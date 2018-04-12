Летние шины с симметричным направленным рисунком протектора из массового продукта постепенно превращаются в нишевый – некоторые бренды, прежде всего европейские, и вовсе исключили подобные модели из летней модельной гаммы. Однако небольшой, но устойчивый спрос на такие шины все же существует, а каждая модель обладает выраженной индивидуальностью и тем интереснее для ценителей

Из года в год увеличивается мощность автомобилей, совершенствуется их управляемость и курсовая устойчивость, постепенно улучшается и качество асфальтовых дорог – словом, от летних шин требуется надежное боковое сцепление (то есть устойчивость в поворотах), хорошая разгонная и тормозная динамика, а также низкий уровень шума и высокая ходимость. Обычно с комплексом этих задач асимметричные шины справляются лучше, поскольку у каждой части протектора своя специализация. Так, на плотную наружную плечевую зону приходится основная нагрузка в поворотах, а внутренняя часть протектора отвечает за разгон, торможение, сцепные характеристики и курсовую стабильность, в то время как более плотный сглаженный протектор дает меньший резонанс при ударе блоков о дорогу. Если рассматривать ситуацию в зимнем сегменте, то можно увидеть противоположную картину – многие производители отдают предпочтение симметричному направленному рисунку, который обеспечивает больше сцепных кромок на сложном покрытии и увеличенный негативный профиль для удаления снега и воды.

У симметричных направленных шин в середине протектора, как правило, находится мощное сплошное ребро, от которого к боковинам расходятся наклонные каналы. Иногда ребро отсутствует и стреловидные блоки просто соединяются в середине. Наличие большого числа диагональных каналов позволяет эффективно выдавливать воду из пятна контакта, а множество наклонных кромок блоков обеспечивают хорошее сцепление на мокрой дороге, поэтому таким рисунком часто наделялись так называемые дождевые шины для регионов, отличающихся значительным количеством осадков. При этом асимметричные шины полностью отвоевали позиции в борьбе с аквапланированием за счет оптимизации протектора и совершенствования резиновой смеси.

Зато в области внешнего эффекта симметричные направленные модели вчистую выигрывают у скучных асимметричных шин, а ведь не зря дизайнеры утверждают, что колеса могут формировать чуть ли не половину впечатления от автомобиля, – порой красивый рисунок протектора становится решающим фактором при выборе шины. Наглядным примером служит далеко не новая модель Yokohama Advan V102, которая считается одной из самых красивых направленных шин, и в дилерских центрах вам могут рассказать, что и спустя много лет после снятия ее с производства находятся владельцы мощных дорогих автомобилей, желающие приобрести модель за ее потрясающую внешность. Даже несмотря на то, что следующие асимметричные модели той же линейки заметно превосходят ее по ходовым характеристикам.

А еще почти у каждой симметричной направленной модели наблюдаются индивидуальные ездовые повадки (в отличие от большинства «нейтрально сбалансированных» асимметричных шин), и потому всегда найдутся водители, которым такие особенности как раз интересны.

Новинка прошлого сезона Yokohama Advan Fleva V701 представляет собой современное переосмысление успешной в прошлом модели S.drive, которая после оптимизации и переименования перешла в премиальную высокотехнологичную линейку Advan и по совокупности технических и ездовых характеристик стала типичным представителем класса «спорт + комфорт». Она одинаково хорошо подходит как недорогим псевдоспортивным автомобилям, так и седанам бизнес-класса.

Первым делом шину наделили фирменной резиновой смесью nanoBlend Compound, которая, помимо специализированных полимеров, содержит натуральное апельсиновое масло: оно не только экологично, но и близко к строению натурального каучука и потому хорошо с ним смешивается. Доработка каркаса дала возможность приблизить пятно контакта к прямоугольной форме, увеличив тем самым поверхность сцепления. Замена широких наклонных канавок по обе стороны сплошного центрального ребра на более сложный «когтеобразный» рисунок позволила сделать центральную зону плотнее.

