"Сверхскоростные шины. Гонка за лидером"

Сверхвысокоскоростные – они же UHP – шины, как правило, считаются флагманскими моделями в линейке шинных компаний. В них применяют самые передовые технологии строения каркаса и рецептуры резиновой смеси. Нередко часть технических решений потом переходит к более доступным шинам. Так что UHP-колеса – это и витрина, и испытательный полигон производителей

Не так давно к категории Ultra High Performance даже специалисты склонны были относить все шины с индексом скорости от 270 км/ч. Но потом стали появляться очень быстрые модели, в которых сложно найти спортивный характер. Взять хотя бы новинку Michelin CrossClimate+ в типоразмере 225/40 ZR18 92Y. Эта не боящаяся заморозков модель класса «Лето+» способна разогнаться до 300 км/ч, но вряд ли кто решится агрессивно атаковать повороты гоночной трассы или горного серпантина на ее тонких и высоких поперечных блоках с зубастой плечевой зоной и относительно мягкой резине – она предназначена для совсем других задач. Поэтому уточним параметры современной UHP-шины – это высокий порог скорости, сохранение контроля над автомобилем (то есть курсовая устойчивость), стабильность в очень быстрых поворотах, точные отклики на руль, высокая разгонная и тормозная динамика.

Отсюда и особые требования к конструкции UHP-шины. Прежде всего это каркас, обеспечивающий стабильность протектора относительно обода в экстремальных режимах, с этой же целью используется низкий профиль. Плотность протектору придают большие массивные блоки и ребра. Чтобы быстро убирать воду из пятна контакта на высокой скорости, водоотводящие каналы делают подчеркнуто крупными и широкими. Резиновая смесь должна выдерживать большие нагрузки и сохранять цепкость в сухую и мокрую погоду.

Давайте рассмотрим эти технологии на примере топовых моделей от ведущих шинных производителей.

Michelin Pilot Sport 4 S официально представлена в начале 2017 года как новый спортивный флагман концерна для дорог общего пользования и гоночных трасс. У компании огромный опыт участия в престижных гоночных сериях (в частности, на ее колесах ездят в Ле-Мане), и оттуда она позаимствовала некоторые высокие технологии. Главным образом, это техническое решение Bi-Compound, где на поверхности протектора используются сразу две резиновые смеси. Наружная часть сделана более плотной, она обеспечивает сцепление на сухой поверх-ности и поперечную устойчивость в быстрых виражах. Состав сохраняет необходимую жесткость даже при значительном повышении температуры трека и самой шины. Во внутренней части задействована смесь с повышенным содержанием силики и эластомеров, она лучше работает на мокрой дороге.

Другое решение из мира большого спорта – гибридный арамидно-нейлоновый брекер по технологии Dynamic Response. Этот легкий материал может выдерживать нагрузки в пять раз большие, чем сталь, не увеличивая массу шины. Такой сверхпрочный каркас способен сохранять форму шины и пятно контакта даже при запредельных нагрузках.

Как показали официальные результаты авторитетных экспертных организаций TÜV SÜD и DEKRA, шины Michelin Pilot Sport 4 S обошли ближайшего конкурента в торможении на сухой поверхности, выиграв 0,83 м, а на мокром участке – с перевесом 0,1 м. Также они были лучшими по времени круга и в показателях износостойкости, проехав дальше ближайшего преследователя на целых 2602 км. Но сразу оговоримся, что речь идет о конкретном типоразмере 235/35 R19, если же изменить размерность, условия тестов и марку автомобиля, то, как говорится, возможны варианты.

Nokian Hakka Black выделяется в общем ряду неофициальным позиционированием единственной «северной спортивной шины». Это подтверждается существованием европейского «близнеца» под индексом zLine для погоды потеплее. При полной внешней схожести главное различие состоит в резиновой смеси: у модели Black она называется Nordic Intelligent UHP Silica, в то время как у zLine нет приставки Nordic. Резина для российско-скандинавского варианта характеризуется расширенным температурным диапазоном, способным выдерживать резкие колебания погоды и эффективно работать в сырую погоду. Протектор многослойный: вверху два эластичных слоя низкомолекулярной смеси с разным содержанием силики, ниже располагается жесткий слой резины.

