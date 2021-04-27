"Тюнинг. Обзор за апрель 2021"

Alpina

BMW X7 M50i

Свежее творение компании Alpina, полноразмерный SUV XB7 – это продукт обстоятельного «реинжиниринга» флагманского SUV BMW X7 M50i. Уникальные цвета кузова, оригинальные бамперы, накладки на пороги и четыре оригинальных выпускных патрубка здесь лишь вершина айсберга. На место штатных 21-дюймовых колес пришли 23-дюймовые, а вместо тормозов M Sport установлены усиленные механизмы Brembо. Салон переосмыслен интеграцией виртуальной приборки с фирменной графической схемой, установкой кресел, обшитых изысканной кожей, применением особых деревянных вставок и логотипов Alpina на руле и шайбе-контроллере мультимедиа.

В базовое оснащение вошли активные стабилизаторы поперечной устойчивости, полноуправляемое шасси, адаптивный рулевой механизм и электронно-управляемый задний дифференциал. Бензиновый 4,4-лит­ровый битурбомотор форсирован с 530 до 621 л.с., а 8-диапазонный автомат, система полного привода и пневматическая подвеска перенастроены. Доработки увеличили снаряженную массу примерно на центнер, но показатели ускорения до сотни улучшились на целых полсекунды (до 4,2 с). «Максималка» ограничена 290 км/ч против 250 у заводской версии.

Streetec

Volkswagen ID.3

После доработки хэтчбека Volkswagen ID.3 специалистами немецкого ателье Streetec клиренс вольфсбургского электрокара можно уменьшить до радикально низких значений простым нажатием кнопки. При этом заказчику предоставлена свобода выбора: остановиться на варианте подороже, заказав пневмоподвеску Bilstein Performance Air Ride с компрессором Mangan и пультом управления Air Lift 3P, или же предпочесть бюджетную альтернативу – заниженную винтовую подвеску Bilstein ultraLOW с возможностью ручной регулировки дорожного просвета. В обоих случаях доработанный ID.3 выглядит дерз­ко и обещает более азартную управляе­мость за счет уменьшения центра масс. Еще одна особенность необычной конверсии – пятиспицевые «катки» диаметром 22 дюйма от компании mbDESIGN с шинами Vredestein. Как подчеркивают авторы проекта, дизайн таких колесных дисков работает на аэродинамику. Наконец, финальный штрих – оригинальный серый оттенок окраски кузова Moonstone Gray в сочетании с черными элементами обвеса. Электрический привод ID.3 доработкам не подвергся: штатный электромотор развивает 204 л.с., ускоряя ID.3 до 100 км/ч за 7,3 с при «максималке» 160 км/ч.

LGE-CTE Motorsports

KIA Sorento

Тюнинг-ателье LGE-CTE Motorsports из калифорнийского Сан-Димаса поработало над кроссовером Kia Sorento в исполнении X Line, посвятив проект американскому Национальному парку Зайон, находящемуся на юго-западе штата Юта. В результате SUV Kia Sorento Zion Edition отличают особые бамперы с внедорожной защитой, накладки на дверях и порогах, расширители колесных арок, двухцветные 20-дюймовые колесные диски с шинами диаметром 32 дюйма, а съемный бокс во всю длину крыши защищен от попадания влаги и песка. Уникальный цвет кузова (бежевый Desert Sand) сочетается с черными и серебристыми акцентами в экстерьере.

Место под капотом занял стандартный 2,5-литровый 285-сильный бензиновый турбо­мотор, агрегатированный с 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями и подключаемым полным приводом. Что же касается внедорожного потенциала, то он был усилен еще при создании заводской версии X-Line. Клиренс в сравнении с обычными Sorento увеличен на 25 мм (до 211 мм), предусмотрен также дополнительный алгоритм «Снег» в системе выбора режимов движения Terrain Mode. Известно, что Kia задействует решения, воплощенные в Sorento Zion Edition при разработке фирменных внедорожных аксессуаров для модели Sorento.

Brabus

Mercedes-AMG GT63 S 4Matic+

Немецкое тюнинг-ателье Brabus, известное как самый авторитетный доводчик автомобилей Mercedes-Benz, представило экстремальный дорожный лифтбек Rocket 900. Спорткару, соз­данному на базе пятидверки Mercedes AMG GT63 S 4Matic+, выделили агрессивный углепластиковый обвес, расширенные воздухозаборники и «злую» решетку радиатора. Накладки на колесные арки увеличили ширину кузова на 78 мм и позволили установить 21-дюймовые колеса с коваными дисками спереди и 22-дюймовые – сзади. За увеличение прижимной силы отвечает антикрыло на пятой двери и диффузор в переработанном заднем бампере с квартетом выпускных патрубков.

Рабочий объем силового агрегата увеличили с 4 до 4,5 л и заменили турбокомпрессоры, после чего отдача возросла с 639 до 900 л.с. Тяга передается через 9-диапазонный автомат Speedshift MCT на все колеса. В итоге «немец» способен рвануть до сотни за 2,8 с при «максималке» 330 км/ч. Пневмоподвеска Brabus Airmatic Sport уменьшила клиренс на 25 мм. В салоне установлены ковшеобразные кресла, обшитые черной кожей, применены карбоновые декоративные вставки и металлические таблички, сигнализирующие об экс­клюзивности продукта (будет выпущено всего десять таких спорткаров).

