишком подходящая для проселочных дорог, особенно на размокшей грунтовке. В целом ее можно считать удачным вариантом и для пассажирских перевозок, и для транспортировки грузов.

Тайваньский бренд Maxxis успел завоевать авторитет по обе стороны океана в разных сегментах, включая автоспорт и шины для квадроциклов. В нашей стране он предлагает одну летнюю (фактически всесезонную) коммерческую модель Bravo UE-168 (N), в которой применяется фирменная технология «Максисила». Она представляет собой комплексный подход, существенно увеличивающий прочность шины. Значительная толщина протектора даже у дна канавок снижает риск прокола мелкими острыми предметами. К двухслойному стальному корду добавлен усиливающий бесшовный нейлоновый слой. Прочность боковин обеспечивается утолщенным слоем резинотехнической смеси и особым каркасом с двумя слоями полиэфира.

Рисунок протектора выделяется сплошными волнообразными продольными ребрами и такой же изогнутой внутренней частью плечевой зоны. Ламели на ребрах повторяют их форму, что делает их самоблокирующимися при нагрузках и тем самым увеличивает жесткость протектора. Таким образом разработчикам удалось получить необходимое количество сцепных кромок, работающих в разных направлениях. Широкие продольные каналы не дают автомобилю терять контакт с дорогой на водяной пленке, а сглаженный протектор и продуманный каркас помогают снизить сопротивление качению, что заметно сказывается на топливной экономичности.

Шина заслужила множество положительных отзывов водителей. Ожидаемо выделяется ее высокая прочность и выносливость. Также отмечены достойные разгонно-тормозные характеристики и управляемость. Низкий уровень шума сочетается с приемлемой плавностью. Учитывая невысокий уровень цен и фирменную гарантию, эту модель можно назвать привлекательным вариантом в своем классе.