Зимние шипованные шины для корпоративных минивэнов и микроавтобусов образуют довольно узкий сегмент, который представлен в модельной линейке не у каждого производителя. Да и сами владельцы автотранспорта нередко обходят эти шины вниманием, в лучшем случае останавливаясь на фрикционных моделях, а то и вовсе ограничиваясь всесезонными. Между тем, когда речь идет о перевозке группы людей, именно шипованные шины способны обеспечить должную безопасность

Нередко рассматриваемый вид транспорта используется за городской чертой для доставки сотрудников на удаленные предприятия, в аэропорты, другие населенные пункты, и не всегда в зимнее время маршрут проходит по идеально очищенным трассам, так что шипованные шины здесь весьма актуальны.

Внешний вид и конструкция зимних шипованных моделей в этой категории разнообразны. Одни унифицированы с шинами для легких грузовиков и пикапов, другие в большей степени ориентированы на «легковые» ходовые качества. У первых основное внимание уделяется улучшенным характеристикам разгона, торможения и продольного сцепления, следовательно, преобладает симметричный рисунок протектора с выраженными центральными продольными ребрами и большим количеством поперечных сцепных кромок на них.

В других моделях прослеживается явное сходство с легковыми аналогами, в частности, по рисунку протектора, который, к примеру, может представлять собой типичную «скандинавскую елочку». Хотя на этом схожесть обычно заканчивается, поскольку у всех рассматриваемых шин иная конструкция – здесь используется особо прочный каркас, рассчитанный на высокий центр тяжести, крупные габариты и внушительный вес микроавтобусов и минивэнов.

Повышенные требования и к резиновой смеси, ведь пробег у коммерческих шин, в том числе у моделей для пассажирского корпоративного транспорта, обычно заметно больше, чем у «гражданских» легковых моделей. Поэтому упор сделан на высокую износостойкость, причем не в ущерб эластичности.

Модель Nokian Hakkapeliitta C3 – не единственная коммерческая шипованная шина у финского концерна, подходящая для пассажирских перевозок, но, пожалуй, самая универсальная в этой категории. Как и многие другие модели в семействе Hakkapeliitta, C3 наделена симметричным направленным дизайном, где крупные агрессивные шашки центральной зоны образуют стреловидный рисунок. Большинство зигзагообразных ступенчатых ламелей в центре и на плечевой зоне ориентированы поперечно вектору движению, что обеспечивает отличные разгонно-тормозные характеристики. Блоки плечевой зоны выполнены подчеркнуто агрессивными, и это позволяет шине уверенно чувствовать себя в снегу и колее. Значительное количество разнонаправленных широких канавок обеспечивают хорошую самоочищаемость от снега и быстрый отвод воды из пятна контакта. Также шина уверенно ведет себя на чистом асфальте и порой обнаруживает вполне «легковые» повадки.

Модель оснащена стальными шипами с четырехгранным корпусом и таким же квадратным твердосплавным наконечником. Широкий опорный фланец шипа плотно сидит в жестком нижнем слое протектора. Наружный слой резиновой смеси обладает высокой эластичностью за счет повышенного содержания натурального каучука и рапсового масла. В боковинах используется особая резиновая смесь, которая плотно охватывает обод, тем самым обеспечивая дополнительную прочность всего колеса, к тому же снижая шум и вибрации. Надежность конструкции придает стальной брекерный пакет. C3 отличается значительным числом типоразмеров для своего класса и подходит как совсем небольшим минивэнам, так и крупным микроавтобусам. При этом шина гарантирует хорошую управляемость и отзывчивость на руление. Модель положительно зарекомендовала себя в тестах скандинавских автомобильных изданий, особенно отмечается ее надежное поведение на скользкой поверхности.