Как пояснил нам руководитель группы технической поддержки клиентов «Nokian Tyres Россия» Александр Пархомчук, за счет верхнего эластичного слоя обеспечивается надежное сцепление в поворотах и при изменении скорости, а благодаря упругому слою внутри достигается точная управляемость при прямолинейном движении на высоких скоростях. В конструкции каркаса используется до 2500 м очень тонкой стальной проволоки, свитой в трехжильный жгут. Нейлоновый слой – полностью бесшовный, так удалось исключить даже невидимые биения, влияющие на сопротивление качению. В протекторе большое внимание уделили эвакуации воды. Четыре широких продольных канала имеют глянцевые полированные стенки, чтобы не создавать лишнего трения. Поперечные каналы в плечевой зоне снабжены эллиптическими выемками для лучшего удаления влаги. И в тестах именно поведение на мокрой дороге часто оказывалось самой сильной стороной покрышки.

Собственные ощущения на гоночной трассе шведского острова Готланд показали, что Hakka Black является подлинно спортивной шиной, которая в отдельных дисциплинах способна посоревноваться с лидерами сегмента, а в плане надежности на сложных дорогах общего пользования ей вообще мало равных.

Шина Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 была представлена в прошлом году и сразу принялась завоевывать высокие позиции в тестовых испытаниях. И это как раз тот случай, когда стабильность – признак мастерства. Линейка Eagle F1 Asymmetric всегда представляла собой образец качественной UHP-резины, и говорить здесь стоит скорее о стабильной эволюции, нежели о революционных решениях. Взять хотя бы проверенное решение Active Braking Technology, при котором блоки протектора во время торможения расширяются, увеличивая сцепную поверхность.

Под протектором находятся сразу четыре слоя конструкции, включая UHP Cushion Layer и тонкий стальной брекер, каждый из которых по-своему обеспечивает точные отклики на руль, плотность пятна контакта, износоустойчивость и топливную экономичность. Как утверждают представители компании, пробег шины на 31% (или на 11 500 км) больше, чем средний показатель у трех ближайших конкурентов. Это подтверждает и ряд тестов, где преимущество в износоустойчивости у Eagle F1 Asymmetric 3 действительно впечатляет. Если ряду шин и удалось обойти ее в этой дисциплине, то лишь за счет разгромного проигрыша в сцеплении.

Из новых технологий стоит отметить адгезионный состав резиновой смеси, который заполняет микронеровности дорожного покрытия и тем самым как бы «прилипает» к дороге. Это существенный плюс в показателях разгона, торможения и устойчивости в поворотах, причем при любой погоде. Словом, индекс F1 в названии шины не выглядит так уж претенциозно.

Yokohama ADVAN Sport V105 является флагманом одноименной премиальной линейки ADVAN уже с 2012 года, но использованные технологии и по сей день выглядят достаточно прогрессивными. Прежде всего заслуживает внимания оригинальное решение проблемы сохранения пятна контакта при скоростных маневрах и распределения давления в нем. Японцы привнесли в традиционную сегодня радиальную конструкцию шины, где нити каркаса расположены перпендикулярно вектору движения, элементы диагонального каркаса в плечевой зоне и на боковинах – там нити накладываются под углом друг к другу. Как известно, радиальные шины отличаются легкостью, лучше держат форму, обеспечивают надежное сцепление и равномерный износ, диагональные же считаются безнадежно устаревшими, но характеризуются прочными и плотными боковинами. Фирменный каркас Matrix Body Ply объединил в себе эти противоречивые свойства. В результате протектор значительно меньше смещается относительно обода в экстремальных режимах.

Цепкость резиновой смеси придает Micro Silica вместе с обеспечивающим ее равномерное распределение компонентом. Также три полимера усиливают действие оксида кремния, увеличивают износостойкость и сцепление на мокрой поверхности. Смягчающим элементом в резине выступило экологически чистое апельсиновое масло, его состав близок к каучуку и хорошо смешивается с ним.

