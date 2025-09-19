"Тюнинг. Обзор за август 2025"

BRABUS 1000

В Brabus сами себе ударили по рукам. Пришлось. Ну не «переваривает» девятиступенчатый автомат AMG Speedshift MCT-9G с мокрым сцеплением вместо гидротрансформатора тягу в 1820 Нм! Столько способна развить прокачанная гибридная силовая установка полноприводного купе 1000, созданного на базе Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. А вот незачем было раздувать рабочий объем битурбо-V8 с 4,0 до 4,4 л, что дало увеличение мощности с 612 до 796 л.с. и тяги с 850 до 1250 Нм. Электрическую составляющую немецкие тюнингеры трогать не стали, так что вся вина за избыточность крутящего момента на ДВС. Ничего, доступных в реальности 1620 Нм вполне достаточно, чтобы размен второй сотни при старте с места происходит на 0,2 с быстрее (2,6 vs 2,8 c). Отсчет третьей сотни Brabus 1000 начинает через 9,5 с, а четвертой — через 23,6 с. Скоростной потолок остался на прежнем уровне 320 км/ч. Но это точно не повод лишать «тысячный» щетины спойлеров, крупного антикрыла и брутального вида диффузора с квартетом интегрированных в него круглых патрубков диаметром 76 мм. Заниженная на 20 мм подвеска с регулируемыми по высоте пружинами Brabus, фирменные кованые колесные диски Monoblock Z диаметром 21 дюйм спереди и 22 — сзади, как и выдержанная в инфернальной черно-красной гамме обивка салона, прилагаются.

URBAN AUTOMOTIVE

Rolls-Royce Cullinan (Series II) Widetrack

Модели Rolls-Royce — головная боль для тюнингеров. С одной стороны, противостоять искушению «допилить» харизматичного «британца» почти невозможно. С другой — чуть переборщил с наворотами, и вот уже аристократ превратился в китчевую повозку. Примеров такого рода множество. Но ателье Urban Automotive, взяв за исходник люкс-SUV Cullinan II, нашло способ сделать подчеркнутую агрессивность породистой. Собственно, для основанной в 2014 м компании из Милтон-Кинса такой непростой симбиоз — фирменная фишка. Для кузова Cullinan II британские тюнингеры подготовили пакет Widetrack из более чем 40 элементов, но с ними Rolls не выглядит как обвешанная дешевыми игрушками рождественская елка. Напротив, на фоне стокового прошедший доработку люкс-SUV смотрится монолитно, по-имперски. Ради этого потребовалось полностью убрать хром, в том числе с легендарного «парфенона» радиаторной решетки, изготовить более соответствующий ее формам передний бампер с тонкими вертикалями дополнительных ДХО, водрузить кузов на колеса с коваными 24 дюймовыми дисками UV-8 лаконичного дизайна от американской компании Vossen и с ювелирной точностью отмерить соотношение элементов из крашеного и некрашеного карбона, включая, ра­зумеется, расширители колесных арок, которые и дали название боди-киту. Стильно!

G-POWER & MANSORY

BMW XM one-off

Времена, когда предсказанное стариком Карлом Марксом исчезновение разделения труда станет реальностью, еще не наступили. По крайней мере, два немецких тюнинг-ателье, G-Power и Mansory, не собираются отказываться от этого пережитка капитализма. Это точно не с руки, когда речь идет о выпуске в единственном экземпляре «разгоряченной» версии гибридного BMW XM. В баварском Гахенбахе, вотчине G-Power, решили не тратиться на производство собственного карбонового боди-кита для вседорожника и воспользовались наработками Mansory, ограничившись покраской кузова в фирменный оранжевый цвет с черными акцентами и установкой 23 дюймовых колесных дисков Hurricane RR. Масштабы переделки салона оставлены на усмотрение покупателя. Основной же акцент сделан на форсировании 4,4 литрового битурбо-V8. Подкрутив ему электронные «мозги», поколдовав с давлением наддува и настройками зажигания, удалось поднять отдачу с 738 л.с./1000 Нм до 937 л.с./1400 Нм. Что это дало в плане разгонной динамики, неизвестно, но «максималка» достигла знаковых 300 км/ч (+30 км/ч), что сделало уникальный ХМ одним из самых быстрых SUV в мире. На достигнутом в G-Power останавливаться не намерены: в планах тюнингеров создание 1000 сильной версии «баварца».

CLIVE SUTTON

Mustang CS800 DH

Торговать дорогими европейскими и американскими авто — дело прибыльное, но... душа Клива Саттона требует большего. Вот уже почти 40 лет лондонский дилер параллельно занимается и тюнингом. На этот раз Саттон замахнулся на «докрутку» самой горячей стоковой версии Ford Mustang нынешнего, седьмого поколения — Dark Horse. Элементы из некрашеного карбона, включая капот с парой огромных «ноздрей», «жабры» на передних крыльях и заднее антикрыло, а также 20 дюймовые диски Vossen HF5 с бронзовым отливом, просто кричат о необузданности американского заднеприводного купе. Перешитый с пола до потолка интерьер с гоночными сиденьями Recaro и короткой «ручкой» от MGW для МКП6 — тоже. Но Саттон на этом не остановился. С помощью 3,0 литрового компрессора Whipple Stage 1 и выхлопной системы Borla ATAK мощность 5,0 литрового V8 семейства Coyote удалось поднять на 76% (799 л. с.), а крутящий момент — на 61% (871 Нм). Что столь ощутимая добавка дала в плане динамики, не сообщается, однако CS800 DH пришлось подружить с более жесткой и заниженной подвеской с «магнитными» амортизаторами. Но, пожалуй, самое удивительное в этой истории то, что после столь радикальной доработки модель сохранила фирменную трехлетнюю гарантию (или 58?000 км пробега) от подразделения Ford Performance.