Конструкция и внешний вид шины Continental VancoIceContact выдают в ней модель для крупных микроавтобусов, поэтому неудивительно, что она также рекомендуется для больших автофургонов. Модель снабжена классическим рисунком, где центральная зона состоит из двух продольных ребер, каждое из которых выложено из прямоугольных блоков, попарно соединенных перемычкой, что придает им П-образную форму. Такое решение сделало центр более жестким, что улучшило разгонные и тормозные характеристики, а также курсовую устойчивость. К тому же блоки расположены наклонно, что позволяет сочетать надежное поперечное сцепление с быстрой самоочищаемостью от снега и воды и обеспечивает хороший разгон не только на сухом асфальте, но и на снегу.

Блоки плечевой зоны расположены практически перпендикулярно вектору движения и образуют множество эффективно работающих поперечных кромок. Дно широких каналов между ними сделано ступенчатым (технология Salmon Stairs), это одновременно придает протектору жесткость и устойчивую опору на снежном покрытии разной глубины. При ошиповке использован фирменный «бриллиантовый» шип с многогранным твердосплавным наконечником, который обеспечивает хорошее проникновение в лед и ощутимо высокое сцепление в продольном и поперечном направлениях. Протектор испещрен разнонаправленными зигзагообразными ламелями, которые помогают эффективно тормозить на укатанном снегу и мокром асфальте. Большое количество продольных и поперечных водоотводящих каналов препятствуют аквапланированию. Шина предлагается в широком диапазоне типоразмеров и подходит даже компактным автомобилям, однако ее конструкция больше приспособлена к повадкам крупных микроавтобусов с приводом на заднюю ось.

Модель Michelin Agilis X-Ice North предназначена как для микроавтобусов, так и для любого другого легкого коммерческого транспорта. У нее классический симметричный ненаправленный рисунок протектора с двумя центральными ребрами, состоящими из отдельных блоков. Вместе с тем протектор выглядит весьма нестандартно из-за необычного расположения шашек центральной зоны и системы ламелизации: вертикально ориентированные прямоугольные блоки оснащены слегка наклонными зигзагообразными ламелями, а горизонтально расположенные шашки нарезаны диагональными прямыми ламелями; относительно друг друга одинаковые с виду блоки в соседних ребрах расположены в шахматном порядке. Плечевая зона, в свою очередь, оснащена перпендикулярными волнообразными ламелями. Такое разнообразие сцепных кромок обещает уверенное передвижение практически по любой зимней поверхности при любом повороте руля. Благодаря технологии StabiliGrip зигзагообразные ламели находятся в постоянном зацеплении друг с другом, делая блоки протектора существенно плотнее, что обеспечивает стабильность в движении.

Традиционно Michelin применяет круглый шип с таким же твердосплавным наконечником, но здесь его усовершенствованная конструкция позволила на треть увеличить срок службы шины в сравнении с предыдущей моделью, а количество шипов возросло вдвое. Серьезно поработали конструкторы и над двойным каркасом, он значительно снизил риск повреждения шины и обеспечил устойчивость к повышенным нагрузкам, а заодно позволил оптимизировать распределение давления в пятне контакта и увеличил его площадь на 27% в сравнении с прошлой модификацией.

Шина Bridgestone RD-713 Winter в нашем обзоре выглядит самой агрессивной. Особенно это касается плечевой зоны с ярко выраженными грунтозацепами, образованными массивными и плотными блоками. Центральная часть выложена из двух рядов волнистых шашек с одной ламелью на каждую. Поперечное расположение сцепных кромок недвусмысленно намекает на старание конструкторов уделить повышенное внимание тормозным, тяговым и разгонным характеристикам. Такой рисунок призван обеспечить хорошее продвижение по снегу и грязи, где шина буквально «гребет». На скользкой поверхности в основном работает эластичная резиновая смесь в сотрудничестве с шипами, резина придает шине неплохие характеристики и на мокром асфальте. Широкие каналы и канавки между блоками способствуют хорошей самоочищаемости от снега и эффективно отводят воду, снежную кашу и слякоть. К слову, у модели есть и нешипованный вариант – такое решение не редкость в сегменте коммерческих шин.

