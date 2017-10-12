Зимние шипованные шины Nitto Therma Spike: Универсальный солдат

Перед создателями зимних шин стоит непростая задача – им приходится создавать продукт, способный работать в абсолютно разных условиях. Выпустив новую шипованную модель Therma Spike, в компании Nitto подошли к решению этой задачи практически вплотную
Каким требованиям должна соответствовать зимняя покрышка? В идеале – одинаково хорошо работать и на сухом асфальте, и на мокром, как на снегу, так и на льду, а также при езде по лужам и грязи. Практически так и получилось в ходе нашего теста: под колесами была дикая мешанина из воды, снега и льда. Что ж, чем не возможность для новеньких Therma Spike продемонстрировать свои таланты?
Перед тем как начать испытания, изучим технические особенности новинки. Тут есть немало интересного. К примеру, японским инженерам удалось сделать состав смеси еще мягче, что привело к повышению эффективности работы шины при низких температурах. К тому же в резиновую смесь Nitto Therma Spike добавили натуральный компонент из скорлупы грецких орехов. Помимо заботы об экологии такое решение привело к тому, что твердые микрочастицы словно вгрызаются в лед, повышая сцепные и тормозные характеристики шины.
Отдельного внимания заслуживает рисунок протектора. Он асимметричный – для зимних шин такое передовое решение очень необычно. Да и форма канавок у этой модели Nitto необычная: все линии изломанные, словно их рисовал абстракционист. На деле же многонаправленные канавки обеспечивают так называемый кромочный эффект и при прямолинейном движении, и в поворотах. Это особенно важно на снегу и льду – благодаря сильно изломанным канавкам резина лучше цепляется за скользкую поверхность.
Поработали и над усилением блоков протектора, преследуя сразу две цели: улучшить характеристики управляемости и снизить вероятность преждевременного износа. Вдобавок кромки некоторых блоков сделали пилообразными, что позволило добиться дополнительного повышения стабильности в поворотах и улучшения сцепления в глубоком снегу.
Не обошлось и без новейших 3D-технологий. Во-первых, здесь есть трехмерные ламели, позволяющие резине показывать отличные результаты на скользких поверхностях за счет стабильного пятна контакта. Во-вторых, к ним добавились «запирающие» элементы – набор внутренних небольших впадин и выпуклостей. При ускорении или торможении они замыкаются, существенно повышая жесткость блоков, что позволяет им максимально сохранять свою форму.
Но, пожалуй, самое интересное в новинке – шипы. Можно сказать, что они – настоящие «звезды»! Нет, правда! Начнем с того, что основание каждого выполнено в форме пятиконечной звезды, так инженеры постарались минимизировать вероятность выпадения металлических элементов. Но и сами «когти» имеют крестообразную форму, отдаленно напоминающую звездочку. Такая конфигурация обеспечивает контакт шипа с поверхностью не в одной, а сразу в двух точках. Причем это работает и при движении в любом направлении (вперед или назад), и в поворотах, где подобные шипы весьма эффективно вгрызаются в обледенелую поверхность. Интересно их расположение на поверхности протектора: в продольной проекции шипы образуют 20 линий для обеспечения максимальной эффективности.
В самом начале теста меня раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, природа преподносила сюрприз за сюрпризом – скачки температуры превратили дороги в настоящую мешанину из снега, льда и мокрого асфальта. К тому же над головой повисли тяжелые низкие облака, превратившие окружающую природу в унылую серую картину. С другой – именно подобные условия как нельзя лучше подходят для проверки зимних шин. Так что пришлось отвлечься от мрачности погоды и сконцентрировать внимание на поведении покрышек.
Первым делом еще в городе обратил внимание на уровень шума. Конечно же, чуда не произошло: характерный шелест шипованных покрышек все-таки пробивается в салон автомобиля, даже несмотря на весьма достойную шумоизоляцию Mitsubishi Outlander. Но, разумеется, это касается в основном езды по асфальту. К тому же, объективно говоря, новые Nitto не слишком портят акустический комфорт. К примеру, слушать в дороге музыку или попутчика практически не мешают. Пожалуй, подавляющее большинство конкурирующих шин издают более громкий звук.
Что же до ездового комфорта, то тут и вовсе не возникло никаких нареканий. Плавность хода японская модель обеспечивает вполне достойную. С мелкими трещинками эти покрышки справляются играючи, разгружая тем самым подвеску автомобиля. Да и на крупных ухабах упругость шин помогает сделать поездку комфортной.
Но главный сюрприз ожидал после выезда на полупустое загородное шоссе... Редкие соседи по потоку ползут по нему, словно черепахи. И немудрено, ведь после нескольких температурных скачков покрытие превратилось в полосу препятствий. В основном под колесами мокрый асфальт, но нет-нет да и попадается островок укатанного снега или зеркально-гладкая область голого льда. И тут шины показали себя во всей красе – им словно бы все нипочем! Therma Spike, как настоящий универсальный солдат, легко справляются со всеми задачами. И делают это настолько хорошо, что я потихоньку наращиваю темп. Чуть быстрее, еще немного и еще… Однако кроссовер едет все так же надежно и уверенно. Пробую резкое торможение – и тут никаких проблем. Кстати, при замедлении обратил внимание, насколько уверенно автомобиль держит траекторию.
Проникнувшись уверенностью, выполняю следующий маневр: с набором скорости прохожу пологий вираж, где под колесами и снег, и лед. Начал осторожно, но вскоре увеличиваю темп. Как выяснилось, эти шины и при боковых ускорениях работают не хуже, чем при прямолинейном движении. Правда, в итоге я все же уперся в потолок возможностей – с определенного момента автомобиль стал норовить уйти в занос. Однако это случилось на такой скорости, на которой подобный поворот не стал бы проходить ни один здравомыслящий и ценящий свою жизнь водитель.
Завершив тестовую программу, могу утверждать: хотя Nitto Therma Spike и не совершили революцию, они однозначно подняли планку качества на новый уровень. Так что если вам предстоит выбор новой зимней «обуви» для автомобиля, обязательно обратите внимание на эти универсальные, качественные и современные шины из Японии. Они и в самом деле могут не только вселить в вас уверенность на зимней дороге, но и уберечь от многих неприятностей.
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