После продолжительного знакомства мы нашли у шины выраженные ездовые особенности. Она незыблемо стоит на прямой и почти не требует подруливания (удобно в дальних поездках). Чтобы заправить ее в быстрый крутой поворот, надо приложить ощутимое усилие на руле, но после этого шина плотно и упруго стоит на траектории, нарезая вираж, как лобзик в фанере: здесь Fleva V701 действительно порадует тех, кто испытывает удовольствие от активного процесса руления в лучших традициях «старой школы». При этом она понравится и новичку отсутствием нервных реакций на руль, ощущением надежности и понятной обратной связи. Но если вам больше по душе чувствительные отклики «на кончиках пальцев», то стоит присмотреться к асимметричным моделям этой же линейки.

Мы не зря поставили рядом другую японскую шину – Nitto NT555 G2, чья концепция на первый взгляд перекликается c предыдущей моделью, однако здесь ставка сделана на спортивность (существует даже отдельная модификация R для ведущей оси мощных заднеприводных автомобилей). Резиновая смесь разрабатывалась на основе опыта в шоссейно-кольцевых гонках, где позиции компании традиционно сильны. Она отличается исключительной прочностью и устойчивостью на разрыв и сжатие, обладая при этом хорошим сцеплением как на сухой, так и на мокрой трассе.

В рисунке протектора привлекает взгляд сдвоенное центральное ребро, обеспечивающее высокую курсовую устойчивость и впечатляющие разгонно-тормозные характеристики. Особое внимание конструкторы уделили устойчивости в поворотах, снабдив шину подчеркнуто массивными плечевыми блоками, которые в боковом сечении имеют трапециевидную форму, что снижает их деформацию при высоких нагрузках. Сдвоенные блоки центральной зоны поддерживают друг друга в продольном и поперечном направлении, придавая дополнительную жесткость этой части протектора.

Как и положено данному типу шины, здесь большое количество наклонных канавок в центральной и плечевой зоне, они быстро удаляют воду из пятна контакта, работая вместе с пятью продольными каналами различной конфигурации и толщины. Такая комбинация позволяет сохранять должное сцепление на заметной водяной пленке.

Несмотря на выраженную спортивность, шина понравится обладателям не только спорткаров, но и любых скоростных автомобилей – от компактного до бизнес-класса, благо диапазон размеров это допускает. Но особенно модель успели оценить владельцы мощных заднеприводных спорткаров, которые не прочь прибавить «газу» в повороте и пройти его с небольшим заносом.

Toyo Proxes T1R успела собрать множество различных отзывов на западных ресурсах – от восторженных до откровенно негативных. Это еще раз доказывает, что такую шину стоит покупать с холодной головой, исключительно под конкретную модель автомобиля и манеру вождения. В России же интерес к этой шине не угасает с 2005 года главным образом из-за ее необыкновенно эффектного дизайна в лучших традициях данного сегмента. Почти всю ширину протектора занимает объемная центральная зона со стремительным стреловидным рисунком, от плечевой зоны по обеим сторонам ее отделяют два тонких сплошных ребра, которые поддерживают боковые блоки при прохождении поворотов.

Глядя на широкие клиновидные каналы центральной зоны, легко представить, как стремительно они выдавливают воду из-под шины, однако лучшие свои возможности модель показывает на сухом асфальте. Она твердо держит прямое направление, способна выполнить резкую перестановку или быстро войти в поворот, а при необходимости эффективно тормозит. На мокрой дороге реакции шины остаются плавными, безопасными и понятными, хотя по сегодняшним меркам, учитывая ее возраст, – не слишком впечатляющими. Впрочем, и по сей день ее экономичность, износостойкость и комфорт остаются на весьма приемлемом уровне.

Возможно, в этой линейке прагматики выберут новую асимметричную модель Toyo Proxes Sport, которую от рассматриваемой шины отделяют уже два поколения, но T1R пока остается резиной для ценителей яркого нетривиального дизайна, сочетающегося с весьма достойными ходовыми показателями, а для любителей тюнинга эта шина и вовсе ценная находка.

Как пример иной философии при создании направленных шин можно привести компанию Pirelli, которая точно подстраивает характеристики шины под автомобиль и индивидуальные особенности водителя, поэтому даже у конкретной модели шины могут быть отдельные модификации со своими нюансами, рассчитанными на гоночный автомобиль, спортивный либо мощный седан.