Конструкция шины влечет за собой некоторые особенности, которые подойдут не каждому автовладельцу. Агрессивный рисунок протектора делает покрышку достаточно шумной на асфальте, к тому же она способна досаждать вибрациями, и сановным пассажирам на представительских микроавтобусах это может оказаться не по вкусу. Кроме того, шина не отличается образцовой курсовой устойчивостью, а на неровной дороге, особенно при высокой колейности, водителю приходится постоянно подруливать. Впрочем, подчеркнем, что мы не склонны относить эти особенности к недостаткам, поскольку они являются сознательным компромиссом и платой за хорошие сцепные характеристики на скверной дороге. Из-за специфических небольших типоразмеров шина подходит большей частью не новому автотранспорту. Зато модель отличается высокой износостойкостью и хорошими прочностными характеристиками.

Компания Hankook уверенно наращивает свою долю на рынке зимних шин. Не стал исключением и коммерческий сегмент, причем шина Winter i'Pike LT RW09 выглядит современно и необычно даже на фоне премиальных конкурентов. У нее направленный рисунок протектора, который можно назвать «почти симметричным», поскольку элементы каждой из сторон чуть смещены относительно друг друга. Сплошное центральное ребро, составленное из стреловидных элементов, вызывает ассоциации со «скандинавской елочкой», оно одновременно обеспечивает хорошие разгонно-тормозные характеристики и курсовую устойчивость. Остальные блоки центральной зоны весьма разнообразны по форме и расположению, ламели на них также отличаются многообразием: здесь и традиционные зигзагообразные канавки, и разнонаправленные прямые, образующие рисунок «кирпичиками».Агрессивные блоки плечевой зоны имеют дополнительные грунтозацепы сбоку, что улучшает поведение шин в глубоком снегу и колее. Развитый негативный профиль позволяет быстро удалять снег и воду из пятна контакта: центральные зигзагообразные каналы и наклонные каналы между блоками сделаны подчеркнуто широкими, они же увеличивают сцепление в глубоком снегу. Из ключевых преимуществ шины пользователи отмечают прежде всего высокую проходимость в снегу и снежной каше. Также они указывают на хорошее сцепление на льду и мокром асфальте. Среди прочих достоинств отмечена невысокая шумность и хорошее удержание шипов. Так что данная модель подходит для частых поездок по загородной трассе, причем качество дороги и уровень ее очистки необязательно должны быть идеальными.

Модель Kormoran Vanpro Winter относится к распространенной в коммерческом сегменте категории шипуемых шин. Это значит, что она оснащена посадочными гнездами, а ошиповка может производиться даже в мелкой мастерской – скажем, на базе корпоративного автопарка. Сразу подчеркнем, что это решение компромиссное как в плане эффективности работы шипов, так и в смысле прочности их удержания, – в этом отношении шипуемые шины заметно уступают специализированным шипованным.

Бренд Kormoran хорошо известен среди владельцев легкогрузовой техники сочетанием хорошего качества и невысокой цены. Он принадлежит французскому концерну Michelin, а сама шина производится на сербском заводе Tigar, также находящемся под крылом французов. Традиционный рисунок протектора заметно отличается среди «одноклассников» блоками центральной зоны, отдаленно напоминающими плавник акулы. Изогнутые кромки обеспечивают отличный сцепной эффект на снегу, а канавки между ними хорошо удаляют воду. Зубчатые поперечные ламели увеличивают сцепление на мокром асфальте, укатанном снегу и гололедице. Шина едет относительно тихо и мягко (правда, по меркам бюджетного сегмента) и отличается хорошей управляемостью и устойчивостью в поворотах, поскольку в плечевой зоне удалось получить неплохой баланс между плотностью резины на виражах и проходимостью в снегу и колее (за счет выраженных грунтозацепов на боковинах). Словом, шина представляет собой удачное компромиссное решение для тех, кто хочет получить недорогую модель, одинаково подходящую для городских и загородных поездок, причем необязательно по очищенной трассе. Модель нормально себя чувствует умеренно холодной зимой, однако, подбирая шины для суровых условий, лучше посмотреть в сторону специализированных шипованных моделей.