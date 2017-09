Рынок мощных автомобилей класса SUV постоянно растет, появляются новые игроки с громким именем и хорошей спортивной родословной, в числе которых Bentley, Lamborghini, Maserati, Jaguar… Говорят, не за горами и концепт от Ferrari. По скоростным и динамическим характеристикам практически не отстает от них также «большая немецкая тройка». Разумеется, этому классу автомобилей нужны особые шины – под стать имиджу, конструкции и ездовым повадкам машин

В отличие от UHP-шин для легковых автомобилей аналогичные модели для класса SUV, пожалуй, требуют даже большей работы инженерной мысли, поскольку здесь приходится учитывать конструктивные особенности внедорожников и кроссоверов: значительную массу, высокий центр тяжести, характеристики привода и нюансы эксплуатации. При этом никуда не уходят требования к скоростным моделям: резиновая смесь должна сохранять сцепление при значительном нагреве и экстремальных перегрузках, а каркас шины в этих условиях – уберегать от деформации и разрушений.

Еще следует учитывать, что далеко не все владельцы кроссоверов считают уместным экстремально низкий профиль шины, но при этом надо сохранить стабильность протектора относительно обода. В любом случае обладателям быстроходных SUV ради высокой скорости приходится чем-то жертвовать, в частности способностью уверенно передвигаться вне асфальта, ведь чтобы повысить жесткость и плотность протектора, надо делать блоки более крупными, ребра – сплошными, снижать количество канавок и ламелей, а соответственно, и сцепных кромок. Поэтому сверхвысокоскоростные шины могут оказаться бесполезными даже на раскисшей грунтовке. Это – неизбежная плата за скорость, точную управляемость и азартную езду.

Насколько целесообразно приобретать внедорожник, чтобы никогда не покидать твердое покрытие, оставим это на совести самих владельцев. Главное, что стабильный спрос на UHP-шины для SUV существует и конструкторам удалось решить поставленные перед ними задачи. А что у них получилось, рассмотрим на конкретных примерах в сегодняшнем обзоре.

В линейке итальянского концерна Pirelli шины с логотипом P Zero считаются вершиной конструкторской мысли, сочетающей совершенство технологий и качество материалов. Новинка текущего года для SUV внешне практически полностью повторяет легковую модель, о которой мы рассказывали весной. Линейка P Zero на данный момент состоит из 11 шин, имеющих индивидуальные характеристики, позволяющие подобрать шину точно под тип автомобиля и особенности вождения. У нас речь пойдет о модификации, рисунок протектора которой практически повторяет легковую шину P Zero Sports Car. Она отличается мощными блоками наружной плечевой зоны, плотными центральными ребрами и резиновой смесью, ориентированной в большей степени на высокое сцепление и быстрый прогрев, чем на традиционно востребованные износостойкость и широкий температурный диапазон. В то же время разработчики отдают себе отчет, что владельцы кроссоверов больше заинтересованы в комфортном, пусть и очень быстром передвижении, нежели в гоночных повадках, поэтому в шине использованы технологии, делающие повседневную эксплуатацию удобной и беспроблемной. Прежде всего это технология RunFlat, позволяющая продолжать движение при проколе шины. Правда, ездовые повадки и отклики на руль из-за толстых боковин становятся чуть менее точными, что непростительно для спортивного автомобиля, но вполне допустимо для большого автодорожника. Вместо этого шина может комплектоваться внутренним герметизирующим слоем Seal Inside: вязкая масса моментально затягивает небольшие проколы и почти не влияет на ездовые ощущения. Также применяется слой фирменного звукопоглощающего материала PNCS на внутренней стороне протектора, который значительно снижает уровень шума в салоне. Шина побывала в ряде тестов от европейских автомобильных организаций и СМИ и получила ожидаемо высокие оценки.