Направленная симметричная модель Pirelli PZero Corsa Direzionale входит в линейку Corsa, предназначенную для мощных спорткаров и суперкаров – таких, как Ferrari, Lamborghini, Jaguar, Aston Martin и т.д. При этом производитель подчеркивает, что данная шина особенно подходит для установки на переднюю ось мощных заднеприводных автомобилей, где она быстро удаляет воду, подсушивая дорожку для модификации PZero Corsa Asimmetrico на задней оси. Разумеется, в других условиях не возбраняется использовать либо симметричные, либо асимметричные версии что называется «по кругу». Собственно, владельцу ультрадорогого автомобиля не помешает иметь несколько комплектов колес для разных ситуаций.

PZero Corsa Direzionale снабжена широким центральным ребром, отделенным крупными каналами. Остальная часть протектора фактически представляет собой полуслик со сплошной поверхностью, на которую нанесены широкие диагональные вырезы-канавки.

Каркас и резиновая смесь шины рассчитаны на продолжительные жесткие физические и температурные нагрузки. Разумеется, несмотря на отличные сцепление и управляемость на сухом и мокром покрытии, данная модель мало подходит для повседневной (особенно городской) езды, хотя и допущена для дорог общего пользования. Главные сферы ее применения – трек дни, активные прогулки по выходным, быстрые пробеги по автобанам.

Шина Hankook Ventus V12 Evo2 не ограничивается ролью эффектной дизайнерской модели, а готова на равных побороться с премиальными асимметричными спортивными конкурентами, занимая высокие места в тестовых испытаниях. Экспертами отмечается ее способность удерживать траекторию в быстрых виражах, хорошая управляемость на сухом и мокром асфальте, а также низкий уровень шума.

Внешне классический рисунок с характерным сплошным центральным ребром и центральной зоной с фигурными диагональными канавками содержит немало фирменных технологий из премиального сегмента. Пятишаговая последовательность блоков центральной и плечевой зоны (так называемый М-образный шаг) позволяет нейтрализовать резонанс при ударах блоков о дорогу. Особые детали на концах канавок снижают уровень шума, а наклонные кромки блоков нивелируют шумы и вибрации. Сами канавки с технологией Aqua Jet быстро отводят воду из пятна контакта. Строение каналов обеспечивает не только активное удаление влаги, но и охлаждение протектора воздухом на высокой скорости. В резиновой смеси применяется современный полимер стирол, который повышает сцепные качества и прочность. В конструкции модели широкий стальной слой брекера сочетается с полиэстеровым каркасом.

Хотя мы и подчеркнули, что шина достойна большего, чем быть просто дизайнерской моделью, по иронии именно такое место ей отводят корейские маркетологи, называя шиной «для водителей, придающих значение своему собственному стилю», пусть и с премиальными спортивными характеристиками. А место официального лидера в топовой линейке принадлежит действительно выдающейся шине Ventus S12 Evo2, о которой мы рассказывали ранее.

Bridgestone Sporty Style MY-02 не случайно расположена в отдельной главе каталога компании, да и название недвусмысленно намекает на ее позиционирование: шина не спортивная, а «в спортивном стиле». Пожалуй, она лучше подойдет не для рациональных автовладельцев, которые скрупулезно взвешивают соотношение цены и качества, выбирая в итоге модели из линеек Ecopia или Turanza, а для молодых активных водителей, для которых внешний эффект важен не менее (если не более), чем ходовые характеристики.

А смотрится шина действительно эффектно – по обеим сторонам сплошного центрального ребра, обрамленного водоотводящими каналами, расположены участки центральной зоны, изрезанные ломаными канавками в виде стремительных молний. Плотная плечевая зона также отделена широкими каналами. Поработали конструкторы и над каркасом, который помогает удерживать постоянную ширину пятна контакта.

Несмотря на весь этот антураж, перед нами вполне стандартная шина с достаточно бюджетными решениями в области конструкции и резиновой смеси. Она предназначена для широкой гаммы компактных и семейных автомобилей и, как уже было отмечено, больше ориентирована на молодую аудиторию. Значит, разработчикам пришлось приложить усилия, чтобы шина получилось сбалансированной, была прогнозируема и безопасна в реакциях.

В тестовых испытаниях Sporty Style MY-02 проявила себя твердым середнячком, что вполне неплохой результат на фоне лидеров сегмента из премиальных линеек. Модель хорошо держит прямое направление и удобна в дальних поездках, учитывая дополнительно невысокий уровень шума и умеренное потребление топлива.