По личным впечатлениям, ADVAN Sport V105 на сухом треке ощущается подлинно спортивной шиной с острыми реакциями на руль буквально «на кончиках пальцев». Но назвать ее универсальной вряд ли получится – результаты тестов многих изданий и организаций разнятся от призовых мест до средних позиций. Технические специалисты компании в приватной беседе после тестов высказали частное (подчеркнем, неофициальное) мнение, что лучше всего шина ведет себя на мощных заднеприводных автомобилях. И это подтверждается омологацией на первичную комплектацию для моделей Porsche, получить которую производителям шин весьма непросто.

Шина Hankook Ventus S1 evo2 тоже дебютировала в 2012 году, но до сих пор остается очень серьезной соперницей в тестах UHP-шин, регулярно финишируя в тройке призеров. Сделать резкий рывок от просто добротных шин до подлинно премиальных моделей корейским инженерам помогло участие в немецком кузовном чемпионате DTM в качестве эксклюзивного поставщика колес. Ряд технологий оттуда был использован и в данной шине – в частности, Multi Tread Radius, такая конструкция каркаса позволяет сделать протектор низкопрофильной шины более плоским и удерживать его таким в экстремальных режимах. На это же работают усилители жесткости боковин и широкий стальной брекер. В результате получается постоянно широкое пятно контакта.

На высокой скорости происходит перегрев резины, из-за которого она может потерять сцепные свойства, и конструкторы применили своего рода воздушное охлаждение в виде спиралевидных элементов Cooling Fin внутри водоотводящих каналов. Собственно, вода из них удаляется еще эффективнее, и не зря на тестах высокие оценки шина получала как раз на мокрых участках. Складывается ощущение, что большинство высоких баллов шина заработала за безопасность – она хорошо тормозит на любых поверхностях и устойчива в поворотах. На спортивном треке шина норовиста и требует мастерства и твердой руки, но если это ей предоставить, то Hankook Ventus S1 evo2 продемонстрирует отличное время на круге.

Особенностью UHP-шин от компании Pirelli всегда был индивидуальный подход к разным типам мощных автомобилей. Дебютировавшие в прошлом году покрышки Pirelli PZero – не исключение. Директор по развитию рынка России и СНГ Джованни Анджело Понцони рассказал нам, что семейство PZero включает три вида шин, отличающихся уровнем характеристик и требованиями к эксплуатации. «Таким образом, под автомобиль конкретного типа можно выбрать особый вариант шины PZero, – подчеркивает наш собеседник. – Будь то автомобиль со спортивным характером, седан люкс-класса или суперкар, владелец всегда получит максимум комфорта, безопасности и управляемости при вождении».

Модификация PZero Sports Car, близкая тематике этого обзора, отличается от внешне похожей версии для мощных седанов более крупными и плотными блоками наружной плечевой зоны, гарантирующими поперечное сцепление в быстрых поворотах, центральными ребрами, отвечающими за отклики на руление, а также резиновой смесью, свойства которой смещены в сторону лучшего сцепления и быстрого прогрева шины, в то время как у более «гражданской» версии акцент сделан на низкое сопротивление качению, износостойкость и сцепление на мокрой дороге. Трековая модификация PZero Corsa характеризуется еще более крупными и широкими блоками, обеспечивающими сцепление в гоночном режиме, и смесью, устойчивой к высоким температурным и механическим нагрузкам.

Из множества спортивных технологий интересна F1 Bead, название которой указывает на происхождение из одноименных гонок. В бортовой зоне использована жесткая резиновая смесь, удерживающая протектор от деформации в поперечном направлении и сохраняющая пятно контакта. Также на это работает особо плоский профиль шины.

Новинка еще не успела пройти подробное тестирование различными организациями, но, если учитывать, что ее основные характеристики были заметно улучшены по сравнению с предшественницей, которая стабильно занимала высокие места, прогноз для бренда более чем благоприятный.