UHP-шины для SUV всегда отличались высокой ценой, поэтому постоянно существует спрос на бюджетные варианты. На этом поле традиционно играет крупный азиатский концерн GT Radial. Модель Champiro HPY SUV наделена асимметричным рисунком протектора с мощным сплошным центральным ребром. Четыре широких продольных канала и система канавок внутренней зоны призваны бороться с аквапланированием, а плотная плечевая зона должна обеспечить хорошую устойчивость в поворотах. В составе резиновой смеси разработчики попытались соблюсти баланс между цепкостью и износостойкостью, хотя раньше они чаще уделяли внимание лишь второму свойству. Сложилась любопытная ситуация, когда отзывы пользователей существенно отличаются от оценок экспертов. В повседневной езде шина показывает достаточно неплохие результаты, и автовладельцы называют ее относительно тихой, мягкой, устойчивой и адекватно реагирующей на руление. Мнение испытателей, сформированное на тестовых полигонах, куда строже: шина почти всегда находится внизу списка, отмечается ее посредственное поведение на мокрой поверхности при вполне достойном на сухом треке, при этом подчеркивается ее неплохая износостойкость и не особо высокий уровень шума. Такое несоответствие, вероятно, можно объяснить тем, что пользователи эксплуатируют шину в повседневном режиме, тогда как испытатели пытаются извлечь из нее максимум. Отсюда вывод: если вы не собираетесь выжимать из автомобиля все возможные характеристики и примерно соблюдаете правила дорожного движения, возможно, данная модель окажется для вас вполне достаточной без необходимости тратить деньги на дорогие альтернативы.

Финская компания Nokian Tyres в сегменте SUV позиционирует себя как производитель особо прочных шин для сложных условий. Модель Hakka Black SUV, несмотря на одинаковое наименование с топовой легковой UHP-шиной Hakka Black, внешне заметно от последней отличается. У нее больше сцепных кромок как в плечевой зоне, так и на трех центральных реб-рах. Так называемые перьевые поперечные канавки пересекают три ребра, они отводят воду в главные водоотводящие каналы и снижают риск аквапланирования. Вдобавок фирменные, сужающиеся к краям плечевой зоны канавки Trumpet Grooves как бы разгоняют воду, усиливая ее отвод из пятна контакта. Отличается и резиновая смесь: здесь используется специально разработанный для этой модели состав Black Coral Silica, молекулярная структура которого действительно напоминает коралл. Эта резина отличается высокой прочностью, она способна поддерживать сцепление в широком диапазоне температур и при этом сохранять жесткость протектора даже на очень высокой скорости. Понятие «прочность» здесь ключевое – в состав резиновой смеси боковины добавлены арамидные волокна, те самые, которые используются в производстве бронежилетов. Это повышает устойчивость шины к ударам и порезам, увеличивает срок ее службы. В наших тестах модель действительно очень хорошо проявила себя в быстрых связках поворотов, но, чтобы оценить все ее преимущества, требуется достойное шасси. Как показала практика, лучше всего шина проявляет себя не просто на мощных внедорожниках, но на автомобилях с подлинно спортивным характером. Тогда машина действительно становится послушной, а точное управление способно подарить острые ощущения. Для других случаев советуем выбрать тоже очень быструю, но более универсальную шину Hakka Blue SUV, которая к тому же выиграла немало тестов среди «одноклассников».

Модель Proxes T1 Sport SUV является самой быстрой среди внедорожных шин японской компании Toyo. Ее асимметричный дизайн выглядит весьма внушительно: мощная внешняя плечевая зона, широкие центральные ребра, крупные водоотводящие каналы. Двойное сплошное ребро в центре призвано увеличить устойчивость на высокой скорости и одновременно добиться быстрых откликов на руление. Правда, оно применяется только в типоразмерах с шириной протектора от 285 мм – в шинах поуже ребро одинарное. Массивная внешняя часть покрышки помогает удерживать тяжелый автомобиль в быстрых поворотах, а также обеспечивает сцепление с твердой поверхностью на прямых участках. Жесткие внутренние продольные ребра отвечают за повышенную прочность, эффективные разгонно-тормозные характеристики и снижение неравномерного износа. На первый взгляд конструкторы позаботились о быстром удалении воды из пятна контакта – чего стоят прямые широкие каналы, особенно на внутренней стороне протектора! Однако тестовые испытания показали, что на мокрой дороге шина не готова проявить все свои достоинства; гораздо лучше она себя ведет на сухом асфальте, при этом демонстрируя низкое сопротивление качению. На самом деле способности шины превышают водительское мастерство большинства автовладельцев, поэтому модель подойдет для очень широкого круга обладателей внедорожников и кроссоверов, особенно если учитывать внушительный диапазон типоразмеров – от 17 до 23 дюймов. Шина действительно может ездить быстро и азартно, но она требует определенного мастерства водителя и не дает расслабиться на высокой скорости, а дождливые регионы, пожалуй, не ее стихия. Словом, модель для истинных ценителей.