Mopar

Jeep Gladiator

Такой тюнинг понравится не только джиперам, но и велосипедистам: на основе серийного пикапа Jeep Gladiator компания Mopar (под­разделение концерна Chrysler Dodge Jeep) создала многофункциональный туристический автомобиль. На сегодня Jeep Gladiator Top Dog имеет статус прототипа и оснащает­ся бензиновым 3,6-литровым V6, выдаю­щим 289 л.с., агрегатированным с 8-диапазонным автоматом и полным приводом. Во внедорожных дисциплинах выступают шноркель, трубчатая защита передка и порогов, дополнительные светодиодные фары у стоек лобового стекла. Сзади предусмотрены лебедка JPP Warn и складная лестница. Стальная надстройка австралийской фирмы PCOR разбита на секторы. В первом смонтированы боксы для инструментов и запчастей, во втором – передвижная кухня с холодильником, грилем и кофемашиной. Наконец, на крыше организованы крепления для велосипедов.

Gladiator Top Dog может похвастаться также увеличенным на 51 мм клиренсом, особыми амортизаторами Fox и колесами, «обутыми» во внедорожные шины BF Goodrich KM3 диа­метром 37 дюймов. В салоне сиденья, подлокотники и рукоять селектора отделаны кожей Katzkin, а переднюю панель украшают вставки в цвет кузова.

MS-RT

Ford Transit Connect

Британское ателье MS-RT имеет обширный опыт «оспортивливания»... фургонов Ford. Однако в проекте MS RT Transit Connect R120 тюнингеры превзошли самих себя. Благодаря развитому аэродинамическому обвесу и многочисленным тонированным элементам неброский «каблук» стал выглядеть настоящим агрессором. Спортивные нотки привносят также 18-дюймовые колесные диски OZ Racing, оформленные в раллийном стиле, и красные с черными полосы на бортах, капоте и задних распашных створках. Визитная карточка «кормы» – квартет выхлопных патрубков. Кабина может быть двух- или трехместной, а колесная база – стандартной или удлиненной.

Турбодизельный 1,5-литровый 120-сильный агрегат доработкам не подвергался, но звучит все же нестандартно. Инженеры предусмотрели возможность усиления рокота агрегата, задействовав модуль Maxhaust, транслирующий звук через динамики аудиосистемы. «Распевшийся» мотор можно агрегатировать с 6-ступенчатой механикой или 8-диапазонным автоматом. В салоне спортивные акценты усилены особыми креслами и рулем с карбоновыми вставками и красной меткой нулевого положения. Тираж MS RT Transit Connect R120 составит лишь 36 экземпляров.

Hennessey Performance

McLaren 765LT

Американское ателье Hennessey Performance сделало суперкару McLaren 765LT инъекцию адреналина. Любопытно, что донорское купе McLaren 765LT, дебютировавшее в начале прошлого года, от души «заряжено» уже по умолчанию – с 4-литрового V8 с двумя турбонагнетателями снято 765 л.с., и вся эта «конюшня» направлена на колеса задней оси через 7-ступенчатый робот SSG. Между тем доработанный суперкар с гордостью носит индекс HPE1000, что намекает на отдачу силовой установки.

В ходе доработки бензиновая битурбовосьмерка получила оптимизированный софт, более эффективные воздушные фильтры и выпускную систему. В результате мощность увеличилась до 1014 л.с., а на разгон до сот­ни уходит 2,1 с – на 0,7 с меньше, чем у «донора». «Максималку» американские доработчики не обозначили, но у базового купе скоростной потолок составляет 330 км/ч. Интересно также, что перенастройкой силового агрегата тюнингеры, строго говоря, и ограничились. Доводки экстерьера, интерьера и ходовой части проект не предполагает: о том, что перед вами McLaren 765LT от Hennessey Performance, известят лишь особые декоративные таблички. Клиен­там же такая программа доработки обойдется в 24 950 долларов.

Mansory Stallone GTS

Ferrari 812 GTS

Немецкое тюнинг-ателье Mansory доработало родстер Ferrari 812 GTS, назвав свое детище Stallone GTS. Тюнинг-версию легко опознать по развитому фирменному обвесу с несчетным количеством воздуховодов, прорезям в крыльях, оригинальным порогам и внешним зеркалам, а также «злым» бамперам и рифленым патрубкам системы выхлопа. На большом антикрыле красуется итальянский триколор. Новые элементы обвеса выполнены из углепластика. Фирменные кованые диски с пятью сдвоенными спицами «обуты» в шины Pirelli размерностью 265/30 ZR21 спереди и 335/25 ZR22 – cзади.

Практически весь салон обшит ярко-синей кожей и украшен углепластиковыми вставками, а логотипы Ferrari заменены на символику ателье. Появились фирменные алюминиевые педали и накладки на пороги с подсветкой, а также оригинальное рулевое колесо со срезанным нижним сектором. Бензиновый атмосферный V12 объемом 6,5 л прибавил 30 л.с. и выдает теперь 830 «лошадей». Форсировка осуществлена за счет перенастройки управляющей электроники и установки особой выпускной системы. В результате родстер разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с, а «максималка» составляет 345 км/ч (+5). Крыша, как и прежде, убирается за 14 с в том числе на скорости до 45 км/ч.