Разработчики японской компании Nitto знают толк в эффектном дизайне. Вот и модель NT420S определенно самая красивая в нашем обзоре, да и в своем сегменте, наверное, тоже. Фигурные косые канавки напоминают то ли следы от самурайского меча, то ли японскую каллиграфию. Но все это внешнее великолепие имеет практическую основу: крупные блоки с внешней стороны придают хорошую устойчивость в поворотах и на прямых участках, широкие перекрещивающиеся каналы на внутренней части шины обеспечивают отвод воды из пятна контакта, увеличивают сцепление на мокрой дороге и снижают риск аквапланирования. Асимметричный дизайн ненаправленный и позволяет осуществлять перекрестную ротацию колес, что поможет снизить их неравномерный износ. Несмотря на яркую внешность, шина годится не только для выставок тюнинга – большое количество сцепных кромок блоков, а также тонких ламелей обеспечивает надежное сцепление не только на твердом сухом асфальте, но и на более сложных поверхностях. Заокеанские автовладельцы, по отзывам, то и дело пытаются штурмовать на шине грязевые участки и даже снежную целину – и это на модели, заявленной как высокоскоростная! Мы настойчиво рекомендуем не повторять их подвигов, но отметим, что шина не спасует и на грунтовке – твердой и даже чуть раскисшей. Однако за это приходится платить не самой высокой максимальной скоростью: почти все модификации имеют верхний скоростной предел 240 км/ч, и только несколько типоразмеров способны преодолеть знаковый 300-километровый барьер. Впрочем, трудно представить людей, которые попытаются это проделать на наших дорогах.

Весьма интересной шиной в этом сегменте можно назвать модель Ventus S1 evo2 SUV от корейского концерна Hankook. Внешне она практически повторяет одноименную легковую сверхвысокоскоростную модификацию. От нее же позаимствовала ряд технологий, которые позволяют показывать высокие результаты на асфальте. Здесь тоже применяются спиралевидные элементы Cooling Fin внутри водоотводящих каналов, которые ускоряют отвод воды, а в сухую погоду усиленно прогоняют воздух и охлаждают протектор, тем самым устраняя перегрев резиновой смеси. Трехслойная беговая дорожка позволяет сохранять должное сцепление в течение всего срока износа резины. На протекторе есть даже индикатор углов установки колес, и водители могут сами проверять их, опираясь на степень износа внутренней и наружной сторон шины. Широкий стальной слой брекера улучшает управляемость, а каркас из полиэстера и вискозы повышенной плотности обеспечивает жесткость и износостойкость боковины. Особо тщательно конструкторы поработали над составом резиновой смеси – им удалось добиться впечатляющего сцепления на мокрой и сухой поверхности и одновременно высокой износоустойчивости. Удачная конструкция водоотводящих каналов и канавок вместе с составом резины позволили, как и у легковой модификации, добиться отличных показателей именно на мокрой поверхности. На тестовых испытаниях именно в этой дисциплине модель шла вровень с самыми именитыми конкурентами и нередко даже превосходила их. Шина показывает одинаково стабильные результаты на разных типах поверхности, радует понятными откликами на руль, обладает низким сопротивлением качению, помогает экономить топливо, а также отличается невысоким уровнем шума. На сегодняшний день это одна из самых сбалансированных моделей в своем сегменте.